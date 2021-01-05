Варшавский медуниверситет заплатит 250 тыс. злотых штрафа за вакцинацию знаменитостей вне очереди
Варшавский медуниверситет в обход очереди вакцинировал знаменитостей от COVID-19. Теперь учреждение оштрафуют на 250 тыс. злотых.
Об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Произошло сознательное нарушение правил национальной программы вакцинации. Те, кто был вакцинирован вне очереди, зарегистрированы как немедицинский персонал, работающий в больнице. Это является основанием для наложения штрафа на сумму более 250 000 злотых. Это минимальное наказание, которому должен подвергнуться университетский клинический центр", - подчеркнул министр.
Напомним, 27 декабря в Польше началась общенациональная кампания вакцинации против COVID-19. В первую очередь вакцину вводили медицинским работникам, и только с 15 января запланировано начало вакцинации остального населения.
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4 января стало известно, что части политиков и знаменитостей Польше удалось обойти ограничения и получить вакцину преждевременно. Среди них - члены правящей партии "Право и справедливость" Томаш Станек и Анджей Кручкевич, актеры Кристина Янда, Мария Северин и Виктор Зборовский, а также бывший вице-премьер-министр, а ныне депутат Европарламента Лешек Миллер и другие.
Главным учреждением, осуществлявшим внеочередные вакцинации, стала медицинская клиника Варшавского медуниверситета. Президента правления клиники Еву Тшлепу немедленно уволили, сейчас решается вопрос о наказании других ответственных за нарушение людей.
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К следующему НГ -- вас всех привакцинят окончательно и бесповоротно.
...если обои ЕС не помешают...
Злотий лярд..
Кіноцефалам допоможе тільки щеплення від сказу..
)))
У нас бы сформировали парламентскую и министерскую комиссии, президент взял бы дело под личный контроль, СБУ-ГБР-Прокуратура провел бы расследование и установили бы, что это все правильно и так и должно быть!
Больше никогда не будет ни депутатом ни тем более мэром даже в деревне.......
Учитесь грамоте Панове...
На відміну від українців, яких постійно пошивають у дурні.