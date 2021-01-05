СМИ рассказали, чем "разжились" родственники "слуг народа" в 2020 году: Новая Toyota Land Cruiser и последний Lexus. ВИДЕО

СМИ проанализировали состояние родственников депутатов "Слуги народа" из наиболее влиятельных комитетов Верховной Рады и обнаружили, что жизнь некоторых их родственников существенно улучшилась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо".

Депутатов, которые имели высокие доходы еще до избрания и могут объяснить ценные покупки своих близких, не включали в материал. Только тех, к приобретенному имуществу которых есть вопросы.

Внимание журналистов привлекли сразу два народных депутата из комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, где есть интересы крупнейших украинских олигархов. Именно в его состав входит и нардеп Юрченко, который сейчас является официальным подозреваемым в получении взятки.

В частности, отец народного депутата, председателя подкомитета по вопросам энергоэффективности Сергея Нагорняка, в прошлом году приобрел Лексус ES 350 2020 года выпуска. Средняя стоимость такого авто - $ 50 тыс. 69-летний пенсионер, который стал владельцем новенького Лексуса, живет в поселке на Житомирщине. Он также имеет в собственности МАЗ 1994 года выпуска.

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Парламентарий в комментарии журналистам сказал, что не хочет комментировать происхождения средств. "У родителей есть какие-то свои там сбережения, не очень корректно это комментировать", - сказал он. Связаться с самим Владимиром Нагорняком журналистам не удалось.

Сергей Нагорняк пришел в политику в 2015 году, был депутатом одного из местных советов в Киевской области. Занимался бизнесом, но официальные доходы имел довольно скромные. В декларации кандидата в народные депутаты Нагорняк указал в качестве жилья только строительные материалы, а впоследствии - небольшой недостроенный дом в Вишневом, под Киевом. Автомобилей не декларировал, только бюджетный Нисан 2017 выпуска, принадлежащий жене.

Мама еще одного члена энергетического комитета ВР - народного депутата Александра Горобца - перед Новым годом купила Мерседес Бенц G-500 2019 года выпуска, который часто называют "кубиком". На сайтах по продаже авто эта машина стоит $ 150-300 тыс.. Мама депутата - пенсионерка, ранее работала в медицинской сфере.

Сам Горобец до избрания в парламент собственного бизнеса не имел, но работал заместителем директора государственного предприятия "Укрспирт", частого фигуранта коррупционных скандалов. В последней декларации депутат отметил, что пользуется автомобилями БМВ 530E и Ленд Ровер, которые оформлены на его маму. Вместе эти машины стоят почти 900 тыс. гривен или $ 32 тыс.

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"В коротком комментарии журналистам депутат рассказал, что родители продали эти две машины и купили новую - Мерседес "кубик". Рассказывать детали Горобец не захотел и сообщил, что находится на ужине с друзьями, несмотря на то, что это было рабочее время", - сообщает издание.

Новую Тойоту Ленд Крузер 2020 выпуска в прошлом году приобрела жена нардепа Юрия Корявченкова, известного как "Юзик" из студии "Квартал 95". Стоимость автомобиля - $ 80-250 тыс. в зависимости от комплектации. Это уже вторая Тойота Ленд Крузер, которой владеет Татьяна Корявченкова, первую она приобрела в 2013 году.

В последней декларации нардепа указано, что его жена имеет наличные сбережения - $ 40 тыс. и 100 тыс. гривен. Еще $100 тыс. наличными имеет ее муж. При этом семья, как указал сам Корявченков, имеет кредит более чем на $ 180 тыс. , из которого выплачена примерно четверть.

2020-й год был также успешным и для мамы народного депутата из правоохранительного комитета Александра Дануцы. Пенсионерка, которая ранее была председателем небольшого города в Кировоградской области, купила 2 однокомнатные квартиры в Киеве, которые вместе стоят минимум $ 100 тыс.. Сам нардеп сообщил изданию, что это сбережения его матери и семьи сестры. И сам он пользоваться новоприобретенными квартирами не планирует. Сейчас депутат живет в гостиничном номере, который оплачивается бюджетными средствами.

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