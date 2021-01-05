Кузьменко: Если бы пленки появились 1,5 года назад, вряд ли следствие назначило бы нас убийцами Шеремета
Никто из обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета не имеет никакого отношения к КГБ Беларуси.
Об этом пишет в Фейсбуке одна из подозреваемых, детский врач и волонтер Юлия Кузьменко, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, эти пленки появились только сейчас, были бы они доступны хотя бы 1,5 года назад - и вряд ли бы на эти роли следствие назначило бы нас, потому что понятно, что никто из нас нет никакого отношения к белорусскому КГБ. Как и к убийству Павла Шеремета", - написала она о записях, на которых экс-глава КГБ Беларуси Зайцев обсуждает убийство Шеремета.
"Я надеюсь, что сказав "А" скажут и "Б", и те, кто выложил пленки, скажут, на кого в действительности были возложены обязанности исполнителей", - добавила Кузьменко.
Читайте на Цензор.НЕТ: Новые записи по делу Шеремета подтверждают версию о причастности Антоненко, Дугарь и Кузьменко, - спикер МВД Шевченко
Напомним, 4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года.
Позже стало известно, что обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Макар готов приехать в Украину и дать показания.
По словам спикера МВД Артема Шевченко, записи подтверждают версию о причастности к убийству Антоненко, Дугарь и Кузьменко.
Также на Цензор.НЕТ: Заявление защиты Антоненко: При расследовании убийства Шеремета версия причастности белорусских спецслужб вообще не рассматривалась следствием
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перестань писать, от смеха уже по кнопкам не попадаю!
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Жора, ты мощно встретил новый год!
Ветеран АТО застрелил трёхлетнего ребёнка в центре Киева, выполняя заказ на его отца. УБД с боевым ранением А.Пугачёв застрелил в Днепре 2-х полицейских, одна из которых мать двоих детей.
Тут, как говорится, мухи отдельно от котлет!
Отсутствие алиби косвенно подтверждает невиновность подозреваемых. Простой человек в повседневной жизни абсолютно не интересуется наличием алиби на каждую минуту жизни7 И наоборот. Все мы читаем книжки. Чейз и Кристи - наши учителя. Они хорошо объясняли как обеспечить себе алиби (если, (а зачем?) оно тебе надо, именно на эти часы)
- Где вы были 11 апреля 1996-го года в 13 часов 36 минут?
- Сидел перед календарём с часами в руках!
В комиксе нарисовано - Здрасьте, мы из бялоруського КГБ. Сколько стоит взорвать некого журналиста?
Органы, теоретически, могут сыграть на патриотических или иных чувствах, человек ради понимания своих принципов и идей выполнит то что надо. Обращаться к ним могли от имени кого угодно (ПП и ПС)
Савченко пургу несёт явно не за деньги кремля (она по жизни такая) ФСБшные психологи только чуть - чуть подправили.
Органы, теоретически, могут сыграть.
Я вас умоляю. Где я и где доказательства. Конечно же у меня их нет. Было бы очень странно, если бы я имела доказательства.
все еще сложнее...чем было! согласитесь!!! для заляпанных "шоу с презентацией"