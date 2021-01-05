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Новости Коронавирус и карантин
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Переболевших коронавирусом вакцинировать не нужно, это может стать для них дополнительным риском, - Голубовская

Переболевших коронавирусом вакцинировать не нужно, это может стать для них дополнительным риском, - Голубовская

Врач-инфекционист Ольга Голубовская подчеркнула, что во время вакцинации от коронавируса необходимо ответственно отнестись к процессу.

Об этом инфекционист сообщила в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Голубовской, плановые прививки во время пандемии делать необходимо, но нужно учитывать закономерности инфекционного процесса.

"Нельзя всех больных лечить одинаково. Я, например, против, когда больного ребенка чем-то вакцинируют. Особенно, если речь идет о вакцинации живыми вакцинами. Вы знаете мою позицию по этому вопросу, когда нам устроили массовую вакцинацию от кори в период эпидемии гриппа. Вакцинация живым вирусом в период роста гриппа, подвергала наших детей серьезной опасности", - объяснила врач-инфекционист.

Голубовская добавила, что заболевание очень тяжелое. Болеют группы риска, а средств специфического лечения пока нет даже на горизонте.

"Поэтому придется защищать хотя бы группы риска. И даже если вакцина будет работать по принципу работы вакцины против гриппа, то есть, предотвращать тяжелые формы заболевания, то, конечно же, сколько бы там тот иммунитет ни держался, наверное, надо будет вакцинировать. Потому что лечить больных из групп риска очень сложно. Другое дело, как будет организована кампания массовой вакцинации. Потому что, например, людей, которые уже болели и имеют антитела, не надо вакцинировать, это может стать для них дополнительным риском. Я очень надеюсь, что эти вопросы будут урегулированы по-человечески", - отметила Голубовская.

Полный текст интервью с инфекционистом Министерства здравоохранения Украины Ольгой Голубовской читайте здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине создадут реестр вакцинированных от COVID-19, - ОП

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Голубовская Ольга (72)


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Топ комментарии
+6
Очень многие переболели без сдачи тестов. И как им вакцинироваться? За свой счет сдавать тесты на антитела? Хорошо хоть ОП, КМ и ВР бесплатно проверятся. Их здоровье важнее.
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05.01.2021 13:35
+6
Переболевших коронавирусом вакцинировать не нужно, это может стать для них дополнительным риском, - Голубовская.

Поэтому хитровыделанные, включая Голубовскую, уже "переболели".
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05.01.2021 13:50
+5
А звідки людина знає перехворіла чи ні ?
Якщо зелені довбні зекономили на тестуванні.
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05.01.2021 13:39
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Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Не, конечно каждый родитель может после подозрительной царапины или прокола кожи колоть ребенку сыворотку противостолбнячную лошадиную очищенную. На пару месяцев защиты хватит. Или раз в 10 лет противостолбнячную вакцину. Как думаете, что безопаснее?
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05.01.2021 15:34 Ответить
Да нет. Только после начала симптомов. Да и не нужо после каждого прокола. Если вы ножом чистым порежетесь - то нифига не заразитесь. Для этого нужна к примеру земля, содержащая... Шансы в современном обществе малы. Чай не первая мировая.
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05.01.2021 15:41 Ответить
Не первая...
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05.01.2021 17:51 Ответить
"В Сумской области зарегистрирован случай заболевания столбняком, и теперь я констатирую, что ребенок, который был болен, умер. Девочка вообще не была привита, и поэтому у нее не было никакой защиты от любых инфекций, начиная с рождения. Если бы у ребенка были прививки, в соответствии со своим возрастом, болезнь можно было бы не только предупредить, а как результат, смерти можно было избежать", - заявила медик, добавив, что девочке вводили сыворотку против столбняка, однако спасти жизнь не удалось. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/v-sumah-iz-za-otsutstviya-privivki-5-letnyaya-devochka-umerla-ot-stolbnyaka-919203.html
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05.01.2021 17:54 Ответить
столбняк-вакцина діє ......на протязі, а ковід 7 місяців.
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05.01.2021 18:16 Ответить
7 місяців з початку третьої фази випробувань ковідних вакцин ще не минуло. То звідки Ви знаєте, що вони лише 7 місяців діють?
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05.01.2021 20:07 Ответить
Сыворотка в учреждениях есть. Когда я был на митинге антиваксеров, там приводились конкретные цифры. Навскидку не помню, летом было. И кол-во случаев столбняка приводилось, там 2 или 3, документ официальный от МОЗа показывали.
Теперь как думаете - что выгодней? Продать миллионы доз вакцины или... 10к доз сыворотки?
Ну а то что у нас врачи... эмм... несколько невысокой квалификации... так это давно известно. Там вполне могли неверно диагностировать и сыворотку тупо не ввести. Бывало и не такое. Недавно вот смотрел... девочке тоже... у нее была реакция на каую-то хрень. Аллергическая. Мать на камеру чуть ли не на коленях умоляла ввести антигистаминное. Врачи типа знали лучше... исход летален. И ни один из них за это не сядет, уверяю. Равно как и в том случае... могло быть что угодно. А сыворотка есть. Если же она не закуплена... то опять же. В стране здорового человека за это необходимо ставить к стене.
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06.01.2021 10:21 Ответить
Про отсутствие сыворотки писала журналистка. Ниже коммент врача об этом же случае, которая утверждает, что сыворотку вводили. Я стараюсь быть беспристрастным и дал две точки зрения.
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06.01.2021 12:20 Ответить
Могли ввести уже когда было поздно, в стиле "наот...ись", чтоб к себе претензии отвести. Что не снимает факта: низкая квалификация врачей.
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06.01.2021 13:16 Ответить
А о том, что мама у нее антиваксер мы стыдливо промолчим.
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06.01.2021 13:27 Ответить
Почему же. Ну бывает. Но давайте безпристрастно:
- реально с учетом липовых справок % покрытия вакцинацией в Украине примерно... 40%, ну пусть 45%;.
Сколько случаев столбняка среди детей? На летней сходке демонов-анти-ваксеров мне показывали документ. Что-то в районе 2-3 в год. А смертей что-то врайоне как раз 1 или 2 за 10 лет. Документ официальный с печатями МОЗа.
1-2 смерти за десятилетие в 40+млн стране из которой непривитых детишек - больше половины в реале.
О да.
И о смертях от прививок ... мы стыдливо промолчим.
А жаль... слушайте, а давайте на следующую сходку сходим вместе. Попрошу Вам показать фотки. Там сделали инсталляцию - на мостик наклеили сердечки с ФИО детишек от вакцин в Украине погибших. Официально, по справкам. Что само по себе чудо ибо в 99% случаев... хрен там врач на камеру признается (не на камеру... по всякому бывает).
И сделаем сравнение. 1-2 и те фоточки. Их там ... дестяков 5 было, может больше.
Жаль, есть только фотки.. саму инсталляцию какие-то идиоты поломали через день. Видимо правда очень мозолила глазки... и портила красивую картинку мира со светлыми эльфами в медицинских халатах и с миллиардными прибылями.
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06.01.2021 13:54 Ответить
" реально с учетом липовых справок % покрытия вакцинацией в Украине примерно... 40%, ну пусть 45%;." - это Вы откуда взяли? Очень удобная позиция - в Нигерии 60% вакцинации по оф. источникам Вы свято верите, а в Укране крутите, как Вам удобнее. Не кажется ли Вам, что это весьма манипулятивно? (я уже тихо молчу про нирерийских мам 2008 г.р.)
"Там сделали инсталляцию - на мостик наклеили сердечки с ФИО детишек от вакцин в Украине погибших." А заключения экспертиз о связи прививки и смерти туда не наклеили? А что ж так? Родители могут думать все что угодно. Вы слышали о синдроме внезапной детской смерти? Как думаете, какова вероятность случайного совпадения такого явления и дня прививки в 40-миллионной стране. И что, родители поверят, что случайно совпало? А веоятность такого события в течеие недели после прививки будет в 7 раз выше.
Так что эмоции в сторону. Я верю научным фактам.
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06.01.2021 14:36 Ответить
Ага. Сравнивать человека и дрозофиллу очень научно)).
О даааа. Я прям так и вижу. Врачи, получающие откаты от фармкомпаний... проводят экспертизу о вреде продукции этих самых фармкомпаний.... Вы вообще хоть раз с гарантийными случаями сталкивались? В Украине - а не в стране волшебных эльфов? Блин да обычный Амазон мне полгода мозги пудрил из-а 100 долларовой электронной читалки... а тут такие суммы... Но Вы знаете... приглашение в силе. На следующую "сходку" обители зла приходите - попросите данные заключения. Вам не откажут, если шо. Ну или развенчаете злобных антиваксеров, как знать (спойлер: не-а)...
Если там наклеить всех, о ком "думали", то там места не хватит.
Научные факты о покрытии к примеру полио:
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/09/150903_ru_s_polio_vaccines

Ну да. 40-45 это я сильно ошибся. Это... как там... ах да... близкое значение к 49 о которых говорит министр.
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11.01.2021 10:10 Ответить
"Ага. Сравнивать человека и дрозофиллу очень научно." Представьте себе, большая часть генетики на таких исследованиях основана.

По поводу приглашения. Я на цензоре в свободное время веду дискуссии. Для души и для пользы человечества. А желания ходить на антиваксерские шабаши и там пытаться вправлять мозги толпе зареванных родителей, которым антиваксеры надудели в уши всякую чушь у меня нет. Там в ход идут не доводы, а эмоции. Вы ходите к родственникам погибших в автокатастрофах по своей вине, чтоб объяснять им, что погибли они по своей вине? Вот почему бы Вам не тратить свое свободное время на это?
Если уж Вы данные ВОЗ приводили как аргумет для Нигерии и верили ему, то давайте и тут использовать его же, а не слова министра за 2015 год.
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/ukr.pdf

Там на 2019 процент вакцинации детей третьей дозой (!) полиовакцины близок к 80%. Очевидно, что одну и две дозы получили больше.
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11.01.2021 11:02 Ответить
Я статью привел к тому, чтоб кое-что продемонстрировать (вот тут я могу спросить, читали ли Вы статью, но думаю что читали... просто не то чтобы внимательно).
Итак:
1) Ранее на этой неделе ВОЗ сообщила, что в Закарпатье у двух детей - 4 года и 11 месяцев подтвердили полиомиелит
ВОЗ. Сотрудники которой наверняка даже не знают, где находятся какие-то там населенные пункты в каком-то там Раховском и Тячевском районов. Обоснованно предполагаю, что оные сотрудники ВОЗ даже выговорить эти названия не могут. Более того - они совершенно точно там НИКОГДА не были (смотрим слова министра дальше - мол нужна проверка сотрудниками ВОЗ: "Эти конкретные случаи будут расследованы ВОЗ более подробно." (с) ), детей оных они в глаза не видели, диагностики не проводили.
Но что-то там с умным видом утверждают нагнетая панику и агатируя за вакцины (мол детки-то непривиты были).
2) Министр здравоохранения. Чисто теоретически он мог бы туда поехать... провести диагностику (а он умеет?)... но нафиг оно надо - выезжать из теплого киевского кабинета и ехать в какой-то там ... Ну мы же оба помним, что живем не в сказочном Ривинделле, а блин в реальной Украине, ага?
Но министр тоже с умным видом что-то там вещает, правда не столь категорично как ВОЗ. Но тоже мол "аааа опасность... аж два случая (причем не полио, а еще надо подвтердить чего именно)... с до конца не подтвержденным (по его мнению) диагнозом... на 42 млн населения... "аааа мывсе умрем срочно прививаться". Еще раз. ДВА случая на 42 ляма народу.
3) А теперь самое интересное.
Местные врачи. Да-да, те самые, которые видели этих детей, проводили диагностику, анализы и так далее. Говорят следующее:
"По состоянию на 31.08.2015 г., циркуляция "диких" полиовирусов не определена, больные с диагнозом "Полиомиелит" не зарегистрированы", - говорится на сайте https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/09/www.zakarpat-ses.gov.ua/aktualno/571-nformaczya-shhodo-situacz-z-polomltu-v-zakarpatskj-oblast Закарпатской СЭС .

Потому, что ОВП может быть вызван (зараза, эдакая) не только приснопамятным полиомиелитом, а иными вирусами и даже травмой.
Мораль: тот, кто находится на месте говорит одно... а тот кто находится за тысячи км... и пациента в глаза не видел (это я о ВООЗ) вопит о том шо нада прививаться.

Ну собственно это и говорит о качестве этой самой генетики, так и науки вообще.

Ну так я и приглашаю. В свободное время (обычно в ВС эти шабаши происходят, или СБ) принести пользу представителям этого самого человечества. Для души, так сказать. Просветить неучей темных. Раздавить их аргументацией и неоспоримыми доводами. Открыть им глаза на их темноту. Дискуссия там не сильно отличаться будет от здесь на цензоре. Уж поверьте. на проваксеров там с криками "Еретик!!!" не бросаются и лица не бьют))
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11.01.2021 11:35 Ответить
1.Чиновники ВОЗ обещают расследовать эту ситуацию. Пока они изучают отчеты национальных МОЗ. Чьи сотрудники на местах, умеют выговорить названия и которые имеют медицинское образование.
2. Почему министр должен ехать и проводить диагностику проводить медэкспертизу по установлению причин смерти? У нас этим патологоанатомы занимаются.
3. Не манипулируйте. Вот более полная цитата, с сайта, что Вы ссылались
"https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/09/150903_ru_s_polio_vaccines Однако Закарпатская санитарно-эпидемиологическая служба не считает, что эти случаи однозначно свидетельствуют о полиомиелите.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/09/150903_ru_s_polio_vaccines "По состоянию на 31.08.2015 г., циркуляция "диких" полиовирусов не определена, больные с диагнозом "Полиомиелит" не зарегистрированы", - говорится на сайте Закарпатской СЭС. " и тут Вы со всего маху ломитесь в открытую дверь "Потому, что ОВП может быть вызван (зараза, эдакая) не только приснопамятным полиомиелитом, а иными вирусами и даже травмой."
4. Нет у меня ни времени, ни желания ходить по сборищпм вегоанов, праноедов, антиваксеров, гомеопатов и всем вправлять мозги. И я уже не раз Вам об этом писал. Вам с первого раза не доходит?
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14.01.2021 17:55 Ответить
Вот с сайта ФДА о вакцине Пфайзер.
https://www.fda.gov/media/144325/download

И заметьте - они не говорят о том что "вакцина в 2 раза снижает смертность". Ибо смерти как в испытательной группе, так и в контрольной с вакциной не связанны. А представляете, что сказали бы антиваксеры, если бы в испытательной группе было 4 смерти, а в контрольной 2?
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05.01.2021 15:23 Ответить
Представляю. Хотя состава плацебо я не нашел.
Блин. Ну конечно они не будут связаны. Если они будут связаны... то с таким настроением ты слона не продашь.
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05.01.2021 15:46 Ответить
Я думаю, им гораздо выгоднее было бы предстваить смертность с вакциной и ее отсутствием связаны, что в присутствии вакцины смертность в 2 раза ниже. Как считаете, так слона лечче было бы продать?
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05.01.2021 20:09 Ответить
Не легче. Ты только скажи что смерти от прививки - так антиваксеры сразу раздуют бучу и ты вообще ни одной дозы не продашь. Ну или там продашь минимум, не окупишь разработку и производство.
Поверь. Я продажами уже 15 лет занимаюсь и в курсе как слона продавать.
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06.01.2021 10:14 Ответить
Вы сильно ошибаетесь. Если Вы будете продавать продукт в авто, который на испытаниях покажет в два раза меньшую смертность, чем без него - у Вас отбою не будет. Вы посмотрите сколько иконок в автомобилях, а ведь там и испытаний никто не проводил.
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06.01.2021 12:15 Ответить
Муахаха. Приводить мне ... в некотором роде атеисту... пример с иконками... забавно)))
Нюанс. Если сам факт попадания в ДТП в зависимости от применения/неприменения этого прибора минимален... то не факт.
Есть история. Читал у одного типа правдоруба. Как в совке изобретали краску антирадиационную для самолетов. В итоге кучи исследований кое-каких усехов добились и действительно создали краску, снижающую эффект от облучения. То есть с ней шансов у экипажа облучиться меньше чем без нее. Важность вопроса согласитесь повыше чем какой-нить девайс в машинке... Головокружительный успех? Краска на каждом стратегическом бомбере? Как бы не так!
Один студентик чудом попавший на заседание гсокомиссии буквально парой фраз прикрыл многомиллиардный проект.
Потому что на том расстоянии на котором краситель реально действует... самолет сминает нахрен ударной волной. И краситель хоть и реально работает... но де факто бесполезен.
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06.01.2021 13:13 Ответить
Причем тут Ваш атеизм? Я привел пример того, что людям можно внушить любую хрень даже без испытаний. А уж с испытаниями и подавно. Но создатели вакцин сознательно не идут на это, даже несмотря на коммерческую выгоду такого шага. Так Вам понятнее, человек, занимающийся продажами уже 15 лет?
Студент на заседании госкомиссии. Действительно смешно. А через сколько дней самолет без защиты от радиации сможет пролететь сквозь радиоактивное облако после взрыва он не спросил?
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06.01.2021 13:25 Ответить
Ух какие они у нас сознательные. Благодетели прям. И работают исключительно на благо человечества... куда там главному принципу предпринимательства - получение прибыли... забили они на него болт. Шарят в бизнесе однако, куда там мне))) Благотворители... с миллиардными доходами.
Причем ну вот настолько молодцы в плане продаж и убеждения (куда там мне)... что приходится лоббировать про-ваксерские законы лишая людей права выбора и ограничивая их в правах. Мастера продаж))) Эх. Ну почему в моей отрасли нет закона типа - не пьешь водку = не можешь ребенка ответси в школу. Я б на бонусах озолотился бы.
Можно внушить. А можно дать бабла на избирательную кампанию (законно через уплату налогов), привести к власти "своего" кандидата который примет такой закон что можн писать ЛЮБЫЕ результаты испытаний (а нарид поверит, благо есть СМИ,которым можно заказать "джинсу" - знаешь что это?)). И рассказать любуюприближенную к реальности сказку.
Видишь ли в чем прикол. В условиях атомной войны... самолеты через облака после взрыва не летают. У них другие условия применения. Бомберы в 99% случаев - в 1 конец (в лучшем случае... посадка на нейтральной территории, но тогда взрывы - позади). Потому как на возврате - ПВО твоей страны продавлены и аэродромы = радиоактивный пепел как раз на тот случай шоб ты не переснарядил бомбовую нагрузку на +1 вылет. А самолет после сброса бомбы при существующих тогда скоростях... в общем не успел бы. Студент это знал. Проект прикрыли на следующий день постановлением ЦК, прочитавшие доклад.
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06.01.2021 13:46 Ответить
Уточнение: бомберы на момент доклада (шота в районе годов 60-70 где то так)
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06.01.2021 13:47 Ответить
И еще точнение. На современных - ни у кого не используется такая краска. Стужентик-то был в чем-то да прав)))
З.Ы.: А как возникла идея... там вообще смех.
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06.01.2021 13:48 Ответить
Что, даже для рентгенкабинетов и АЭС пожлобились?
Я в детстве по радио слушал передачу о создании в СССР самолета с атомным реактором. Там многотонную переборку как на АПЛ не втулишь. Так вот, двольно тонкая стенка, содержащая гадолиний, очень нехило поглощает нейтроны. Правда, это уже не студент предложил.
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06.01.2021 14:01 Ответить
Клятый совок!!!:
https://www.newscientist.com/article/dn3406-nuclear-powered-drone-aircraft-on-drawing-board/
Ой... не совок...))
Речь была немного не о том. А о том, как амбиции одного муд... реца... стоили государству мллионы рубликов, тысячи тонн ресурсов и человеко-часов... а на выходе оказалось что это пшик. История собственно много таких примеров знает.
З.Ы.: А на АЭС разве проблема втулить многотонные переборки? А в рентгенкабинете... чуть иные уровни... да и там направленный пучок излучения плюс бронелифчик)) да плюс тетенька в соседней комнате если чо))
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11.01.2021 09:39 Ответить
"Ой... не совок...))" Сами статью читали?

"But nuclear-powered planes are not a new idea. In the 1950s, both the US and the USSR tried to develop nuclear propulsion systems for piloted aircraft. The plans were eventually scrapped because it would have cost too much to protect the crew from the on-board nuclear reactor, as well as making the aircraft too heavy. Read more: https://www.newscientist.com/article/dn3406-nuclear-powered-drone-aircraft-on-drawing-board/#ixzz6jDu2TCuN https://www.newscientist.com/article/dn3406-nuclear-powered-drone-aircraft-on-drawing-board/#ixzz6jDtoZGPp "
Подобная краска и на АЭС (если бы в Чернобыле были ОЗК с такой краской, кто знает, сколько здоровья и жизней было бы спасено) и в рентренкабинетах весьма пригодилась бы. Да и на обычных самолетах от космического излучения экипажи и часто летающие пассажиры радиации ловят выше нормы. Да и для космической отрасли лишней не была бы. Ну и для войск на случай войны заказ на обмундирование или средства ЗОМП был бы немалый. Все упирается в цену вопроса. А при массовом пр-ве цена имеет тенденцию к снижению.
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11.01.2021 11:03 Ответить
Читал)) Само собой. Я как раз и сбросил - чтоб показать шо не только клятые совки строили коварные и подлые планы по атомолётам, но и светлые эльфы там тоже отметились)).
Ну... видимо научные сотрудники квалификацией повые чем у приснопамятного студента (вроде Касатонова Катасонова что ли... не припомню точно навскидку) - подтвердили выводы оного студента.
Тут суть в том... что казавшаяся уберваффе штука - была развенчана буквально одним докладом. ПОСЛЕ того как в нее были инвестированы куча денег, ресурсов и людей. Это так... намек.
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11.01.2021 11:16 Ответить
Ну, я читаю инструкции и противопоказания. А куче людей это пофиг. Вон, на каждой сигаретной пачке пишут. Многих оно остановило?
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05.01.2021 14:03 Ответить
Ну ... меня остановило. Супругу мою.
Детей - на данный момент, дальше надеюсь тоже.
На работе - из 4х в кабинете это остановило троих.
Но в общем ты прав. Конкретно тебя ... такое вот противопоказание - остановит?))
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05.01.2021 14:10 Ответить
Ссылка на запись о таком эффекте есть? Странный он какой-то. Должны писать например так "Редко возможны нарушения в работе сердца, тахикардия. Очень редко возможна остановка сердца" или "Редко - аллергические реакции. Очень редко - анафилактический шок." Это пишут для медработников, чтобы они успели принять меры. А указывать как побочку смерть, без указания ее причин - имхо, недопустимо.
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05.01.2021 14:21 Ответить
Антип, извини ... было. Сча не могу восстановить.
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05.01.2021 14:34 Ответить
Бывает.
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05.01.2021 14:43 Ответить
Обидно, блин не схоронил.
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05.01.2021 14:47 Ответить
С языка сорвали))) Вот к примеру, я переболел в начале лета, на тест не отправляли - диагноз как пост-фактум воспаление лёгких, больше месяца болел и теперь мне нужно за свои деньги сдавать анализы на антитела?) Лаборатории по приросту у нас уже обгоняют ломбарды)
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05.01.2021 13:42 Ответить
Значит, за свой счет. Если интересует своего здоровье. А то будет, как в том советском анекдоте, что лечиться можно и бесплатно, если конечный результат не интересует)
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05.01.2021 19:43 Ответить
Как быть тем, кто переболел бессимптомно и даже не знает об этом?
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05.01.2021 13:35 Ответить
Они не подвергаются опасности. В их организме вирус не вызывает негативную реакцию. Опасно, тем у кого форма заболевания была среднеей и тяжелой формы.
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05.01.2021 13:44 Ответить
Переболевших коронавирусом вакцинировать не нужно, это может стать для них дополнительным риском, - Голубовская.
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05.01.2021 13:45 Ответить
Это будет "контрольный в голову".
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05.01.2021 15:02 Ответить
Были случаи среди медработников (довольно молодых), что первый раз - легко или бессимптомно, второй раз - в тяжелой форме.
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05.01.2021 19:53 Ответить
Что это за безграмотный бессвязный бред? У этой чушки вообще диплом в наличии??
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05.01.2021 13:39 Ответить
А звідки людина знає перехворіла чи ні ?
Якщо зелені довбні зекономили на тестуванні.
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05.01.2021 13:39 Ответить
Зробити ІФА тест на антитіла IgG, наприклад? як варіант?
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05.01.2021 16:21 Ответить
Ой-ли?
Коронавирусом болеем уже ГОД.
Вакцинироваться начнем не раньше, чем через пол года.
А иммунитет держится 6-9 месяцев.
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05.01.2021 13:40 Ответить
Т.е все разумковы,зе,и другие " откосившие " пролетают?
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05.01.2021 13:41 Ответить
у Меня справка есть
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05.01.2021 13:44 Ответить
У Парубия тоже.
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05.01.2021 13:48 Ответить
Переболевших коронавирусом вакцинировать не нужно, это может стать для них дополнительным риском, - Голубовская.

Поэтому хитровыделанные, включая Голубовскую, уже "переболели".
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05.01.2021 13:50 Ответить
Понятно, что пока есть антитела, не нужно. Но пока зеленки насытят украинский рынок вакцин пройдет еще года полтора. У тех кто переболел в 20-м иммунитет уже рассосется.
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05.01.2021 13:54 Ответить
Есть сообщения ( о чем ученые предупреждали и раньше) что антитела у каждого держатся по разному ( и от формы какой переболел и т.д.) но максимум они сохраняются не более 8 месяцев. ( оптимисты говорят о годе, но это как бы для оптимистов чисто).
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05.01.2021 14:01 Ответить
Так а я о чем. Это как говорить, что не нужно прививаться от гриппа, если вы им болели пару лет назад. Логики в подобных текстах не наблюдаю. Возможно несколько костноязычна дама.
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05.01.2021 20:20 Ответить
Теперь бы еще узнать кто же на самом деле переболел коронавирусом. ( или гриппом или ОРЗ или ОРВИ Так как Не менее 50% ( и то скромно, возможно их 80%) переболело дома в легкой форме и в больницу не обращалась ( моя семья тому подтверждение и знакомых тоже ) Тесты в наших условиях и рискованные походы в больницу, это уже когда совсем край, или срочно нужен больничный и без него ни как) И это фактическое положение вещей.
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05.01.2021 13:58 Ответить
Точняк. И так с каждым новым штаммом Ковида.

Сколько штаммов - столько раз и переболеют. Не сдохли в первый раз, получат призовую игру.
Подумаешь...
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05.01.2021 14:11 Ответить
Навіщо робити безглузді заяви?Спочатку потрібно зрозуміти є у людини антитіла до ковід і в який кількості.А тут все до купи намішала про грип,живу вакцину і коней)
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05.01.2021 14:11 Ответить
А что, кто то знает сколько держится иммунитет у переболевших?
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05.01.2021 14:12 Ответить
Как пррроверить?? Лезть под платье??
Так палучишь по мордам.©
))
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05.01.2021 14:16 Ответить
До чого вона хилить .
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05.01.2021 15:21 Ответить
Інтєрєсно дєффкі пляшуть....їм губітєльно, а шантропє нє губітєлбно.тото.чувакі і чувіхі. Готуйте сраки.
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05.01.2021 18:09 Ответить
а вот это уже интересно, учитывая что большинство политиков и известных людей переболели - значит только быдло будет клеймовано.
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05.01.2021 23:18 Ответить
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