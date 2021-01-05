Песков: Украина ушла за "красные линии", но Путин не станет "стрелять себе в ногу"
Пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина пересекла обозначенные Россией "красные линии".
Об этом он сказал в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву, информирует Цензор.НЕТ.
В ответ на вопрос Соловьева Песков подтвердил, что у России есть определенные "красные линии".
"Украина ушла за красные линии", - сказал он.
О взаимодействии руководства страны-агрессора с руководством Украины Песков высказался так: "Поэтому и продолжается работа с нашими визави. Где-то работа жесткая, где-то мы пытаемся искать какую-то срединную линию".
На вопрос Соловьева о том, каким образом Путин допускает пересечение Украиной "красных линий" Песков ответил: "Стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить - это не его. Реакция - вдумчивая, продуманная, аргументированная".
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А "стрелять себе в ногу".., да ***** даже на палец собственной ноги наступить побоится, потому-что больно и страшно, такое оно - чмо опущенное, на понтах и сцыкливое.
Погані справи у ху*ла а кацапстані, дуже погані.
Україна де хоче , там і гуляє ,, і не якійсь підоРашці вказувати нам на червоні лінії . Навчіться самі їх не переходити , тоді будете докоряти іншим ,, скотиняки . !! .
У путина альцгеймер - пескову отставать нельзя - у него простой здоровый маразм.
путин влез в Крым и выстрелил себе в голову, а Песков до сих пор думает, что это была нога.
Льонін дореволюцівся, що від сифілісу подох відносно молодим, Сталін обісцявся на посту, Берію із шоблою розстріляли, Хрущова пішли нахрін на пенсію, Брежнева водили попід руки доки в яму впустили, Черненко і Андропов всцікалися за трибуною як виступали, Горбачов розвалив Союз і втік нахрін, Єльцин допився до білочки і передав владу коли був п'яним!
Але час невблаганний, ну хай ще Пуцькін протягне п'ять-десять років, на даний момент памперси єсть не обсцикатеметься за трибуною, але для мозгів памперса немає.
Подивимось що Пуцькіни-Піськови будуть варнякать в сайбутньому, про які червоні лінії!
Заберіться із Криму і Донбаму суки паРашні!!!
Заберіться із Придністров'я-Молдови, Абхазії, Осетії, Сирії, Африки, потім будете гавкать про червоні лінії для України!!!
они собрались Украине "распальцовку" строить.... ?
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собі на чолі чоловічі чі жіночі геніталії !
это всемирное зло, которые "весь мир... разрушим"
так и продолжают