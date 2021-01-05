Кузьменко: Если бы пленки появились 1,5 года назад, вряд ли следствие назначило бы нас убийцами Шеремета

Никто из обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета не имеет никакого отношения к КГБ Беларуси.

Об этом пишет в Фейсбуке одна из подозреваемых, детский врач и волонтер Юлия Кузьменко, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, эти пленки появились только сейчас, были бы они доступны хотя бы 1,5 года назад - и вряд ли бы на эти роли следствие назначило бы нас, потому что понятно, что никто из нас нет никакого отношения к белорусскому КГБ. Как и к убийству Павла Шеремета", - написала она о записях, на которых экс-глава КГБ Беларуси Зайцев обсуждает убийство Шеремета.

"Я надеюсь, что сказав "А" скажут и "Б", и те, кто выложил пленки, скажут, на кого в действительности были возложены обязанности исполнителей", - добавила Кузьменко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Новые записи по делу Шеремета подтверждают версию о причастности Антоненко, Дугарь и Кузьменко, - спикер МВД Шевченко

Напомним, 4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года.

Позже стало известно, что обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Макар готов приехать в Украину и дать показания.

По словам спикера МВД Артема Шевченко, записи подтверждают версию о причастности к убийству Антоненко, Дугарь и Кузьменко.

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