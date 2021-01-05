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Новости Убийство Шеремета
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Кузьменко: Если бы пленки появились 1,5 года назад, вряд ли следствие назначило бы нас убийцами Шеремета

Кузьменко: Если бы пленки появились 1,5 года назад, вряд ли следствие назначило бы нас убийцами Шеремета

Никто из обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета не имеет никакого отношения к КГБ Беларуси.

Об этом пишет в Фейсбуке одна из подозреваемых, детский врач и волонтер Юлия Кузьменко, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, эти пленки появились только сейчас, были бы они доступны хотя бы 1,5 года назад - и вряд ли бы на эти роли следствие назначило бы нас, потому что понятно, что никто из нас нет никакого отношения к белорусскому КГБ. Как и к убийству Павла Шеремета", - написала она о записях, на которых экс-глава КГБ Беларуси Зайцев обсуждает убийство Шеремета.

"Я надеюсь, что сказав "А" скажут и "Б", и те, кто выложил пленки, скажут, на кого в действительности были возложены обязанности исполнителей", - добавила Кузьменко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Новые записи по делу Шеремета подтверждают версию о причастности Антоненко, Дугарь и Кузьменко, - спикер МВД Шевченко

Напомним, 4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года.

Позже стало известно, что обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Макар готов приехать в Украину и дать показания.

По словам спикера МВД Артема Шевченко, записи подтверждают версию о причастности к убийству Антоненко, Дугарь и Кузьменко.

Также на Цензор.НЕТ: Заявление защиты Антоненко: При расследовании убийства Шеремета версия причастности белорусских спецслужб вообще не рассматривалась следствием

Кузьменко: Если бы пленки появились 1,5 года назад, вряд ли следствие назначило бы нас убийцами Шеремета 01

Автор: 

Беларусь (7919) КГБ Беларуси (65) Шеремет Павел (564) Кузьменко Юлия (168)


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Топ комментарии
+17
Ця "дегенерантка" купу дитячих життів врятувала! А що зробив ти?
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05.01.2021 14:10
+11
бубочка обісрався, а тепр не знає як вилізти з тих брудних штанів.
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05.01.2021 14:12
+10
И как же "идеи рассвого превосходства" коррелируют в твоей голове с КГБ Беларуси?
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05.01.2021 14:20
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Правила форума Совет форумчан
Неплохо бы найти тех украинских силовиков, которые пытались замести следы в интересах спецслужб иностранных государств.
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05.01.2021 14:08 Ответить
А ти логічно думати вмієш? Чому розслідування теракту забрали в СБУ і віддали МВС? Хоча це ЗАКОННІ повноваження СБУ, а не МВС... Якби СБУ були замішані, то вони б навпаки рвалися це розслідувати, аби приховати сліди, а тут рвуться розслідувати МВС!
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05.01.2021 14:22 Ответить
І ще одне питання - хто вбив Сашка Білого?
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05.01.2021 14:34 Ответить
Как кто? Порошенко конечно, лично по кустам бегал с водителем. Странно..... все уже давно знают.
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05.01.2021 14:47 Ответить
Ця "дегенерантка" купу дитячих життів врятувала! А що зробив ти?
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05.01.2021 14:10 Ответить
А ти віриш у правдивість записів? І дійсно віриш, що "півкасети Граду" могли б дестабілізувати ситуацію в Києві і дозволили б змінити державний будуй?))
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05.01.2021 14:38 Ответить
что еще за "официальные и легальные записи СБУ"?!
перестань писать, от смеха уже по кнопкам не попадаю!
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05.01.2021 14:43 Ответить
Ще раз: ти дійсно віриш, що вбивство маловідомого журналіста (не Шустера і не Портнікова) могло б дестабілізувати ситуацію і дозволило б змінити державний будуй?))
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05.01.2021 14:44 Ответить
ти дійсно віриш, що вбивство маловідомого журналіста
Кузьменко: Якби плівки з'явилися 1,5 року тому, навряд чи слідство призначило б нас убивцями Шеремета - Цензор.НЕТ 3502 +++++
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05.01.2021 16:43 Ответить
ну ж повірили, що пара мінометних мін на купол та добиванна гранатами "могли б дестабілізувати сітуацію в Київі і дозволили змінити державний будуй"!!! А тут цілих "півкасети Граду"!!!
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05.01.2021 19:28 Ответить
От бачиш, ти зрпазу будуй помітив))) А кацапський троль з гугль-транслейтом ні - тому його комент і видалили))
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05.01.2021 19:30 Ответить
КГБ переслідувало зовсім іншу ціль.
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05.01.2021 14:10 Ответить
бубочка обісрався, а тепр не знає як вилізти з тих брудних штанів.
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05.01.2021 14:12 Ответить
Да никак эти плёнки не влияют на алиби подследственных. От слова- совсем. Скорее даже наоборот, они проясняют мотив, который до этого трактовался туманно.
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05.01.2021 14:14 Ответить
И как же "идеи рассвого превосходства" коррелируют в твоей голове с КГБ Беларуси?
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05.01.2021 14:20 Ответить
Я как раз о том и писал, что плохо коррелируют, как идеи превосходства, так и попытки дестабилизации. Это я и назвал туманной трактовкой. А вот банальный заказ, гораздо более правдоподобен..
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05.01.2021 14:30 Ответить
Т.е. участники войны с рашкой берут заказ у КГБ белорашки?
Жора, ты мощно встретил новый год!
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05.01.2021 14:38 Ответить
Каждый участник войны за независимость Украины достоин высшей благодарности, но при этом безоговорочная сакрализация всех УБД это, мягко говоря, признак не большого ума.
Ветеран АТО застрелил трёхлетнего ребёнка в центре Киева, выполняя заказ на его отца. УБД с боевым ранением А.Пугачёв застрелил в Днепре 2-х полицейских, одна из которых мать двоих детей.
Тут, как говорится, мухи отдельно от котлет!
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05.01.2021 15:30 Ответить
Так нафуя ты взорвал шеремета, признавайся , падла!
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05.01.2021 15:54 Ответить
Але де докази, що виконавцями були саме підозрювані? Як там ні ріст, ні татухи не співпадають!
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05.01.2021 14:39 Ответить
В том то и трагизм ситуации, что 100% доказательств нет. Но и алиби полностью отсутствует. Много странных совпадений не играющих в пользу подозреваемых. Я не следователь и не судья. И присяжным в этом деле быть не хотелбы. А если чисто как мнение обывателя на форуме то скорее виновны, чем нет.
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05.01.2021 15:39 Ответить
Так нафуя ты взорвал шеремкта? У тебя юе алиби нет! ....ну, ты и ...дажк слов нет, лапоть, одни выражения. Зепил, наверное?
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05.01.2021 15:56 Ответить
В том то и трагизм ситуации, что 100% доказательств нет. Но и алиби полностью отсутствует.
Отсутствие алиби косвенно подтверждает невиновность подозреваемых. Простой человек в повседневной жизни абсолютно не интересуется наличием алиби на каждую минуту жизни7 И наоборот. Все мы читаем книжки. Чейз и Кристи - наши учителя. Они хорошо объясняли как обеспечить себе алиби (если, (а зачем?) оно тебе надо, именно на эти часы)
- Где вы были 11 апреля 1996-го года в 13 часов 36 минут?
- Сидел перед календарём с часами в руках!
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05.01.2021 16:54 Ответить
Є дві незалежні експертизи росту, які повністю виправдовують Антоненка...
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05.01.2021 17:26 Ответить
Плюс, у баришні на відео немає татух на руці, а у Дугар вся рука в татухах... Плюс, абсурдне заключення МВС, що у чувака з відео футболка з черепами, а Антоненко (увага!) любить футболки з черепами (хоча у Антоненка футболки іншого дизайну, а точно таку ж футболку, як на відео, НЕ ЗНАЙШЛИ)... Продовжувати?
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05.01.2021 17:31 Ответить
про это просто забудут в связи со вновь открывшимся обстоятельствами
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05.01.2021 14:34 Ответить
Чекайте-чекайте, підозрюваним пришили інший мотив - дестабілізація ситуації... Я\Під цей мотив треба доводити контакти підозрюваних із білорусами, а якщо доказів таких нема, то випускати їх!
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05.01.2021 14:20 Ответить
"Люди которые читают книги всегда будут управлять людьми смотрящими телевизор"
В комиксе нарисовано - Здрасьте, мы из бялоруського КГБ. Сколько стоит взорвать некого журналиста?
Органы, теоретически, могут сыграть на патриотических или иных чувствах, человек ради понимания своих принципов и идей выполнит то что надо. Обращаться к ним могли от имени кого угодно (ПП и ПС)
Савченко пургу несёт явно не за деньги кремля (она по жизни такая) ФСБшные психологи только чуть - чуть подправили.
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05.01.2021 17:08 Ответить
Ну так де докази саме проти Шеремета, Кузьменко і Дугар???
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05.01.2021 17:25 Ответить
https://censor.net/ru/user/41588
Органы, теоретически, могут сыграть.
Я вас умоляю. Где я и где доказательства. Конечно же у меня их нет. Было бы очень странно, если бы я имела доказательства.
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05.01.2021 18:03 Ответить
превосходство арийцев как то не очень подходит для полуеврея как и разжигание протестных выступлений народа из за убийства журналиста а тут подарок - готовый умысел на заказ. осталось срочно найти деньги полученные и спрятанные
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05.01.2021 14:22 Ответить
Ну ты и дурочка)когда гнала на Порошенко ,наверно, не думала,что тебя виновной назначат для дискриминации патриотов...
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05.01.2021 14:20 Ответить
аваков и его псы не позволят разрушить так долговыстраиваемую цепь лже-доказательств, подтасовок и экспертиз (непойми чего)... это значит что два года эта мышиная возня (не дешевое удовольствие) была напрасной???? и надо извиняться???? самому болезненно самолюбивому преЗЕденту и этому гусю авакову надо извиняться??? надо наказать виновного стрелочника-уборщицу за не ту версию, раскрученную в СМИ и подхваченную антиАТОшными г*ндонами???? надо начинать все сначала? строить версии и искать доказательства???
все еще сложнее...чем было! согласитесь!!! для заляпанных "шоу с презентацией"
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05.01.2021 14:22 Ответить
За 1.5 года мусорня так и не предоставила доказательств того, что это именно кузьменко с рифмастером завалили шеремета. Зато придурок зеленский уже на пресс-конференции отчитался о раскрытии преступления. Теперь какбы время снять с обвиняемых все фейковые предьявы. но зеленое дерьмо настолько тупорылое, что даже не соображает факта того, незаконное взятие под стражу, в этой стране предусмотрена статья. Так что придурошный ленкин мужинек заработал себе еще один срок. Как жаль, что у нас не Америка, ведь по совокупности преступлений, зеленский уже должен отсидеть лет 150-200.
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05.01.2021 14:49 Ответить
Про Авакова и Толстого не забывай!
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05.01.2021 15:38 Ответить
Колись скажуть і "Б", але на сьогодні вже все підтасовано, щоб засудити Антоненко, Кузьменко і Дугар. Справу фальшували профісійно, використовуючи передові технології західних країн, які там їх використовують для документування злочинців, але дісталися в руки злочинцям, які їх використали проти чесних людей. Там можуть бути і відбитки пальців, і ДНК... Як це робиться, я думаю працівники поліції знають.Способів купа і один із найпростіших - взяти матеріал у закритих і перенести його на предмети в квартиру, чи на предмети злочину, а потім "процесуалоно" вилучити і приєднати до справи. Навіть есперти скажуть, що вони відшукали матеріал на предметах під час проведення експертизи і ніколи не додумаються, що їх "підкинули".
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05.01.2021 16:20 Ответить
Руда курва
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06.01.2021 04:27 Ответить
 
 