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НАБУ открыло производство в отношении должностных лиц Минсоцполитики и Минцифры по подозрению в хищении денежных средств Пенсионного фонда. ДОКУМЕНТ

НАБУ открыло производство в отношении должностных лиц Минсоцполитики и Минцифры по подозрению в хищении денежных средств Пенсионного фонда. ДОКУМЕНТ

НАБУ открыло уголовное производство в отношении должностных лиц по подозрению в хищении денежных средств Пенсионного фонда, а также должностных лиц, причастных к срыву реализации проекта E-Social.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это следует из ответа НАБУ на запрос организации "Разумная сила".

Национальное Антикоррупционное бюро Украины по заявлению Общественной организации "Разумная сила" открыла уголовное производство в отношении отдельных народных депутатов Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины, руководства Министерства цифровой трансформации, Министерства социальной политики Украины, Пенсионного фонда Украины, ООО "Медирент", а также других лиц, подозреваемых в систематическом разворовывании денежных средств Пенсионного фонда Украины.

НАБУ открыло производство в отношении должностных лиц Минсоцполитики и Минцифры по подозрению в хищении денежных средств Пенсионного фонда 01
НАБУ открыло производство в отношении должностных лиц Минсоцполитики и Минцифры по подозрению в хищении денежных средств Пенсионного фонда 02

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Ранее Общественной организацией сообщалось об установлении НАПК коррупционных факторов в Постановлении Кабмина об экспериментальном проекте о внедрении системы автоматизации социальных услуг

НАБУ (4230) Пенсионный фонд (434) Министерство социальной политики (882) Минцифры (317)


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Топ комментарии
+12
Этот проклятый Богом и людьми пенсионный фонд ворует не только денежные средства. Он ворует у измученных жизнью стариков трудовой стаж, здоровье и нервную систему.
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05.01.2021 14:13
+9
НАБУ открыло производство в отношении должностных лиц Минсоцполитики и Минцифры по подозрению в хищении денежных средств Пенсионного фонда - Цензор.НЕТ 6000
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05.01.2021 14:25
+8
А против ЗЕ, выплачивающего ФОПам компенсиции из Пенсофонда, не хотите дело открыть?

Дороги ЗЕ строит из ковидного фонда. Больные и врачи перебьются. На них пиар не сделаешь.

ФОПам ЗЕ компенсации платит из пенсионного фонда. Пенсионеры перебьются. Их ковид и нищета добьют.
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05.01.2021 14:17
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Самый честный клоун на земле.
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05.01.2021 14:09 Ответить
Імітація бурхливої антікорупційної боротьби триває !!!)))
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05.01.2021 14:11 Ответить
В принципі, правда. НАБУ - це такий собі імітаційний орган, як причепний фаллос у лесбіянок. Суцільна імітація і ніякого результату.
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05.01.2021 15:00 Ответить
НАРОД ЧТО ВЫ ЗА ХЕРНЮ НЕСЕТЕ ПФУ ДЫРКА В ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ...А ОНИТВАРИ СХЕМАТОЗЫ ДЕЛАЮ И КТО Минсоцполитики и Минцифра... ЭТО ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ КОПИЛКА ВОТ ВАМ ПРИМЕР...того КАК ВАШИ ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ к чему воры Минсоцзащиты и КМУ ноет и ноет и призывает и заставляет---БУДУТ ЦЕЛЫЕ.... АГА СДУЕТ ЧЕРЕЗ МИНУТУ ПОСЛЕ ТОГО КАК ИХ ПОЛОЖИТЕ В КОПИЛКУ...
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05.01.2021 15:20 Ответить
Очередной пшик , нихто сидеть не будет , все окажутся невиноватыми
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05.01.2021 14:11 Ответить
Ясна річ, бо в них є родини ,діти !!))
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05.01.2021 14:13 Ответить
Чому тоді прокурор так істерично забирає у них кримінальні справи? Чому рада хоче звільнити керівника? Чому діяльність НАБУ називають «прямим керівництвом із посольстві США»?
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05.01.2021 14:13 Ответить
В добрий час!! Сліпий казав -побачимо !!))
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05.01.2021 14:17 Ответить
Дивні люди.
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05.01.2021 15:17 Ответить
Це м"яко кажучи ,дивні!!)))
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05.01.2021 15:24 Ответить
и будут воровать дальше, судебной системы нет
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05.01.2021 14:12 Ответить
Є на 100% корумпована система "правосуддя" !!)))
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05.01.2021 14:14 Ответить
а в отношении кого конкретно?
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05.01.2021 14:12 Ответить
А там куди пальцем не ткни - не помилишся. Брати можна всіх.
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05.01.2021 15:01 Ответить
А зельц с венедиктовой открыли уголовное дело на прокурора(участника обороны ДАПа) Грищука, подписавшего подозрение татарову...
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05.01.2021 14:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XLggPt-HFfc
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05.01.2021 14:14 Ответить
Этот проклятый Богом и людьми пенсионный фонд ворует не только денежные средства. Он ворует у измученных жизнью стариков трудовой стаж, здоровье и нервную систему.
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05.01.2021 14:13 Ответить
Ну нарешті дослухалися)))
ОП/презу капец (будь якого періоду). Звісно якщо буде розголос схеми.
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05.01.2021 14:13 Ответить
Перегрызите уже все друг друга!
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05.01.2021 14:14 Ответить
Не страшно в них лічинки вже підросли !!)))
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05.01.2021 14:16 Ответить
А против ЗЕ, выплачивающего ФОПам компенсиции из Пенсофонда, не хотите дело открыть?

Дороги ЗЕ строит из ковидного фонда. Больные и врачи перебьются. На них пиар не сделаешь.

ФОПам ЗЕ компенсации платит из пенсионного фонда. Пенсионеры перебьются. Их ковид и нищета добьют.
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05.01.2021 14:17 Ответить
Який Пенсійний фонд ,той що датується з бюджета ??)))
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05.01.2021 14:19 Ответить
Этот долбаный фонд наполняется фопами.
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05.01.2021 14:52 Ответить
Власть зеленой плесени, - как старая дамба протекает везде, клоуны бегают из одной стороны в другую в глупой надежде замазать протечки вручную... Это лишь дело времени пока это дерьмо не смоет волной...
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05.01.2021 14:19 Ответить
Питання ,яка прийде хвиля на зміну ???)))
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05.01.2021 14:20 Ответить
посмотри на рабиновича и поймёшь )
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05.01.2021 16:11 Ответить
Типа: «А зачєм столько дєнєг? На 42 мілліона? Но вєдь всє знают чьто в Украінє осталось 15 мілліонов !!!! А пєнси всє поуміралі !!!»
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05.01.2021 14:24 Ответить
НАБУ открыло производство в отношении должностных лиц Минсоцполитики и Минцифры по подозрению в хищении денежных средств Пенсионного фонда - Цензор.НЕТ 6000
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05.01.2021 14:25 Ответить
***
та и пенсионный фонд...та еще пирамида...
когда влаживаются все...а достается только дожившим
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05.01.2021 14:47 Ответить
А мрази типа гетьмановича будут продолжать нам втирать про то,что малый бизнес мало платит налогов,нужно сдирать с них больше.
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05.01.2021 14:50 Ответить
Плебс не розуміє ,що будь-які податки, сплачує кінцевий споживач,коли розраховується за придбане в касі магазина !!))
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05.01.2021 15:07 Ответить
Так он яка вона.
НАБУ відкрило провадження стосовно посадових осіб Мінсоцполітики та Мінцифри за підозрою в розкраданні грошових коштів Пенсійного фонду - Цензор.НЕТ 2699

https://fakty.org/didzhytalizatsiia-derybanu-na-diiu-mintsyfra-prosyt-1-miliard-v-umovakh-totalnoi-biudzhetnoi-kryzy/ «ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ» ДЕРИБАНУ. НА "ДІЮ" МІНЦИФРА ПРОСИТЬ 1 МІЛЬЯРД В УМОВАХ ТОТАЛЬНОЇ БЮДЖЕТНОЇ КРИЗИ
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05.01.2021 15:23 Ответить
 
 