Кабмин выделил из резерва 20 млн грн на помощь пострадавшей от землетрясения Хорватии
Кабинет Министров Украины выделил 20 млн грн на предоставление гуманитарной помощи Республике Хорватия в связи с произошедшим в этой стране землетрясением.
Это решение было принято на внеочередном заседании правительства во вторник, 5 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Правительство приняло решение выделить Министерству иностранных дел 20 млн гривен для предоставления гуманитарной помощи Республике Хорватия", - сказано в сообщении.
В связи с этим Кабмин поручил Министерству финансов осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.
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Напоминаем, землетрясение в Хорватии произошел 29 декабря. Подземные толчки продолжались еще несколько дней. Больше всего пострадала центральная часть страны, в частности, города Петрина и Сисак. Разрушениям и повреждениям подверглись более 13 тыс. объектов.
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