Песков: Украина ушла за "красные линии", но Путин не станет "стрелять себе в ногу"

Пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина пересекла обозначенные Россией "красные линии".

Об этом он сказал в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву, информирует Цензор.НЕТ.

В ответ на вопрос Соловьева Песков подтвердил, что у России есть определенные "красные линии".

"Украина ушла за красные линии", - сказал он.

О взаимодействии руководства страны-агрессора с руководством Украины Песков высказался так: "Поэтому и продолжается работа с нашими визави. Где-то работа жесткая, где-то мы пытаемся искать какую-то срединную линию".

На вопрос Соловьева о том, каким образом Путин допускает пересечение Украиной "красных линий" Песков ответил: "Стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить - это не его. Реакция - вдумчивая, продуманная, аргументированная".

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