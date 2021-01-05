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Новости Коронавирус и карантин
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Харьковская компания "Биолек" подала заявку на регистрацию в Украине российской вакцины "Спутник V". ДОКУМЕНТ

Харьковская компания

"Биолек" утверждает, что подал заявку на регистрацию вакцины в Украине еще 31 декабря.

Об этом компания сообщает на своем сайте, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с многочисленными запросами Администрация АО "БИОЛИК" сообщает, что 31.12.2020 г. в адрес Минздрава Украины нами действительно была отправлена Заявка о государственной регистрации лекарственного средства - вакцины Гам-КОВИД-Вак, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФДБУ "НДЦЕМ им. М.Ф. Гамалеи, МЗ РФ", - сказано в сообщении.

Напомним, 8 декабря директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины, и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".

Читайте на Цензор.НЕТ: Данилов: Компания "Биолек" была связана с Богатыревой, оборудования для производства вакцины от COVID-19 там нет

Позднее "Биолек" опроверг это заявление. "На данный момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V", или любых других вакцин против коронавируса", - заявили в компании.

Позже кум Путина Виктор Медведчук заявил, что харьковская фармкомпания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины в Украине.

Также на Цензор.НЕТ: Для закупки российской вакцины нет рациональных оснований, их конкуренты предлагают более дешевые и надежные продукты, - директор "Медзакупок Украины" Жумадилов

Харьковская компания Биолек подала заявку на регистрацию в Украине российской вакцины Спутник V 01

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) россия (96095) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+68
Компанія має бути конфскована як біологічна зброя, власники мають бути арештовані та засуджені з конфіскацією майна.
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05.01.2021 18:03
+58
Почему-то не удивлюсь, если зарегистрируют.
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05.01.2021 17:59
+54
Харьковская компания "Биолек" подала заявку на регистрацию в Украине российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 8032
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05.01.2021 18:00
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Страница 3 из 3
ще раз : є така спеціальність на ж/д"стрілочник",щось подібне було і совковому союзі "замполіт",ОТЖЕ- торгівля трусами,а чи то кахветами , зовсім не одне і теж,що є торгівля газом,котрий окупанти використовують ,як зброю ,для економічного тиску на любу державу,котрій продають цей газ,Звідси і санкції саме на те(газ),що оккупант використовує не вперше, як елемент гібридної війни .І не має значення,хто при владі "папиредники" ,а чи порошенки ,а чи то "зелені квартальщики",Вся Європа відмовилася від білоруської електроенергі ,а Україна рішила її купляти?Як Україна збирається дальше вибудовувати свої відносини з ЄС , і чи ЄС після цього захоче щось вибудовувати з Україною?
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06.01.2021 10:08 Ответить
А що за "віднощення" ЄС "вибудовує" з країною? Напомніть, будь ласка. Особисто я бачу тільки що нас грабують. А ви що бачите, та де?
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06.01.2021 11:36 Ответить
вас грабують проросійські олігархи - Коломойський, Ахмєтов, Новинський та сотня інших менших.
І як це стосується ЄС?
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06.01.2021 12:48 Ответить
Це не те місце до подібних "діскутів".
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06.01.2021 15:11 Ответить
Согласно информации Института экономики и прогнозирования, https://www.dw.com/ru/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8/a-48393763 в структуре импорта из России в Украину в 2018 году доминируют энергоносители - нефть , дизтопливо, сжиженный газ, уголь и топливо для атомных электростанций. - можливо "європейські" медвечуки, ахметови ,коломойські ,фірташі пінчуки імпортують російську путінську продукцію в Україну при тому-"Особисто я бачу тільки що нас грабують. А ви що бачите, та де?"
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06.01.2021 16:52 Ответить
"по требованию МВФ":
українців грабують таріфами.
українців грабують за допомогою "антикорупційних органів"
українців грабують "наглядовими радами"
і т.д, і т.п...
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06.01.2021 18:06 Ответить
МВФ всього лиш допомагає нам вгамувати апетити і співставити витрати бюджету з доходами.
А те, що ті кого ви обираєте замість обкладання податками Ахмєтових-Каломойських пропонують піднімати тарифи вам - в цьому винувати лише ви
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06.01.2021 19:00 Ответить
Де "побувала" МФВ - там бардак та злидні. Де дали копняка - країни вийшли зі скрути. Приклад - Південня Корея. Там навіть вважають колишню "співпрацю" з МВФ - "національною ганьбою".
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06.01.2021 21:32 Ответить
яку торгівлю вела попередня влада?
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06.01.2021 12:47 Ответить
недавно в країні?
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06.01.2021 13:04 Ответить
весь час тут, тому і питаю
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06.01.2021 13:14 Ответить
dw.com/...

...в 2018 году Россия ввезла из Украины товаров на 3,65 млрд долларов (в 2017-м - 3,94 млрд), а Украина из РФ - на 8,09 млрд (7,2 млрд). За январь-март 2019 года украинский экспорт в Россию составил 760 млн долларов, а импорт из РФ - 1,8 млрд.

Согласно информации Института экономики и прогнозирования, https://www.dw.com/ru/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8/a-48393763 в структуре импорта из России в Украину в 2018 году доминируют энергоносители - нефть , дизтопливо, сжиженный газ, уголь и топливо для атомных электростанций.

Далее следует продукция промышленности - котлы, машины, реакторы, продукция черной металлургии, химические удобрения, полимеры и пластмассы, продукты неорганической химии, например аммиак....
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06.01.2021 15:08 Ответить
ну так торгівля ж падає - було 3,65 млрд, а залишилося 0,76.
Хіба погано?
Скоро і зовсім зійде нанівець.
От якби розширялася - то вже інша річ.
А те що хтось десь по-троху ще торгує - ну так економіці треба перелаштуватись на нові реалії, відновити виробництва, знайти нових постачальників.
На це треба час.
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06.01.2021 18:57 Ответить
0,76 - це тільки за два місяці...

Перед тим, як Вермахт у 42 році окупував наше місто, були евакуйовані на Урал пара підприємст. Через 4 місяці ці підприємства вже випускали зброю для фронту...
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06.01.2021 21:21 Ответить
українське МОЗ має право реєструвати кацапську вакцину, яка ще не пройшла всі етапи тестування та яку ще не зареєструвала ВОЗ?
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05.01.2021 20:10 Ответить
Останню кацапську річ я придбав тещі в 2008 році. Це була чавунна ванна за німецькою ліцензією вироблена, як стверджувалося на сайті, на німецькому обладнанні. Вона прекрасно виглядала на фото в інтернет-магазині і сподобалась тещі. Під час її встановлення виявилось що вона крива і встановити її в горизонтально просто неможливо. Викинув. Зараз стоїть прикопана на ділянці для компосту. Купив іспанську. Нічого кацапського з тих пір не купую принципово. Яка вакцина? Мені не потрібно труїти себе, дружину, дітей і тещу. Я їх люблю, а кацапів зневажаю. Навіть якби мені запропонували кацапську вакцину безкоштовно то того хто запропонував я б вніс як ворога до свого власного "чорного списку"... Кацапи завжди ******** отруту своїм ворогам і останні події це зайвий раз підтверджують. Нуфуя мені "премія Дарвіна"? ... Але "чомусь" хочу бачити як ЗЕдебіли вакцинуються цим лайном...
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05.01.2021 20:10 Ответить
Навіть якби мені запропонували кацапську вакцину безкоштовно то того хто запропонував я б вніс як ворога до свого власного "чорного списку"...

Пане НБ, не треба розкидатися речами ... Шо це Ви ?
Отому, хто запропонував би - і вколоти її.
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06.01.2021 05:53 Ответить
Кацапи схильні до "героїчного самогубства" та диких експериментів зі своїм організмом. Ну от ширнеться ця падлюка ... а я за ним? "Такії варіанти" мене не влаштовують...
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06.01.2021 06:00 Ответить
Нє-нє-нє. Ви ж козак.
Треба йому всадити шприц з вакциною - аж цілу голку до кінця. І приплескати зверху.

Бачте, яка я войовнича ?
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06.01.2021 07:09 Ответить
Нам би президента з Вашою войовничістю. Але з цим якась містика - 63% українських виборців жінки і вони чомусь обирають, мяко кажучи, зовсім не войовничих чоловіків. Ну що це таке! Пороблено?
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06.01.2021 07:34 Ответить
Ви відповідь знаєте краще за мене: нема запиту суспільства. Як найперша.
+ Воїнів завжди менше.
Якщо припустити, що українські жінки у своїй більшості - войовничі (бойові), то спрацьовує, напевне, ефект компенсації / доповнення (не ручаюся за правильність у даному контексті) - їм не треба войовничий чоловік, вистачає власної. Знаєте, як у парі: один мусить верховодити (образно), інший - слухатися (примітивно - але ...). І якось так пропагується чи виховується, що чоловіка треба покірного. Хіба що маю хибне враження...

(Інші типи стосунків і ролей, звичайно, є також).

Коли дозріє суспільство - тоді.
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06.01.2021 08:03 Ответить
Іноді в мене виникає таке відчуття що герої померли в боротьбі не встигши дати потомство і ми нація не героїв а пристосуванців. І так сумно стає. А тут ще й на себе в зеркало поглянеш ... старію і ну зовсім не схожий на героя... Де ж тих пассіонаріїв набратися?... вже майже два роки в чмо навіть ніхто не стріляв...
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06.01.2021 08:37 Ответить
Героїв справді полягло багато. Не всі залишили дітей. Це - страшно. Такі люди не можуть піти просто так. Я ще два-три роки тому тут писала: скільки у нас ненароджених дітей ...

Не можна впадати у відчай: не ятріть собі душу. Я зараз чесно про це не думаю. Стільки всього ...
Але все ж - вірю. І так - легше.
Герої не мусять бути молодими. Є дух. Він не має віку. Не старіє.
Я не була цього року вдома, тому мої відчуття - на відстані.
Але здалеку все як би здається кращим (в даному випадку я про суспільство). І у мене ще риса така - завжди бачити і шукати краще до останнього.

Мені здається, що людей накрила втома і апатія після підйому, розчарування, гіркота, біль: ніхто ніколи довго витримати на ньому не може. Настає спад.

Правда, ми, українці, уже все робимо од душі, тому й гойдалки такі.
Від дерев*яних щитів проти снайперів за гідність - до блазня на найвищій державній посаді.

Дійсно, ще не стріляли.

Ви особисто думаєте, що воно досидить до кінця каденції ?
Вірус вніс багато коректив.
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06.01.2021 08:54 Ответить
Шото мне сдается что у етой Биолеки проблемьі с пожарной безопасностью
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05.01.2021 20:13 Ответить
Вот теперь точно большая часть населения Украины просто откажется вакцинироваться.
Ладно там, кто-то сомневался, опасался. Но вкалывать откровенную бодягу, произведенную в стране, которая привыкла к "Новичкам"... уж нееет!
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05.01.2021 20:25 Ответить
Вот на ветке собрались упертые - ну чего страшного в этой вакцине, может хоть кто-нибудь толком объяснить? Все вакцины производятся одинаково и технология их получения давно отработана, единственный момент, это получить ковид в живом виде и потом его размножать, а все остальное одно и тоже у любого производителя. Процесс производства выглядит следующим образом. Необходимую дозу заразы в еле живом виде вводят в будущий препарат и расфасовывают - вот и вся процедура. Вся сложность была в определении объема инфекции для соблюдения нужной пропорции, чтобы человек не заболел и чтобы заразы хватило для накопления антител в организме в нужном объеме.
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05.01.2021 20:27 Ответить
Спутник использует другую технологию. Грубо там в ослабленный вирус обычной простуды встраивают генетический участок ковида.
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05.01.2021 20:35 Ответить
Впрочем вакцин в РФ разрабатывают уже три. Есть и такая как сказано выше, но она пока не вышла на третью стадию испытаний. (вот на неё - самые большие надежды, её можно вырабатывать в огромных количествах)

А третья - полностью синтетический фрагмент вируса
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05.01.2021 20:56 Ответить
птнпнх разом зі своєю вакциною з України!
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05.01.2021 21:30 Ответить
козломордым слова не давали,пошел найух
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05.01.2021 22:26 Ответить
кацапам всеравно чем колотся
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06.01.2021 16:14 Ответить
"Все вакцины производятся одинаково и технология их получения давно отработана", -зачем финансировать .в таком случае бюджет окупанта Украины.?
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05.01.2021 23:23 Ответить
Кацап, пшов нах за паребрік із своєю отрутою!
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06.01.2021 07:23 Ответить
А може нехай цей тіпа біотек йде на##й разом з цією вакциною?
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05.01.2021 20:36 Ответить
ах ти ж йбтвмтьблд
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05.01.2021 20:46 Ответить
Правильно, Вася, не будем без перчаток работать ©
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06.01.2021 07:03 Ответить
всім зелікам по відру на рило. решті населення вона і на три букви не треба
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05.01.2021 20:53 Ответить
Нехай собі тестують на сракоблоці, але до чого тут українці!
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05.01.2021 21:28 Ответить
А зелені іплани били себе вухами по щоках та волали, що такого ніколи не буде. Ось це приклад хуцпи 100500-го левелу. Потвори млядські, тут вже треба кликати на допомогу містерів Кольта та Лінча.
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05.01.2021 21:31 Ответить
в России врачи бастуют, температура после спутника под 40. https://www.youtube.com/watch?v=XcireykYEFY
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05.01.2021 21:35 Ответить
Жизнь-штука ЕДИНСТВЕННАЯ...патриотов...и зубоскалов -не беспокоить!
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05.01.2021 21:38 Ответить
зебильная прокацапленая падаль реваншует.
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05.01.2021 21:41 Ответить
Не варто недооцінювати фармацептично-медичну мафію в нашій країні, тим більше, при нинішньому керівництві моз. Отримання дозволу на виготовлення російськоі вакцини означатиме майже офіційний дозвіл на підробку західних вакцин.
Вже писали,що досить буде лише переклеїти етикетки. Так і зроблять, як роблять роками на наших фармпідприємствах, недаремно, пишуть, що третина ліків, в кращому випадку, пустишки.
Тому допускаю, що в якомусь медзакладі, ви заплатите за німецьку вакцину, а отримаєте російську. Може й етикетки не будуть переклеювати, там щурі ще ті, найдуть варіанти, як нас надурити.
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05.01.2021 21:50 Ответить
Фармацевт из Висконсина испортил сотни доз вакцины, чтобы «спасти» людей от мутации ДНК. Бранденбурга обвиняют в том, что он специально испортил 57 флаконов с 570 дозами вакцины американской компании Moderna. Препарат необходимо хранить в холодильнике. Зная это, фармацевт достал флаконы и оставил их в комнате на двое суток.
Бранденбург рассказал следователям, что сделал это специально. По его словам, вакцины от Moderna и Pfizer/BioNTech небезопасны для людей. Фармацевт верит, что препараты, в основе которых лежит м-РНК, могут вызвать мутацию в ДНК человека,А что на это скажете? 3я стадия проверки, через год, покажет.....????
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05.01.2021 22:04 Ответить
"Фармацевт верит, "
ну так само, як і ви вірите в те, що "руський мір" може сдєлать_харашо.
"могут вызвать мутацию в ДНК человека"
мутація у пост-совкових мутантів - то є нонсенс
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05.01.2021 22:29 Ответить
Все можливо
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05.01.2021 23:08 Ответить
"Контрреволюционные вещи говорите, Филипп Филиппович!"
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05.01.2021 23:33 Ответить
"Биолек" утверждает, что подал заявку на регистрацию вакцины в Украине еще 31 декабря. Источник: https://censor.net/ru/n3240472

Біолєк це лайно сепарське
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05.01.2021 23:07 Ответить
Вообще-то,Биолик в собственности какого-то кацапа.
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05.01.2021 23:10 Ответить
Все прекрасно .В киеве вакцинация набирает темпы. Это удовольствие стоит до 3 тыс.евро Впере и с песней!!
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06.01.2021 00:14 Ответить
Так набирає, але вакцинуються тільки американською. Навіть затяте "зажиддя".
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06.01.2021 08:45 Ответить
А може нам на користь буде, якщо всі поціновувачи руського міра - опзжоповці, їх прихилники, мураєвці, провакцінуються російською вакциною? Може після цього в декого з них мізки просвітлішають, а хтось полишить ряди електорату назавжди. Нехай вакцинуються Спутніком!
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06.01.2021 00:38 Ответить
це як сказати.
Вони ж припинять носити маски а значить розповсюдження піде з подвоєною силою
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06.01.2021 12:26 Ответить
Тільки купляти цю вакцину не за бюджетні кошти - хай саміплатять, або Медведчук= Новінський-Мураєв благодіниками для своїх виборців стануть
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06.01.2021 00:40 Ответить
Отрижка багатирева.
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06.01.2021 01:49 Ответить
кацапы-наглые скоты: ты их в двери, а они в окно лезут!
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06.01.2021 03:27 Ответить
Прошу підтримати петицію:
https://petition.president.gov.ua/petition/111170
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06.01.2021 09:52 Ответить
Харківська компанія "Біолік" подала заявку на реєстрацію в Україні російської вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 240
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06.01.2021 10:10 Ответить
Навіть коли хйло вилізе зі свого бункеру (що означатиме, що їхня вакцина скоріше працює ніж ні), то все одно закуповувати її у ворога - це прирікати себе на ризик розповсюдження будь-якої біологічної загрози.
Те ж саме стосується і китайських препаратів
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06.01.2021 12:25 Ответить
Вот и посмотрим на деле: Слова и дела, Зеленского, шмаргаля, Степанова , Ляшка и прочих... На их патриотизм и обеспокоенность о здоровье украинского народа!! Почему -то я уверен , что регистрация этой фуфломецины в Украине , Уже давно подписана, а всё остальное всего лишь трюк оболванивания украинского народа!!
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06.01.2021 13:54 Ответить
И тут рашисты лезут, дай им любой повод так они сделают пропаганду из чего угодно...
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06.01.2021 14:37 Ответить
Засуньте заяву разом з цією вакциною собі в задницю,запроданці.
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06.01.2021 14:47 Ответить
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