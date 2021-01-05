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Новости Коронавирус и карантин
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Власти Киева с 8 января ужесточают карантин. Некоторые отрасли изменят формат своей работы, новогодняя ярмарка будет закрыта, - КГГА

Власти Киева с 8 января ужесточают карантин. Некоторые отрасли изменят формат своей работы, новогодняя ярмарка будет закрыта, - КГГА

В Украине с 8 по 24 января планируется ужесточение карантина. На этот период некоторые сферы изменят свою работу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Торговля и общественное питание:

- запрещается работа ТРЦ (кроме торговли разрешенной группой товаров, если магазин имеет отдельный вход);

- запрещается работа непродовольственных рынков и ярмарок;

- будут работать магазины, более 60% площади которых предназначено для торговли продуктами питания и разрешенной группы товаров.

- запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме заказов на вынос и доставки);

- запрещается работа непродовольственных магазинов (кроме торговли лекарствами, изделиями медназначения, средствами гигиены, связи, ветпрепаратами, кормами)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ужесточаем карантин в январе, чтобы не вводить локдаун в апреле-мае, - Степанов

Бытовое обслуживание:

- запрещается принимать посетителей субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере бытового обслуживания населения;

- разрешается работа финансовых учреждений и операторов почтовой связи;

- разрешается медицинская и ветеринарная практика;

- разрешается деятельность АЗС (без зон питания);

 - разрешается техобслуживание и ремонт транспортных средств

- разрешается работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Культура, досуг, спорт:

- запрещается проведение всех массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других);

- запрещается деятельность культовых сооружений и помещений, если не соблюдены нормы 1 человек на 5 кв. м, и проведения религиозных мероприятий на открытом воздухе, если не обеспечено дистанцию ​​в 1,5 м;

 - запрещается работа учреждений культуры и развлекательной деятельности;

- запрещается работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме национальных сборных команд);

- разрешается проведение официальных спортивных мероприятий без зрителей;

- новогодние локации: запрещаются концерты, ярмарки, аттракционы, катки и т..д.

Также читайте: Решение о локдауне могут пересмотреть, - СМИ

Образование:

запрещается посещение учебных заведений, кроме детских садов;

- с 11 января школы и вузы будут работать в дистанционном формате. Детские сады - в обычном режиме.

Транспорт: 

- общественный транспорт будет работать. Трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси перевозить пассажиров в пределах количества мест для сидения;

- интервал движения общественного транспорта может быть изменен. Возможно ограничение на вход пассажиров на станциях метро во избежание скопления людей в платформах и в вагонах.

Государственные учреждения и структуры:

- рекомендуется перевести работу в дистанционный режим.

- ЦНАП (центр оказания административных услуг - ред.) будут предоставлять только очень важные услуги (свидетельство о рождении, паспорт и т.п.) и электронные услуги.

Напоминаем: запрещено находиться в общественных местах, транспорте без одетых защитных масок; находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 26 человек, выздоровели - 567, выявлены 846 новых случаев, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) КГГА (2989) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
немного позитива...
Сегодня в Эдмонтоне, на молодёжном чемпионате мира по хоккею, сборная Канады обыграла 5-0 рашку в полуфинале и в финале сыграет со сборной США.
Влада Києва з 8 січня посилює карантин. Деякі галузі змінять формат своєї роботи, новорічний ярмарок буде закрито, - КМДА - Цензор.НЕТ 3899
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06.01.2021 00:10
+10
Находиться на улицах без документов... а у нас что бл*** военное положение? Даже на фронте не вводили военное положение
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06.01.2021 00:05
+7
"скоро не будет ни отраслей, ни формата, ни ярмарок. останутся один сплошной "велюр" и "эпицентры" (С) )
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06.01.2021 00:03
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Власти Киева с 8 января ужесточают карантин. Некоторые отрасли изменят формат своей работы, новогодняя ярмарка будет закрыта, - КГГА
А ничего, шо НГ давно прошёл?
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05.01.2021 23:58 Ответить
видосик будет с разъяснением..
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06.01.2021 00:01 Ответить
Як в Сибіру було ,цілий місяц кочують з хати в хату ,доки всю дєрєвню не пройдуть !!!
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06.01.2021 00:03 Ответить
Новорічні свята закінчуються першого травня.
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06.01.2021 01:08 Ответить
"скоро не будет ни отраслей, ни формата, ни ярмарок. останутся один сплошной "велюр" и "эпицентры" (С) )
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06.01.2021 00:03 Ответить
Какие проблемы? Переименовывайся на "Велюр" и работай себе спокойно...
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06.01.2021 10:03 Ответить
Находиться на улицах без документов... а у нас что бл*** военное положение? Даже на фронте не вводили военное положение
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06.01.2021 00:05 Ответить
Скажи спасибо, что ещё не требуют ходить с рюкзаком Авакова...
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06.01.2021 10:05 Ответить
немного позитива...
Сегодня в Эдмонтоне, на молодёжном чемпионате мира по хоккею, сборная Канады обыграла 5-0 рашку в полуфинале и в финале сыграет со сборной США.
Влада Києва з 8 січня посилює карантин. Деякі галузі змінять формат своєї роботи, новорічний ярмарок буде закрито, - КМДА - Цензор.НЕТ 3899
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06.01.2021 00:10 Ответить
Как гриться: Всё должно быть рамках Комендантского часа! -- Любовь пришла и ушла...

Пошёл я спать -- с чувством глубокого удовлетворения.

Адью, Геноссен ... *)
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06.01.2021 00:16 Ответить
Під цей шумле пустять воду в Криси або дозволять кацапам перейти кордон з Херсон.обл.в напрямку до дамби.
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06.01.2021 01:16 Ответить
А эпицентр карантина естественно будет в "Эпицентре"
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06.01.2021 01:21 Ответить
як ці недолугі рашистські боти смішать своій конспіралонієй
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06.01.2021 07:13 Ответить
Продукты тоже надо не все продавать, а то веганы возмутятся:
Влада Києва з 8 січня посилює карантин. Деякі галузі змінять формат своєї роботи, новорічний ярмарок буде закрито, - КМДА - Цензор.НЕТ 3585
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06.01.2021 06:38 Ответить
Всё для олигархов, всё для их гипермаркетов, чтобы они работали, а мелкие магазины были закрыты.
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06.01.2021 07:45 Ответить
заходишь в сильпо купить яиц- уже по 3 гривны штука...а вот батарейку или мыло нельзя купить потому шо там коронавирус заховался....я стопудово уверен что автором карантина был гениальный схематик Криклий
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06.01.2021 08:31 Ответить
Эпицентры будут работать потому,что там есть пару бутылок воды и яблоки, а торговые центры со шмотками должны быть закрыты. Это называется чиновничья вакханалия. Спасибо дебилам, сходившим на выборы по-приколу
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06.01.2021 08:39 Ответить
Всі питаня економіки до молодшого братика (від слова брати) пана Єрмака. Заніс чемодан відкривай і торгуй, не заніс вибачай тобі тоді - локдаун!
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06.01.2021 09:54 Ответить
Пару бутылок???)) Там уже целые продуктовые отделы, которым могут позавидовать некоторые мелкие магазины АТБ и Сильпо))
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06.01.2021 10:12 Ответить
Я так зрозумів що буксирні бригади під виглядом бомжів, офень, липових інвалідів, музикантів і пєвунів підуть дружно по вагонам метрополітену під чітким патронатом поліцаїв і гвардійців сірого кардинала Авакова, проводити на місцях цілодобову роботу з необхідності роз'яснення локдауну і виплати нових, модифікованих тарифів на проживання.
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06.01.2021 09:52 Ответить
 
 