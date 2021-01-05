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Кабмин выделил из резерва 20 млн грн на помощь пострадавшей от землетрясения Хорватии

Кабмин выделил из резерва 20 млн грн на помощь пострадавшей от землетрясения Хорватии

Кабинет Министров Украины выделил 20 млн грн на предоставление гуманитарной помощи Республике Хорватия в связи с произошедшим в этой стране землетрясением.

Это решение было принято на внеочередном заседании правительства во вторник, 5 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Правительство приняло решение выделить Министерству иностранных дел 20 млн гривен для предоставления гуманитарной помощи Республике Хорватия", - сказано в сообщении.

В связи с этим Кабмин поручил Министерству финансов осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский подписал указ о предоставлении Хорватии гуманитарной помощи в связи с землетрясением

Напоминаем, землетрясение в Хорватии произошел 29 декабря. Подземные толчки продолжались еще несколько дней. Больше всего пострадала центральная часть страны, в частности, города Петрина и Сисак. Разрушениям и повреждениям подверглись более 13 тыс. объектов.

Автор: 

землетрясение (659) Кабмин (14034) помощь (7863) Хорватия (268)


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Топ комментарии
+8
Сама бідна країна Європи вирішила допомогти не дуже бідній європейській країні, а наші пенсіонери вмирають від недоїдання і відсутності коштів на просте лікування.
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05.01.2021 19:40
+5
...согласен на моральную компенсацию - посмотреть на зеленое шимпанЗЕ, торчащее на колу на Майдане...
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05.01.2021 19:38
+5
ви їх туди клали, щоб роздавати?
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05.01.2021 19:42
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ну да, ну да
пошел я нахер
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05.01.2021 19:23 Ответить
А українцям яка буде допомога ,після Зелятруса 2019 р. !!!)))
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05.01.2021 19:30 Ответить
Зелятрус триває досі і прогресує !!!)))
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05.01.2021 19:31 Ответить
...согласен на моральную компенсацию - посмотреть на зеленое шимпанЗЕ, торчащее на колу на Майдане...
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05.01.2021 19:38 Ответить
неплохой домик можно за 20 лямов прикупить в Хорватии..) или уже?
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05.01.2021 19:40 Ответить
Сама бідна країна Європи вирішила допомогти не дуже бідній європейській країні, а наші пенсіонери вмирають від недоїдання і відсутності коштів на просте лікування.
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05.01.2021 19:40 Ответить
А нам тарифы, чтобы помочь хорватам.
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05.01.2021 19:43 Ответить
ви їх туди клали, щоб роздавати?
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05.01.2021 19:42 Ответить
Всё зелёное не на вижу
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05.01.2021 20:32 Ответить
И огурцы?
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05.01.2021 21:19 Ответить
А можно свою долю из этой помощи забрать?
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05.01.2021 21:20 Ответить
Брату треба помогчи.
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05.01.2021 23:24 Ответить
да плевать они хотели на нас всех,своровал с бюджета день прожили с кабинета не вынесли люди и хорошо ,можно дальше всем нам лапшу на уши вешать,и подворовывать наши деньги из бюджета.
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06.01.2021 08:32 Ответить
Дауны,а почему Вы своим людям не помогаете,снова очко подставляете вашим европейским так называемым партнёрам,Вы уже весь ущерб выплатили людям деньги в Луганской области после пожаров?И это я только один случай назвал.
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06.01.2021 08:30 Ответить
Ну у нас народ ВТОРАЯ НЕФТЬ....Платежки в ДРА раза выросли....За доставку газа (за воздух) платим....Вот умеет Зеленский воровать масштабно - не то что Янукович....
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06.01.2021 10:45 Ответить
 
 