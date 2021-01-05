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33 российских юниора-биатлониста снялись с соревнований, когда туда приехали допинг-офицеры

33 российских юниора-биатлониста снялись с соревнований, когда туда приехали допинг-офицеры

С гонок юниорской "Ижевской винтовки" (один из этапов Кубка России по биатлону) массово снялись несколько десятков участников. Это произошло, когда стало известно, что на соревнованиях орудуют допинг-офицеры РУСАДА.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание Sports.ru.

Официально в спринтах не стартовали 33 биатлониста (21 парень и 12 девушек) из числа внесенных в старт-лист. По данным издания, на самом деле за три дня между индивидуальными гонками и спринтами их исчезло даже больше – "несколько человек, пробежав индивидуалку, просто не заявились на спринт".

Со спринта снялись биатлонисты из Тюмени, Красноярска, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Новосибирска, Перми, Ижевска, Мордовии и Югры. Среди снявшихся оказались и топ-юниоры: второй в юниорском рейтинге страны Денис Таштимеров, участник юниорского ЧМ-2020 Виталий Гатилов, призер первой гонки в Ижевске Алексей Огорелков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Отобранные у России из-за допинга золотые медали Чемпионата Европы вручили украинским биатлонистам. ФОТО

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что следит за ситуацией и обсуждает ее с регионами, а вице-президент Алексей Нуждов пообещал провести проверку по каждому отказнику.

РУСАДА тоже начало собственное расследование.

"Мы действительно проводили тестирование на "Ижевской винтовке". Факт массового снятия спортсменов был зафиксирован и передан в отдел расследований. Все необходимые процедуры уже проводятся", - рассказала директор по коммуникациям РУСАДА Мария Маркова.

Также на Цензор.НЕТ: Россию на 2 года отстранили от международных соревнований из-за допинга

Автор: 

биатлон (141) россия (96095) спорт (2439) допинг-контроль (334)


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Топ комментарии
+32
Трохи в інший степ, але теж про тролювання кацапів "достіженіямі". Згадав, як один юзер у книзі-мармизі запостив ось таке )))))
Порнозвезду Сашу Грей россияне выдали за российскую победительницу математической олимпиады

Пост быстро начал набирать реакции пользователей, в основном положительные, и репосты. В комментариях (более 400) до определенного момента преобладал патриотический позитив типа: "Обалденная девушка. Уверен, что она не станет в СМИ полуголой делать шпагат и демонстрировать части тела. Хорошо, что она в России!" 33 российских юниора-биатлониста снялись с соревнований, когда на них приехали допинг-офицеры - Цензор.НЕТ 5945

33 российских юниора-биатлониста снялись с соревнований, когда на них приехали допинг-офицеры - Цензор.НЕТ 7581
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05.01.2021 13:17
+29
33 російські юніори-біатлоністи знялися зі змагань, коли на них приїхали допінг-офіцери - Цензор.НЕТ 9561
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05.01.2021 13:24
+29
"Быстрее всех взяла тройной интеграл от многочлена в общем виде..." 33 російські юніори-біатлоністи знялися зі змагань, коли на них приїхали допінг-офіцери - Цензор.НЕТ 4211
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05.01.2021 13:35
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33 российских юниора-биатлониста снялись с соревнований, когда на них приехали допинг-офицеры...

а че на живоных не поездить?))
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05.01.2021 13:12 Ответить
Они теперь на ипподроме выступают.
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05.01.2021 13:27 Ответить
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05.01.2021 13:49 Ответить
Кумедно, але цього разу і українська версія не відрізняється...
https://censor.net/ua/news/3240437/33**************************************************************************************
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05.01.2021 13:32 Ответить
"....снялись с соревнований". Определяющее слово "соревнований" - "на них приехали допинг-офицены..."
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05.01.2021 14:22 Ответить
Так вони встигли перетнути фініш з допінг-інспекторами на спині чи ні?)))
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05.01.2021 13:12 Ответить
Трохи в інший степ, але теж про тролювання кацапів "достіженіямі". Згадав, як один юзер у книзі-мармизі запостив ось таке )))))
Порнозвезду Сашу Грей россияне выдали за российскую победительницу математической олимпиады

Пост быстро начал набирать реакции пользователей, в основном положительные, и репосты. В комментариях (более 400) до определенного момента преобладал патриотический позитив типа: "Обалденная девушка. Уверен, что она не станет в СМИ полуголой делать шпагат и демонстрировать части тела. Хорошо, что она в России!" 33 российских юниора-биатлониста снялись с соревнований, когда на них приехали допинг-офицеры - Цензор.НЕТ 5945

33 российских юниора-биатлониста снялись с соревнований, когда на них приехали допинг-офицеры - Цензор.НЕТ 7581
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05.01.2021 13:17 Ответить
Эх Сашка, команда молодости нашей)))
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05.01.2021 13:23 Ответить
"Быстрее всех взяла тройной интеграл от многочлена в общем виде..." 33 російські юніори-біатлоністи знялися зі змагань, коли на них приїхали допінг-офіцери - Цензор.НЕТ 4211
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05.01.2021 13:35 Ответить
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05.01.2021 13:58 Ответить
а вы, батенька, в теме!
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05.01.2021 14:15 Ответить
33 російські юніори-біатлоністи знялися зі змагань, коли на них приїхали допінг-офіцери - Цензор.НЕТ 9561
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05.01.2021 13:24 Ответить
Було на пабліках новососів та имперців))
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05.01.2021 13:24 Ответить
Ага, це була операція "Ватная буря" на одноватніках, потім перекинулося в інші соцмережі (ВК, мармизокнига, твіттер). Пам'ятаю цей іржач ))))))

33 російські юніори-біатлоністи знялися зі змагань, коли на них приїхали допінг-офіцери - Цензор.НЕТ 7187
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05.01.2021 13:33 Ответить
Зачем Адик усы сбрил ? (с)
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05.01.2021 13:48 Ответить
Та то он психанул, когда Геббельс его подколол "Адик, ты с усами такой красавчег, ну чисто Будьонный!"
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05.01.2021 13:57 Ответить
на палку его!!! и па Маскве носить низабудим-нипразтим!!!
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05.01.2021 14:12 Ответить
Так вони вже...😅😅😅
Гуглимо "Гитлер бессмертный полк" і насолоджуємось
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05.01.2021 14:38 Ответить
Акция бессмертный полк - это у кацапов глубоко законспирированный геронтофильский ЛГБТ парад. Потому дидов они на палки и насаживают...
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05.01.2021 17:44 Ответить
нє добіл сволочєй в сорокпятом!
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05.01.2021 19:44 Ответить
Да уж, видео и аудиоролики с ее стонами разошлись по всему миру...
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05.01.2021 13:29 Ответить
Про нее говорили что способна поднять на ноги даже безнадежных.
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05.01.2021 13:36 Ответить
Причому одночасно по троє і навіть більше, е-е-еее, поранених...
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05.01.2021 13:41 Ответить
Это как анекдот:
Великая Отечественная Война. 1944 год. Забегает солдат в блиндаж:
- Мужики, там медсестра всем дает!
- А в рот берет?
- Нет, ей голову оторвало!
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05.01.2021 13:49 Ответить
33 російські юніори-біатлоністи знялися зі змагань, коли на них приїхали допінг-офіцери - Цензор.НЕТ 2037
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05.01.2021 14:02 Ответить
Погуглил!
Стока видео с "утехами" над бедной Сашей.
Там у неё второе подпольное имя - "Саша Грей".
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05.01.2021 18:58 Ответить
Це карателі знущаються)))
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05.01.2021 22:09 Ответить
Топор хотя бы не тупой был?
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07.01.2021 16:54 Ответить
Закруглений))
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07.01.2021 19:00 Ответить
"Уверен, что она не станет в СМИ полуголой делать шпагат и демонстрировать части тела"

Ну це явно стьоб був з толстим натяком.
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05.01.2021 14:40 Ответить
ХЗ, кацапи часто пишуть таке на повному серйозі. У коментах до новини про "загиблу медсестру" була більшість коментів скорботи... Так само як про "дедушку Алексея Гилина"...
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05.01.2021 18:31 Ответить
Да это кацапов шизанутая сВолочкова совсем затерроризировала своей писей-бабочкой...
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05.01.2021 20:16 Ответить
Ну... Хто на спині, а хто і на колінах чи ліктях...
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05.01.2021 13:21 Ответить
Обосцались и нечего было сдавать!
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05.01.2021 13:14 Ответить
В штраф-бат их!!!
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05.01.2021 13:14 Ответить
33 российских юниора-биатлониста снялись с соревнований, когда на них приехали допинг-офицеры - Цензор.НЕТ 7040
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05.01.2021 13:16 Ответить
33 засранца. 😁
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05.01.2021 13:16 Ответить
Орда , однако . Эти ватные клоуны задолбали весь мир . Когда уже ваша раша окончательно рухнет ?
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05.01.2021 13:17 Ответить
Юниоры , по сути дети .
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05.01.2021 13:20 Ответить
Гітлерюгенд також були дітьми.
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05.01.2021 13:25 Ответить
а потом Наденька пообещала показать свой кадык!..
33 російські юніори-біатлоністи знялися зі змагань, коли на них приїхали допінг-офіцери - Цензор.НЕТ 6082
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05.01.2021 13:19 Ответить
очередной факт "величия московитов"
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05.01.2021 13:21 Ответить
33 путиниста-мельдониста.....
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05.01.2021 13:24 Ответить
А может их привили "Спутник V" ?
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05.01.2021 13:33 Ответить
33 богатьіря, чешуйой своєй горя. с німі дядька черномор.
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05.01.2021 14:04 Ответить
33 богатьіря, чешуйой своєй горя,
ныли в зеркало смотря,
и стонали об аспектах
нежелательных эффектов...
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05.01.2021 14:14 Ответить
допинг-офицеры Вермахта
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05.01.2021 13:30 Ответить
Ані нє вінавати!
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05.01.2021 13:31 Ответить
Подлость и вранье - вот истинные русские скрепы.
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05.01.2021 13:42 Ответить
"орудуют допинг-офицеры"?!
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05.01.2021 13:48 Ответить
вони б чудово виконали завдання мовного контролю ))))
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05.01.2021 14:05 Ответить
ліл!
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05.01.2021 13:49 Ответить
пора уже завязывать с этой РУСАДОй, а то совсем не кому будет бегать-плавать-стрелять...
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05.01.2021 14:17 Ответить
коцапы в своем репертуаре, дурят всех, используют допинг
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05.01.2021 15:23 Ответить
"Чешуей как жар горя -тридцать три богатыря, с ними - дядька Черномор" (или Черномырдин?). От такой накачки и жабры прорежутся не только чешуя. Великий поэт что то таки предчувствовал.
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05.01.2021 15:38 Ответить
Не каются кацапы...
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05.01.2021 18:20 Ответить
ЦензорНет: Украинского спортивного гимнаста Верняева временно отстранили от соревнований. Наставник украинской сборной не исключает, что это может быть допинг. Но пока сказали ничего не рассказывать. Это закрытая информация, пока", Источник: https://censor.net/ru/n3240465
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05.01.2021 21:58 Ответить
Идиоты! А могли быстро выпить свою мочу и никто ничего бы не узнал.
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05.01.2021 22:29 Ответить
 
 