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Новости Убийство Шеремета
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Следственные действия в связи с возможным "белорусским следом" в деле Шеремета могут провести на территории Европы уже в январе, - Аваков

Следственные действия в связи с возможным
Фото: МВД

Украинские правоохранители располагают большим объемом материалов, свидетельствующих о том, что до 2012 года в белорусских спецслужбах обсуждалась возможность убийства журналиста Павла Шеремета, чем тот, который был обнародован в СМИ.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил журналистам в Харькове министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"В декабре месяце мы получили несколько больше материалов, чем были опубликованы вчера (4 января) в прессе, которые нам показывают, что в кругах белорусских спецслужб до 2012 года - последняя дата, по-моему, апрель 2012 года - обсуждались вопросы, связанные с убийством Павла Шеремета. Эти материалы были нами тогда приняты. У нас сделан целый ряд международно-правовых поручений с тех пор", - сказал Аваков.

"Будет договорено о некоторых следственных действиях уже сейчас, в январе-месяце, на территории Европы", - добавил министр.

Он отметил, что следователи еще продолжают анализировать полученные документы. "Мы получили в руки достаточно много документов, сейчас они изучаются", - сказал Аваков.

Напомним, 4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года.

Позже стало известно, что обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Макар готов приехать в Украину и дать показания.

Автор: 

Аваков Арсен (3445) Беларусь (7919)


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Топ комментарии
+41
А выпустить невинно сидящего Рифа нет желания? Гнида.
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05.01.2021 19:49
+37
И какую ответственность понесут министр и **********, когда окажется, что три человека были арестованы и провели сроки в СИЗО незаконно?
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05.01.2021 19:50
+23
Тут совпало желание Авакова остаться у власти, трусость главного "пострадавшего" и желание последнего отомстить ветеранам и волонтерам за его публичное унижение во время вояжа в Париж. Когда сорвались его заготовочки по сдаче страны.
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05.01.2021 19:54
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Если он не смотрел "буратину" не догонит ,кто такой дуремар
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05.01.2021 23:20 Ответить
первым - держи вора - кричит...хто? отож...
если б не было личной заинтересованности и личного позора с презентацией )))) еще можно было бы слегка поверить бе-бе-бе-шнику - полиглоту)))... но нет!
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05.01.2021 20:39 Ответить
Аваков хочет сохранить в тайне того кому было поручено убрать Шеремета.
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05.01.2021 21:34 Ответить
это уже "теплее"
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05.01.2021 21:43 Ответить
А почему раньше не было этой версии у авакова, а очень просто, тогда комуняка лука был по корешам с нашими властными люлями, вплоть до того, что готовы были засадить совершенно невинных, патриотов Украины.
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05.01.2021 20:46 Ответить
Они же рассказывали об арийской теории Антоненко, который из нацистских соображений убил Шеремета. А чего же Аваков и Геращенко не писали о белорусском варианте? Его не было или это был сюрприз на 2021 год, как вишенка на торте?
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05.01.2021 21:32 Ответить
Я так розумію що тут тільки дописувачі а не спостерігачі. Оприлюднено було візуальне спостереження камер. І мля до цього часу ні в кого не виникало сумнівів щодо будови нижньої щелепи Антоненка??? І як до бісової матері вона змогла з трикутної стати квадратною в частині з'єднання з нерухомою частини голови!
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05.01.2021 20:53 Ответить
на території Європи? континенту *****?
й*баний чорт!!
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05.01.2021 21:06 Ответить
С английского королевского профессора по походке начинай.
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05.01.2021 21:08 Ответить
Слідчі дії у зв'язку з можливим "білоруським слідом" у справі Шеремета можуть провести на території Європи вже у січні, - Аваков - Цензор.НЕТ 9983
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05.01.2021 21:14 Ответить
Авакян заврался в конец, но не хочет терять своё величество и говорит, что они в МВД знают значительно больше, чем им могут открыть или рассказать другие. Вобщем Антоненко, Дугарь и Кузьменко виноваты.
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05.01.2021 21:18 Ответить
А до чого тут українські патріоти та волонтери?!
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05.01.2021 21:23 Ответить
І довго ви триматимете Рифа у в'язниці ?
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05.01.2021 21:47 Ответить
" Следственные действия на территории Европы"? По поводу подготовки к покушению на Шеремета? Может просто кому-то в Куршавель захотелось за наши налоги?
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05.01.2021 21:57 Ответить
Слідчі дії у зв'язку з можливим "білоруським слідом" у справі Шеремета можуть провести на території Європи вже у січні, - Аваков - Цензор.НЕТ 4920
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05.01.2021 22:10 Ответить
зараз в рюкзаковича швиденько знайдуться свідчення та файли, що саме Антоненку і замовили цього злощасного Ширпотреба .так хоче фсб, це очевидно.
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05.01.2021 22:33 Ответить
То есть живьём его никто давно не видел.
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05.01.2021 22:37 Ответить
А почему Мендель Авакова до следственного эксперимента делает заявления о виновности украинских арестованных по этому делу? Ведь это дело о заказчиках, т е отдельное от дела об т н исполнителях... И даже если инфа они снова разглашают неоконченныое следствие - причем Прессекретарем .МИНИСТЕРА.
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05.01.2021 22:49 Ответить
когда мвд возглавляет мафиозо, глупо ждать законность в такой стране
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06.01.2021 01:33 Ответить
Не забуть взяти Зеленського, коли будете їхати на територію Європи.
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06.01.2021 01:40 Ответить
#аваков_чорт
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06.01.2021 06:12 Ответить
главное братьев отмазать.
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06.01.2021 06:39 Ответить
Я так розумію ФСБ допомагає своїй агентурі яка при владі.
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06.01.2021 06:48 Ответить
А чого тільки на території Європи? Давай всесвітній масштаб! Чим далі вліз, тим довше вилазити.
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06.01.2021 07:22 Ответить
Це сказав слідчий у якого в провадженні справа? Чи це сказав делитант в поліцейських справах, але заправний інтригант полвітичних закруток на підтнцьовці у малоросів? Яке Аваков має відношенняч, чи КПК вже дурня? Вже отримав слідчий команду поставити два-три запитання: чи могли спецслужби натяти когось в Україні, чи відомі імена і ВСЬО! Виходить, що давно знали і нічого не робили, розслідували справи окремо одна від одної, а потрібно було об'єднати і відпрацювати всі версії. Якщо так зроблять - то вийдуть за посадку невинних на себе. Так воно пізніше і станеться, бо вже фактично пройшло два ганебних роки малороства України.
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06.01.2021 09:00 Ответить
а на территории США уже в феврале.
хорош Рифмастера мордовать и дело из члена высасывать!
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06.01.2021 09:08 Ответить
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