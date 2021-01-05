Руководителю "миграционной службы ДНР" сообщено о подозрении по трем статья УК, - контрразведка СБУ
Контрразведчики установили и задокументировали, что руководитель так называемой "миграционной службы МВД ДНР" причастен к посягательствам на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, террористической деятельности, а также нарушению норм международного гуманитарного права.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В рамках следствия органов безопасности установлено, что фигурант среди прочего обеспечивал принудительную выдачу жителям временно оккупированных территорий Донецкой области "паспортов ДНР", а также процесс незаконного оформления местным жителям гражданства РФ.
Следователи СБУ заочно сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия.
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Когда-нибудь этих дармоедов кто-то остановит? Миллиарды народных денег разбазариваются на всякую херню! Сотни, тысячи человек, с огромными зарплатами занимаются откровенной фигней. Ну какой нафиг руководитель днр? Все равно никогда его реально не осудят, он спокойно живет и будет жить, потому что не достать его. Делом бы лучше занялись дармоеды!