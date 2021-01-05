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Санду о целях визита в Украину: Хотим восстановить отношения между странами и обсудить вопрос нашего пути в ЕС

Санду о целях визита в Украину: Хотим восстановить отношения между странами и обсудить вопрос нашего пути в ЕС

Президент Молдовы Майя Санду надеется во время визита в Украину обсудить с руководством государства реформы на пути к ЕС и восстановить отношения между странами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Санду заявила в интервью "DW".

"В январе я поеду в Киев, чтобы встретиться с господином Зеленским, президентом Украины, и это только начало", - отметила президент Молдовы.

По ее словам, для Молдовы важно, чтобы и с Румынией, и с Украиной были хорошие отношения.

"Мы хотим восстановить отношения, потому что какая-то работа была на уровне правительств, но на уровне президентов вообще не было никаких встреч за эти 4 года, и нам важно восстановить отношения. У нас есть много конкретных вопросов, на которые мы должны найти ответы. Это и вопросы безопасности в регионе, и вопрос нашего пути в Европейский Союз, те реформы, которые мы должны внедрять, чтобы приблизить наши страны в ЕС. И, конечно, вопрос о делимитации границ, и по гидроэлектростанции. То есть конкретные вопросы", - рассказала Санду.

Ранее сообщалось, что официальный визит в Украину президента Молдовы Санду состоится 12 января.  Санду во время визита в Украину проведет встречи с Зеленским, Шмыгалем и Разумковым.

Также читайте: Додон сразу после инаугурации Санду уехал в Москву

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) Молдова (1884) Евросоюз (17265) Мая Санду (217)


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Топ комментарии
+13
Приднестровье - это наша проблема и пока оттуда совместными усилиями с Молдовой не вышвырнем кацапню, оттуда можно ждать любой пакости.
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05.01.2021 15:49
+13
Чому щирі співчуття ,шановній пані ,їй доведеться спілкуватись з обдовбаним неадекватом !!!)))
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05.01.2021 15:51
+12
Ой, Майечка! Родненькая ты наша! А как нам то хочется хоть с кем то отношения наладить! К нам же никто не ездит, в гости никуда не зовет. Ездим только по областям че то там закладываем и открываем! Да мы же твой визит по всем каналам покажем и еще в новогоднее поздравление 2022 вставим! Приезжай, встретим как родную! Кстати, ты айкос куришь?
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05.01.2021 15:39
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После взгляда в один глаз, мы уже не уверены в выборе пути.
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05.01.2021 15:37 Ответить
Щось ти, кацапчико, дуже незадоволений таким розвитком подій.
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05.01.2021 15:53 Ответить
Це приплентач з Московії.
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05.01.2021 16:45 Ответить
ходи і озирайся, бо і тінь може напасти.
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05.01.2021 22:08 Ответить
Чи вдасться.
Щось воно в протифазі.
Молдавія скинула *************** президента, а у нас, навпаки, вибрали ***************...
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05.01.2021 15:37 Ответить
поменяли стеснительного ************** на не очень стеснительного....
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06.01.2021 09:05 Ответить
так клоун в другую сторону намылился
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05.01.2021 15:38 Ответить
Шоу,ти що зробив з Корром???)))
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05.01.2021 15:41 Ответить
шоу з кореспондента вроде ровный пассажир на сколько я знаю
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05.01.2021 15:44 Ответить
То так,я з ним на Коррі спілкуюсь,адекватна людина!!)))
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05.01.2021 15:46 Ответить
Приедет посмотреть на клоуна и на виртуозную игру членом на рояле)))
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05.01.2021 15:38 Ответить
Украине с вами не по пути, она идет в ЗеЖопу
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05.01.2021 15:39 Ответить
Ой, Майечка! Родненькая ты наша! А как нам то хочется хоть с кем то отношения наладить! К нам же никто не ездит, в гости никуда не зовет. Ездим только по областям че то там закладываем и открываем! Да мы же твой визит по всем каналам покажем и еще в новогоднее поздравление 2022 вставим! Приезжай, встретим как родную! Кстати, ты айкос куришь?
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05.01.2021 15:39 Ответить
дороги открываем, ленточки режем....
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06.01.2021 09:03 Ответить
от якщо б у керма України зараз був патріот, а не зечмо, то можна було обсудити питання звільнення Придністров'я.
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05.01.2021 15:41 Ответить
В своих каках бы разобраться, а потом лезть в чужие.
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05.01.2021 15:43 Ответить
Приднестровье - это наша проблема и пока оттуда совместными усилиями с Молдовой не вышвырнем кацапню, оттуда можно ждать любой пакости.
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05.01.2021 15:49 Ответить
Події 2 травня 2014 року в Одесі-це досягнення контр-розвідки Придністров'я.
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05.01.2021 16:44 Ответить
Тим більше - то наша проблема. І наша відповідальність.
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05.01.2021 20:48 Ответить
ця "какаха" - свинособаче військо, що стоїть у 80 км від Одеси
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05.01.2021 15:50 Ответить
в Конституции прописать....
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06.01.2021 09:02 Ответить
А шо, они с зеленским уже виделись? Или это опять, как ее, Шмендель, Шморгань, Шмондель...Мендель, якорь ей в душу, подсуетилась?
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05.01.2021 15:42 Ответить
А торжественное открытие спиртопровода через границу, запланировано?
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05.01.2021 15:42 Ответить
Не заздрю тобі Майя,спілкуватись з неадекватом складно !!))
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05.01.2021 15:43 Ответить
Санду про мету візиту в Україну: Хочемо відновити відносини між країнами й обговорити питання нашого шляху в ЄС - Цензор.НЕТ 1468
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05.01.2021 15:46 Ответить
Молодая она еще, только избранная... Не знает что политикам в западло с этим сявкой ручкаться...
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05.01.2021 15:47 Ответить
Якщо вліпить Бубочці смачного ляща, то нехай їде.)))
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05.01.2021 15:50 Ответить
Хто гірший Янукович чи Зеленський? Ти коли іздиш за кордон не признаєшся, що ти з України? Тобі соромно?
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05.01.2021 16:00 Ответить
Якщо це до мене, то коли я їду за кордон, то кажу, що з України і разом сміємось, але не з Бубочки, а з його виборців.
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05.01.2021 16:08 Ответить
Конституционный суд Украины проводит собрание судей. Собрание закрытое. Как бы к моменту приезда, КС не отменил бы Зеленского.
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05.01.2021 15:44 Ответить
Таки що, Ми в ЕС ??
Чи тільки головПЕС??
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05.01.2021 15:44 Ответить
З полегшенням ,тампакс московський !!))))
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05.01.2021 15:47 Ответить
Дякую!
А у Вас ще закреп, пучить нєпадєтцкі?))
До моска вже лайно дібралось?))
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05.01.2021 16:30 Ответить
В Молдови з Україною є спільна прблема ,це гемор Придністров"я !!))
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05.01.2021 15:45 Ответить
Це проблема України. Чим швидше це усвідомимо, тим швидше вирішимо.
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05.01.2021 21:03 Ответить
Хотим восстановить отношения между странами и обсудить вопрос нашего пути в ЕС
--------------------------------------------------------------------------

Тоді вам , пані президент , - до Порошенка . Зе, в Україні таких питань не вирішує . .
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05.01.2021 15:46 Ответить
Вона ж не цукерок хоче купити
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05.01.2021 16:50 Ответить
Молдова поєднається з Румунією . Робить скрiн на пам'ять .
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05.01.2021 15:46 Ответить
До вирішення питання з Придністров"ям аж ніяк !!)))
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05.01.2021 15:49 Ответить
СкрIн зробив
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05.01.2021 15:52 Ответить
Ще 1992 р. в Придністров"ї !!!)))
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05.01.2021 15:55 Ответить
Зроби обов'язково , може згодиться на діло
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05.01.2021 15:59 Ответить
И что же в этом плохого? Я совсем не против,чтобы и Молдова,и Украина оказались там,где сейчас Румыния!
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05.01.2021 19:39 Ответить
Хто казав , що це погано , га
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05.01.2021 19:41 Ответить
Кто? Дебил который ниже моего комментария.
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06.01.2021 15:37 Ответить
Молдавський народ - древній народ з багатовіковою історією. Поняття "Румунія" ще не звучало якихось 220 років тому. Той "аншлюс" про який сплять і мріють в Бухаресті - нездійсненний. Насамперед - молдавське суспільство сприймає це в-основному негативно. По- друге ментальність молдавана і волоха - різні, молдавани в своїй більшості мирні і роботящі ("соціалістичні", як тут дехто зіронізував...). По-третє - в Молдові досить сильні політичні партії, котрі не поступляться незалежністю і суверенітетом, вони мають перевагу у Парламенті.. По-четверте - Молдова досить міцно сидить на Придністрянському "гачку" - українці Придністрянщини не ляжуть під Румунію ніколи і не сприймуть румунізацію в жодній формі. І, врешті - реакційні націоналістичні круги Румунії не вважають молдаван за окремий народ зі своїми атрибутами Нації і Державності. Це гидко, з таким "прапором" (і румунським паспортом) М. Санду довго не протримається, тим більше зі своїми куцими повноваженнями Президента (фактично - "весільного генерала").
Робіть скрін на пам"ять.
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05.01.2021 21:58 Ответить
Тебя кто-то попросил рассуждать за молдован? Засунь свой язык подальше,и прекрати рассказывать кремлевские басни на Цензоре!
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06.01.2021 15:40 Ответить
Твою "триколорну" дупу хто взагалі просив на наш український Цензор? Жуй у себе вдома мамалигу з соплями і грізно позирай на Лівобережжя Дністра, гляди, якусь ворону і злякаєш...
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06.01.2021 16:04 Ответить
от взяла и сразу напугала... маленького!
кто их там дипломатии учит? ))) нельзя жеж так сразу...(и шо ему... про глаз ***** забыть?)
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05.01.2021 15:47 Ответить
Тут дуже складне питання - прокапати Бубочку перед приїздом шановної пані і прослідкувати, щоб він не нюхнув втіхаря під час зустрічі.
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05.01.2021 15:59 Ответить
Але його прагнення до зради через дупу не витягнеш.
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05.01.2021 16:40 Ответить
Гарна жінка, розумна, проєвропейська, рішуча....не те що в нас якесь чмо!
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05.01.2021 15:48 Ответить
Чому щирі співчуття ,шановній пані ,їй доведеться спілкуватись з обдовбаним неадекватом !!!)))
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05.01.2021 15:51 Ответить
встреча лидеров двух великих мировых держав, безусловно, станет самым ярким событием текущего года
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05.01.2021 15:51 Ответить
Отож, це тобі не зустріч окурка з бульбоголовим у позі 69 в бункері.))
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05.01.2021 15:53 Ответить
Поважаю молдовський народ, у нього вистачило розуму не обрати собі коміка, хоча був варіант.)))
Санду про мету візиту в Україну: Хочемо відновити відносини між країнами й обговорити питання нашого шляху в ЄС - Цензор.НЕТ 9739
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05.01.2021 15:52 Ответить
Господи, спустя 30 лет первый адекватный образованный президент.
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05.01.2021 16:00 Ответить
З чим вас і вітаємо !!)))
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05.01.2021 16:26 Ответить
І по-доброму завидуємо...
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05.01.2021 17:35 Ответить
Може б почекали результатів?... Так десь через рік.
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05.01.2021 20:52 Ответить
Вітаю, сусіди! Ви молодці, що обрали таку розумничку собі у президенти. Але таке щастя - це не з нашим єврейським нещастям.
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05.01.2021 16:18 Ответить
обсуждать с"зе" вопрос нашего пути в Европейский Союз ,,,(имется ввиду путь в сторону мацкваабада?) ибо вопрос пути в ЕС ,нужно обсуждать , и необходимо его обсуждать только с ЕС.,но не с теми "слугами" , которые занимаются реваншем пути украинского народа от ЕС , в сторону оккупанта
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05.01.2021 16:34 Ответить
Нашла с кем обсуждать! Ей сейчас шмаркля и козырь наврут 3 короба !
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05.01.2021 16:36 Ответить
Візит якщо і потрібен то для майбутнього порівняння ЗЕчма і його наступника. Якби президентом був українець то за рік від "Придністровської республіки" навіть спогадів не лишилося б....
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05.01.2021 16:45 Ответить
Пеця буде десь біля вбиральні її вичисляти )))
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05.01.2021 16:51 Ответить
Майя Санду политик,Зеля на этом фоне выглядит Буратином... ***** увидевшим в глазах Фюрера РАБссии Мир,дружба,водка и Мавзолей с Новичком для Навального....
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05.01.2021 16:52 Ответить
В Молдови все буде добре,дуже швидко вона буде там,де Румунія.
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05.01.2021 16:53 Ответить
Порошенко по прибытии в Уошингтон на Инавлугацию Байдена 20 января скажет такие слова:
РАБссия догнивает последние дни,....Мистер Байден,разрешите Кремлевскому быдлу достроить Северный поток в обход Украины... это суперпроэкт в который РАБссия вбухала 15 ярдов долляров на Ветер...пусть строят....
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05.01.2021 16:58 Ответить
Пеця буде в числі гостей. Гостям слова не дають.
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05.01.2021 18:11 Ответить
Ранее руководство комитета по инаугурационным делам сообщило, что резко сократит количество пригласительных билетов на церемонию вступления в должность 46-го президента США. Присутствовать в этот день непосредственно на Капитолийском холме позволят лишь членам Конгресса 117-го созыва, каждый из которых сможет пригласить одного гостя. Ранее было также распространено предупреждение о сокращении числа журналистов, которых аккредитуют для освещения инаугурации.
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05.01.2021 19:00 Ответить
согласовал с начальством??
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06.01.2021 08:59 Ответить
Только не с российскими "зелеными человечками" которые в 2014 захватили Крым а в 2019 и остальную Украину.
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05.01.2021 17:32 Ответить
А между прочим в Молдове,со стороны соССиалистов на полном ходу идет диверсионная работа и саботаж против нового президента Молдовы М. Санду! Если раньше пенсии выдавали точно по датам указанным для получения,то сейчас уже идет задержка на два дня.Во всяком случае в Кишиневе. Ведь на всех постах,кроме нескольких министров и государственных секретарей,остались те же люди.Теперь ясно почему визжал додон,ещё за месяц,до вступления М. Санду в должность,что "-После 24 декабря (день инаугурации М. Санду) вся ответственность за положение в стране будет на М. Санду!" ? Конечно,теперь ясно!Мне,когда-то давно,один человек рассказал,что до прихода советской орды,когда где-то появились "партизаны",вместе с какими-то бродягами-"комсомольцами",и начали устраивать свои "демонстрации" грабежи,то немцы после некоторого раздумья применили очень эффективный метод решения проблемы. Поймали их,собрали вместе,построили и заставили всю шеренгу сосчитаться до десяти. Говорят после этого "партизаны" и "комсомольцы" пропали совсем.
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05.01.2021 19:36 Ответить
Отож дивіться щоб з нею не трапилось те що трапляється з проєвропейськими політиками , в країнах бувшого совка . Яких прокацапська вата потім , після обрання до влади , змішує з лайном ,, чіпляючи на них тавро - бариг , звинувачуючи їх в усіх можливих і неможливих смертних гріхах , перетворюючи їх на ворога народу , запеклішого ніж сам сатана . Як сталося з Порошенком , в Україні . .
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05.01.2021 20:32 Ответить
так вроде ж не ругались....
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06.01.2021 08:57 Ответить
З-лень нас тягне в тайожний союз він брехло та кидало, Санду ще не здогадується шо це за чмо руське
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06.01.2021 08:59 Ответить
 
 