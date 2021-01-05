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Песков: Украина ушла за "красные линии", но Путин не станет "стрелять себе в ногу"

Песков: Украина ушла за

Пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина пересекла обозначенные Россией "красные линии".

Об этом он сказал в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву, информирует Цензор.НЕТ.

В ответ на вопрос Соловьева Песков подтвердил, что у России есть определенные "красные линии".

"Украина ушла за красные линии", - сказал он.

О взаимодействии руководства страны-агрессора с руководством Украины Песков высказался так: "Поэтому и продолжается работа с нашими визави. Где-то работа жесткая, где-то мы пытаемся искать какую-то срединную линию".

На вопрос Соловьева о том, каким образом Путин допускает пересечение Украиной "красных линий" Песков ответил: "Стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить - это не его. Реакция - вдумчивая, продуманная, аргументированная".

Также на Цензор.НЕТ: Песков о Донбассе: "Чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулирование"

Автор: 

Песков Дмитрий (1932) путин владимир (31530) россия (96095)


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Топ комментарии
+97
В ногу не стоит, сразу в голову, пожалуйста !
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05.01.2021 13:55
+91
Убирайтесь из Крыма и Донбасса гниды! Вот для вас одна линия.
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05.01.2021 13:55
+82
Серовно воду в крысм не дадим
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05.01.2021 13:54
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Страница 2 из 2
А навіщо взагалі тут цих двох ублюдків цитувати?
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05.01.2021 14:36 Ответить
в интересах и писькова и пуйла сейчас - сидеть тихо как мыши и не вякать
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05.01.2021 14:41 Ответить
коли дрище ця істота навіть моль в ступорі)))
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05.01.2021 14:43 Ответить
Ця ботоксна тварина стрельнула в ногу коли вдерлася армією до України, а тепер не знає як з цього вилізти, дуже великі надії покладає на Бєню і його куклу, але хєр вам. І куклуа виситіме і ***** здохне. Все буде Україна.
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05.01.2021 14:56 Ответить
Эти ничтожества нарисовали нам "красные линии". А кто вы такие?! Засуньте эти красные линии себе сами знаете куда, и так и ходите.
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05.01.2021 14:56 Ответить
Путин не станет "стрелять себе в ногу"/ Знакомые слова. "Не выстрелить бы себе в ногу": у Зеленского поддержали торговлю с РФ . 25 мая 2019 г
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05.01.2021 15:04 Ответить
Пєсков: Україна перейшла за "червоні лінії", але Путін не "стрілятиме собі в ногу" - Цензор.НЕТ 3130
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05.01.2021 15:06 Ответить
Глашатай Саурона ,,,,,
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05.01.2021 15:08 Ответить
перепутал красные линии с красными русскими рожами....
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05.01.2021 15:10 Ответить
Песков: Украина ушла за "красные линии". Це означає, що Україна вже не знаходиться на поводку у РФії. Газовий шантаж, торговельні війни, військова агресія вже не працюють ! Україна демонструю незалежну, суверенну, незалежну політику. Скептично ставлюсь до наших урядів і президентів, проте, потрібно надати їм належне - держава Україна вийшла із орбіти впливу Московії.
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05.01.2021 15:12 Ответить
Вот ваще не понимаю как можно на полном серьезе обсуждать выссеры этих ублюдков.
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05.01.2021 15:15 Ответить
Так ********** орки каждый день через "красные линии" стреляют, херачат по его указке.
А "стрелять себе в ногу".., да ***** даже на палец собственной ноги наступить побоится, потому-что больно и страшно, такое оно - чмо опущенное, на понтах и сцыкливое.
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05.01.2021 15:31 Ответить
Украина должна быть в НАТО!!! Давно!!!
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05.01.2021 15:35 Ответить
У 2014 він рипнувся відомстити, отримав не тільки в ногу. А тоді у ху*ла і у піськова тон розмови був нахабно-зверхньо-впевнений, а сьогодні чуємо упавшим голосом "стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить - это не его".

Погані справи у ху*ла а кацапстані, дуже погані.
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05.01.2021 15:39 Ответить
Знову Піськову не зробили укол . ..
Україна де хоче , там і гуляє ,, і не якійсь підоРашці вказувати нам на червоні лінії . Навчіться самі їх не переходити , тоді будете докоряти іншим ,, скотиняки . !! .
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05.01.2021 15:40 Ответить
У пескова старческий маразм - он и так сильно сдал за последнее вемя.
У путина альцгеймер - пескову отставать нельзя - у него простой здоровый маразм.
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05.01.2021 16:08 Ответить
Піськін щось ляпнув, аби ляпнути, даже сам незрозумів що сказав😱
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05.01.2021 15:58 Ответить
Пескоструй опять пшикнул:
путин влез в Крым и выстрелил себе в голову, а Песков до сих пор думает, что это была нога.
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05.01.2021 16:04 Ответить
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05.01.2021 17:13 Ответить
#************** )
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05.01.2021 16:40 Ответить
Пусть стреляет сразу в голову, лилипутин пересек красную лини после оккупации Крыма. Международный трибунал его уже заждался.
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05.01.2021 16:59 Ответить
Интересно услышать, а что, это рыжеусое *************, подразумевает под красными линиями, которые пересекла Украина?
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05.01.2021 17:04 Ответить
Геронтологічний зоопарк та паРаша!
Льонін дореволюцівся, що від сифілісу подох відносно молодим, Сталін обісцявся на посту, Берію із шоблою розстріляли, Хрущова пішли нахрін на пенсію, Брежнева водили попід руки доки в яму впустили, Черненко і Андропов всцікалися за трибуною як виступали, Горбачов розвалив Союз і втік нахрін, Єльцин допився до білочки і передав владу коли був п'яним!
Але час невблаганний, ну хай ще Пуцькін протягне п'ять-десять років, на даний момент памперси єсть не обсцикатеметься за трибуною, але для мозгів памперса немає.
Подивимось що Пуцькіни-Піськови будуть варнякать в сайбутньому, про які червоні лінії!
Заберіться із Криму і Донбаму суки паРашні!!!
Заберіться із Придністров'я-Молдови, Абхазії, Осетії, Сирії, Африки, потім будете гавкать про червоні лінії для України!!!
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05.01.2021 17:12 Ответить
идиоты!

они собрались Украине "распальцовку" строить.... ?

.
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05.01.2021 17:15 Ответить
Не идиоты,просто суки. Гавкают по поводу и без поводка.
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05.01.2021 18:26 Ответить
Московія давно за червоними лініями . але внеі однобокий дальтонізм.
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05.01.2021 17:20 Ответить
це ***** буде Україні малювати "червоні лінії" ? краще нехай малює
собі на чолі чоловічі чі жіночі геніталії !
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05.01.2021 17:29 Ответить
Ну да, в ногу стрелять не надо. Это уже не тот эффект создаст... Песков пусть отгрызет у него то, чем он есть в мире! И все буде ГАРАЗД и по-чесняку!
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05.01.2021 17:47 Ответить
Остается только с досады насрать себе в штаны
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05.01.2021 19:04 Ответить
Шо то шипит - то то маскаль на красной линии(©Я).
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05.01.2021 19:13 Ответить
скоро ***** подохне... піськов буде виправдовуватись що його слова видерли з контексту
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05.01.2021 19:30 Ответить
На дупі хай собі червоні смуги намалюють, тоді будуть щось варнякати!
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05.01.2021 19:38 Ответить
Ну прям кладезь изящной словесности!
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05.01.2021 20:00 Ответить
Знову "пургу гонит".
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05.01.2021 20:16 Ответить
она везде красные рисует... потому что красные перекрасились, но не изменили пролетарской сущности
это всемирное зло, которые "весь мир... разрушим"
так и продолжают
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05.01.2021 20:44 Ответить
Пшли на ЙУХ, ***********.
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05.01.2021 21:45 Ответить
я плачу ...
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06.01.2021 00:22 Ответить
Орда рф давно уже ушла за красные линии по отношению ко всему миру. Такого государства быть не должно.
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06.01.2021 08:43 Ответить
Схоже, короночка остаточно знищила піськову життєво важливий для нього орган - міжвушний ганглій. Таку маячню навіть під "дур'ю" нести немислимо.
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06.01.2021 10:11 Ответить
"Украина пересекла обозначенные Россией "красные линии" ". Кто такая россия и какого хрена она должна кому то что то обозначать? Что кацапы охренели идите Китаю обозначайте.
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06.01.2021 10:31 Ответить
Очередные бредни полоумного.
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06.01.2021 10:58 Ответить
Стрелялка отсохла...Путин))))....слышу слово Путин - хочется смеяться...Смешной лилипут....Он уже не страшен ни для кого...
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06.01.2021 11:07 Ответить
Нехай свої лінії запхає собі у сраку.
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06.01.2021 11:50 Ответить
Брехлива потвора Пєсков знов бреше як собака...

Пєсков: Україна перейшла за "червоні лінії", але Путін не "стрілятиме собі в ногу" - Цензор.НЕТ 2039
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06.01.2021 12:34 Ответить
Один-в-один - какое сходство ! Какое мастерство !
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06.01.2021 13:26 Ответить
Автор невідомий. Колись ця картинка мене теж вразила, і я просто зберіг її.
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06.01.2021 14:28 Ответить
Просто Денег сейчас нет,хватает ток на Белорусь с Арменией...
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06.01.2021 12:42 Ответить
Обыкновенный и очередной пиз.....дёж россиян!! Мы круче , мы Лучше, только выглядит всё это как надпись на деревянном заборе!! Какие то немытые татаро-монголы из россии, будут устанавливать Украине красные линии??!!
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06.01.2021 13:20 Ответить
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