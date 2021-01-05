33 российских юниора-биатлониста снялись с соревнований, когда туда приехали допинг-офицеры
С гонок юниорской "Ижевской винтовки" (один из этапов Кубка России по биатлону) массово снялись несколько десятков участников. Это произошло, когда стало известно, что на соревнованиях орудуют допинг-офицеры РУСАДА.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание Sports.ru.
Официально в спринтах не стартовали 33 биатлониста (21 парень и 12 девушек) из числа внесенных в старт-лист. По данным издания, на самом деле за три дня между индивидуальными гонками и спринтами их исчезло даже больше – "несколько человек, пробежав индивидуалку, просто не заявились на спринт".
Со спринта снялись биатлонисты из Тюмени, Красноярска, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Новосибирска, Перми, Ижевска, Мордовии и Югры. Среди снявшихся оказались и топ-юниоры: второй в юниорском рейтинге страны Денис Таштимеров, участник юниорского ЧМ-2020 Виталий Гатилов, призер первой гонки в Ижевске Алексей Огорелков.
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что следит за ситуацией и обсуждает ее с регионами, а вице-президент Алексей Нуждов пообещал провести проверку по каждому отказнику.
РУСАДА тоже начало собственное расследование.
"Мы действительно проводили тестирование на "Ижевской винтовке". Факт массового снятия спортсменов был зафиксирован и передан в отдел расследований. Все необходимые процедуры уже проводятся", - рассказала директор по коммуникациям РУСАДА Мария Маркова.
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а че на живоных не поездить?))
https://censor.net/ua/news/3240437/33**************************************************************************************
Порнозвезду Сашу Грей россияне выдали за российскую победительницу математической олимпиады
Пост быстро начал набирать реакции пользователей, в основном положительные, и репосты. В комментариях (более 400) до определенного момента преобладал патриотический позитив типа: "Обалденная девушка. Уверен, что она не станет в СМИ полуголой делать шпагат и демонстрировать части тела. Хорошо, что она в России!"
Гуглимо "Гитлер бессмертный полк" і насолоджуємось
Великая Отечественная Война. 1944 год. Забегает солдат в блиндаж:
- Мужики, там медсестра всем дает!
- А в рот берет?
- Нет, ей голову оторвало!
Стока видео с "утехами" над бедной Сашей.
Там у неё второе подпольное имя - "Саша Грей".
Ну це явно стьоб був з толстим натяком.
ныли в зеркало смотря,
и стонали об аспектах
нежелательных эффектов...