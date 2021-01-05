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Новости Коронавирус и карантин
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Китай не впускает в страну специалистов ВОЗ, едущих расследовать причины возникновения коронавируса, - Гебрейесус

Китай не впускает в страну специалистов ВОЗ, едущих расследовать причины возникновения коронавируса, - Гебрейесус

Группа экспертов ВОЗ направилась в КНР, чтобы выяснить, каким образом там возник коронавирус COVID-19, но столкнулась бюрократическими сложностями.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В течение последних суток члены международной научной команды по COVID-19 покинули родные страны и направились в Китай", - сообщил он.

"А сегодня нам сообщили, что китайские официальные лица ещё не выдали все разрешения, необходимые для прибытия нашей команды в КНР", - продолжил глава ВОЗ.

По его словам, двое ученых узнали об этих проблемах, когда уже были в пути, а остальные - в последний момент не смогли вылететь в Китай.

В то же время, гендиректор ВОЗ получил от китайской стороны заверения о том, что все разрешения будут в скором времени выданы.

Считается, что коронавирус начал распространяться среди людей в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Достаточно быстро инфекция распространилась почти по всей планете.

Также читайте: Китайское правительство засекретило исследования о происхождении COVID-19, - Associated Press. ДОКУМЕНТ

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) Китай (3034) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Упорствуют и не пускают представителей ВОЗ, значит есть что скрывать. Стало быть, сейчас используют выторгованное время на подчистку "хвостов" в своих лабораториях вирусов. А может, и не только своих, и не только китайцы. Ясно одно,- человечество должно знать, кто продуцировал смертоносный COVID-19 и этот КТО-ТО должен ответить за геноцид людей.
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05.01.2021 22:27
+11
ну,да.не пройшло і року.роздуплились.навіть дозвіл не змогли толком організувати.чи не хотіли?
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05.01.2021 22:14
+10
Забороніть продаж китайських товарів. В чому проблеми?
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05.01.2021 22:12
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Страница 2 из 2
https://censor.net/ru/user/246395 Китайські лідери не менші покидьки,від москальських.В них є гулаги.А щоб модифікувати такий вірус,потрібні технології.В Китаї є.
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06.01.2021 00:14 Ответить
Просто напомню версию, которую сливали разные российские либералы: Ковид родом из Новосибирска, где была утечка коронавируса на славетном Векторе ( это легендарный новосибирский институт), и заразилась делегация Вектора, которая поехала в Ухань, якобы кацапы всех там заразили прежде всего коллег ученых. По каким то причинам этот факт Китай решил замолчать, типа ***** договорился с СИ и китайским политбюро. Если взять эту версию за рабочую гипотезу, то многое непонятное с эти Ковидом находит обьяснение. Ну в любом случае про Вектор, если это правда, вскоре все узнают.
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05.01.2021 22:54 Ответить
Китай не впускает в страну специалистов ВОЗ
-- хорошо, что в Германии китайских специалистов нет...
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05.01.2021 23:02 Ответить
Везде есть, а у вас нет?
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05.01.2021 23:20 Ответить
-- ну извини... -- зе! *)
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05.01.2021 23:32 Ответить
Такие инспекции не производятся просто так. США уже говорили о санкциях против Китая за вирус. Специалистов пустят, но Китай их проверит, для предотвращения провокаций
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05.01.2021 23:45 Ответить
Самая приятная весть.Без вины Украины в орде подохло за 11 месяцев 20 года на 230000 ордынцев больше ,чем за 11 месяцев 19 года.Вот что пандемия с кремлёвскими маразматиками делает.Получается Ковид и наше оружие.
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05.01.2021 23:52 Ответить
Расстрою
Общее число смертей (за все время) от коронавирусной инфекции в России составляет 59 506 человек
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06.01.2021 01:08 Ответить
И еще, в 2019 году в мире не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса
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06.01.2021 01:18 Ответить
А превышение по трупам в 170 тысяч случилось от холеры?Чумы?.
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06.01.2021 16:07 Ответить
Это из серии "Мы не смогли арестовать преступника потому, что он не открыл нам двери в свою квартиру".
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06.01.2021 00:17 Ответить
Скоро вспомнете все что Трамп говорил о китае и о китайском вирусе.
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06.01.2021 00:33 Ответить
На воре шапка горит.
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06.01.2021 00:51 Ответить
тиць пиз"иць ВОЗ надумав їхати ))) проснулись.
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06.01.2021 01:42 Ответить
Да пускай хоть будут трижды самостоятельные. Только вредить не надо и лезть ко всем
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06.01.2021 10:07 Ответить
"Китай не впускает в страну специалистов ВОЗ, едущих расследовать причины возникновения коронавируса, - Гебрейесус"

Ну шо, эфиоп, у хозяев деньги закончились, теперь велено узкоглазых товарищей прижать, обвинить их в искусственном происхождении ковида и слупить с китайцев бабла в качестве компенсации за убийство экономики?
В Китае очечки на носу поправили (чтобы лучше слышать), воззрились на эфиопа с искренним недоумением, на всякий случай еще раз пересчитали свои китайские ядрен-батоны и даже не стали посылать эфиопа на его историческую родину, в Аррику.
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06.01.2021 05:32 Ответить
С таким же успехом КНР может потребовать допустить их специалистов к пересчету голосов выборов Президента США
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06.01.2021 08:27 Ответить
Китай имеет право не пускать, а заинтересованные в расследовании страны имеют право сделать свои выводы. И не надо забывать что Китай не один такой незаменимый, есть еще Индия например и много других. А еще не надо забывать что без экспорта Китай врежет дуба быстро и мучительно
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06.01.2021 10:10 Ответить
вы давно небыли в Чина...- за последние 30-ть лет они прошли путь что 20-ка прошла за 100 лет - родился новый Гегемон- хотим мы этого или не хотим...-наблюдаю по умным Людям - они уже сами учат и и своих Детей обучают Хинскому языку...
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06.01.2021 10:26 Ответить
Доки ВООЗ спонсорують Білл Гейтс то те хабарне ВООЗ хоче косяк міжнародних корпорацій повісити виключно на Китай. Китаю треба створити незалежну комісію при ООН і провести незалежне розслідування хто є автором біологічної зброї і пандемії, щоб потім ввести санкції до всіх країн у яких рило буде в масонському пуху!
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06.01.2021 06:42 Ответить
Это всё, что вы хотели узнать о стране происхождения ковида. Осталось убедиться в преднамеренности действий Китая.
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06.01.2021 07:35 Ответить
COVID-19 мог быть создан, где угодно, а потом завезен куда угодно и там подброшен. То что его впервые обнаружили в КНР ничего не значит. Нужны четкие доказательства, а не надуманные обвинения. Хотя может и китайцы. Они больше всех заработали на этом вирусе
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06.01.2021 08:21 Ответить
да ладно )) но ведь там же ваш друг Мао который неплохо так подмазывал ВооЗу все последнее время
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06.01.2021 08:27 Ответить
шаровые деньги имеют свойство быстро заканчиваться...
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06.01.2021 10:21 Ответить
Китай не впускає в країну фахівців ВООЗ, що їдуть розслідувати причини виникнення коронавірусу, - Гебреєсус - Цензор.НЕТ 864 На Россию специалистам надо было ехать. На родину короновируса. В пресловутый "Вектор", где кацапы создают и откуда распространяют бактериологическое оружие по всему миру.
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06.01.2021 08:34 Ответить
Странно, ведь китайцы в этом не виноваты😁😁😁😁
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06.01.2021 09:01 Ответить
Куда они там едут. Коронавируса же нет
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06.01.2021 10:05 Ответить
хитро-жопый ефиопец решил продоить Хинчиков в очередной раз...- но не тут то было...кто хочет платить постоянно
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06.01.2021 10:20 Ответить
Гебрейша не понимает какой вид имеет в глазах мировой общественности.
От МОЗ можно ждать всео, особенно, от вирусологов, способных занести вирус,
потом его картинно "найти".
Проверятели кхеровы . . .
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06.01.2021 13:57 Ответить
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