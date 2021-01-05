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Демократические силы должны объединиться, чтобы противостоять коалиции Зеленского с Медведчуком, - Порошенко

Демократические силы должны объединиться, чтобы противостоять коалиции Зеленского с Медведчуком, - Порошенко

Бездарная политика нынешней власти привела к тому, что пророссийская партия ОПЗЖ усиливает свои позиции. Именно поэтому демократические, проевропейские силы должны объединиться и не допустить реванша.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

Пятый президент отметил, что по итогам местных выборов "ЕС" стала единственной общенациональной проукраинской оппозиционной силой.

"Нет другой политической силы, которая представлена ​​во всех без исключения областных советах и ​​городских советах областных центров - только "Европейская Солидарность". И это оценка, которую поставил нам избиратель. И я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить очень ответственных избирателей, потому что они разрушили сценарий, что это лишь "политическая сила Западной Украины". Это очень опасно для Украины. Но украинский избиратель полностью разрушил этот фейковый сценарий из Офиса Президента", - отметил Порошенко.

Лидер "ЕС" также отметил, что по данным социологов пока три политические силы имеют около 20% поддержки - это "ЕС", "Слуга народа" и ОПЗЖ.

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"Более того, согласно ряду исследований "слуги" уже потеряли лидерство. Я не счастлив от этого. В отдельных социологических исследованиях у нас выдвинулись вперед ОПЗЖ. И это тактика Зеленского, который борется только с Порошенко. Мы видим по голосованию - и по министрам, и по отдельным статьям бюджета - уже формируется такая коалиция, состоящая из ОПЗЖ, "Слуг народа" и из "Батькивщины", к сожалению, и из групп "За майбутнє" и "Довіра", - констатирует Порошенко.

"Зеленский своим бездействием проталкивает на позицию премьера Медведчука, и 100%, что мы точно этого не допустим. Мы благодарим тех, кто нас поддержал. Мы не даем потерять голос тех, кто поддерживает демократические круги", - добавил пятый президент.

"Время собирать камни. Мы обращаемся ко всем демократическим силам о необходимости немедленного процесса объединения перед этими вызовами, которые стоят перед нашим государством. Я убежден, что это вполне возможно. Мы открыты для любых переговоров, к компромиссам, которые способны будут объединить демократические силы и защитить Украину от того реванша, куда тянут ОПЗЖ и "слуги народа", - подчеркнул Порошенко.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20782) Медведчук Виктор (1791) Порошенко Петр (19616) Европейская Солидарность (1059) Оппозиционная платформа - За жизнь (453)


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Топ комментарии
+45
Согласен, Пётр Алексеевич, с Вами, на все 100%!!!
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05.01.2021 12:20
+25
Это тот Медведчук,с которым ты объединялся в СДПУ(о) и назначал представителем Украины на переговорах?Тот,что по ночам к тебе в резиденцию приезжал?Тот,корешь которого Ложкин,был главой твоей АП?Питруне можно,а Зеле-низьзя?
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05.01.2021 12:38
+24
шариесосы и зебилы, прозвучало заявление порошенко. слушай мою команду: "гавкать!"
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05.01.2021 12:21
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Що ж там гарного? Як були дурниками 500 років тому, так и залишились, к москалям та ляхам жидів додали, Зеее...
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11.01.2021 15:24 Ответить
От скажіть, чому б тим борцям з Порошенко, та на противагу правоцентристській проукраїнській партії, під його проводом ЄС, та не сформувати лівоцентристську проукраїнську партію, під проводом Вакарчука/Рудик/Зєркаль/ТимошенкоТягнибока/Кошулинського/Гройсмана /Ляшка?
От хто їм заважає?
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05.01.2021 14:11 Ответить
Ничего личного просто бизнес, амбиции и любовь к себе "любимому, единственному и неповторимому."
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05.01.2021 14:14 Ответить
Все партии создают только с целью воровства.
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05.01.2021 19:16 Ответить
Меня заброкировают за этот комментарие.но Я всеравно выскажу свае ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ !! Слыш порошенко при тваем прездентсве медведчук стал силным,переговоршиком по Донбассу с стороны Украине.при тебя медведчук купил половину СМИ Украине.при тебя порошенко было создана саюз порохоботов и кремлеботов.Я не Зеьот.Я проста люблу УКРАИНУ !!! А тепер заброкировайте меня
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05.01.2021 14:24 Ответить
Та нащо?
Хай всі читають твою маячню.
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05.01.2021 14:32 Ответить
Что не так? Или моча пети тебя ослепила?
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05.01.2021 14:47 Ответить
Харе бухать.
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05.01.2021 15:17 Ответить
Он должен был его застрелить? Что такое - саюз порохоботов и кремлеботов? Я на разных сайтах сижу, как правило, по губам водят кремлеботам "неизвестные" украинофилы...даже в глубоком тылу, но очень тонко!
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05.01.2021 14:49 Ответить
Це правда...і факт... І зараз про Зеленського теж багато правди пишеться...Але це правда..її треба приймати і виправляти помилки...І тільки це буде правильно... Тому люди треба допомогти уродам стати нормльними людьми.... тим кому не хватає знань допомогти своїми знаннями а тім кому потрібні чесні люди ми повинні стати чесними людьми вдопомогу і їм і собі...
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07.01.2021 00:19 Ответить
и это говорит тот, что вытащил из небытия медведчука и пять лет несмотря ни на что держал его возле себя???? петя непревзайденный мастер подлостей и циничного обмана!
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05.01.2021 14:40 Ответить
Украинцы - на днях поросенка Израиля в Украине оскорбил ГЕРОЯ УКРАИНЕ СТЕПАНА БАНДЕРЫ .МИД Украине замалчал (Я уважаю Кулебу).спикер Рады замалчал .Разумков это Зеленский проект )))ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЕ зеленский замалчал ( наверно ему не до ГЕРОЕВ ) ,опзж замалчал (медведчуку послышный пес кремля )"демократическая" опазиция замалчал (порошенко,тимошенко,голос ,свобода,даже те кто выхадили в 1 января в ШЕСТВИЕ С.БАНДЕРЫ.Я слежу новастями ВСЕ засунили голову в песок.Я отвечу парасенку из Израила .ты и твая власт в Израиле не стоите ногтей С.БАНДЕРЫ-не вашо сабочее дела кого в УКРАИНЕ шетают ГЕРОЯМ !!!
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05.01.2021 14:41 Ответить
МЫ МАЙДАНЦЫ СТАЯЛИ В МАЙДАНЕ НЕ ради порошенко,зеленского и.т.д МЫ СТАЯЛИ ЗА СВОБОДА МНЕНИЕ,ВЫБОРА И ЗА НЕЗАВИСИМОСТ УКРАИНЕ от впнючего русского мира.ты петя с перва продай 5 канал и рошен.Я НЕ ИДИОТ !! Я помню тваю обешание.если ктота забыл про это Я их называю идиотами.или теми кто за бабло продалса.в списке ест от партие ес в РАДУ прошол Вятович (каторый зашишал историю УПА .-почему он засунул сваю голову в песок)
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05.01.2021 14:46 Ответить
Пока меня не заброкироваю обрашус к ЛЬВОЧАНЕНАМ
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05.01.2021 14:53 Ответить
ЛЬВОВ- ЦЕНТОР ЗАПАДНОГО УКРАИНЕ ,ИВАНО-ФРАНКИС,ЗАКАРПАТЕ,ЕСЛИ КАКУЮТУ ОБЛАСТ УКРАИНЕ В ЗАПЕДЕ НЕ НАЗЫВАЮ ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ ЧТО Я идиот.ПОЧЕМУ партия ес -порошенко победила в ЛЬВОВЕ ??? вед ради сваего ЗЕРКАЛО- этот порох шанториживол мусором (это слова подходит ментам и русским) ЛЬВОВ.почему вы ЛЬВОВЧАНЕ продали ИДЕЛЫ МАЙДАНА голосав за порошенко.ВЫ ответите выбор был не верик )))зе или петя ))) У ВАС БЫЛ ВЫБОР !!!!! И СЕЙЧАСТ ЕСТ ВЫБОР проста ОСТАЯТ ГЕРОЕВ УКРАИНЕ НА МАЙДАНЕ !!!
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05.01.2021 15:01 Ответить
Ти не розумієш, чому Порошенко переміг у Львові?
Значить, ти не розумієш і про все інше в Україні.
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05.01.2021 18:00 Ответить
Я УКРАИНЦОВ не призываю выходит на УЛИЦЕ-НЕ В 2021 ГОДУ.толка не в 2021 году.в этом году решаетса судба рассие.оставим УЛИЦЫ до 2022 года.но УКРАИНЦЫ толка идиоты и продажные верят петю Малдивскую
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05.01.2021 15:03 Ответить
Ты таки идиот)))
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06.01.2021 01:07 Ответить
Я ешо не заброкирован )))) Бутусов Я помню тебя в 2013 году.ты остаивал УКРАИНУ !!! Я в тебя верил.не подвели УКРАИНУ - а меня можес послат на все два стороны.
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05.01.2021 15:05 Ответить
Слухай, твої тексти, це ще нічого.
Ти почитай, що тут пишуть зєбіли.
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05.01.2021 15:49 Ответить
Сказал тот,кто по ночам встречался с этим чуком,инвестировал в российские заводы и имеет невестку из путинского клана кровавых имперцев.
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05.01.2021 15:13 Ответить
тоже мне-патриот.обворовывать армию через своих корифанов,это-преступление!
потолок шоколадного-30%...максимум!
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05.01.2021 15:22 Ответить
Розказуй...
Демократичні сили мають об'єднатися, щоб протистояти коаліції Зеленського з Медведчуком, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7724
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05.01.2021 19:28 Ответить
Согласен. Только не вокруг сои
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05.01.2021 16:55 Ответить
А лідером об'єднаної опозиції ти бачиш себе?
Я проти зелі та мертвечука, але я також проти будь-яких об'єднань навколо тебе та твоєї сраної партії.
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05.01.2021 17:00 Ответить
К сожалению этот призыв услышан не будет.
БЮТ побежит туда где больше предложат, Голос уже давно вызывает сомнения, по поводу своей направленности.
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05.01.2021 17:37 Ответить
Зеленая попа чует наступление праздника
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05.01.2021 17:56 Ответить
Парашенко называет себя демократом? Ахахаха. Зря Мародер стараешься. Память народу стереть у тебя не получится. Даже если ты всеми силами будешь продвигать Мертвечука и Бойка чтобы выйти именно с ними водинтур.
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05.01.2021 17:57 Ответить
ти не народ. Принаймі не український. Ти - касап ольгінський
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05.01.2021 18:15 Ответить
Ето ты что ли восьмипроцентное ахметовское гуано считаешь себя народом? Да если бы украинцы небыли такими рабами то твой Петька Мародер еще в 2014 на Майдане болтался бы на столбе вместе с твоим Мертвучуком, Ахметовым, Кернесом и Трухановым. Ах, да, забыл еще Бойка который по мнению Пети не имеет отношения к *Вышкам Бойка* стоимостью в $1млрд.
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05.01.2021 18:36 Ответить
Сейчас вся политика чтобы стырить. Я честных политиков не знаю, в Украине так точно.
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05.01.2021 19:26 Ответить
оце типова ольгінська брехня - записувати мене в своє кодло; а самого себе - в майданівці.
Сконай нах
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05.01.2021 19:43 Ответить
Память народу стереть очень легко. Судя по тому сколько у нас жопоблок и ко набирают, то у нашего народа память как у рыбки.
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06.01.2021 10:16 Ответить
"Справжний" разбушевался.
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05.01.2021 18:13 Ответить
Все гораздо хуже. Благодаря тебе разбушевался Медведчук
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05.01.2021 21:36 Ответить
Петя зачухался когда Народ дал копняка под жопу! Нема чтоб сделать все раньше?!
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05.01.2021 21:15 Ответить
Потрох, а хто хто оживив мумію Медведчука? Не ти? Відробив своє за то що Медведчук взяв Пєтю в СДПУ о
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05.01.2021 21:38 Ответить
Не забудь про убитого брата. Один грех у Пороха есть точно-Он о зескоте мало позаботился.
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05.01.2021 22:14 Ответить
100%
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05.01.2021 22:40 Ответить
Ох і Петя... А чому тоді ЄС у Полтаві в міськраді обєднується із "жопашніками"?
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06.01.2021 00:22 Ответить
Это ты на русвесне вычитал? ЕС принципиально не объединяется с оппожопой. Ни в Полтаве, ни где-то еще. Разве что в Ольгино.
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06.01.2021 11:10 Ответить
Демократичні сили мають об'єднатися, щоб протистояти коаліції Зеленського з Медведчуком, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7476
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06.01.2021 01:04 Ответить
Всем мы не любим Зесоплю, и большинство из 73 процентов Зедебилов за два года его президенства уже полностью в нем разочаровались, но это не улучшает шансы Пороха вновь стать Президентом Украины, потому что у него просто огромный антирейтинг и люди которые голосовали за Зеленского будут голосовать за кого угодно лишь бы не за Пороха + прибавим к этому 20 процентов "ваты" и желающих "перестать стрелять в донецкое ополчение" которых с каждым днем становится все больше, отсюда логический вывод - Юрий Бойко вполне может стать следующим президентом Украины, покрайней мере у него на это шансов гораздо больше чем у Пороха и Юли вдвоем вместе взятых. Время радикалов постепенно уходит.....
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06.01.2021 01:48 Ответить
Ну да, когда Трамп при шпаге был, путин рулил как хотел и в Украине Зешмарклю пропихнули в президенты. Сейчас из США подует совсем другой ветер и вся пропутинская херня увянет без обильного полива и подкормок. Снова мертвечуковские каналы начнут закрывать и блокировать, а коньюнктурщики с других каналов запоют новые песни, прославляя совсем не Бойко. И 73% легковнушаемых товарищей будут удивляться: как это мы не разглядели такого замечательного кандидата? Надо же, сколько грязи вылито на достойного человека! А медведчук-то злыдня какая, а?
С 21 января во всем мире дела путина будут вовсе не так хороши, как сегодня. В Украине особенно.
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06.01.2021 10:04 Ответить
Час поміняти гімн України на https://m.youtube.com/watch?v=9ICZ_LCkKDY
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06.01.2021 02:55 Ответить
Бо вона продовжуе ходити по лезвію ножа , ще не вмерла але весь час на грані...)))
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06.01.2021 03:04 Ответить
Из-ви-ни-те! Это "Европейская солидарность" и Порошенко демократы? Ржу не могу
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06.01.2021 20:14 Ответить
А не тот ли это Пётр Алексеевич Порошенко, который в 1998 году, прикупив проходное место у того ж самого Медведчука, избрался в Раду по списку СДПУ(о)?
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07.01.2021 15:30 Ответить
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