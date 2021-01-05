РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9945 посетителей онлайн
Новости
3 840 33

Главу ОАСК Вовка не стали доставлять в суд принудительно, и ему вновь не избрали меру пресечения

Главу ОАСК Вовка не стали доставлять в суд принудительно, и ему вновь не избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд отказал в принудительном приводе на судебное заседание главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Во время заседания в суде продемонстрировали видео, на которых следователи пытались вручить председателю ОАСК повестки. Поскольку Павел Вовк не явился на предыдущие судебные заседания по делу и отказывался от получения повесток, прокурор ходатайствовал о проведении его принудительном приводе. Суд отказал в этом ходатайстве.

Судья Вовк и его адвокат на заседание 5 января не явились. Следующее заседание по делу состоится 12 января 2021 года. Вовку вновь попытаются избрать меру пресечения.

Смотрите на Цензор.НЕТ: НАБУ вручило повестку председателю Окружного админсуда Киева Вовку. ВИДЕО

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Также на Цензор.НЕТ: Печерский суд требует, чтобы Венедиктова "немедленно" забрала у НАБУ дело "пленок Вовка"

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

Читайте также: НАБУ закрыло производство о недостоверном декларировании главы ОАСК Вовка. Судья заявил, что никакого дела не было

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

3.11.2020 года НАБУ еще раз опубликовал информацию о розыске главы Окружного админсуда Киева Вовка. Позже стало известно, что Вовк находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19.

Автор: 

суд (25137) Вовк Павел (260) Антикоррупционный суд (1218) мера пресечения (465)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Ну да. Своих трогать не положено. Это же не Рифа без суда в тюрьме держать.
показать весь комментарий
05.01.2021 15:49
+11
Ворон ворону глаз не выклюет. Корпоративное братство, точнее судебная бригада.
показать весь комментарий
05.01.2021 15:51
+10
Вовка бубочка прикрывает. Это похлеще быстрых ног.
показать весь комментарий
05.01.2021 15:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Попытка не пытка.
показать весь комментарий
05.01.2021 15:49 Ответить
Як для кого. Для Антоненка - таки так.
показать весь комментарий
05.01.2021 15:55 Ответить
Каста неприкасаемых.Может и до завтра не дожить Много падла знает.
показать весь комментарий
05.01.2021 16:29 Ответить
Ну да. Своих трогать не положено. Это же не Рифа без суда в тюрьме держать.
показать весь комментарий
05.01.2021 15:49 Ответить
ой какой Версаль ))))
не стали беспокоить... аудиенцию перенесли...
показать весь комментарий
05.01.2021 15:49 Ответить
оплять!
А-ааа, ну це ж не Ріффмайстер, цьому можна..
показать весь комментарий
05.01.2021 15:49 Ответить
Перед законом все равны
показать весь комментарий
05.01.2021 15:50 Ответить
Сильное заявление.
показать весь комментарий
05.01.2021 15:51 Ответить
Клоунська репріза. Ти що , повірив?
показать весь комментарий
05.01.2021 16:09 Ответить
Пока еще сарказм никто не отменял
показать весь комментарий
05.01.2021 16:11 Ответить
его теперьтуда бульдозером не притащишь, а экскаватор ваще будет бесполезен - вовка ноги кормят
показать весь комментарий
05.01.2021 15:50 Ответить
Вовка бубочка прикрывает. Это похлеще быстрых ног.
показать весь комментарий
05.01.2021 15:52 Ответить
Ворон ворону глаз не выклюет. Корпоративное братство, точнее судебная бригада.
показать весь комментарий
05.01.2021 15:51 Ответить
Высший антикоррупционный суд отказал в принудительном приводе на судебное заседание главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

аха , эти новые судьи тоже в доле
показать весь комментарий
05.01.2021 15:51 Ответить
Морда профессионального рэкетира и решалы, ан нет, дивись - воно судья
показать весь комментарий
05.01.2021 15:53 Ответить
Если спец
показать весь комментарий
05.01.2021 15:55 Ответить
Бей казлов!!
показать весь комментарий
05.01.2021 15:57 Ответить
С властью Зеленского, все встало на свои места - лох.
показать весь комментарий
05.01.2021 15:58 Ответить
Если ВАКС отказался от принудительного привода предателя Украины, вовка, то его должна привести в суд улица, а заодно и членов ВАКС, за саботаж и сотрудничество с предателем.
показать весь комментарий
05.01.2021 16:01 Ответить
А що так можна було? Порох прийшов на суд по справі висмоктаній Зеленським із члена Портянки і корона не впала з голови.
показать весь комментарий
05.01.2021 16:07 Ответить
А чому б не арештувати його на 2 місяці заочно,якщо ухиляється,і нехай аваківці його ловлять і арештовують,за що вони гроші отримують з бюджету.?
показать весь комментарий
05.01.2021 16:24 Ответить
"Главу ОАСК Вовка не стали доставлять в суд принудительно, и ему вновь не избрали меру пресечения..."

Шкіру стягайте з Вовка поки весна не наступила!
показать весь комментарий
05.01.2021 16:27 Ответить
по-перше, непогано було б розуміти, що там було за клопотання, його обґрунтування та відповідність законодавству.
чому? тому що, нагадаю, клопотання заявляла та сама прокуратура очільником якої є вєнєдіктова. та сама прокуратура, яка покриває вовка та татарова й вже неодноразово готувала документи саме так, щоб їм відмовляли.
та сама прокуратура в якій працівників, які бажають виконувати свої обов'язки так, як того вимагає законодавство, а не вєнєдіктова-зеленське - просто відстороняють або звільняють.
ну й по-друге, відхиляв клопотання той самий суддя щодо якого, за скаргами адвоката того самого вовка, вища рада правосуддя вже відкрила дисциплінарне провадження.
тож, без ознайомлення з текстом самого клопотання я утримаюся від висновків щодо цього судді та цього його рішення.
показать весь комментарий
05.01.2021 16:29 Ответить
Ворон ворону око не виклює, а звідси і ціна тим всім "реформам" судової системи, і чи була та "реформа"...
показать весь комментарий
05.01.2021 16:57 Ответить
Не стали... Може он бешеный? Тогда один способ против вовка-пристрелить!
показать весь комментарий
05.01.2021 17:08 Ответить
как-то замелией Волк в скандальных историях,вплотную связанных с обвинениями в коррупции.Не одна ли это родственная стая?...И вот как-то странно эти волчары избегают арестов и начал следственных дел ПРИ НАЛИЧИИ определённых указывающих на преступление фактов..У Зеленского что,волки в особой."Красной книге",запрещающей следственную работу по причине причастия нескольких этих Волков к прокурорской и судейской свите?...А эти хи
показать весь комментарий
05.01.2021 17:25 Ответить
а эти хищные животные уже настолько обнаглели,что просто плюют на законы и процедуру дознания
показать весь комментарий
05.01.2021 17:26 Ответить
Клав він на всіх з великим прибором! Суддя патамушта...
показать весь комментарий
05.01.2021 17:27 Ответить
Ну, как же его посадить? Он же памятник! Эпохи!
показать весь комментарий
05.01.2021 18:21 Ответить
да свой я, свой (с)
показать весь комментарий
05.01.2021 20:41 Ответить
Шо, тоже трубку не взял?
показать весь комментарий
06.01.2021 09:12 Ответить
 
 