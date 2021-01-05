"Китай не впускает в страну специалистов ВОЗ, едущих расследовать причины возникновения коронавируса, - Гебрейесус"

Группа экспертов ВОЗ направилась в КНР, чтобы выяснить, каким образом там возник коронавирус COVID-19, но столкнулась бюрократическими сложностями.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В течение последних суток члены международной научной команды по COVID-19 покинули родные страны и направились в Китай", - сообщил он.

"А сегодня нам сообщили, что китайские официальные лица ещё не выдали все разрешения, необходимые для прибытия нашей команды в КНР", - продолжил глава ВОЗ.

По его словам, двое ученых узнали об этих проблемах, когда уже были в пути, а остальные - в последний момент не смогли вылететь в Китай.

В то же время, гендиректор ВОЗ получил от китайской стороны заверения о том, что все разрешения будут в скором времени выданы.

Считается, что коронавирус начал распространяться среди людей в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Достаточно быстро инфекция распространилась почти по всей планете.

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