Рейтинг партий: СН - 21,6%, ОПЗЖ - 17,4%, ЕС - 14,5%, Батькивщина - 10,9%, - опрос "Рейтинга"

Пятипроцентный барьер на выборах в Верховную Раду с преодолевают 6 политических сил.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.

Согласно результатам исследования, в парламентском рейтинге лидирует "Слуга народа", которую готовы поддержать 21,6% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором.

За партию "ОПЗЖ" готовы проголосовать 17,4%, партию "Евросолидарность" поддержат 14,5%, партию "Батькивщина" - 10,9%.

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В свою очередь за партию "Украинская стратегия Гройсмана" отдали бы свои голоса 5,7%, Радикальную партию Ляшко - 5,6%, партию "За майбутнє" - 3,7%, партию "Свобода" - 3,2%, партию "УДАР Виталия Кличко" - 3,1%, партию Шария - 2,9%, партии "Голос" и "Сила и честь" - по 2,8%, партию "Наш край" - 2,2%.

Опрос проводился по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, со 2 по 4 января. Было опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности – не более 2,0%.

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