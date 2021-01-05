Переболевших коронавирусом вакцинировать не нужно, это может стать для них дополнительным риском, - Голубовская.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская подчеркнула, что во время вакцинации от коронавируса необходимо ответственно отнестись к процессу.

Об этом инфекционист сообщила в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Голубовской, плановые прививки во время пандемии делать необходимо, но нужно учитывать закономерности инфекционного процесса.

"Нельзя всех больных лечить одинаково. Я, например, против, когда больного ребенка чем-то вакцинируют. Особенно, если речь идет о вакцинации живыми вакцинами. Вы знаете мою позицию по этому вопросу, когда нам устроили массовую вакцинацию от кори в период эпидемии гриппа. Вакцинация живым вирусом в период роста гриппа, подвергала наших детей серьезной опасности", - объяснила врач-инфекционист.

Голубовская добавила, что заболевание очень тяжелое. Болеют группы риска, а средств специфического лечения пока нет даже на горизонте.

"Поэтому придется защищать хотя бы группы риска. И даже если вакцина будет работать по принципу работы вакцины против гриппа, то есть, предотвращать тяжелые формы заболевания, то, конечно же, сколько бы там тот иммунитет ни держался, наверное, надо будет вакцинировать. Потому что лечить больных из групп риска очень сложно. Другое дело, как будет организована кампания массовой вакцинации. Потому что, например, людей, которые уже болели и имеют антитела, не надо вакцинировать, это может стать для них дополнительным риском. Я очень надеюсь, что эти вопросы будут урегулированы по-человечески", - отметила Голубовская.

Полный текст интервью с инфекционистом Министерства здравоохранения Украины Ольгой Голубовской читайте здесь.

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