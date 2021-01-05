Санду о целях визита в Украину: Хотим восстановить отношения между странами и обсудить вопрос нашего пути в ЕС
Президент Молдовы Майя Санду надеется во время визита в Украину обсудить с руководством государства реформы на пути к ЕС и восстановить отношения между странами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Санду заявила в интервью "DW".
"В январе я поеду в Киев, чтобы встретиться с господином Зеленским, президентом Украины, и это только начало", - отметила президент Молдовы.
По ее словам, для Молдовы важно, чтобы и с Румынией, и с Украиной были хорошие отношения.
"Мы хотим восстановить отношения, потому что какая-то работа была на уровне правительств, но на уровне президентов вообще не было никаких встреч за эти 4 года, и нам важно восстановить отношения. У нас есть много конкретных вопросов, на которые мы должны найти ответы. Это и вопросы безопасности в регионе, и вопрос нашего пути в Европейский Союз, те реформы, которые мы должны внедрять, чтобы приблизить наши страны в ЕС. И, конечно, вопрос о делимитации границ, и по гидроэлектростанции. То есть конкретные вопросы", - рассказала Санду.
Ранее сообщалось, что официальный визит в Украину президента Молдовы Санду состоится 12 января. Санду во время визита в Украину проведет встречи с Зеленским, Шмыгалем и Разумковым.
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Щось воно в протифазі.
Молдавія скинула *************** президента, а у нас, навпаки, вибрали ***************...
Чи тільки головПЕС??
А у Вас ще закреп, пучить нєпадєтцкі?))
До моска вже лайно дібралось?))
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Тоді вам , пані президент , - до Порошенка . Зе, в Україні таких питань не вирішує . .
Робіть скрін на пам"ять.
кто их там дипломатии учит? ))) нельзя жеж так сразу...(и шо ему... про глаз ***** забыть?)
РАБссия догнивает последние дни,....Мистер Байден,разрешите Кремлевскому быдлу достроить Северный поток в обход Украины... это суперпроэкт в который РАБссия вбухала 15 ярдов долляров на Ветер...пусть строят....