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Рейтинг Зеленского - 26,2%, следом идут Бойко, Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга"

Рейтинг Зеленского - 26,2%, следом идут Бойко, Порошенко и Тимошенко, - опрос

Зеленский теряет поддержку, но по-прежнему возглавляет президентский рейтинг.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, Зеленского поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать, и определился с выбором.

За лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко проголосовали бы 16,6% респондентов, за лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины Петра Порошенко – 13,3% опрошенных, лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 10,5%.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский прошел свой пик, 2021 год для него будет под флагом выживания, - Андрусив

Вместе с тем, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко готовы отдать свои голоса 6,4% опрошенных, за экс-премьера, лидера партии "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана - 6,1%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 4,7%, за шоумена, ведущего и волонтера Сергея Притулу – 4,1%, за лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока – 2,6%, за мэра Киева Виталия Кличко – 2,3% опрошенных.

Опрос проводился по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, со 2 по 4 января. Было опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности – не более 2,0%.

Также на Цензор.НЕТ: Рейтинг Зеленского за полгода упал с 37,6% до 27,7%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Рейтинг Зеленского - 26,2%, следом идут Бойко, Порошенко и Тимошенко, - опрос Рейтинга 01

Автор: 

Бойко Юрий (950) Зеленский Владимир (20782) Порошенко Петр (19616) рейтинг (1642) Тимошенко Юлия (24590)


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Топ комментарии
+37
Сметуны,ждуны,хохотуны,вы где...поучите беларусов как Луку смести,а чеченцев кадырова.Может у нас савочки и веники не те...Раз в жизни фартануло с Порохом....и того просрать умудрились,идиоты зебильные....теперь жрите Бойко .((
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05.01.2021 12:23
+31
У нас значительная часть народа, как выяснилось, думает как и соседи из-за поребрика не головой, а экраном телевизора. Месяц была заграницей, вынуждена была смотреть ТВ каналы по спутнику. Сказать, что в шоке...... это ничего не сказать. Ощущение, что весь сегмент нашего ТВ - это кацапские каналы с рекламой Мертвечука и Бойко. Грустно признавать, но еще большой вопрос, кто будет во втором туре на наступных выборах. Как бы не пришлось выбирать между этими думя фамилиями. Именно фамилиями - бо суть у них одна.
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05.01.2021 12:24
+20
А бойка сюда какого х... приплели?🤣🤣🤣🤣
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05.01.2021 12:13
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Страница 3 из 3
Ага. Порох уже пытался сделать что-то подобное...
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06.01.2021 12:34 Ответить
И правильно делал. Только не доделал. Надо завершить начатое.
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06.01.2021 15:35 Ответить
срочно собрать народ для видосика про успехи от упавшего рейтингом
Рейтинг Зеленського - 26,2%, далі йдуть Бойко, Порошенко і Тимошенко, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6931
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05.01.2021 12:48 Ответить
что зря каналы Медведчука зомбирую украинцев? вот и результат
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05.01.2021 13:06 Ответить
100% Реванш кремлівської гидоти триває і прогресує !!!)))
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05.01.2021 13:08 Ответить
У кого є мозок того "ящик" не зомбує.
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05.01.2021 21:34 Ответить
Вы как с Луны свалились. Зомбоящик рекламирует и бойка , и всю пророссийскую швпаль.
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05.01.2021 13:16 Ответить
Бойко,це черговий герой,після Віслючка,кремлівського балагана !!))
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05.01.2021 13:23 Ответить
Як що мізкі є то "зомбоящик" не вплине.
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05.01.2021 21:32 Ответить
Совсем скоро Трампа попросят из Белого дома и украинские сильно-сильно независимые и объективные СМИ переобуются. Снова Бойки станут плохими, а те, кто сейчас молча сидят по норам - замечательными ребятами. И 73% населения, ранее готовых и прекратить стрелять, и поискать чего-то в глазу путина, снова проникнутся патриотизмом и рванут сметать шмарклю, сажать Ермака с Татаровым и освобождать Риффмастера, хотя вчера им было плевать и фамилии патриотов вызывали у них раздраженные кривые ухмылки. В этом смысле Цензор мне сильно импонирует. Он всегда называл врага врагом. И Порох в моем мнении тоже добрал плюсов тем, что когда все сидели с глубоко втянутыми в ж...пу языками, боясь расстроить пропутинскую бубочку, Порох удерживал Украину от окончательного превращения в малороссию.
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06.01.2021 10:21 Ответить
Ещё одно доказательство что всеобщее избирательное право - зло.
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05.01.2021 12:57 Ответить
Оно загонит человечество в каменный век!
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05.01.2021 13:14 Ответить
Избирательное право в Украине должно наступать не с 18 лет, а с момента получения справочки от психиатра. 73% избирателей точно нужно проверять на вменяемость. Это надо уметь, не отличить Голобородько от Зеленского... хотя да, внешне они очень похожи!
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06.01.2021 10:24 Ответить
У Зеленского рейтинг должен падать, а он почему-то растёт. - https://ukraine-elections.com.ua/socopros/vybory_prezidenta/2 Центр Разумкова, 16 декабря 2020 - Зеленский 18,6%.
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05.01.2021 13:14 Ответить
26,2+16,6+10,5=53,3% идиотов в Украине ,это феноменально . Малороссов только холодильник поменяет ,они никак не поймут ,что они на....уй не нужны Русне , им нужна только слабая Украина 😠😠😠
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05.01.2021 13:19 Ответить
Мета Росєї,це Малоросійський федеральний округ РФіі !!!)))
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05.01.2021 13:25 Ответить
Чергова маніпуляція громадської думки ,клоун перший тільки за які заслуги ,адже що не візмеш кругом провал ,другий йде проросійський донбасівський олігарх ,що ж дуже зіскучились за "кормільцами" і хаосом який несе ,зовсім не зрозуміло за які заслуги Гройсман піднявся? А якщо серйозно то якщо в нас такі кандидати ,то хай краще Україна буде парламенською республікою як більшість країн Європи ,адже обираєм ми президентів між поганий і дуже поганий.
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05.01.2021 13:25 Ответить
Я думаю ви знаєте що ЗМІ та рейтинги, які вони озвучують використовуються виключно для маніпуляцій з свідомістю?
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05.01.2021 13:29 Ответить
Это ясно, вряд ли найдется столько дол...бов что бы Бойко на втором месте был ))
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05.01.2021 14:31 Ответить
Весь юг, восток, часть центра будет, в своём большинстве, голосовать за опзж. А теперь посмотрите где больше проживает населения. украинцам и нафик не нужна Украина, а вот кацапы объединились вокруг ставленников ввх. Пока украинцам втирают идеи демократии, та опзж втирает - идеи путинской авторитарной страны. И даже при том, что в Украине большинство проживают украинцев - выиграют мертетчуки и бойки.
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06.01.2021 07:04 Ответить
Вот в долбое...ах у нас никогда недостатка не было. Из три четверти населения в Украине.
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06.01.2021 10:29 Ответить
Вот в феврале любители говнобородька получат платежки за январь, посмотрим, что они запоют. Но хреново, что мозгов не прибавится, бойки-шарии с зомбоящиков лезут в одну извилину и "главное не Порошенко". Быдло и мозги вещи несовместимые.
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05.01.2021 13:30 Ответить
Скорее мой домашний кот станет президентом Украины, чем Порох вновь станет президентом.
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05.01.2021 13:34 Ответить
От ти це і розповідай своєму коту , ОК ?? Поживемо - побачимо .. .
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05.01.2021 13:40 Ответить
Вважав тебе за адекватного,нажаль помилився !!)))
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05.01.2021 14:03 Ответить
Вот так фсб боты втираются в доверие а потом потихоньку, ненавязчиво свою линию гнут )), и тут их много, читайте между строк
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05.01.2021 14:34 Ответить
Дякую за пораду !!))
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05.01.2021 14:58 Ответить
раджу завести собі кондуїт для зебілів - будеш менше помилятися.
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06.01.2021 00:33 Ответить
Групу "Рейтинг" на гиляку! Досить дурити людей. Перед гилякою ви всю правду скажете.Чий наказ виконували.
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05.01.2021 13:30 Ответить
Дело не в президенте. И даже если население возмутится и сметет Зелю, то это ничего особо не изменит - проголосуют за другого мошенника, который им пообещает "всех посадить", "дешевые тарифы" и колбасу по 2,20.
Пока население считает что главное - "дешевые тарифы", так и будем барахтаться в пост-совке.
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05.01.2021 13:41 Ответить
А кто зескот будет спрашивать?
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05.01.2021 18:40 Ответить
ты у них отберешь паспорта чтобы они не голосовали?
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05.01.2021 23:21 Ответить
За гарні грощі намалюємо гарний рейтинг
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05.01.2021 13:43 Ответить
Ну, что удивляться...круговорот зебилов в природе. от Слуг к Опзежоппе.
Кто сказочку о тарифах рассказывает, тому мудрый нарид и верит
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05.01.2021 14:01 Ответить
Откуда 10% юлеверов?
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05.01.2021 14:04 Ответить
Радій що їх не 26,2 % !!!)))
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05.01.2021 14:08 Ответить
пятого президента Украины Петра Порошенко - 13,3% опрошенныхИсточник: https://censor.net/ru/n3240430

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Рейтинг росте як під віагрою...19 рік - 16%, 20 рік - 14%, 21 рік - 13%...
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05.01.2021 14:17 Ответить
Це говорить про те що % довбо.... в країні - збільшується ( жарт) ...
А якщо без жартів то - дехто , грошей не жаліє , і викидає мільйони на замовні "соцопитування" , з метою - переконати суспільство , в тому що - Порох фсьо !! Але , це далеко не правда ,, що й показали останні вибори .

Так шо - нє тара-піся ( не поспішай ( укр)) з висновками . .
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05.01.2021 14:50 Ответить
Думаю, когда выйдут во второй тур Зеленский и Бойко, клоун этого не заметит и будет продолжать по привычке Порошенко ругать.
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05.01.2021 14:24 Ответить
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05.01.2021 14:38 Ответить
буде ругати, як ранішній ругав Юлю?
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05.01.2021 14:39 Ответить
Так это всего лишь соцопрос .Сомневаюсь ,что избиратели бабы ю,гроссмейстера,главного радикала,тягныбыка ,кличко будут голосовать за бойко,так ,что зе может на второй срок остаться и это будет не худший вариант.А так ,как учитывая стремительность падения рейтинга зе и то ,что этот опрос проводился всего через 1.5 года его правления то до следующих президентских и парламентских выборов сывочолый гетьман петро 1 всё таки успеет создать коалицию из проукраинских патриотических сил если громче будет кричат о загрозе реванша пятой колонны с эфиров своих телеканалов и вновь вернуть себе гетьманскую булаву.По крайней мере избиратели гройсмана,ляшко ,тягныбока и возможно ещё кличко с притулой точно отдадут свои голоса за шоколадника ,а это уже будет существенный перевес над рейтингом "зажоповского" Бойка(зажоповского я взял в кавычки)
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05.01.2021 14:26 Ответить
сывочолый гетьман петро 1 всё таки успеет создать коалицию из проукраинских патриотических сил

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і хто це буде, якщо навкруги нього самі агенти кремля?
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05.01.2021 14:41 Ответить
Ну например сектора всякие и корпуса правые .Ярош вон уже агитирует вовсю за сывочолого гетьмана и его партию голосовать ,а о гройсмане ,который вышел из-под крыла шоколадника и говорить нечего ,как и о ляшко.Кличко же вообще был одним из лидеров последнего майдана на пару с шоколадником.Ну а если рассуждать по твоей логике,что все вокруг петра агенты кремля ,то и сам школадник тоже агент ,так ,как состоял в и является одним из основателей партии регионов
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05.01.2021 14:49 Ответить
16,6 - дебілів за бойко. Це жах?!?!?!?!
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05.01.2021 14:34 Ответить
Завжди було стільки ,, і навіть більше .. Рейтинг ригів ніколи ( до 2014 го р ) не опускався нижче 30% . Так що 16 це ще й - по Божому .
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05.01.2021 15:00 Ответить
Рейтинг йулина контора.
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05.01.2021 14:46 Ответить
Знову вибору не має: або олігархи, або їх шістки. Поки народ не навчится вимагати з влади діяти в інтересах більшої частини населення, значення хто при владі без різниці.
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05.01.2021 14:58 Ответить
Підвищення рейтингу роганальних недобитків вказує на те, що бидло, обравше порожнього шута горохового на роль преЗЕдента, не порозумнішало..просто переходить до іншого пастуха.
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05.01.2021 15:04 Ответить
Рейтинги, шмэйтинги... Написать можно любые цифры, но 73% никуда не делись, и они будут голосовать на следующих выборах. Догадаться за кого они проголосуют не сложно.
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05.01.2021 15:47 Ответить
Это пока ни о чём. Кто забыл, с 2016г. вплоть до 2019г. практически во всех президентских рейтингах лидировала Тимошенко. По итогу не попала во второй тур.
Ещё даже не экватор каденции Зеленского. Это так... чисто поржать. Потроллить порохоботов.))
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05.01.2021 16:35 Ответить
Висеть на березе и чисто ржать. Ну-ну, посмотрим на это.
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05.01.2021 17:11 Ответить
Если дебилы еще ратуют за ишака то мозгов что бы понять что только Порох мог вытащить страну- у них не хватит
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05.01.2021 17:10 Ответить
В Новом Году почитателям 5-го президента-реформатора Украины Петра Алексеевича Порошенко (порохоботам) на коммерческой основе предлагаются:
- катализатор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (высокоэффективный, гипоаллергенный, неканцерогенный);
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- ингибитор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (блокирует излишний рост электоральной поддержки Порошенко П.А., вызванный передозировкой средствами из первых двух позиций, приводящей к избранию Порошенко П.А. пожизненным верховным правителем с диктаторскими полномочиями или коронации на царствие).
Предлагаемые продукты сертифицированы, возможна доставка.

Почитателям 6-го президента падлючого брехуна ЗЕлёносопельного БлаЗЕня нихрена не предлагается ни за какие деньги - хоть камлай, хоть обосрись - рост электоральной поддержки невозможен.
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05.01.2021 17:22 Ответить
Почитателям 6-го президента падлючого брехуна ЗЕлёносопельного БлаЗЕня нихрена не предлагается ни за какие деньги - хоть камлай, хоть обосрись - рост электоральной поддержки невозможен.

______________
Сними второй сезон сериала Слуга народа и все опять случится!
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06.01.2021 10:46 Ответить
Там,где быдло-демократии нет места.
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05.01.2021 17:54 Ответить
Если Парашенка не уберут с политики то следующим презом в Украине будет Бойко или Мертвечук. Видимо порохосрань именно етого и добивается. Вспоминаю как порохосрань горой стояла за Ахметовым который финансирует с *зеленых тарифов*, росийских боевиков и создал террористические группировки *оплот* и *восток* вместе с Кернесом и Ходаковским.
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05.01.2021 18:07 Ответить
ТА-ТЫ-ШО???!!!
Открывай 59-е уголовное дело! Немедленно! Такие факты пропадать не должны. Даже Кернеса можно откопать и посадить пожизн посмертно за такие проделки!
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06.01.2021 10:48 Ответить
Дрыща на гиляку ,а зескот в сраку. Эту будломассу приведет в чувство украинский Пиночет. Все сразу станет на свои места.
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05.01.2021 18:24 Ответить
Если зескот надеется ,что их выбор по приколу пройдет им безнаказанно- то хрен им по всей роже. Для этого есть конституционные нормы и воспользоваться ими необходимо будет без колебаний.
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05.01.2021 18:37 Ответить
как был 31% в первом туре, теперь 26, упал на 5.
очень неплохо в условиях пандемии.
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05.01.2021 18:54 Ответить
ВО ВТОРОМ ТУРЕ ЗЕЛЕНСКИЙ-БОЙКО ИНТЕРЕСНО БУДЕТ НАБЛЮДАТЬ ДУБЛЬ ДВА КАРТИНЫ АБЫ НЕ ЗЕЛЕНСКИЙ. КОТОРУЮ УЖЕ ОРГАНИЗОВУЮТ ВСЁ ТЕ ЖЕ НА МАНЕЖЕ ,,ПАТРИОТЫ" КОТОРЫЕ УЖЕ ОРГАНИЗОВЫВАЛИ АБЫ НИ ЮЛЯ. ЧЕМ ОЧЕНЬ ПОМОГУТ БОЙКО СТАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ПРЕЗИДЕНТОМ.
ВОТ ТОЛЬКО ЧТО ДАЛЬШЕ????? НЕТ НОВЫЙ МАЙДАН -3 ЭТО ПОНЯТНО ДАЖЕ ПРИВЫЧНО-ПРОГНОЗИРУЕМО. ВОТ ТОЛЬКО ЧЕМ ДАЛЬШЕ УКРАИНА РАСПЛАЧИВАТЬСЯ БУДЕТ???? ЧТО ВСЛЕД ЗА КРЫМОМ ОТДАВАТЬ???? И ГДЕ БУДЕТ НОВЫЙ ЛУГАНДОН????
ПОРОХОБОТЫ ВАМ ПОРА УЖЕ ЗАДУМАТЬСЯ ОБ ЭТОМ И НАЧИНАТЬ ДАВАТЬ ОТВЕТЫ ПО ПРОГНОЗУ. ВЫ ЖЕ НЕ АМЁБЫ??? ВЫ ЖЕ НЕ ОДНИМ ДНЁМ ЖИВЁТЕ????
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05.01.2021 19:46 Ответить
Юля небезпечніша за Бойко, Юля-троянський кінь.
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05.01.2021 19:59 Ответить
ТА ДА. ВИЗНАЮ. БО ЯК БИ ТОДі ОБРАЛИ БИ ЮЛЮ В ПРЕЗіДЕНТИ УКРАїНИ, ТО НЕ БУЛО БИ МАЙДАНУ. А ЛЕ Ж НЕ БУЛО БИ і ТОГО ГЕРОїЧНОГО ТРАХТУРА З НОВИМ ЛіДЕРОМ-БАТЬКОМ НАЦії НА ЧОЛі. ТО ЗВіСНО Ж БО НЕБЕЗПЕКА. АЛЕ ТіЛЬКИ ДЛЯ КОГО????
ЯКБИ Ж ТОДі ОБРАЛИ ЮЛЮ ТО і КРИМ ЗАЛИШИВСЯ БИ УКРАїНСЬКИМ. ТО ТАКОЖ Є НЕБЕЗПЕА. АЛЕ Ж ТіЛЬКИ ДЛЯ КОГО?????
ЯКБИ Ж ТОДі ОБРАЛИ ЮЛЮ ТА НЕБУЛО БИ НАВіТЬ ВіЙНИ НА ДОНБАСі і ТИСЯЧ ЗАГИНУВШИХ УКРАїНЦіВ. ТО Є ТАКОЖ НЕБЕЗПЕКА. АЛЕ Ж ЗНОВУ ТАКИ - ДЛЯ КОГО?????
ТО ХТО Ж ТИ Є???? КОЛИ ДЛЯ ТЕБЕ ЮЛЯ ,,небезпечніша за Бойко"???????
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05.01.2021 20:40 Ответить
С годами понимаешь ,что тебе девченки в баню с ними разрешали сходить ,а не наоборот.окно возможн. Закрылось в 2010.элита типа Адруховича,Забужко волали :вона така сама як страусовод .без паралелей.покойного Чорновола зоной попрекали ,типа хоть и за неньку но психотип притерпел негативное влияние .если тимоха форточка возможностей то Чорновил огромное витражное окнище ...помню .
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05.01.2021 22:00 Ответить
Обьективно, в Зесопле многие разочаровались, он и вправду стал ужастным президентом, но это нисколько не улучшило шансы Порошенко вернуться в президентское кресло. 73 процента зебилов будут голосовать за кого угодно, лишь бы против Пороха, для них главное "нужно просто перестать стрелять", исходя из этой логической цепочки + добавляя сюда процентов 20 населения Украины которые представляют из себя убежденную "вату", Я считаю что у Юрия Бойко весьма неплохие шансы стать следующим президентом Украины.
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05.01.2021 21:54 Ответить
Взяти олігофрена розрекламувати і буде президентом, ше по 100гр добавити і все 150%
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06.01.2021 02:51 Ответить
Украине быть осталось - ну, до конца президентства зелёного ***********. А там руское меньшинство, при поддержке украинского - лишь бы не Порох, выберут мертветчука или бойко и на этом закончиться история Украины, как свободной, независимой страны - всего то каких то не полных 30 лет.
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06.01.2021 07:11 Ответить
Капец на ветке ольгинских! Тема важна для фсб-шной братии, видно невооруженным глазом.
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06.01.2021 10:50 Ответить
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