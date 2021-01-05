НАБУ открыло производство в отношении должностных лиц Минсоцполитики и Минцифры по подозрению в хищении денежных средств Пенсионного фонда. ДОКУМЕНТ

НАБУ открыло уголовное производство в отношении должностных лиц по подозрению в хищении денежных средств Пенсионного фонда, а также должностных лиц, причастных к срыву реализации проекта E-Social.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это следует из ответа НАБУ на запрос организации "Разумная сила".

Национальное Антикоррупционное бюро Украины по заявлению Общественной организации "Разумная сила" открыла уголовное производство в отношении отдельных народных депутатов Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины, руководства Министерства цифровой трансформации, Министерства социальной политики Украины, Пенсионного фонда Украины, ООО "Медирент", а также других лиц, подозреваемых в систематическом разворовывании денежных средств Пенсионного фонда Украины.





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Ранее Общественной организацией сообщалось об установлении НАПК коррупционных факторов в Постановлении Кабмина об экспериментальном проекте о внедрении системы автоматизации социальных услуг