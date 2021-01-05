Варшавский медуниверситет заплатит 250 тыс. злотых штрафа за вакцинацию знаменитостей вне очереди

Варшавский медуниверситет в обход очереди вакцинировал знаменитостей от COVID-19. Теперь учреждение оштрафуют на 250 тыс. злотых.

Об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Произошло сознательное нарушение правил национальной программы вакцинации. Те, кто был вакцинирован вне очереди, зарегистрированы как немедицинский персонал, работающий в больнице. Это является основанием для наложения штрафа на сумму более 250 000 злотых. Это минимальное наказание, которому должен подвергнуться университетский клинический центр", - подчеркнул министр.

Напомним, 27 декабря в Польше началась общенациональная кампания вакцинации против COVID-19. В первую очередь вакцину вводили медицинским работникам, и только с 15 января запланировано начало вакцинации остального населения.

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4 января стало известно, что части политиков и знаменитостей Польше удалось обойти ограничения и получить вакцину преждевременно. Среди них - члены правящей партии "Право и справедливость" Томаш Станек и Анджей Кручкевич, актеры Кристина Янда, Мария Северин и Виктор Зборовский, а также бывший вице-премьер-министр, а ныне депутат Европарламента Лешек Миллер и другие.

Главным учреждением, осуществлявшим внеочередные вакцинации, стала медицинская клиника Варшавского медуниверситета. Президента правления клиники Еву Тшлепу немедленно уволили, сейчас решается вопрос о наказании других ответственных за нарушение людей.