Алиев объявил расположенный в Нагорном Карабахе город Шуша "культурной столицей Азербайджана"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил город Шуша, с 1992 по конец 2020 года бывший райцентром непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, "культурной столицей Азербайджана".
Об этом он заявил, принимая в формате видеоконференции нового министра культуры Азербайджана Анара Керимова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я объявляю город Шуша культурной столицей Азербайджана. Шуша этого достойна. Считаю, что она может считаться культурной столицей не только Азербайджана, но и региона", - сказал Алиев.
Президент Азербайджана поручил отремонтировать мечеть в Шуше.
"Мы восстановим все наши исторические памятники. (...) Я поручаю вам пересмотреть внутренний облик мечети, мы должны заново отремонтировать мечеть и вернуть ей свой облик", - отметил Алиев.
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В еще одном взятом под контроль городе в Нагорном Карабахе, Физули, Алиев поручил построить международный аэропорт.
Напомним, боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября Азербайджан, Армения и РФ приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе под контроль Азербайджана.
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Но кто хочет чтобы его пасли холуи назначенные на руководящею должность??? И водили срать строем
Підкреслити ХТО ГОСПОДАР.
Кубань и Краснодар я считаю исконно Украинскими землями...
"Казаки в украинском конфликте
По словам Бориса Корниенко, больше всего реестровых казаков сейчас проживает на Кубани: "Там самый большой процент вовлечения в государственную службу. В частности, именно кубанские казаки участвовали весной 2014 года в событиях в Крыму". А вот в военных действиях в Донбассе, наоборот, принимали участие казаки, не входящие в реестр."
У меня на Фирме, кадысь Азербайджанец работал -- не долго.
Называл Баку -- Столицей Мира!
...залетел на воровстве деревянных поддонов...
Причём -- наша Бэзпэка, его три дня снимала в процессе --- то было Кыно!
Потом в диспетчерской распечатку самых смешных кадров вывесили...
Ничего национального -- чиста бизнес! *)
-- у Панов они по ниточке ходят... -- там не забалуешь, как в Украине.
В Канаде?... -- та шо-то пани Ведана:
Сумує, квилить, плаче рано в Путивлі-граді Ярославна.
Мов та зозуленька кує -- словами жалю додає...
жопув глаза никому не заглядывал.
-- рассказывала: Армяне в Карабах, как на куррорт ездили -- там хорошо... -- пролазили в дырку, в каком-то сакральном камне -- на верную Удачу!
...а на Убежище в Германии, сдавались, предпочтительно, как азербайджанцы -- кто язык знает -- в Азербайджане ж авторитаризм и угнеталовка! -- если кто не знал.
Да ... -- щас уже без разницы -- Карабах российский.
-- хоть ты его турецким объяви...*)
Вони своєю громадою Німеччину хитають !
Так,мєлочь:https://eadaily.com/ru/news/2020/12/05/tureckie-investory-zapuskayut-v-ingushetii-vtoroe-predpriyatie Турецкие инвесторы запускают в Ингушетии второе предприятие
Все впирається в "хто кого переживе "(Алієв-59,Ердоган-66,карлік-68) і економічну міцність.
Турки -- красавцы! -- где б они ещё в НАТО, обкатали б свои военные -- гибридные технологии?
Покажешь потом -- хотя бы через пятилетку -- мощный, индустриально развитый, с зажиточным, довольным население, Карабах!
Покажешь? *)
...это ж Вы тут про Османскую Империю втираете... *)
І вони переграють москалів.Так думаю.
А к чему вы радуетесь при открытии в параше предприятий турецкими инвесторами? Если, например, те же турки откроют предприятие в Украине - это будет негативным знаком для нашей страны? Чем больше будет турецких инвестиций в параше и наоборот - тем хуже для нас, потому что это усиливает экономическое сотрудничество между странами, что потом будет влиять на принятие внешнеполитических решений.
К тому же, та же Чечня и Дагестан - намного более склонны к бунту, стоит только потоку дани из центра закончиться
...можно, конечно, шашкой помахать! -- над шахматами...*)