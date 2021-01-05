Власти Киева с 8 января ужесточают карантин. Некоторые отрасли изменят формат своей работы, новогодняя ярмарка будет закрыта, - КГГА

В Украине с 8 по 24 января планируется ужесточение карантина. На этот период некоторые сферы изменят свою работу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Торговля и общественное питание:

- запрещается работа ТРЦ (кроме торговли разрешенной группой товаров, если магазин имеет отдельный вход);

- запрещается работа непродовольственных рынков и ярмарок;

- будут работать магазины, более 60% площади которых предназначено для торговли продуктами питания и разрешенной группы товаров.

- запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме заказов на вынос и доставки);

- запрещается работа непродовольственных магазинов (кроме торговли лекарствами, изделиями медназначения, средствами гигиены, связи, ветпрепаратами, кормами)

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Бытовое обслуживание:

- запрещается принимать посетителей субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере бытового обслуживания населения;

- разрешается работа финансовых учреждений и операторов почтовой связи;

- разрешается медицинская и ветеринарная практика;

- разрешается деятельность АЗС (без зон питания);

- разрешается техобслуживание и ремонт транспортных средств

- разрешается работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Культура, досуг, спорт:

- запрещается проведение всех массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других);

- запрещается деятельность культовых сооружений и помещений, если не соблюдены нормы 1 человек на 5 кв. м, и проведения религиозных мероприятий на открытом воздухе, если не обеспечено дистанцию ​​в 1,5 м;

- запрещается работа учреждений культуры и развлекательной деятельности;

- запрещается работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме национальных сборных команд);

- разрешается проведение официальных спортивных мероприятий без зрителей;

- новогодние локации: запрещаются концерты, ярмарки, аттракционы, катки и т..д.

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Образование:

- запрещается посещение учебных заведений, кроме детских садов;

- с 11 января школы и вузы будут работать в дистанционном формате. Детские сады - в обычном режиме.

Транспорт:

- общественный транспорт будет работать. Трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси перевозить пассажиров в пределах количества мест для сидения;

- интервал движения общественного транспорта может быть изменен. Возможно ограничение на вход пассажиров на станциях метро во избежание скопления людей в платформах и в вагонах.

Государственные учреждения и структуры:

- рекомендуется перевести работу в дистанционный режим.

- ЦНАП (центр оказания административных услуг - ред.) будут предоставлять только очень важные услуги (свидетельство о рождении, паспорт и т.п.) и электронные услуги.

Напоминаем: запрещено находиться в общественных местах, транспорте без одетых защитных масок; находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации.

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