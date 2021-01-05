ЦИК обратился к Луганской и Донецкой ОВГА с вопросом о возможности проведения местных выборов на отдельных территориях этих областей

Центральная избирательная комиссия обратилась во вторник к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - областным военно-гражданским администрациям (ОГА-ОВГА) относительно предоставления не позднее 12:00 15 января заключений о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года в отдельных территориальных громадах этих областей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ЦИК.

В сообщении отмечается: "Во время заседания 5 января Комиссия обратилась к Донецкой и Луганской областных государственных администраций - областных военно-гражданских администраций относительно предоставления не позднее 12:00 15 января 2021 года выводов о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 в отдельных территориальных общинах этих областей. В перечень таких общин входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенский районов Луганской области.

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Как сообщалось, 8 августа 2020 Комиссия на основании соответствующих заключений Донецкой и Луганской ОГА - ОВЦА установила невозможность проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, определив их перечни.

Таким образом первые местные выборы 25 октября 2020 в указанных территориальных общинах не было проведено. А затем - избирательные права граждан не реализованы.

В связи с этим Комиссия отметила, что в случае возможности организации подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом Украины местных выборов на отдельных территориях указанных областей в последнее воскресенье марта 2021 Комиссия должна принять решение о назначении первых местных выборов 28 марта 2021 не позднее 17 января 2021 года.

В то же время законами Украины Комиссия не наделена полномочиями самостоятельно определять возможность обеспечения надлежащей безопасности и избежания террористической угрозы во время организации и проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей. Вместе с тем, учитывая необходимость обеспечения возможности гражданам Украины реализовать их право на формирование органов местного самоуправления путем участия в соответствующих местных выборах, существует потребность в получении информации о ситуации безопасности на отдельных территориях этих областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями.

Поэтому с целью обеспечения реализации и защиты конституционных избирательных прав граждан Украины Комиссия приняла соответствующее обращение к Донецкой и Луганской ОГА - ОВГА".