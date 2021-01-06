РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5120 посетителей онлайн
Новости
3 096 13

Суд оставил подозреваемого в убийстве экс-главу МИДа Кожару под стражей до 5 марта

Суд оставил подозреваемого в убийстве экс-главу МИДа Кожару под стражей до 5 марта

Киево-Святошинский суд, рассматривающий дело об убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, где фигурирует экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, оставил подозреваемого в СИЗО до 5 марта с возможностью внесения залога в ₴ 14 млн.

Как передает Цензор.НЕТ,, об этом в Фейсбуке написала дочь погибшего бизнесмена Екатерина Старицкая, передает Укринформ.

"Кожару оставили в СИЗО до 5 марта с возможностью внесения залога в 14 млн (такого же, как и был раньше). Судья Козак учла и признала доказанности его вины в убийстве, а это значит, что в деле неоспоримо есть доказательства его вины. Также судья удовлетворила ходатайство прокурора и признал, что Кожара должен находиться под стражей, поскольку он может уклониться от правосудия или влиять на суд и других участников", - сообщила Старицкая.

По ее словам, следующее заседание состоится 14 января в 14:00 в Киево-Святошинском суде.

"Мы считаем, что сегодняшнее решение суда имеет большое значение, поскольку показывает доказанности обвинения", - отметила Старицкая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-министра Кожару, подозреваемого в убийстве бизнесмена Старицкого, оставили под стражей

Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

Брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

25 марта экс-министра иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого месяц назад был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержали правоохранители.

Также смотрите: Подозреваемый в убийстве экс-регионал Кожара ходит на телеэфиры и разоблачает революцию на Майдане. ВИДЕО

Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн. Позже судья снизил размер залога для Кожары до 2 млн грн. 21 мая он вышел под залог.

10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля. Ее отпустили под личное обязательство.

Автор: 

Кожара Леонид (336) убийство (6505) мера пресечения (465)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Диво дивное. Украина, с ее "правосудием" пожалуй единственная страна в цивилизованном мире, где после убийства, засранец имеет возможность выйти под залог. Грустно...
показать весь комментарий
06.01.2021 01:19
+3
значит не все еще выдоили у алкаша-дегенерата со стволом в руке....
показать весь комментарий
06.01.2021 00:46
+3
Перш ніж Піночета згадувати,почитай на якому місці зараз країна по рівню життя в Латинській Америці,і завдяки кому... Нам би такого Піночета,хоч на пару років...☺
показать весь комментарий
06.01.2021 10:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
значит не все еще выдоили у алкаша-дегенерата со стволом в руке....
показать весь комментарий
06.01.2021 00:46 Ответить
Да,иначе не объяснить.Что там расследовать.Думал-он уже на зоне...
показать весь комментарий
06.01.2021 08:00 Ответить
https://dumskaya.net/allnews///2021/01/5/ 5 января , 22:43На Молдаванке дрифтер спровоцировал масштабное ДТП: сгорела машина, два человека погибли

Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве экс-главу МИД Кожару до 5 марта - Цензор.НЕТ 7646

этого ****** дрифтера первого забрали -думаю что чей то родственник а уже после матетей привезли ...
врпрос кто этот ******с как его имя и чей это родственник?
я не оставлю этот вопрос и продолжу на цензор.нет хоть там меня и забанили...
показать весь комментарий
06.01.2021 00:54 Ответить
мусара сразу увезли мразь за рулем
Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве экс-главу МИД Кожару до 5 марта - Цензор.НЕТ 7993
показать весь комментарий
06.01.2021 00:55 Ответить
я видел зажаренный пацанов и слышал вой родичей...
показать весь комментарий
06.01.2021 00:56 Ответить
на думской не хотят пропускать этот комент
показать весь комментарий
06.01.2021 00:57 Ответить
может чей то родич
показать весь комментарий
06.01.2021 00:58 Ответить
заживо люди сгорели ...в такой боли...а этат мразь избежал наказание
показать весь комментарий
06.01.2021 01:05 Ответить
Диво дивное. Украина, с ее "правосудием" пожалуй единственная страна в цивилизованном мире, где после убийства, засранец имеет возможность выйти под залог. Грустно...
показать весь комментарий
06.01.2021 01:19 Ответить
Диво дивное это то что этот почитател Красной армии на нарах. Хотя, что то мне подсказывает, замочи он кого по проще, гулял бы уже на воле...
показать весь комментарий
06.01.2021 07:51 Ответить
Таке викривлене правосуддя, одним можна, і вбивати, і носити короткостволи, а іншим як кріпакам внутрішні цідулки від МВС, які підмінили собою Конституцію. Он зелена шмаркля як узурпатор Піночет вже тасує КС суд, ніби це його власний колгосп. Плутократи самі собі написали Основний закон, самі його прийняли без референдуму, і ...обана самі його нагнули і відтрахали, та не бажають по ньому жити бо він і їм весь час чомусь муляє.
показать весь комментарий
06.01.2021 09:36 Ответить
Перш ніж Піночета згадувати,почитай на якому місці зараз країна по рівню життя в Латинській Америці,і завдяки кому... Нам би такого Піночета,хоч на пару років...☺
показать весь комментарий
06.01.2021 10:06 Ответить
Так, Піночет і ЦРУ добре зробили їх олігархії , знищивши профспілки і позбавивши робітників будь якого голосу. Якщо вам подобаються, такі виродки як ублюдок Піночет, то ви теж є таким же виродком. По перше Альєнде зумів суттєво знизити безробіття, по друге він зробив реформу медичної допомоги і народ її став отримувати, по третє де зараз ті мідні рудники? А по четверта та скотина зробила переворот і вбила законно обраного президента Чілі. Такі як ви корисні ідіоти вилизують дупи міжнародним корпораціям товстосумів, а як подяка вони вам штучні віруси дарують.
показать весь комментарий
06.01.2021 10:25 Ответить
 
 