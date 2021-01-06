За сутки оккупанты 4 раза нарушали режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска за сутки четыре раза нарушали режим прекращения огня, потерь и ранений среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", на Приазовье, вблизи населенных пунктов Гнутово и Водяное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Авдеевки враг совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета, а возле Пищевика - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 6 января, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций наших защитников из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, а также - крупнокалиберного пулемета.

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

Также читайте: Хомчак о потерях на Донбассе: "Я вижу существенную разницу с тем, что было четыре года назад"