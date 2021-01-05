СМИ рассказали, чем "разжились" родственники "слуг народа" в 2020 году: Новая Toyota Land Cruiser и последний Lexus. ВИДЕО
СМИ проанализировали состояние родственников депутатов "Слуги народа" из наиболее влиятельных комитетов Верховной Рады и обнаружили, что жизнь некоторых их родственников существенно улучшилась.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо".
Депутатов, которые имели высокие доходы еще до избрания и могут объяснить ценные покупки своих близких, не включали в материал. Только тех, к приобретенному имуществу которых есть вопросы.
Внимание журналистов привлекли сразу два народных депутата из комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, где есть интересы крупнейших украинских олигархов. Именно в его состав входит и нардеп Юрченко, который сейчас является официальным подозреваемым в получении взятки.
В частности, отец народного депутата, председателя подкомитета по вопросам энергоэффективности Сергея Нагорняка, в прошлом году приобрел Лексус ES 350 2020 года выпуска. Средняя стоимость такого авто - $ 50 тыс. 69-летний пенсионер, который стал владельцем новенького Лексуса, живет в поселке на Житомирщине. Он также имеет в собственности МАЗ 1994 года выпуска.
Парламентарий в комментарии журналистам сказал, что не хочет комментировать происхождения средств. "У родителей есть какие-то свои там сбережения, не очень корректно это комментировать", - сказал он. Связаться с самим Владимиром Нагорняком журналистам не удалось.
Сергей Нагорняк пришел в политику в 2015 году, был депутатом одного из местных советов в Киевской области. Занимался бизнесом, но официальные доходы имел довольно скромные. В декларации кандидата в народные депутаты Нагорняк указал в качестве жилья только строительные материалы, а впоследствии - небольшой недостроенный дом в Вишневом, под Киевом. Автомобилей не декларировал, только бюджетный Нисан 2017 выпуска, принадлежащий жене.
Мама еще одного члена энергетического комитета ВР - народного депутата Александра Горобца - перед Новым годом купила Мерседес Бенц G-500 2019 года выпуска, который часто называют "кубиком". На сайтах по продаже авто эта машина стоит $ 150-300 тыс.. Мама депутата - пенсионерка, ранее работала в медицинской сфере.
Сам Горобец до избрания в парламент собственного бизнеса не имел, но работал заместителем директора государственного предприятия "Укрспирт", частого фигуранта коррупционных скандалов. В последней декларации депутат отметил, что пользуется автомобилями БМВ 530E и Ленд Ровер, которые оформлены на его маму. Вместе эти машины стоят почти 900 тыс. гривен или $ 32 тыс.
"В коротком комментарии журналистам депутат рассказал, что родители продали эти две машины и купили новую - Мерседес "кубик". Рассказывать детали Горобец не захотел и сообщил, что находится на ужине с друзьями, несмотря на то, что это было рабочее время", - сообщает издание.
Новую Тойоту Ленд Крузер 2020 выпуска в прошлом году приобрела жена нардепа Юрия Корявченкова, известного как "Юзик" из студии "Квартал 95". Стоимость автомобиля - $ 80-250 тыс. в зависимости от комплектации. Это уже вторая Тойота Ленд Крузер, которой владеет Татьяна Корявченкова, первую она приобрела в 2013 году.
В последней декларации нардепа указано, что его жена имеет наличные сбережения - $ 40 тыс. и 100 тыс. гривен. Еще $100 тыс. наличными имеет ее муж. При этом семья, как указал сам Корявченков, имеет кредит более чем на $ 180 тыс. , из которого выплачена примерно четверть.
2020-й год был также успешным и для мамы народного депутата из правоохранительного комитета Александра Дануцы. Пенсионерка, которая ранее была председателем небольшого города в Кировоградской области, купила 2 однокомнатные квартиры в Киеве, которые вместе стоят минимум $ 100 тыс.. Сам нардеп сообщил изданию, что это сбережения его матери и семьи сестры. И сам он пользоваться новоприобретенными квартирами не планирует. Сейчас депутат живет в гостиничном номере, который оплачивается бюджетными средствами.
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Но зебилов все еще муляет легальный бизнес и доходы с него у Порошенко.
"Ну дурака не нужен нож. Ему с три короба наврешь и делай с ним, что хошь".
А дегенератов оказалось аж 73%. Поэтому особой прыти трускавецким технократам не надо - надо только уверенно сцать в глаза зебилам.
И что в ней проукраинского, кроме полинявшего Вакарчука?
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm002pt001f01=695pt00_t001f01=695.html У Тимошенко 3й результат по стране, а песиков 6й .
Это три слова, которые описывают всю деятельность ЗЕ и СН с 2019-го года.
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Поговорили про новорічний відосик недопрезидента?
А за ним ось що намалювалось: в уряді планують визнавати документи ОРДЛО! Нотаріальні «посвідчення» від окупантів і свідоцтва про народження і смерть.
І щоб українські суди ці «документи» приймали.
https://www.facebook.com/alex.reznikoff?__cft__[0]=AZXOpc_l0112MrpFFjyeKat_ZcYXyI8lMOJtiRWf2n7hAXTPTApPbmzLTq9Q3B3K95xoMatWJy7XwSKCgiXNe5sDkhXjTbEP0KICGseg8xyUYnkM5nzyniQCcjccvryKK7A&__tn__=-]K-R
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Не робіть такого! Україна не повинна визнавати жодного окупантського папірця.
Тихо це не пройде, гарантую.
Буде скандал, який призведе до загострення політичної ситуації.
Кстати здесь была новость что украинским пенсионерам коих 13 миллионов, могут увеличить пенсию до 2400 грн (а могут и не увеличить).
Бугагагага. Валите с этого Зимбабве кто куда может.
пока не будет изменения в избирательный кодекс и остальных "предохранителей" от идиотов - мы обречены.
где отзыв депутата и прочее? народовластие???
І бидло, яке їх обрало нехай тепер тарифами насолоджується.
Усі ознаки того, що він переїхав до Кривого Рогу і там експерементував на місцевих цуциках!🤣🤣🤣
ЦЕ ЯК ЗАПУСТИТИ СТАДО КОЗЛІВ ДО ГОРОДУ З КАПУСТОЮ