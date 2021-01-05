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Новости
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Зарплата врачей в 4 тыс. грн - это стыдобище. Человек, от которого зависит жизнь, не может получать мизерную зарплату, - Голубовская

Зарплата врачей в 4 тыс. грн - это стыдобище. Человек, от которого зависит жизнь, не может получать мизерную зарплату, - Голубовская

Из-за маленьких зарплат среди медработников существует риск того, что они уедут из страны.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.

Ранее Голубовская написала пост-обращение к депутатам, чтобы они не принимали проект Госбюджета.

"Откликались, писали, даже депутаты из "Слуги народа". Говорили, что мы поддерживаем, но к этому вопросу надо подойти системно. Даниил Гетманцев, например, мне об этом писал и говорил. Пожалуйста, пусть системно подходят. Все ж понимают, что нет денег. Но не может человек, от которого зависит ваша жизнь, получать мизерную зарплату. Закончится тем, что все повернутся и уедут. 4 тысячи – это что? Зарплата? Это ж стыдобище! А самое главное – врачам обещали, они это не придумали", - рассказала инфекционист.

По ее словам, министра здравоохранения Степанова поддерживает большинство медработников.

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"Во-первых, он нас слышит, общается с экспертами. Мы на связи. Постоянно о будущем думает. Работать ему в разрушенном Минздраве не с кем, там до сих пор находятся люди, которые очень далеки от государственного управления, от понимания сути происходящих процессов. Вся отрасль была полностью разрушена, разбалансирована, претерпела сумасшедший отток кадров. Чтоб вы понимали, до прихода Степанова в рабочей группе по борьбе с COVID-19 я была единственным инфекционистом. Сейчас рабочая группа уже состоит из опытных специалистов, и она будет расширяться. Более того, сейчас нужно создавать новую рабочую группу, в том числе по вопросам реабилитации этих больных. Там уже должны быть другие специалисты - невропатологи, кардиологи, иммунологи, возможно. То есть, по сути, у нас будет развиваться новое направление – реабилитация пациентов, которые перенесли COVID-19", - добавила Голубовская.

Ранее Голубовская заявила, что выплаты медикам из-за COVID-19 и повышение на 30% минимальной зарплаты в 2021 году не решают системно проблему.

Полный текст интервью с инфекционистом Ольгой Голубовской читайте здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков об оплате труда врачей: Мы не можем сегодня поставить зарплаты 80 - 300 тыс. гривен

Автор: 

врачи (1517) заработная плата (2400) Голубовская Ольга (72)


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Топ комментарии
+13
Это конечно так. Но воз куратор "дорожного строительства" от офиса Зе некий кирилл Тимошенко дом жене купил на Новый год в Конча заспе за 10 миллионов...какие там медработники!
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05.01.2021 12:48
+11
На автостоянку по утрам перед больничкой нужно смотреть. Там порши, мерседесы и прочие БМВ нищих врачей стоят.
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05.01.2021 12:54
+10
Надо было по намеченному графику продолжить то, что начала Супрун. А у нас все как всегда, понимания, что такие реформы долгосрочны и не дают результата по взмаху волшебной палочки нет и наверное уже не будет. А учитывая, что начинала она даже не с ноля, а с минусов, так вообще ждать чуда - это верх тупости.
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05.01.2021 13:23
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Зато у нас каждый чинушка катается на служебном мерсе S класса и имеет в распоряжении водилу,секретутку,блатной офис и квартирку нахаляву.
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05.01.2021 15:08 Ответить
Полякова за три - четыре дня только новогодних корпоративов зарабатывает 150000, Монатик- 100000. + концерты+ гастроли это уже 100000 только доларов! А врач - 48000 в год!
Народ готов платить за лицезрение ног- трусов и открывание рта под фанеру, но не готов платить за свое здоровье, не готов платить налоги для госмедицины и выбирает полудурков -воров во власть, которые относытся кналогам=бюджету,как к собственной кормушке
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05.01.2021 16:46 Ответить
Народ не заказывает монатиков. А те кто их заказывает, лечатся не в Украине. Поэтому претензии к народу мягко говоря неуместны.
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05.01.2021 16:57 Ответить
Народу приходиться платить сполна. Ляг в любую клинику и поймёшь. А то, что народ платит за полякову и других пивцов недоделанных поющих частушку, то это проблема недоразвитых мозгов, для которых что флейта, что пердёжь - одинаково.
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05.01.2021 17:33 Ответить
Ага, значит бедных расстрелять, получается только ботатые смогут позволить себе такую роскошь. А вообще пекарь тоже делает хлеб, и не получает много, а хлеб то жрут все состоятельные! Короче маразм у тетки.
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05.01.2021 17:27 Ответить
Ни одного хорошего врача и при этом бедного не знаю, они сейчас берут деньги со всего не зависимо от качества помощи.

Всё говорят вот уедут врачи... А если уедут те кто создаёт ещё ввп в этой стране то кому нужны будут врачи, кто будет платить налоги на их содержание и кого они будут лечить?

Корень проблемы в развитии экономики, будут деньги у больных будут и у врачей!!!! А если у больных денег нет, то и врачей будут сокращать, а люди будут умирать, что сейчас и происходит
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05.01.2021 17:58 Ответить
просто бедным украинцам надо вооружиться и стать богатыми
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05.01.2021 18:08 Ответить
не может быть. вот при всех папередниках они в роскоши купались.
это Зе им получку понизил?
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05.01.2021 18:53 Ответить
От таких врачей, как у нас на периферии, мало что жизнь зависит от эскулапов, разве что все уповаем на Бога.
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05.01.2021 18:53 Ответить
Зарплата лікарів у 4 тис. грн - це стидовище. Людина, від якої залежить життя, не може отримувати мізерну зарплату, - Голубовська - Цензор.НЕТ 2492
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06.01.2021 09:55 Ответить
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