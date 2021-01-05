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Новости Коронавирус и карантин
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Варшавский медуниверситет заплатит 250 тыс. злотых штрафа за вакцинацию знаменитостей вне очереди

Варшавский медуниверситет заплатит 250 тыс. злотых штрафа за вакцинацию знаменитостей вне очереди

Варшавский медуниверситет в обход очереди вакцинировал знаменитостей от COVID-19. Теперь учреждение оштрафуют на 250 тыс. злотых.

Об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Произошло сознательное нарушение правил национальной программы вакцинации. Те, кто был вакцинирован вне очереди, зарегистрированы как немедицинский персонал, работающий в больнице. Это является основанием для наложения штрафа на сумму более 250 000 злотых. Это минимальное наказание, которому должен подвергнуться университетский клинический центр", - подчеркнул министр.

Напомним, 27 декабря в Польше началась общенациональная кампания вакцинации против COVID-19. В первую очередь вакцину вводили медицинским работникам, и только с 15 января запланировано начало вакцинации остального населения.

Читайте на Цензор.НЕТ: Скандал в Польше: Политиков и знаменитостей начали вакцинировать от COVID-19 вне очереди

4 января стало известно, что части политиков и знаменитостей Польше удалось обойти ограничения и получить вакцину преждевременно. Среди них - члены правящей партии "Право и справедливость" Томаш Станек и Анджей Кручкевич, актеры Кристина Янда, Мария Северин и Виктор Зборовский, а также бывший вице-премьер-министр, а ныне депутат Европарламента Лешек Миллер и другие.

Главным учреждением, осуществлявшим внеочередные вакцинации, стала медицинская клиника Варшавского медуниверситета. Президента правления клиники Еву Тшлепу немедленно уволили, сейчас решается вопрос о наказании других ответственных за нарушение людей.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Польша (8498) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
В Голландии депутат один раз отвез сына в школу на служебной машине....
Больше никогда не будет ни депутатом ни тем более мэром даже в деревне.......
Учитесь грамоте Панове...
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05.01.2021 17:45
+8
О,це боротьба з корупцією ,а не імітація бурхливої діяльності !!)))
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05.01.2021 17:21
+8
В Україні такого ніколи не відбудеться бо до простих громадян дійде лише водний розчин солі, замість вакцини covid-19.
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05.01.2021 17:23
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"схитрожопил"? заплати - 60.000 евро!!!!
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05.01.2021 17:20 Ответить
О,це боротьба з корупцією ,а не імітація бурхливої діяльності !!)))
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05.01.2021 17:21 Ответить
В Україні такого ніколи не відбудеться бо до простих громадян дійде лише водний розчин солі, замість вакцини covid-19.
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05.01.2021 17:23 Ответить
Дядя Беня о своих кріпаках позаботится! -- никуда ж вам, друг от дружки не спрятаться, не срыться.
К следующему НГ -- вас всех привакцинят окончательно и бесповоротно.
...если обои ЕС не помешают...
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05.01.2021 17:59 Ответить
Ыліта, мля..
Злотий лярд..
Кіноцефалам допоможе тільки щеплення від сказу..
)))
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05.01.2021 17:24 Ответить
Какой то не правильный университет...( не поплавского).
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05.01.2021 17:36 Ответить
Стадо вакцинировать надо от Коробесия...
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05.01.2021 17:39 Ответить
50 лет назад Владимир Высоцкий спел песню от Холеры...,всего 2 минуты 50 секунд...и все понятно...хоть и прошло полвека...
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05.01.2021 17:40 Ответить
Дикие какие то!
У нас бы сформировали парламентскую и министерскую комиссии, президент взял бы дело под личный контроль, СБУ-ГБР-Прокуратура провел бы расследование и установили бы, что это все правильно и так и должно быть!
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05.01.2021 17:42 Ответить
"гейропейці", коротко кажучі. Понаписували собі законів які діють не тільки на бидло(то вже якийсь нонсенс) і що найдивніше пробують по ним жити, а не по "понятіям". То взагалі за межею розуміння.
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05.01.2021 20:07 Ответить
Этот случай, когда не отреагируешь на незаконность, сам окажешься ее покрывателем..
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05.01.2021 17:44 Ответить
В Голландии депутат один раз отвез сына в школу на служебной машине....
Больше никогда не будет ни депутатом ни тем более мэром даже в деревне.......
Учитесь грамоте Панове...
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05.01.2021 17:45 Ответить
И тут руководство больницы в Феофании резко захотело в Таежный союз...
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05.01.2021 17:56 Ответить
С тобой точно нечего
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05.01.2021 19:00 Ответить
Идёт ? Пусть умрет кто-то из твоих родителей , может ь, поумнеешь. Хотя вряд-ли
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05.01.2021 19:07 Ответить
все ваши аргументы на этих испражнениях уже не действуют
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05.01.2021 19:58 Ответить
та, делов то - обратно заразить ковидом и пусть барахтаются
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05.01.2021 18:32 Ответить
Поляки себе поважають.
На відміну від українців, яких постійно пошивають у дурні.
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05.01.2021 18:42 Ответить
поправочка "які постійно намагаються пошити в дурні самі себе"
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05.01.2021 18:47 Ответить
вечно это чиновники мешают делать бизнес
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05.01.2021 19:17 Ответить
 
 