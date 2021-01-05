Партию героина весом более 1 тонны на сумму 2.3 млрд грн изъяли во Львове, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Во Львове в рамках спецоперации Службы безопасности Украины была изъята партия героина весом более 1 тонны,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В сообщении отмечается: "По результатам длительной многоходовой спецоперации сотрудникам СБ Украины удалось задокументировать противоправную деятельность транснациональной организованной преступной группировки из числа граждан Турции.
В частности, последние организовали ввоз на территорию Украины героина на судне, которое прибыло в Одесский морской торговый порт в декабре прошлого года. Наркотик был скрыт в контейнере среди продуктов питания.
Для разоблачения и документирования противоправной деятельности всех участников указанной наркогруппировки принято решение о проведении контроля за совершением преступления в форме контролируемой поставки.
По результатам проведенных мероприятий оперативники спецслужбы задержали трех иностранцев во Львове, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса, во время фасовки наркотиков в арендованных складских помещениях. В дальнейшем наркодельцы планировали переправить героин в Евросоюз якобы под видом дипломатического груза. В этот же день в областном центре был задержан гражданин Турции - одного из организаторов наркотрафика.
Во время следственных действий правоохранители обнаружили 1035 кг вещества, подготовленного к транспортировке. Проведение экспресс-тестов позволило установили, что это героин. Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет более 2,3 миллиарда гривен. Дополнительно проводятся обыски в местах временного проживания фигурантов.
В рамках уголовного провождения, начатого по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех участников, задействованных в наркобизнесе. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления.
Спецоперация по разоблачению противоправной деятельности проводилась оперативниками и следователями СБУ под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры при содействии Государственной таможенной службы Украины".
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г. В дальнейшем наркодельцы планировали переправить героин в Евросоюз якобы под видом дипломатического груза.
г. https://censor.net/ru/news/3239143/vstrecha_sovetnikov_normandskoyi_chetverki_seyichas_ne_sostoitsya_zelenskiyi
"Встреча советников "нормандской четверки" по урегулированию на Донбассе должна была состояться в декабре. Однако по разным причинам сейчас она не состоится. Хочу, чтобы к ним были привязаны конкретные даты, как с нашим первым режимом тишины. И здесь есть споры. Потому что за даты надо будет всем отвечать. Эта встреча так и не состоялась. Во-первых, они спорят. Во-вторых, коронавирус, поэтому сейчас она тоже не состоится", - пояснил он.
- Идиотское наследие бюрократического языка? Или такая нерешительность правоохранителей?
Таке не пробачається )))
Ні херенька така собі партія Найбільша партія наркотиків як за об ємом так і за вартістю за всю історію незалежної України.
Запрошують до співпраці )))
Оставили Львов на праздник без герыча.
Мухаммад сказал про алкоголь и забіл про наркоту, включая табак