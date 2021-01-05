Демократические силы должны объединиться, чтобы противостоять коалиции Зеленского с Медведчуком, - Порошенко

Бездарная политика нынешней власти привела к тому, что пророссийская партия ОПЗЖ усиливает свои позиции. Именно поэтому демократические, проевропейские силы должны объединиться и не допустить реванша.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

Пятый президент отметил, что по итогам местных выборов "ЕС" стала единственной общенациональной проукраинской оппозиционной силой.

"Нет другой политической силы, которая представлена ​​во всех без исключения областных советах и ​​городских советах областных центров - только "Европейская Солидарность". И это оценка, которую поставил нам избиратель. И я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить очень ответственных избирателей, потому что они разрушили сценарий, что это лишь "политическая сила Западной Украины". Это очень опасно для Украины. Но украинский избиратель полностью разрушил этот фейковый сценарий из Офиса Президента", - отметил Порошенко.

Лидер "ЕС" также отметил, что по данным социологов пока три политические силы имеют около 20% поддержки - это "ЕС", "Слуга народа" и ОПЗЖ.

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"Более того, согласно ряду исследований "слуги" уже потеряли лидерство. Я не счастлив от этого. В отдельных социологических исследованиях у нас выдвинулись вперед ОПЗЖ. И это тактика Зеленского, который борется только с Порошенко. Мы видим по голосованию - и по министрам, и по отдельным статьям бюджета - уже формируется такая коалиция, состоящая из ОПЗЖ, "Слуг народа" и из "Батькивщины", к сожалению, и из групп "За майбутнє" и "Довіра", - констатирует Порошенко.

"Зеленский своим бездействием проталкивает на позицию премьера Медведчука, и 100%, что мы точно этого не допустим. Мы благодарим тех, кто нас поддержал. Мы не даем потерять голос тех, кто поддерживает демократические круги", - добавил пятый президент.

"Время собирать камни. Мы обращаемся ко всем демократическим силам о необходимости немедленного процесса объединения перед этими вызовами, которые стоят перед нашим государством. Я убежден, что это вполне возможно. Мы открыты для любых переговоров, к компромиссам, которые способны будут объединить демократические силы и защитить Украину от того реванша, куда тянут ОПЗЖ и "слуги народа", - подчеркнул Порошенко.

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