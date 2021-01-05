Рейтинг Зеленского - 26,2%, следом идут Бойко, Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга"
Зеленский теряет поддержку, но по-прежнему возглавляет президентский рейтинг.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.
Если бы выборы состоялись в ближайшее время, Зеленского поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать, и определился с выбором.
За лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко проголосовали бы 16,6% респондентов, за лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины Петра Порошенко – 13,3% опрошенных, лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 10,5%.
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Вместе с тем, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко готовы отдать свои голоса 6,4% опрошенных, за экс-премьера, лидера партии "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана - 6,1%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 4,7%, за шоумена, ведущего и волонтера Сергея Притулу – 4,1%, за лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока – 2,6%, за мэра Киева Виталия Кличко – 2,3% опрошенных.
Опрос проводился по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, со 2 по 4 января. Было опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности – не более 2,0%.
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Пока население считает что главное - "дешевые тарифы", так и будем барахтаться в пост-совке.
Кто сказочку о тарифах рассказывает, тому мудрый нарид и верит
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Рейтинг росте як під віагрою...19 рік - 16%, 20 рік - 14%, 21 рік - 13%...
А якщо без жартів то - дехто , грошей не жаліє , і викидає мільйони на замовні "соцопитування" , з метою - переконати суспільство , в тому що - Порох фсьо !! Але , це далеко не правда ,, що й показали останні вибори .
Так шо - нє тара-піся ( не поспішай ( укр)) з висновками . .
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і хто це буде, якщо навкруги нього самі агенти кремля?
Ещё даже не экватор каденции Зеленского. Это так... чисто поржать. Потроллить порохоботов.))
- катализатор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (высокоэффективный, гипоаллергенный, неканцерогенный);
- заклятия для камлания на рост электоральной поддержки Порошенко П.А. (среднеэффективные, экологически чистые);
- ингибитор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (блокирует излишний рост электоральной поддержки Порошенко П.А., вызванный передозировкой средствами из первых двух позиций, приводящей к избранию Порошенко П.А. пожизненным верховным правителем с диктаторскими полномочиями или коронации на царствие).
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Почитателям 6-го президента падлючого брехуна ЗЕлёносопельного БлаЗЕня нихрена не предлагается ни за какие деньги - хоть камлай, хоть обосрись - рост электоральной поддержки невозможен.
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Сними второй сезон сериала Слуга народа и все опять случится!
Открывай 59-е уголовное дело! Немедленно! Такие факты пропадать не должны. Даже Кернеса можно откопать и посадить
пожизнпосмертно за такие проделки!
очень неплохо в условиях пандемии.
ВОТ ТОЛЬКО ЧТО ДАЛЬШЕ????? НЕТ НОВЫЙ МАЙДАН -3 ЭТО ПОНЯТНО ДАЖЕ ПРИВЫЧНО-ПРОГНОЗИРУЕМО. ВОТ ТОЛЬКО ЧЕМ ДАЛЬШЕ УКРАИНА РАСПЛАЧИВАТЬСЯ БУДЕТ???? ЧТО ВСЛЕД ЗА КРЫМОМ ОТДАВАТЬ???? И ГДЕ БУДЕТ НОВЫЙ ЛУГАНДОН????
ПОРОХОБОТЫ ВАМ ПОРА УЖЕ ЗАДУМАТЬСЯ ОБ ЭТОМ И НАЧИНАТЬ ДАВАТЬ ОТВЕТЫ ПО ПРОГНОЗУ. ВЫ ЖЕ НЕ АМЁБЫ??? ВЫ ЖЕ НЕ ОДНИМ ДНЁМ ЖИВЁТЕ????
ЯКБИ Ж ТОДі ОБРАЛИ ЮЛЮ ТО і КРИМ ЗАЛИШИВСЯ БИ УКРАїНСЬКИМ. ТО ТАКОЖ Є НЕБЕЗПЕА. АЛЕ Ж ТіЛЬКИ ДЛЯ КОГО?????
ЯКБИ Ж ТОДі ОБРАЛИ ЮЛЮ ТА НЕБУЛО БИ НАВіТЬ ВіЙНИ НА ДОНБАСі і ТИСЯЧ ЗАГИНУВШИХ УКРАїНЦіВ. ТО Є ТАКОЖ НЕБЕЗПЕКА. АЛЕ Ж ЗНОВУ ТАКИ - ДЛЯ КОГО?????
ТО ХТО Ж ТИ Є???? КОЛИ ДЛЯ ТЕБЕ ЮЛЯ ,,небезпечніша за Бойко"???????