Китай не впускает в страну специалистов ВОЗ, едущих расследовать причины возникновения коронавируса, - Гебрейесус
Группа экспертов ВОЗ направилась в КНР, чтобы выяснить, каким образом там возник коронавирус COVID-19, но столкнулась бюрократическими сложностями.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
"В течение последних суток члены международной научной команды по COVID-19 покинули родные страны и направились в Китай", - сообщил он.
"А сегодня нам сообщили, что китайские официальные лица ещё не выдали все разрешения, необходимые для прибытия нашей команды в КНР", - продолжил глава ВОЗ.
По его словам, двое ученых узнали об этих проблемах, когда уже были в пути, а остальные - в последний момент не смогли вылететь в Китай.
В то же время, гендиректор ВОЗ получил от китайской стороны заверения о том, что все разрешения будут в скором времени выданы.
Считается, что коронавирус начал распространяться среди людей в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Достаточно быстро инфекция распространилась почти по всей планете.
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Общее число смертей (за все время) от коронавирусной инфекции в России составляет 59 506 человек
Ну шо, эфиоп, у хозяев деньги закончились, теперь велено узкоглазых товарищей прижать, обвинить их в искусственном происхождении ковида и слупить с китайцев бабла в качестве компенсации за убийство экономики?
В Китае очечки на носу поправили (чтобы лучше слышать), воззрились на эфиопа с искренним недоумением, на всякий случай еще раз пересчитали свои китайские ядрен-батоны и даже не стали посылать эфиопа на его историческую родину, в Аррику.
От МОЗ можно ждать всео, особенно, от вирусологов, способных занести вирус,
потом его картинно "найти".
Проверятели кхеровы . . .