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ЦИК обратился к Луганской и Донецкой ОВГА с вопросом о возможности проведения местных выборов на отдельных территориях этих областей

ЦИК обратился к Луганской и Донецкой ОВГА с вопросом о возможности проведения местных выборов на отдельных территориях этих областей

Центральная избирательная комиссия обратилась во вторник к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - областным военно-гражданским администрациям (ОГА-ОВГА) относительно предоставления не позднее 12:00 15 января заключений о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года в отдельных территориальных громадах этих областей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ЦИК.

 В сообщении отмечается: "Во время заседания 5 января  Комиссия обратилась к Донецкой и Луганской областных государственных администраций - областных военно-гражданских администраций относительно предоставления не позднее 12:00 15 января 2021 года выводов о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 в отдельных территориальных общинах этих областей. В перечень таких общин входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенский районов Луганской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК просит Кабмин о "надлежащем финансировании" перевыборов в регионах

Как сообщалось, 8 августа 2020 Комиссия на основании соответствующих заключений Донецкой и Луганской ОГА - ОВЦА установила невозможность проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, определив их перечни.

Таким образом первые местные выборы 25 октября 2020 в указанных территориальных общинах не было проведено. А затем - избирательные права граждан не реализованы.

В связи с этим Комиссия отметила, что в случае возможности организации подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом Украины местных выборов на отдельных территориях указанных областей в последнее воскресенье марта 2021 Комиссия должна принять решение о назначении первых местных выборов 28 марта 2021 не позднее 17 января 2021 года.

В то же время законами Украины Комиссия не наделена полномочиями самостоятельно определять возможность обеспечения надлежащей безопасности и избежания террористической угрозы во время организации и проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей. Вместе с тем, учитывая необходимость обеспечения возможности гражданам Украины реализовать их право на формирование органов местного самоуправления путем участия в соответствующих местных выборах, существует потребность в получении информации о ситуации безопасности на отдельных территориях этих областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями.

Поэтому с целью обеспечения реализации и защиты конституционных избирательных прав граждан Украины Комиссия приняла соответствующее обращение к Донецкой и Луганской ОГА - ОВГА".

Автор: 

местные выборы (2752) ЦИК (3644) военно-гражданская администрация (89)


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Топ комментарии
+13
Це знову йдуть провоктивні вкиди зондаж.
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05.01.2021 19:45
+11
Вибори це громадянське право громадян України !! А ви певні що вата Даунбаса ,це громадяни України ???))))
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05.01.2021 19:44
+5
А звери из зоопарков страны тоже голосуют? Почему нет?
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05.01.2021 19:46
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Правила форума Совет форумчан
Ім нема коли ,вони Бубочку за таріфи смітають .....віртуально!!!)))
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05.01.2021 19:45 Ответить
Які питання?
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05.01.2021 19:46 Ответить
питання в тому якого фарбованого рига чи зажопніка вчергове вибере собі бидло в погоничі.
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05.01.2021 22:00 Ответить
уже был, да.
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05.01.2021 19:47 Ответить
Вже дореферендились.
ЦИК обратился к Луганской и Донецкой ОВГА с вопросом о возможности проведения местных выборов на отдельных территориях этих областей - Цензор.НЕТ 1854
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05.01.2021 19:51 Ответить
ЦВК звернувся до Луганської та Донецької ОблВЦА з питанням про можливість проведення місцевих виборів на окремих територіях цих областей - Цензор.НЕТ 3367
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05.01.2021 20:34 Ответить
Вибори це громадянське право громадян України !! А ви певні що вата Даунбаса ,це громадяни України ???))))
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05.01.2021 19:44 Ответить
Вата Бамбаси-це громадяни неіснуючої вже держави що ментально застрягли в минулому сторіччі та проживають на території України.
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05.01.2021 22:05 Ответить
Це знову йдуть провоктивні вкиди зондаж.
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05.01.2021 19:45 Ответить
Який там зондаж.Це знамениті цензорівські майстри заголовків.
https://www.oporaua.org/news/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/20511-na-donechchini-u-10-teritorialnikh-gromadakh-mistsevi-vibori-25-zhovtnia-ne-vidbudutsia На Донеччині у 10 територіальних громадах місцеві вибори 25 жовтня не відбудуться
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05.01.2021 21:17 Ответить
А звери из зоопарков страны тоже голосуют? Почему нет?
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05.01.2021 19:46 Ответить
Вони вже там наобирали.
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05.01.2021 19:48 Ответить
А что русских окупантов вывели и границу передали под контроль ВСУ, или я шото пропустил? Какие выборы, может лучше сразу Референдум провести ? Любые выборы на окупированой территории это государственная измена.
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05.01.2021 20:03 Ответить
Мова йде про підконтрольні Україні території, читайте уважно.
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05.01.2021 20:06 Ответить
а там всі за жопоблок.....вотчина Бойка ..та Шахова
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05.01.2021 21:14 Ответить
Їх право.
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05.01.2021 21:18 Ответить
Речь идет об укрупненных громадах, прилегающих к линии фронта (по их заверениям), куда явно будут избраны зажопники и ничего хорошего из этого не выйдет. Но под шумок, по договоренности ***** с плесенью могут пропихнуть и часть оккупированных территорий под тех же рыгов. От беспринципного недоумка можно ждать любой пакости.
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05.01.2021 22:39 Ответить
Відповідь буде, що нема можливості провести вибори. Так що не кипішуйте тут сильно.
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05.01.2021 20:05 Ответить
Це шо , типо путен нагнул зиленскава , чи як ?
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05.01.2021 20:07 Ответить
це так шо не в окупованому ордло, а ті райони шо межують з лінією зіткнення
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05.01.2021 20:26 Ответить
Скорее наоборот.
В отдельных районах Украины выборы придержали чтобы провести вместе с оккупированными территориями. Заломили кацапам цену за это. Кацап эту цену не потянул. Решили собираются проводить без ОРДЛО. Ну, или пугают Москву.
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05.01.2021 23:18 Ответить
Избирательное право - это когда вдумчиво и рассудительно выбирают своего представителя на определенный срок, а не орут по пьяни про колбасу на закусон за 2.20 от Путина..
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05.01.2021 20:19 Ответить
Відволікання уваги охлосу...
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05.01.2021 20:38 Ответить
Бахмут, Волноваха, Костянтинівка, Авдіївка... і до ворожки не ходи - відомо кого оберуть. Медведчуку підмога буде у ВР. (((
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05.01.2021 21:03 Ответить
а десь обрали інших? майже всюди ригі
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05.01.2021 21:22 Ответить
Та ото ж...(((
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05.01.2021 21:56 Ответить
Выборы местные. Рыги, не рыги, какая разница. Местные землю делить будут.
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05.01.2021 23:20 Ответить
Мало у нас в верховной раде зажопников,нужно ещё на Донбассе их к власти привести.Идиоты.
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05.01.2021 21:50 Ответить
Путлер торопит всех гнид в Украине провести выборы на неоккупированных територияхя, в надежде хотя бы там привести к власти зажопников.
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05.01.2021 22:02 Ответить
Це до тергромад, які тягнули з їх виникненням
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06.01.2021 04:09 Ответить
які вибори хочуть кастрати. Спочатку закон про колаборантів"
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06.01.2021 11:00 Ответить
 
 