Кабмин назначил заместителем министра культуры и информационной политики Лезина, который будет отвечать "за диджитализацию"
Кабинет министров Украины назначил заместителем министра культуры и информационной политики Артема Лезина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства культуры и информационной политики.
"5 января Кабинет министров принял распоряжение о назначении Лезина Артема Сергеевича заместителем министра культуры и информационной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации", - говорится в сообщении.
Лезин окончил КПИ, получив степень магистра компьютерных наук и систем. Имеет 11-летний опыт управления digital-проектами и внедрения цифровых инноваций в корпоративной сфере.
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https://zn.ua/ukr/UKRAINE/novim-zastupnikom-ministra-kulturi-tkachenko-stav-kolishnij-menedzher-1-1.html Новим заступником міністра культури Ткаченка став колишній менеджер «1+1»
(ніякого кумівства і армійських товаришів).
По другe, тe, що в Украіні щось мало розвинeнe, нe означає, що його нe трeба розвивати.
Вся эта отрасль за много лет не родила ни одной программы автоматизации бухгалтерии.
Максимум - быдлокодирование глюкавых поделок.
Потрібно йому якесь питання задати.чи справді він розуміється в цих науках.
Помю я в Кабмине приличных Людей -- моих соучеников -- щас ничего хорошего не скажу ... ... не знаю ж никого -- все левые ! *)
Обычная практика - пидстаркуватый дубоголовый лизоблюд (ТКАЧЕНКО)подбирает себе яйцеголовых испольнителей, т.к. сам ни в чем не разбирается, ну а охренительно одаренным выглядеть хочется.