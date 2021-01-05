Санэпидемслужбу разрушили, но функцию надзора за инфекционными болезнями так никому и не передали, - Голубовская

Нужно оставить функцию противоэпидемической защиты, надзора над инфекциями, проведение противоэпидемических мероприятий при возникновении каких-то угроз.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала инфекционист Ольга Голубовская.

"У нас разрушили СЭС, потому что там была коррупция. Но функцию надзора за инфекционными болезнями так никому и не передали, вопреки заявлениям наших реформаторов", - отметила врач-инфекционист.

По словам Голубовской, в этом вопросе должна быть жесткая вертикаль.

"Нужно оставить функцию противоэпидемической защиты, надзора над инфекциями, проведение противоэпидемических мероприятий при возникновении каких-то угроз. Но самое принципиальное, самое главное в этом вопросе, что здесь должна быть жесткая вертикаль. Здесь никакой децентрализации быть не должно. Тем более в нашей стране. В плане биобезопасности нельзя отдавать эту сферу на откуп местным властям", - объяснила инфекционист.

"А если завтра в каком-то регионе появится особо опасная инфекция, мы будем спрашивать разрешения: можно мы к вам зайдем и что-то там посмотрим? Наши системы противоэпидемической защиты были одними из самых сильных в мире. Эти системы сохранили Сингапур, Китай", - добавила она.

Напомним ранее министр здравоохранения Максим Степанов пообещал возродить санэпидемслужбу.

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