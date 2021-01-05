Рейтинг Зеленского - 26,2%, следом идут Бойко, Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга"

Зеленский теряет поддержку, но по-прежнему возглавляет президентский рейтинг.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, Зеленского поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать, и определился с выбором.

За лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко проголосовали бы 16,6% респондентов, за лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины Петра Порошенко – 13,3% опрошенных, лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 10,5%.

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Вместе с тем, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко готовы отдать свои голоса 6,4% опрошенных, за экс-премьера, лидера партии "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана - 6,1%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 4,7%, за шоумена, ведущего и волонтера Сергея Притулу – 4,1%, за лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока – 2,6%, за мэра Киева Виталия Кличко – 2,3% опрошенных.

Опрос проводился по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, со 2 по 4 января. Было опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности – не более 2,0%.

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