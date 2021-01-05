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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран с пятой попытки передал Украине отчет о причинах крушения самолета МАУ, - Енин

Иран с пятой попытки передал Украине отчет о причинах крушения самолета МАУ, - Енин

Накануне Нового года Иран передал Украине проект технического отчета о причинах катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Далее его должна утвердить Международная организация гражданской авиации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Да, передали вечером 31 декабря, с пятой попытки. Сейчас все компетентные органы тщательно его изучают", - сказал Енин.

По его словам, Украина имеет 60 дней на то, чтобы внести в отчет замечания и предложения, после чего Иран будет иметь еще месяц на его доработку. Отчет обнародуют только после утверждения советом Международной организации гражданской авиации.

"Рано что-то комментировать по отчету, пока факт его получения, далее анализ покажет, насколько он нас удовлетворяет с точки зрения объективности и беспристрастности", - отметил Енин.

О факте передачи отчета заявил и посол Ирана в Украине Манучехр Моради во время круглого стола в посольстве.

"Был составлен предварительный отчет относительно обстоятельств катастрофы, а его окончательный вариант был недавно утвержден и передан всем соответствующим сторонам", - завил он.

Посол отметил, что несмотря на критику Ирана со стороны других сторон, иранская сторона практически сразу после катастрофы призналась в том, что трагедия произошла в результате ошибки. Также причастные к авиакатастрофе были привлечены к ответственности и задержаны. Также иранское руководство заявило о готовности выплатить компенсации родственникам погибших в размере 150 тыс. долларов.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

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Автор: 

авиакатастрофа (1725) Иран (1824) Енин Евгений (328)


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Зачем нам отчёт? Пусть деньги передадут.
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05.01.2021 13:27 Ответить
Когда в тебя шмаляют ракетой это не катастрофа, а убийство. это так, если чо
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05.01.2021 13:27 Ответить
Расскажите это капитану американского крейсера «Vincennes», который сбил иранский аэробус в 1988 и даже выговора не получил. Или кацапскому лётчику, завалившему корейский Боинг в 1983.
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05.01.2021 13:32 Ответить
Це американці збили в Ірані цей Боїнг МАУ?
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05.01.2021 17:46 Ответить
5 раз пытался с батута запустить и не срабатывало? а может просто у вас корпоратив затянулся?
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05.01.2021 13:27 Ответить
Так я бы объявил войну, после того как носители простынь на башках высрали - а это не мы, а шо вы сделаете, а может это Зинка.
И что? Послать флот шоб блокировать тварей, амеры поддержали бы, но если бы не Трамп
Ну так что - выслушиваем насмешки и то шо "нефиг летать".
Выкусили?(наши) - вот и добавка то.
шо за .... т.н. МИД то ?
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05.01.2021 13:32 Ответить
Вон оно как - оказывается это крушение было...
И Вова в Омане на переговорах с Рашкой - это просто совпадение...
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05.01.2021 13:33 Ответить
На верблюдах везли. Останні бул найживучіші.
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05.01.2021 14:03 Ответить
В тому "отчете " брехня .
Пасажирський літак України було збито кацапськими ракетами , з кацапського "Буку" , під керівництвом кацапських "інструкторів" саме в той час , коли Зелебеня вів в Омані якісь таємні перемовини з головним КГБешником путлера Патрушевим і мав повертатися додому через територію Ірану . Тож уряду Ірану слід вказати , що вони отримали від ерефії за допомогу у вбивстві пасажирів літака і навіщо Іран допомагав кацапам вбивати мирних громадян інших держав ( в тому числі й громадян власної держави ) ? І як так вийшло , що в Ірані кацапські "інструктори" керують іранськими військами .
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05.01.2021 14:16 Ответить
 
 