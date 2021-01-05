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Кабмин назначил заместителем министра культуры и информационной политики Лезина, который будет отвечать "за диджитализацию"

Кабмин назначил заместителем министра культуры и информационной политики Лезина, который будет отвечать

Кабинет министров Украины назначил заместителем министра культуры и информационной политики Артема Лезина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства культуры и информационной политики.

"5 января Кабинет министров принял распоряжение о назначении Лезина Артема Сергеевича заместителем министра культуры и информационной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации", - говорится в сообщении.

Лезин окончил КПИ, получив степень магистра компьютерных наук и систем. Имеет 11-летний опыт управления digital-проектами и внедрения цифровых инноваций в корпоративной сфере.

Также читайте: Министерство культуры и информполитики прекратило формирование перечня сайтов, рекомендованных для запрета в Украине

Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (779) диджитализация (222)


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Топ комментарии
+6
Наверно был админом на порносайте?
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05.01.2021 23:16
+6
классика жанра. тема его трускавецкой диссертации "Бинарный характер высказываний индивидуума, утратившего социальную активность", до диджиталицации - "Бабушка надвое сказала" ))
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05.01.2021 23:22
+5
в "Танки" играл
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05.01.2021 23:32
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Имеет 11-летний опыт управления digital-проектами? Например?
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05.01.2021 23:13 Ответить
в "Танки" играл
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05.01.2021 23:32 Ответить
Вже має 2 рівень !!!)))
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05.01.2021 23:38 Ответить
Привет хотел поздравить и смайл с рабочего стола отправить, но не выходит
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05.01.2021 23:57 Ответить
Десять років вчив слово "діджиталізація" і ще рік вчився писати це слово у Ворді.
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06.01.2021 01:26 Ответить
Наприклад,на Цензорі соромляться казати,що це дружок шестьорки Коломойського.
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/novim-zastupnikom-ministra-kulturi-tkachenko-stav-kolishnij-menedzher-1-1.html Новим заступником міністра культури Ткаченка став колишній менеджер «1+1»

(ніякого кумівства і армійських товаришів).
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06.01.2021 07:43 Ответить
Никакого опыта он не имеет и ничего не делал.
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05.01.2021 23:15 Ответить
Наверно был админом на порносайте?
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05.01.2021 23:16 Ответить
Ты думаешь это просто?
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05.01.2021 23:32 Ответить
Без понятия, но я не уверен что такой квалификации, достаточно для занятия подобной должности!
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05.01.2021 23:48 Ответить
ну если квалификации игрока хером на.... Продолжать?
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06.01.2021 00:04 Ответить
Цікаво, ви маєте на увазі технічну сторону питання чи морально-етичну?
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06.01.2021 09:03 Ответить
Сам на порносайтах не сижу, но знакомый рассказывал, что юзабельность у тех сайтов намного выше, чем у госпомоек, в которых черт ногу сломает.
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06.01.2021 11:17 Ответить
Вселякі потвори плодяться як ********** !!))
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05.01.2021 23:20 Ответить
классика жанра. тема его трускавецкой диссертации "Бинарный характер высказываний индивидуума, утратившего социальную активность", до диджиталицации - "Бабушка надвое сказала" ))
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05.01.2021 23:22 Ответить
Боже, я представляю, как разрывались пердаки небайдужих граждан, если бы такую новость опубликовали 3 года назад.
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05.01.2021 23:23 Ответить
Бигус бы видосик снял.
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05.01.2021 23:33 Ответить
Опыт работы в корпоративной сфере! Офигенный специалист! Еще один нас сделает. Когда у них уже закончится эта лавка запасных профанов?!!
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05.01.2021 23:23 Ответить
Сам не знаю этого человека. Вот хотел спросить а чем Вас смутил его опыт работы в корпоративной сфере?
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05.01.2021 23:28 Ответить
Думаю как раз два явных достоинства Лезина это КПИ и 11 лет в корпоративном секторе. Многие наверное пересекались по работе с молодыми компаниями в диджитале - там умеют работать и зарабатывать, и это еще имидж Украниы в международной айти сфере - он достойный. Вот если бы он 11 лет в госс.структуре пропработал чувак то тут вопросов больше.
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05.01.2021 23:35 Ответить
https://censor.net/ru/user/246395 Україна нічого технологічно не випускає. нас жодної компанії немає.подібної до японської.А там сотні компаній.які різну техніку випускають.
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05.01.2021 23:47 Ответить
По пeршe, мова йдe нe про машинобудування (виготовлeння eлeктрохніки), а про інформаційні тeхнологіі. З цим в Украіні добрe.

По другe, тe, що в Украіні щось мало розвинeнe, нe означає, що його нe трeба розвивати.
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06.01.2021 02:17 Ответить
https://censor.net/ua/user/467928 Інформаційні технології це також техніка.
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06.01.2021 02:26 Ответить
https://censor.net/ru/user/467928 Без інженерії нічого не можливо розвинути.Та й скоріше за все,ми вже не доженемо передові країни,ніколи.
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06.01.2021 02:28 Ответить
Шо за ересь ты несешь?
Вся эта отрасль за много лет не родила ни одной программы автоматизации бухгалтерии.
Максимум - быдлокодирование глюкавых поделок.
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06.01.2021 07:32 Ответить
сразу дать селедки...
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05.01.2021 23:24 Ответить
Всі його «заслуги» в тому, що він сам джидай.
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05.01.2021 23:26 Ответить
Кабмин назначил заместителем министра культуры и информационной политики Лезина, который будет отвечать "за диджитализацию" - Цензор.НЕТ 9417Проросійські медіа «кума Путіна» Віктора Медведчука запускають пропаганду московської церкви в Україні. Зокрема, нещодавно на каналі NewsOne вийшов матеріал про фейковий «томос», або «грамоту» від московського патріарха Алєксія ІІ (Рідігера), як доказ «самостійності»....
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05.01.2021 23:27 Ответить
Скоро Медведчук находясь в Генеральном штабе российских оккупационных войск ,будет утверждать ,что контрактная Украинская армия, это обычная сводная советско украинская армия под началом Генштаба России и РПЦ Украины
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05.01.2021 23:28 Ответить
Це єдиний комунікатор )(уйла в Україні та "настоящий український националист",це ні я вигадав ,це )(уйло сказав !!!)))
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05.01.2021 23:32 Ответить
Команда Г+Г, поток говна для страждущих скорее всего усилится. Скоро Мазур откроет в себе великого политика....
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05.01.2021 23:30 Ответить
Всюди зелені джигіталізатори з трускавецькми дипломами.
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05.01.2021 23:30 Ответить
Зам в минкульте по дигитализации. Бред какой то. Наличие подбного министерства в современной жизни и его функционал в принципе вызывает вопросы. А тут еще и дегетализаторов туда набирают.. Там штат же еще нехилый будет, парк автомобилей, дорогие сервера, масса игроков в компутерны игры, секретарши, завхозы, референты, охрана, премии.... Не жисть-малина!
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05.01.2021 23:31 Ответить
Пліснява ,це як метастази ,розпозюджуюється скрізь !!!)))
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05.01.2021 23:34 Ответить
"Кабмин назначил заместителем министра культуры и информационной политики Лезина, который будет отвечать "за диджитализацию"" - Лезин тоже в КВН участвовал?
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05.01.2021 23:33 Ответить
Не всюди потрібно переводити на цифру.Навіть японці цього не роблять.Хоча в нас розповідали маячню за квантумні комп'ютери.
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05.01.2021 23:35 Ответить
Діджіталіізація всієї країни розпочалась !!!)))))
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05.01.2021 23:37 Ответить
Лезин окончил КПИ, получив степень магистра компьютерных наук и систем. Имеет 11-летний опыт управления digital-проектами и внедрения цифровых инноваций в корпоративной сфере.Источник: https://censor.net/ru/n3240495

Потрібно йому якесь питання задати.чи справді він розуміється в цих науках.
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05.01.2021 23:41 Ответить
Лезин почти как Ленин. Совпадение?
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05.01.2021 23:45 Ответить
И плюс диджитализация всей страни !!)))
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05.01.2021 23:49 Ответить
нисколько!
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06.01.2021 07:43 Ответить
https://korrespondent.net/ukraine/4313537-pohyb-syn-hennadyia-korbana-sotssety Погиб сын Геннадия Корбана
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05.01.2021 23:46 Ответить
и? он сдуру на квадрике разбился...забавы панов
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06.01.2021 01:03 Ответить
Какой только хернёй не занимаются,кроме одного - экономикой и повышением уровня жизни,создали ещё одну должность для дармоеда со служебной машиной,секретутками,охраной и нехилой зарплатой,а потом кричат - пенсионерам и врачам денег нет,потому что нет.
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05.01.2021 23:46 Ответить
А пенсы и врачи им в ответ кричат: - Ну нет, так нет!

Кабмін призначив заступником міністра культури й інформаційної політики Лезіна, який відповідатиме "за діджиталізацію" - Цензор.НЕТ 8830
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06.01.2021 00:12 Ответить
Лезін купив посаду у брата Єрмака?
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05.01.2021 23:50 Ответить
Кабмин назначил...
Помю я в Кабмине приличных Людей -- моих соучеников -- щас ничего хорошего не скажу ... ... не знаю ж никого -- все левые ! *)
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05.01.2021 23:54 Ответить
діджиталізацією повинен займатись віталька клічько.
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06.01.2021 00:12 Ответить
У Зе головна "кваліфікація" - представник етнічної меншини. І тут проблємка - розумні вже давно виїхали в "правильні країни" і на "лавці запасних" несамовито дрочать зедебіли і зедегенерати. Отака фуйня, малятки...
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06.01.2021 00:42 Ответить
В 2018-2019 годах Лезин был ведущим специалистом по развитию IoT, Киевстар. В августе 2019 года, как сообщает ТСН, он работал руководителем управления 1+1 Digital R&D.

Обычная практика - пидстаркуватый дубоголовый лизоблюд (ТКАЧЕНКО)подбирает себе яйцеголовых испольнителей, т.к. сам ни в чем не разбирается, ну а охренительно одаренным выглядеть хочется.
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06.01.2021 01:02 Ответить
 
 