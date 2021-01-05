Зарплата врачей в 4 тыс. грн - это стыдобище. Человек, от которого зависит жизнь, не может получать мизерную зарплату, - Голубовская

Из-за маленьких зарплат среди медработников существует риск того, что они уедут из страны.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.

Ранее Голубовская написала пост-обращение к депутатам, чтобы они не принимали проект Госбюджета.

"Откликались, писали, даже депутаты из "Слуги народа". Говорили, что мы поддерживаем, но к этому вопросу надо подойти системно. Даниил Гетманцев, например, мне об этом писал и говорил. Пожалуйста, пусть системно подходят. Все ж понимают, что нет денег. Но не может человек, от которого зависит ваша жизнь, получать мизерную зарплату. Закончится тем, что все повернутся и уедут. 4 тысячи – это что? Зарплата? Это ж стыдобище! А самое главное – врачам обещали, они это не придумали", - рассказала инфекционист.

По ее словам, министра здравоохранения Степанова поддерживает большинство медработников.

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"Во-первых, он нас слышит, общается с экспертами. Мы на связи. Постоянно о будущем думает. Работать ему в разрушенном Минздраве не с кем, там до сих пор находятся люди, которые очень далеки от государственного управления, от понимания сути происходящих процессов. Вся отрасль была полностью разрушена, разбалансирована, претерпела сумасшедший отток кадров. Чтоб вы понимали, до прихода Степанова в рабочей группе по борьбе с COVID-19 я была единственным инфекционистом. Сейчас рабочая группа уже состоит из опытных специалистов, и она будет расширяться. Более того, сейчас нужно создавать новую рабочую группу, в том числе по вопросам реабилитации этих больных. Там уже должны быть другие специалисты - невропатологи, кардиологи, иммунологи, возможно. То есть, по сути, у нас будет развиваться новое направление – реабилитация пациентов, которые перенесли COVID-19", - добавила Голубовская.

Ранее Голубовская заявила, что выплаты медикам из-за COVID-19 и повышение на 30% минимальной зарплаты в 2021 году не решают системно проблему.

Полный текст интервью с инфекционистом Ольгой Голубовской читайте здесь.

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