НАБУ открыло производство в отношении должностных лиц Минсоцполитики и Минцифры по подозрению в хищении денежных средств Пенсионного фонда. ДОКУМЕНТ
НАБУ открыло уголовное производство в отношении должностных лиц по подозрению в хищении денежных средств Пенсионного фонда, а также должностных лиц, причастных к срыву реализации проекта E-Social.
Как сообщает Цензор.НЕТ, это следует из ответа НАБУ на запрос организации "Разумная сила".
Национальное Антикоррупционное бюро Украины по заявлению Общественной организации "Разумная сила" открыла уголовное производство в отношении отдельных народных депутатов Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины, руководства Министерства цифровой трансформации, Министерства социальной политики Украины, Пенсионного фонда Украины, ООО "Медирент", а также других лиц, подозреваемых в систематическом разворовывании денежных средств Пенсионного фонда Украины.
Ранее Общественной организацией сообщалось об установлении НАПК коррупционных факторов в Постановлении Кабмина об экспериментальном проекте о внедрении системы автоматизации социальных услуг
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ОП/презу капец (будь якого періоду). Звісно якщо буде розголос схеми.
Дороги ЗЕ строит из ковидного фонда. Больные и врачи перебьются. На них пиар не сделаешь.
ФОПам ЗЕ компенсации платит из пенсионного фонда. Пенсионеры перебьются. Их ковид и нищета добьют.
та и пенсионный фонд...та еще пирамида...
когда влаживаются все...а достается только дожившим
https://fakty.org/didzhytalizatsiia-derybanu-na-diiu-mintsyfra-prosyt-1-miliard-v-umovakh-totalnoi-biudzhetnoi-kryzy/ «ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ» ДЕРИБАНУ. НА "ДІЮ" МІНЦИФРА ПРОСИТЬ 1 МІЛЬЯРД В УМОВАХ ТОТАЛЬНОЇ БЮДЖЕТНОЇ КРИЗИ