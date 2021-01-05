Санду о целях визита в Украину: Хотим восстановить отношения между странами и обсудить вопрос нашего пути в ЕС

Президент Молдовы Майя Санду надеется во время визита в Украину обсудить с руководством государства реформы на пути к ЕС и восстановить отношения между странами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Санду заявила в интервью "DW".

"В январе я поеду в Киев, чтобы встретиться с господином Зеленским, президентом Украины, и это только начало", - отметила президент Молдовы.

По ее словам, для Молдовы важно, чтобы и с Румынией, и с Украиной были хорошие отношения.

"Мы хотим восстановить отношения, потому что какая-то работа была на уровне правительств, но на уровне президентов вообще не было никаких встреч за эти 4 года, и нам важно восстановить отношения. У нас есть много конкретных вопросов, на которые мы должны найти ответы. Это и вопросы безопасности в регионе, и вопрос нашего пути в Европейский Союз, те реформы, которые мы должны внедрять, чтобы приблизить наши страны в ЕС. И, конечно, вопрос о делимитации границ, и по гидроэлектростанции. То есть конкретные вопросы", - рассказала Санду.

Ранее сообщалось, что официальный визит в Украину президента Молдовы Санду состоится 12 января. Санду во время визита в Украину проведет встречи с Зеленским, Шмыгалем и Разумковым.

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