Санэпидемслужбу разрушили, но функцию надзора за инфекционными болезнями так никому и не передали, - Голубовская
Нужно оставить функцию противоэпидемической защиты, надзора над инфекциями, проведение противоэпидемических мероприятий при возникновении каких-то угроз.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала инфекционист Ольга Голубовская.
"У нас разрушили СЭС, потому что там была коррупция. Но функцию надзора за инфекционными болезнями так никому и не передали, вопреки заявлениям наших реформаторов", - отметила врач-инфекционист.
По словам Голубовской, в этом вопросе должна быть жесткая вертикаль.
"Нужно оставить функцию противоэпидемической защиты, надзора над инфекциями, проведение противоэпидемических мероприятий при возникновении каких-то угроз. Но самое принципиальное, самое главное в этом вопросе, что здесь должна быть жесткая вертикаль. Здесь никакой децентрализации быть не должно. Тем более в нашей стране. В плане биобезопасности нельзя отдавать эту сферу на откуп местным властям", - объяснила инфекционист.
"А если завтра в каком-то регионе появится особо опасная инфекция, мы будем спрашивать разрешения: можно мы к вам зайдем и что-то там посмотрим? Наши системы противоэпидемической защиты были одними из самых сильных в мире. Эти системы сохранили Сингапур, Китай", - добавила она.
Напомним ранее министр здравоохранения Максим Степанов пообещал возродить санэпидемслужбу.
Полный текст интервью с врачом-инфекционистом Ольгой Голубовской читайте здесь.
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Киев, 22 сентября 2016 года - По состоянию на сегодня функции ликвидированной санитарно-эпидемиологической службы Украины распределены между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины (вопросы, касающиеся всего пути пищевых продуктов к потребителю) и Министерством здравоохранения Украины (вопросы, касающиеся общественного здоровья). Контролирующая функция бывшей СЭС перешла в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, которая продолжает проведение плановых и внеплановых проверок учреждений, предприятий и организаций.
Оригінал статті - на сайті Українського кризового медіа-центру: https://uacrisis.org/ru/47408-likvidatsiya-sanitarno-epidemiologichnoyi-sluzhby
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