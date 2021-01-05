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Новости Агрессия России против Украины
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Руководителю "миграционной службы ДНР" сообщено о подозрении по трем статья УК, - контрразведка СБУ

Руководителю

Контрразведчики установили и задокументировали, что руководитель так называемой "миграционной службы МВД ДНР" причастен к посягательствам на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, террористической деятельности, а также нарушению норм международного гуманитарного права.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В рамках следствия органов безопасности установлено, что фигурант среди прочего обеспечивал принудительную выдачу жителям временно оккупированных территорий Донецкой области "паспортов ДНР", а также процесс незаконного оформления местным жителям гражданства РФ.

Следователи СБУ заочно сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

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Автор: 

контрразведка (496) оккупация (10188) СБУ (19994) терроризм (18692) Донбасс (26957)


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Контрразведчики установили.... Продолжаются следственные действия.

Когда-нибудь этих дармоедов кто-то остановит? Миллиарды народных денег разбазариваются на всякую херню! Сотни, тысячи человек, с огромными зарплатами занимаются откровенной фигней. Ну какой нафиг руководитель днр? Все равно никогда его реально не осудят, он спокойно живет и будет жить, потому что не достать его. Делом бы лучше занялись дармоеды!
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05.01.2021 14:30 Ответить
мне кажется проще действовать методами моссада. и убедительнее.
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05.01.2021 17:34 Ответить
Никакой амнистии должностным лицам и активистам ЛДНР! После установления контроля над этими территориями - пускай удирают в Рашку и там портят жизнь ватникам, либо идут с судимостью на исправительные работы - восстановление разрушенного, а кто носил оружие - на разминирование.
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05.01.2021 14:51 Ответить
никаких лднр не существует и хватит уже употреблять эту абревиатуру,а есть только часть территории Украины,захваченной российскими террористами в тандеме с подразделениями российской армии.
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05.01.2021 17:54 Ответить
Когда в нашей стране будут давать адекватные сроки предателям и пособникам врага? Достали новости об условных сроках в то время как наши пленные сидят годами в мордоре
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05.01.2021 15:46 Ответить
 
 