Следственные действия в связи с возможным "белорусским следом" в деле Шеремета могут провести на территории Европы уже в январе, - Аваков

Украинские правоохранители располагают большим объемом материалов, свидетельствующих о том, что до 2012 года в белорусских спецслужбах обсуждалась возможность убийства журналиста Павла Шеремета, чем тот, который был обнародован в СМИ.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил журналистам в Харькове министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"В декабре месяце мы получили несколько больше материалов, чем были опубликованы вчера (4 января) в прессе, которые нам показывают, что в кругах белорусских спецслужб до 2012 года - последняя дата, по-моему, апрель 2012 года - обсуждались вопросы, связанные с убийством Павла Шеремета. Эти материалы были нами тогда приняты. У нас сделан целый ряд международно-правовых поручений с тех пор", - сказал Аваков.

"Будет договорено о некоторых следственных действиях уже сейчас, в январе-месяце, на территории Европы", - добавил министр.

Он отметил, что следователи еще продолжают анализировать полученные документы. "Мы получили в руки достаточно много документов, сейчас они изучаются", - сказал Аваков.

Напомним, 4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года.

Позже стало известно, что обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Макар готов приехать в Украину и дать показания.