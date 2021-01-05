Харьковская компания "Биолек" подала заявку на регистрацию в Украине российской вакцины "Спутник V". ДОКУМЕНТ
"Биолек" утверждает, что подал заявку на регистрацию вакцины в Украине еще 31 декабря.
Об этом компания сообщает на своем сайте, информирует Цензор.НЕТ.
"В связи с многочисленными запросами Администрация АО "БИОЛИК" сообщает, что 31.12.2020 г. в адрес Минздрава Украины нами действительно была отправлена Заявка о государственной регистрации лекарственного средства - вакцины Гам-КОВИД-Вак, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФДБУ "НДЦЕМ им. М.Ф. Гамалеи, МЗ РФ", - сказано в сообщении.
Напомним, 8 декабря директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины, и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".
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Позднее "Биолек" опроверг это заявление. "На данный момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V", или любых других вакцин против коронавируса", - заявили в компании.
Позже кум Путина Виктор Медведчук заявил, что харьковская фармкомпания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины в Украине.
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І як це стосується ЄС?
українців грабують таріфами.
українців грабують за допомогою "антикорупційних органів"
українців грабують "наглядовими радами"
і т.д, і т.п...
А те, що ті кого ви обираєте замість обкладання податками Ахмєтових-Каломойських пропонують піднімати тарифи вам - в цьому винувати лише ви
...в 2018 году Россия ввезла из Украины товаров на 3,65 млрд долларов (в 2017-м - 3,94 млрд), а Украина из РФ - на 8,09 млрд (7,2 млрд). За январь-март 2019 года украинский экспорт в Россию составил 760 млн долларов, а импорт из РФ - 1,8 млрд.
Согласно информации Института экономики и прогнозирования, https://www.dw.com/ru/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8/a-48393763 в структуре импорта из России в Украину в 2018 году доминируют энергоносители - нефть , дизтопливо, сжиженный газ, уголь и топливо для атомных электростанций.
Далее следует продукция промышленности - котлы, машины, реакторы, продукция черной металлургии, химические удобрения, полимеры и пластмассы, продукты неорганической химии, например аммиак....
Хіба погано?
Скоро і зовсім зійде нанівець.
От якби розширялася - то вже інша річ.
А те що хтось десь по-троху ще торгує - ну так економіці треба перелаштуватись на нові реалії, відновити виробництва, знайти нових постачальників.
На це треба час.
Перед тим, як Вермахт у 42 році окупував наше місто, були евакуйовані на Урал пара підприємст. Через 4 місяці ці підприємства вже випускали зброю для фронту...
Пане НБ, не треба розкидатися речами ... Шо це Ви ?
Отому, хто запропонував би - і вколоти її.
Треба йому всадити шприц з вакциною - аж цілу голку до кінця. І приплескати зверху.
Бачте, яка я войовнича ?
+ Воїнів завжди менше.
Якщо припустити, що українські жінки у своїй більшості - войовничі (бойові), то спрацьовує, напевне, ефект компенсації / доповнення (не ручаюся за правильність у даному контексті) - їм не треба войовничий чоловік, вистачає власної. Знаєте, як у парі: один мусить верховодити (образно), інший - слухатися (примітивно - але ...). І якось так пропагується чи виховується, що чоловіка треба покірного. Хіба що маю хибне враження...
(Інші типи стосунків і ролей, звичайно, є також).
Коли дозріє суспільство - тоді.
Не можна впадати у відчай: не ятріть собі душу. Я зараз чесно про це не думаю. Стільки всього ...
Але все ж - вірю. І так - легше.
Герої не мусять бути молодими. Є дух. Він не має віку. Не старіє.
Я не була цього року вдома, тому мої відчуття - на відстані.
Але здалеку все як би здається кращим (в даному випадку я про суспільство). І у мене ще риса така - завжди бачити і шукати краще до останнього.
Мені здається, що людей накрила втома і апатія після підйому, розчарування, гіркота, біль: ніхто ніколи довго витримати на ньому не може. Настає спад.
Правда, ми, українці, уже все робимо од душі, тому й гойдалки такі.
Від дерев*яних щитів проти снайперів за гідність - до блазня на найвищій державній посаді.
Дійсно, ще не стріляли.
Ви особисто думаєте, що воно досидить до кінця каденції ?
Вірус вніс багато коректив.
Ладно там, кто-то сомневался, опасался. Но вкалывать откровенную бодягу, произведенную в стране, которая привыкла к "Новичкам"... уж нееет!
А третья - полностью синтетический фрагмент вируса
Вже писали,що досить буде лише переклеїти етикетки. Так і зроблять, як роблять роками на наших фармпідприємствах, недаремно, пишуть, що третина ліків, в кращому випадку, пустишки.
Тому допускаю, що в якомусь медзакладі, ви заплатите за німецьку вакцину, а отримаєте російську. Може й етикетки не будуть переклеювати, там щурі ще ті, найдуть варіанти, як нас надурити.
Бранденбург рассказал следователям, что сделал это специально. По его словам, вакцины от Moderna и Pfizer/BioNTech небезопасны для людей. Фармацевт верит, что препараты, в основе которых лежит м-РНК, могут вызвать мутацию в ДНК человека,А что на это скажете? 3я стадия проверки, через год, покажет.....????
ну так само, як і ви вірите в те, що "руський мір" може сдєлать_харашо.
"могут вызвать мутацию в ДНК человека"
мутація у пост-совкових мутантів - то є нонсенс
Біолєк це лайно сепарське
Вони ж припинять носити маски а значить розповсюдження піде з подвоєною силою
https://petition.president.gov.ua/petition/111170
Те ж саме стосується і китайських препаратів