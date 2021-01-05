"Главу ОАСК Вовка не стали доставлять в суд принудительно, и ему вновь не избрали меру пресечения..."

Высший антикоррупционный суд отказал в принудительном приводе на судебное заседание главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Во время заседания в суде продемонстрировали видео, на которых следователи пытались вручить председателю ОАСК повестки. Поскольку Павел Вовк не явился на предыдущие судебные заседания по делу и отказывался от получения повесток, прокурор ходатайствовал о проведении его принудительном приводе. Суд отказал в этом ходатайстве.

Судья Вовк и его адвокат на заседание 5 января не явились. Следующее заседание по делу состоится 12 января 2021 года. Вовку вновь попытаются избрать меру пресечения.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

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Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

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1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

3.11.2020 года НАБУ еще раз опубликовал информацию о розыске главы Окружного админсуда Киева Вовка. Позже стало известно, что Вовк находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19.