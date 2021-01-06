Суд оставил подозреваемого в убийстве экс-главу МИДа Кожару под стражей до 5 марта

Киево-Святошинский суд, рассматривающий дело об убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, где фигурирует экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, оставил подозреваемого в СИЗО до 5 марта с возможностью внесения залога в ₴ 14 млн.

Как передает Цензор.НЕТ,, об этом в Фейсбуке написала дочь погибшего бизнесмена Екатерина Старицкая, передает Укринформ.

"Кожару оставили в СИЗО до 5 марта с возможностью внесения залога в 14 млн (такого же, как и был раньше). Судья Козак учла и признала доказанности его вины в убийстве, а это значит, что в деле неоспоримо есть доказательства его вины. Также судья удовлетворила ходатайство прокурора и признал, что Кожара должен находиться под стражей, поскольку он может уклониться от правосудия или влиять на суд и других участников", - сообщила Старицкая.

По ее словам, следующее заседание состоится 14 января в 14:00 в Киево-Святошинском суде.

"Мы считаем, что сегодняшнее решение суда имеет большое значение, поскольку показывает доказанности обвинения", - отметила Старицкая.

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Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

Брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

25 марта экс-министра иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого месяц назад был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержали правоохранители.

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Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн. Позже судья снизил размер залога для Кожары до 2 млн грн. 21 мая он вышел под залог.

10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля. Ее отпустили под личное обязательство.