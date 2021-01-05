Алиев объявил расположенный в Нагорном Карабахе город Шуша "культурной столицей Азербайджана"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил город Шуша, с 1992 по конец 2020 года бывший райцентром непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, "культурной столицей Азербайджана".

Об этом он заявил, принимая в формате видеоконференции нового министра культуры Азербайджана Анара Керимова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я объявляю город Шуша культурной столицей Азербайджана. Шуша этого достойна. Считаю, что она может считаться культурной столицей не только Азербайджана, но и региона", - сказал Алиев.

Президент Азербайджана поручил отремонтировать мечеть в Шуше.

"Мы восстановим все наши исторические памятники. (...) Я поручаю вам пересмотреть внутренний облик мечети, мы должны заново отремонтировать мечеть и вернуть ей свой облик", - отметил Алиев.

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В еще одном взятом под контроль городе в Нагорном Карабахе, Физули, Алиев поручил построить международный аэропорт.

Напомним, боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября Азербайджан, Армения и РФ приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе под контроль Азербайджана.

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