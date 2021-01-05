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Санэпидемслужбу разрушили, но функцию надзора за инфекционными болезнями так никому и не передали, - Голубовская

Санэпидемслужбу разрушили, но функцию надзора за инфекционными болезнями так никому и не передали, - Голубовская

Нужно оставить функцию противоэпидемической защиты, надзора над инфекциями, проведение противоэпидемических мероприятий при возникновении каких-то угроз.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала инфекционист Ольга Голубовская.

"У нас разрушили СЭС, потому что там была коррупция. Но функцию надзора за инфекционными болезнями так никому и не передали, вопреки заявлениям наших реформаторов", - отметила врач-инфекционист.

По словам Голубовской, в этом вопросе должна быть жесткая вертикаль.

"Нужно оставить функцию противоэпидемической защиты, надзора над инфекциями, проведение противоэпидемических мероприятий при возникновении каких-то угроз. Но самое принципиальное, самое главное в этом вопросе, что здесь должна быть жесткая вертикаль. Здесь никакой децентрализации быть не должно. Тем более в нашей стране. В плане биобезопасности нельзя отдавать эту сферу на откуп местным властям", - объяснила инфекционист.

"А если завтра в каком-то регионе появится особо опасная инфекция, мы будем спрашивать разрешения: можно мы к вам зайдем и что-то там посмотрим? Наши системы противоэпидемической защиты были одними из самых сильных в мире. Эти системы сохранили Сингапур, Китай", - добавила она.

Напомним ранее министр здравоохранения Максим Степанов пообещал возродить санэпидемслужбу.

Полный текст интервью с врачом-инфекционистом Ольгой Голубовской читайте здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав собирается создать сеть центров по контролю за заболеваемостью

Автор: 

СЭС (144) Голубовская Ольга (72)


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Топ комментарии
+11
Пєтруха доклав зусилля,з цією чмоватою бабою-Супрун.
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05.01.2021 14:07
+8
то есть, тетки чморящие бизнес, коррумпированные так, что ДАІ чувствовало себя ущербным на их фоне, могли кого-то там защитить от эпидемий?
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05.01.2021 14:10
+8
Наївна людина. Ви хоч раз в тій СЕС були? Діючі на той час санепідемстанції не мали ні спеціалістів, ні матеріальної бази для роботи з інфекційними захворюваннями. Єдине, чим вони тоді займалися: кошмарення бізнесу та отримання коштів з видачі дозволів ( на будівництво, на початок виробництва, на відвід земельної ділянки, на початок діяльності та ін. Просто бізнес і нічого особистого. Які там інфекції чи віруси?
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05.01.2021 14:23
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Пєтруха доклав зусилля,з цією чмоватою бабою-Супрун.
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05.01.2021 14:07 Ответить
то есть, тетки чморящие бизнес, коррумпированные так, что ДАІ чувствовало себя ущербным на их фоне, могли кого-то там защитить от эпидемий?
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05.01.2021 14:10 Ответить
Тебе неясно написано? Тот контроль что был РАЗРУШИЛИ, а новый НЕ СОЗДАЛИ. Или непонятно? Нет никакого контроля ни над чем. Делай все что хочешь. Трави людей, подсовывай им дохлятину и химию, хай жрут и болеют, эпидемиологии нет, санитарии нет, гигиены нет, нихрена нет.Никто ничего не контролирует. Страна зеленых клоунов и шоколадных идиотов.
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05.01.2021 16:42 Ответить
москалі завжди брешуть, все існує і працює але має змінену назву. https://dpss.gov.ua/derzhsanepidnaglyad Держсанепіднагляд | ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА (dpss.gov.ua)
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05.01.2021 23:04 Ответить
Які москалі? Тебе украинский врач - инфекционист сказала, что нет санэпидслужбы, разрушили. А "споживспилка" занимается эпидслужбой, медициной, очагами инфекций, дезинфекцией, наблюдением за контактными. Или ты больное и тебе все одинаково? Твоя споживспилка даже не занимается тем, чтобы в магазиных гниль и вонь не продавали людям. Ноль эффективность ее работы.
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06.01.2021 10:12 Ответить
Просто ви обоє москалі бо пишете по москальки, думаєте по москальски , і говорите як москалі. В дупі були гіно бачили і гівно знаєте.
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07.01.2021 06:00 Ответить
Наївна людина. Ви хоч раз в тій СЕС були? Діючі на той час санепідемстанції не мали ні спеціалістів, ні матеріальної бази для роботи з інфекційними захворюваннями. Єдине, чим вони тоді займалися: кошмарення бізнесу та отримання коштів з видачі дозволів ( на будівництво, на початок виробництва, на відвід земельної ділянки, на початок діяльності та ін. Просто бізнес і нічого особистого. Які там інфекції чи віруси?
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05.01.2021 14:23 Ответить
А это неважно. Главное - не забыть про Порошенко и Супрун. А что касается передачи полномочий, ниже дала ссылку на реальность.
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05.01.2021 14:34 Ответить
ну да тубдиспансеры не нужны, пускай с открытой формуй туберкулеза слоняются по городу
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05.01.2021 15:59 Ответить
В полиции коррупция, в прокуратуре и судьи тоже коррумпированы? Давайте их уберём и не заменим ничем, виват анархия??? Так? Выпучэстим насильников закроем тюрьмы?

Только безумцы разрушают все органы контроля не создавая ничего, а нужно всего лишь предусмотреть наказание, но сажать по весне всей власти слабо, проще иметь со всех потоков.
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05.01.2021 17:52 Ответить
давайте, розкажіть, як епідеміологи "кошмарили бізнес"!

Картіна маслом: приходить епідеміолог у офіс та каже "платіть гроші, бо всім розповім що у вас тут епідемія бубоної чуми"???...
У пилососів зовсім моску не зосталась - одна начінка як у цукерок...
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05.01.2021 19:21 Ответить
Вони заходили і просто з порогу заявляли ;Гані бабкі, а то прикроєм;. Рекет.
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06.01.2021 06:21 Ответить
"Санэпидемслужбу разрушили, но функцию надзора за инфекционными болезнями так никому и не передали, - Голубовская" - не разрушили неизвестные, а конкретно Супрун разрушила, будто она знала, что будет COVID-19.
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05.01.2021 14:11 Ответить
Супрун уже нет два года на должности министра. Что мешало таоим клоунам сделать немецкую или швейцарскую медицину в стране? или хотябы восстановить санэпидем службу?!
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05.01.2021 14:53 Ответить
Клоуны продолжают начатое Порошенко.
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05.01.2021 15:00 Ответить
Она вообще-то НИКОГДА не была министром ....
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05.01.2021 16:39 Ответить
Недалёкая женщина. Никакого уважения к частной собственности
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05.01.2021 14:19 Ответить
Сингапур и Китай....... Две достойные для подражания диктаторские страны. А этой мадам стыдно должно быть.
Киев, 22 сентября 2016 года - По состоянию на сегодня функции ликвидированной санитарно-эпидемиологической службы Украины распределены между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины (вопросы, касающиеся всего пути пищевых продуктов к потребителю) и Министерством здравоохранения Украины (вопросы, касающиеся общественного здоровья). Контролирующая функция бывшей СЭС перешла в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, которая продолжает проведение плановых и внеплановых проверок учреждений, предприятий и организаций.
Оригінал статті - на сайті Українського кризового медіа-центру: https://uacrisis.org/ru/47408-likvidatsiya-sanitarno-epidemiologichnoyi-sluzhby
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05.01.2021 14:32 Ответить
Санитарное и эпидемическое благополучие населения Украины обеспечивает Государственная санитарно-эпидемиологическая служба. Большинство услуг, предоставляемых этой службой, являются платными. В редакцию издания «Бюджетная бухгалтерия» поступили многочисленные вопросы относительно видов услуг, которые может предоставлять Госсанэпидслужба, взимания плату за такие услуги и т. п. Рассмотрим в статье эти и другие вопросы, касающиеся предоставления платных услуг Госсанэпидслужбой.====МАРТ, 2015/№ 12=====докладніше тут--''Предоставление платных услуг Государственной санитарно-эпидемиологической службой''
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05.01.2021 22:41 Ответить
Те функции сэс, о которых сказала Ольга, должны быть. Без вариантов. Но, как всегда, виновата коррупция. Безфамильная, конечно. Уже отдали на откуп эту сферу давно. Причем совсем не местным властям, Ольга. Главный санврач ляшко куплен и перепродан в интересах сами знаете кого.
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05.01.2021 14:51 Ответить
https://lb.ua/author/168_semen_gluzman Семен Глузман , диссидент, психиатр------вернувшись в Киев после десятилетия отсутствия, уже работая по милости Андропова педиатром, я неоднократно контактировал с коллегами из СЭС при посещении ими школ и детских садиков. Насмотрелся, наслушался… Да, и об их коррупции, о банальном вымогательстве. И не только об этом. Однажды, к примеру, молодая коллега, осведомленная о моём антисоветском происхождении, ехидно сообщила мне, что причиной резкой вспышки вшивости у детей в Советском Союзе являются польские шампуни, тогда продававшиеся в аптеках и магазинах советской страны. Это были месяцы борьбы польской «Солидарности» со своими тоталитарными правителями. Комментировать такое не имеет смысла.
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05.01.2021 22:54 Ответить
Вона теж отримувала свої "прибутки" від Санепідемслужби?
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05.01.2021 14:52 Ответить
Надзорщиков у нас хватает,теперь за деньгами бегает служба защиты прав споживачив,новые голодные взяточники.
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05.01.2021 14:57 Ответить
Санепідемслужбу зруйнували, але функцію нагляду за інфекційними хворобами так нікому і не передали, - Голубовська - Цензор.НЕТ 6619
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05.01.2021 15:29 Ответить
Руйнування відбувалось цілеспрямовано. Ніяких співпадінь. Один з пунктів попередньої « підготовки» до пандемії. Ой супрун, « моя» супрун…
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05.01.2021 15:37 Ответить
Голубовская, думаю, с твоими аппетитами в Китае ты бы и полгода не прожила. И зачем нам этот совок в пример приводить? Одни нам кацапию в пример ставят, другие - Китай начали. Не дохрена ли вас таких развелось?
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05.01.2021 15:38 Ответить
Це ми вже чули пані Голубовська, що попередники вам все зруйнували, за це їх не вибрали вухасті виборці, які слухали ваші побрехеньки. Не було б коронавірусу і не потрібні були б і надалі ці корупціонери. А чому ви за 2 роки не відновили?
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05.01.2021 16:38 Ответить
Вона просто бреше санітарний нагляд існує і працює просто змінив назву.. https://dpss.gov.ua/ Головна | ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА (dpss.gov.ua)
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05.01.2021 22:37 Ответить
Ой, дайте им больше надзора!
Их инспектора уже бьют копытами в предвкушении, как побегут по всем кафе и магазинам с инспекцыей!
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05.01.2021 16:50 Ответить
Так який толк був в цій санепідем службі?Це ж корупційно пост совкова служба.Та й взагалі в нас ніколи не було медицини.Совкова медицина це не медицина.Ви подивіться живі кадри з совєтських лікарень,це ж гулаг.Порівняйте з західною медициною 80-х років наприклад.
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05.01.2021 17:03 Ответить
Тут були окремі професори,але вони були майже рабами,або пристосуванцями.
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05.01.2021 17:03 Ответить
Ніякої доступної тобто ефективної медицини в країні яка витрачає на медицину 3% ВВП і 0,17 ВВП на наукові дослідження не може бути за визначенням. Сьогодні вартість утримання Апарату Президента коштує більше ніж ніж медицина і наука разом узяті а гроші з "ковідного фонду" "закатали" в "велике крадійництво. Радуцький і Стєпанов схвалюють... Так що кличте скрипалів з пейсами і давайте вже хором і (з підвиванням) "Хава нагіла, хава нагіла...
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05.01.2021 17:05 Ответить
https://censor.net/ua/user/36799 Якби ще хоч ці три відсотки всі йшли по призначенню.А то ще набагато менше на медицину витрачається.
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05.01.2021 17:14 Ответить
Голубовская!!...Хватить врать, ныть и перекладывать вину на папередников!! Можно подумать, что у вас, В СЭС, до 2014 года был порядок и чистота!! Ага!!...Все Прекрасно помнят как эти СЭС безжалостно, обдирали рыночников, и брали взятки, как говорится и" деньгами и Борзыми" !! Так, что не надо изображать себя невинной овечкой !! Разогнали ВАС тогда и правильно сделали!!!.....Можно подумать, что лично вы в киеве честно живёте на одну честную зарплату..??.Ага!!!... Почему тогда, в 2014г. все районные и областные СЭС ни хрена не работали и молчали??? Даже прививок от кори не смогли всему населению и вовремя сделать!!! Великая блин специалист -инфекционист, по каналам ТВ бегать и Супрун и Порошенко обливать грязью.. А вы с Богатырёвой и ворюгами Януковичами и курским тупым геодезистом ЯНОМ, что были лучше????.....
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06.01.2021 13:11 Ответить
 
 