Переболевших коронавирусом вакцинировать не нужно, это может стать для них дополнительным риском, - Голубовская
Врач-инфекционист Ольга Голубовская подчеркнула, что во время вакцинации от коронавируса необходимо ответственно отнестись к процессу.
Об этом инфекционист сообщила в интервью Цензор.НЕТ.
По словам Голубовской, плановые прививки во время пандемии делать необходимо, но нужно учитывать закономерности инфекционного процесса.
"Нельзя всех больных лечить одинаково. Я, например, против, когда больного ребенка чем-то вакцинируют. Особенно, если речь идет о вакцинации живыми вакцинами. Вы знаете мою позицию по этому вопросу, когда нам устроили массовую вакцинацию от кори в период эпидемии гриппа. Вакцинация живым вирусом в период роста гриппа, подвергала наших детей серьезной опасности", - объяснила врач-инфекционист.
Голубовская добавила, что заболевание очень тяжелое. Болеют группы риска, а средств специфического лечения пока нет даже на горизонте.
"Поэтому придется защищать хотя бы группы риска. И даже если вакцина будет работать по принципу работы вакцины против гриппа, то есть, предотвращать тяжелые формы заболевания, то, конечно же, сколько бы там тот иммунитет ни держался, наверное, надо будет вакцинировать. Потому что лечить больных из групп риска очень сложно. Другое дело, как будет организована кампания массовой вакцинации. Потому что, например, людей, которые уже болели и имеют антитела, не надо вакцинировать, это может стать для них дополнительным риском. Я очень надеюсь, что эти вопросы будут урегулированы по-человечески", - отметила Голубовская.
Полный текст интервью с инфекционистом Министерства здравоохранения Украины Ольгой Голубовской читайте здесь.
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Теперь как думаете - что выгодней? Продать миллионы доз вакцины или... 10к доз сыворотки?
Ну а то что у нас врачи... эмм... несколько невысокой квалификации... так это давно известно. Там вполне могли неверно диагностировать и сыворотку тупо не ввести. Бывало и не такое. Недавно вот смотрел... девочке тоже... у нее была реакция на каую-то хрень. Аллергическая. Мать на камеру чуть ли не на коленях умоляла ввести антигистаминное. Врачи типа знали лучше... исход летален. И ни один из них за это не сядет, уверяю. Равно как и в том случае... могло быть что угодно. А сыворотка есть. Если же она не закуплена... то опять же. В стране здорового человека за это необходимо ставить к стене.
- реально с учетом липовых справок % покрытия вакцинацией в Украине примерно... 40%, ну пусть 45%;.
Сколько случаев столбняка среди детей? На летней сходке демонов-анти-ваксеров мне показывали документ. Что-то в районе 2-3 в год. А смертей что-то врайоне как раз 1 или 2 за 10 лет. Документ официальный с печатями МОЗа.
1-2 смерти за десятилетие в 40+млн стране из которой непривитых детишек - больше половины в реале.
О да.
И о смертях от прививок ... мы стыдливо промолчим.
А жаль... слушайте, а давайте на следующую сходку сходим вместе. Попрошу Вам показать фотки. Там сделали инсталляцию - на мостик наклеили сердечки с ФИО детишек от вакцин в Украине погибших. Официально, по справкам. Что само по себе чудо ибо в 99% случаев... хрен там врач на камеру признается (не на камеру... по всякому бывает).
И сделаем сравнение. 1-2 и те фоточки. Их там ... дестяков 5 было, может больше.
Жаль, есть только фотки.. саму инсталляцию какие-то идиоты поломали через день. Видимо правда очень мозолила глазки... и портила красивую картинку мира со светлыми эльфами в медицинских халатах и с миллиардными прибылями.
"Там сделали инсталляцию - на мостик наклеили сердечки с ФИО детишек от вакцин в Украине погибших." А заключения экспертиз о связи прививки и смерти туда не наклеили? А что ж так? Родители могут думать все что угодно. Вы слышали о синдроме внезапной детской смерти? Как думаете, какова вероятность случайного совпадения такого явления и дня прививки в 40-миллионной стране. И что, родители поверят, что случайно совпало? А веоятность такого события в течеие недели после прививки будет в 7 раз выше.
Так что эмоции в сторону. Я верю научным фактам.
О даааа. Я прям так и вижу. Врачи, получающие откаты от фармкомпаний... проводят экспертизу о вреде продукции этих самых фармкомпаний.... Вы вообще хоть раз с гарантийными случаями сталкивались? В Украине - а не в стране волшебных эльфов? Блин да обычный Амазон мне полгода мозги пудрил из-а 100 долларовой электронной читалки... а тут такие суммы... Но Вы знаете... приглашение в силе. На следующую "сходку" обители зла приходите - попросите данные заключения. Вам не откажут, если шо. Ну или развенчаете злобных антиваксеров, как знать (спойлер: не-а)...
Если там наклеить всех, о ком "думали", то там места не хватит.
Научные факты о покрытии к примеру полио:
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/09/150903_ru_s_polio_vaccines
Ну да. 40-45 это я сильно ошибся. Это... как там... ах да... близкое значение к 49 о которых говорит министр.
По поводу приглашения. Я на цензоре в свободное время веду дискуссии. Для души и для пользы человечества. А желания ходить на антиваксерские шабаши и там пытаться вправлять мозги толпе зареванных родителей, которым антиваксеры надудели в уши всякую чушь у меня нет. Там в ход идут не доводы, а эмоции. Вы ходите к родственникам погибших в автокатастрофах по своей вине, чтоб объяснять им, что погибли они по своей вине? Вот почему бы Вам не тратить свое свободное время на это?
Если уж Вы данные ВОЗ приводили как аргумет для Нигерии и верили ему, то давайте и тут использовать его же, а не слова министра за 2015 год.
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/ukr.pdf
Там на 2019 процент вакцинации детей третьей дозой (!) полиовакцины близок к 80%. Очевидно, что одну и две дозы получили больше.
Итак:
1) Ранее на этой неделе ВОЗ сообщила, что в Закарпатье у двух детей - 4 года и 11 месяцев подтвердили полиомиелит
ВОЗ. Сотрудники которой наверняка даже не знают, где находятся какие-то там населенные пункты в каком-то там Раховском и Тячевском районов. Обоснованно предполагаю, что оные сотрудники ВОЗ даже выговорить эти названия не могут. Более того - они совершенно точно там НИКОГДА не были (смотрим слова министра дальше - мол нужна проверка сотрудниками ВОЗ: "Эти конкретные случаи будут расследованы ВОЗ более подробно." (с) ), детей оных они в глаза не видели, диагностики не проводили.
Но что-то там с умным видом утверждают нагнетая панику и агатируя за вакцины (мол детки-то непривиты были).
2) Министр здравоохранения. Чисто теоретически он мог бы туда поехать... провести диагностику (а он умеет?)... но нафиг оно надо - выезжать из теплого киевского кабинета и ехать в какой-то там ... Ну мы же оба помним, что живем не в сказочном Ривинделле, а блин в реальной Украине, ага?
Но министр тоже с умным видом что-то там вещает, правда не столь категорично как ВОЗ. Но тоже мол "аааа опасность... аж два случая (причем не полио, а еще надо подвтердить чего именно)... с до конца не подтвержденным (по его мнению) диагнозом... на 42 млн населения... "аааа мывсе умрем срочно прививаться". Еще раз. ДВА случая на 42 ляма народу.
3) А теперь самое интересное.
Местные врачи. Да-да, те самые, которые видели этих детей, проводили диагностику, анализы и так далее. Говорят следующее:
"По состоянию на 31.08.2015 г., циркуляция "диких" полиовирусов не определена, больные с диагнозом "Полиомиелит" не зарегистрированы", - говорится на сайте https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/09/www.zakarpat-ses.gov.ua/aktualno/571-nformaczya-shhodo-situacz-z-polomltu-v-zakarpatskj-oblast Закарпатской СЭС .
Потому, что ОВП может быть вызван (зараза, эдакая) не только приснопамятным полиомиелитом, а иными вирусами и даже травмой.
Мораль: тот, кто находится на месте говорит одно... а тот кто находится за тысячи км... и пациента в глаза не видел (это я о ВООЗ) вопит о том шо нада прививаться.
Ну собственно это и говорит о качестве этой самой генетики, так и науки вообще.
Ну так я и приглашаю. В свободное время (обычно в ВС эти шабаши происходят, или СБ) принести пользу представителям этого самого человечества. Для души, так сказать. Просветить неучей темных. Раздавить их аргументацией и неоспоримыми доводами. Открыть им глаза на их темноту. Дискуссия там не сильно отличаться будет от здесь на цензоре. Уж поверьте. на проваксеров там с криками "Еретик!!!" не бросаются и лица не бьют))
2. Почему министр должен ехать и
проводить диагностикупроводить медэкспертизу по установлению причин смерти? У нас этим патологоанатомы занимаются.
3. Не манипулируйте. Вот более полная цитата, с сайта, что Вы ссылались
"https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/09/150903_ru_s_polio_vaccines Однако Закарпатская санитарно-эпидемиологическая служба не считает, что эти случаи однозначно свидетельствуют о полиомиелите.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/09/150903_ru_s_polio_vaccines "По состоянию на 31.08.2015 г., циркуляция "диких" полиовирусов не определена, больные с диагнозом "Полиомиелит" не зарегистрированы", - говорится на сайте Закарпатской СЭС. " и тут Вы со всего маху ломитесь в открытую дверь "Потому, что ОВП может быть вызван (зараза, эдакая) не только приснопамятным полиомиелитом, а иными вирусами и даже травмой."
4. Нет у меня ни времени, ни желания ходить по сборищпм вегоанов, праноедов, антиваксеров, гомеопатов и всем вправлять мозги. И я уже не раз Вам об этом писал. Вам с первого раза не доходит?
https://www.fda.gov/media/144325/download
И заметьте - они не говорят о том что "вакцина в 2 раза снижает смертность". Ибо смерти как в испытательной группе, так и в контрольной с вакциной не связанны. А представляете, что сказали бы антиваксеры, если бы в испытательной группе было 4 смерти, а в контрольной 2?
Блин. Ну конечно они не будут связаны. Если они будут связаны... то с таким настроением ты слона не продашь.
Поверь. Я продажами уже 15 лет занимаюсь и в курсе как слона продавать.
Нюанс. Если сам факт попадания в ДТП в зависимости от применения/неприменения этого прибора минимален... то не факт.
Есть история. Читал у одного типа правдоруба. Как в совке изобретали краску антирадиационную для самолетов. В итоге кучи исследований кое-каких усехов добились и действительно создали краску, снижающую эффект от облучения. То есть с ней шансов у экипажа облучиться меньше чем без нее. Важность вопроса согласитесь повыше чем какой-нить девайс в машинке... Головокружительный успех? Краска на каждом стратегическом бомбере? Как бы не так!
Один студентик чудом попавший на заседание гсокомиссии буквально парой фраз прикрыл многомиллиардный проект.
Потому что на том расстоянии на котором краситель реально действует... самолет сминает нахрен ударной волной. И краситель хоть и реально работает... но де факто бесполезен.
Студент на заседании госкомиссии. Действительно смешно. А через сколько дней самолет без защиты от радиации сможет пролететь сквозь радиоактивное облако после взрыва он не спросил?
Причем ну вот настолько молодцы в плане продаж и убеждения (куда там мне)... что приходится лоббировать про-ваксерские законы лишая людей права выбора и ограничивая их в правах. Мастера продаж))) Эх. Ну почему в моей отрасли нет закона типа - не пьешь водку = не можешь ребенка ответси в школу. Я б на бонусах озолотился бы.
Можно внушить. А можно дать бабла на избирательную кампанию (законно через уплату налогов), привести к власти "своего" кандидата который примет такой закон что можн писать ЛЮБЫЕ результаты испытаний (а нарид поверит, благо есть СМИ,которым можно заказать "джинсу" - знаешь что это?)). И рассказать любуюприближенную к реальности сказку.
Видишь ли в чем прикол. В условиях атомной войны... самолеты через облака после взрыва не летают. У них другие условия применения. Бомберы в 99% случаев - в 1 конец (в лучшем случае... посадка на нейтральной территории, но тогда взрывы - позади). Потому как на возврате - ПВО твоей страны продавлены и аэродромы = радиоактивный пепел как раз на тот случай шоб ты не переснарядил бомбовую нагрузку на +1 вылет. А самолет после сброса бомбы при существующих тогда скоростях... в общем не успел бы. Студент это знал. Проект прикрыли на следующий день постановлением ЦК, прочитавшие доклад.
З.Ы.: А как возникла идея... там вообще смех.
Я в детстве по радио слушал передачу о создании в СССР самолета с атомным реактором. Там многотонную переборку как на АПЛ не втулишь. Так вот, двольно тонкая стенка, содержащая гадолиний, очень нехило поглощает нейтроны. Правда, это уже не студент предложил.
https://www.newscientist.com/article/dn3406-nuclear-powered-drone-aircraft-on-drawing-board/
Ой... не совок...))
Речь была немного не о том. А о том, как амбиции одного муд... реца... стоили государству мллионы рубликов, тысячи тонн ресурсов и человеко-часов... а на выходе оказалось что это пшик. История собственно много таких примеров знает.
З.Ы.: А на АЭС разве проблема втулить многотонные переборки? А в рентгенкабинете... чуть иные уровни... да и там направленный пучок излучения плюс бронелифчик)) да плюс тетенька в соседней комнате если чо))
"But nuclear-powered planes are not a new idea. In the 1950s, both the US and the USSR tried to develop nuclear propulsion systems for piloted aircraft. The plans were eventually scrapped because it would have cost too much to protect the crew from the on-board nuclear reactor, as well as making the aircraft too heavy. Read more: https://www.newscientist.com/article/dn3406-nuclear-powered-drone-aircraft-on-drawing-board/#ixzz6jDu2TCuN https://www.newscientist.com/article/dn3406-nuclear-powered-drone-aircraft-on-drawing-board/#ixzz6jDtoZGPp "
Подобная краска и на АЭС (если бы в Чернобыле были ОЗК с такой краской, кто знает, сколько здоровья и жизней было бы спасено) и в рентренкабинетах весьма пригодилась бы. Да и на обычных самолетах от космического излучения экипажи и часто летающие пассажиры радиации ловят выше нормы. Да и для космической отрасли лишней не была бы. Ну и для войск на случай войны заказ на обмундирование или средства ЗОМП был бы немалый. Все упирается в цену вопроса. А при массовом пр-ве цена имеет тенденцию к снижению.
Ну... видимо научные сотрудники квалификацией повые чем у приснопамятного студента (вроде Касатонова Катасонова что ли... не припомню точно навскидку) - подтвердили выводы оного студента.
Тут суть в том... что казавшаяся уберваффе штука - была развенчана буквально одним докладом. ПОСЛЕ того как в нее были инвестированы куча денег, ресурсов и людей. Это так... намек.
Детей - на данный момент, дальше надеюсь тоже.
На работе - из 4х в кабинете это остановило троих.
Но в общем ты прав. Конкретно тебя ... такое вот противопоказание - остановит?))
Якщо зелені довбні зекономили на тестуванні.
Коронавирусом болеем уже ГОД.
Вакцинироваться начнем не раньше, чем через пол года.
А иммунитет держится 6-9 месяцев.
Поэтому хитровыделанные, включая Голубовскую, уже "переболели".
Сколько штаммов - столько раз и переболеют. Не сдохли в первый раз, получат призовую игру.
Подумаешь...
Так палучишь по мордам.©
))