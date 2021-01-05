Харьковская компания "Биолек" подала заявку на регистрацию в Украине российской вакцины "Спутник V". ДОКУМЕНТ

"Биолек" утверждает, что подал заявку на регистрацию вакцины в Украине еще 31 декабря.

Об этом компания сообщает на своем сайте, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с многочисленными запросами Администрация АО "БИОЛИК" сообщает, что 31.12.2020 г. в адрес Минздрава Украины нами действительно была отправлена Заявка о государственной регистрации лекарственного средства - вакцины Гам-КОВИД-Вак, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФДБУ "НДЦЕМ им. М.Ф. Гамалеи, МЗ РФ", - сказано в сообщении.

Напомним, 8 декабря директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины, и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".

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Позднее "Биолек" опроверг это заявление. "На данный момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V", или любых других вакцин против коронавируса", - заявили в компании.

Позже кум Путина Виктор Медведчук заявил, что харьковская фармкомпания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины в Украине.

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