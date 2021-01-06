За сутки оккупанты 4 раза нарушали режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска за сутки четыре раза нарушали режим прекращения огня, потерь и ранений среди личного состава украинских воинов нет.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", на Приазовье, вблизи населенных пунктов Гнутово и Водяное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Авдеевки враг совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета, а возле Пищевика - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.
С начала текущих суток, 6 января, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций наших защитников из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, а также - крупнокалиберного пулемета.
Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.
Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.
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Коли ти сядеш за святковий стіл,
Щоби спожити всі дари Господні,
Згадай за тих, хто в спеку й заметіль
Орду московську стримує на Сході...
Молись за них і їхніх матерів,
Чия вечеря кроплена сльозами;
За діточок, що ждуть своїх батьків
Припавши до заплаканої мами...
...
Бережи Боженька наше військо українське ...
Владимир Зеленский инициирует разведения сил и средств на Донбассе по всей линии разграничения.
Таким образом, на Луганщине из-под контроля ВСУ выйдут населенные пункты: Сизое, Болотенное, Песчаное, Счастье, Айдар, Передельское, Геевка, Лобачево, Лопаскино, Славяносербск, Трехизбенка, Кряковка, Крымское, Орехово-Донецкое, Новотошковское, Орехово и Екатериновка.
Частично демилитаризованной станут (линия отвода пройдет прямо по ним): Валуйское, Станица Луганская, Золотое и Попасная.На Светлодарской дуге в неконтролируемой "серой зоне" окажется Новолуганское, а Светлодарск, Луганское и Троицкое с контролируемых Киевом городов превратятся в прифронтовые.
Вблизи Донецка ВСУ придется уйти из Опытного, Песков и Невельского, а Верхнеторецкое, Авдеевка, Красногоровка и Марьинка "переместятся" на линию отвода.
На Докучаевском направлении украиснкими перестанут быть Новогригорьевка, Гранитное, Петровское и Богдановка, тогда как Новогнатовка, Николаевка и Старогнатовка окажутся на линии отвода.Ну и в Приазовье украинские военные оставят Чермалык, Павлополь, Пищевик, Гнутово, Водяное, Широкино и Бердянское. Талаковка и Лебединское же с полностью контролируемых превратятся в прифронтовые, не говоря уже о том, что линия фронта переместится на два километра ближе к Мариуполю.
"У ЗМІ та соціальних мережах досить часто використовують терміни "території самопроголошених/так званих ДНР/ЛНР", "Південний схід України" та "Схід України", які є хибними відповідно до законів України. Водночас вірно говорити "тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях", "окупована частина Донбасу" (ТОТДЛО), - зазначили в управлінні.
Крім того, неправильне визначення того чи іншого регіону України призводить до ряду проблем, серед яких підміна понять, затуманення свідомості, протиставлення та створення стереотипів.
"Схід України" на противагу "великій Україні" - таким терміном Росія та проросійські медіа відокремлюють населення тимчасово окупованих територій від українців, які проживають під легітимним урядом, а відтак створюють напруження у суспільстві і вороже ставлення між громадянами. Таким чином, використовуючи термін "Схід України" та "Південний схід України", розширюють географію конфлікту, адже в географічному сприйнятті Схід - це і Харківська область, а Південний схід часто у свідомості охоплює і Запорізьку область, в той час як під окупацією знаходяться окремі райони Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.
Крім того, зазначається, що "так звані ДНР/ЛНР" - це термін, при вживання якого фактично підтверджується існування окремих "самопроголошених" республік, визнання яких добивається Росія, в той час, як це утворені Росією квазідержави та визнані законодавством терористичні організації.
Неправильне використання даного терміну створює уявлення про особливий характер та відокремленість цих територій, що дає їм підстави претендувати на спеціальний статус, відмінний від решти регіонів України, вказують в управлінні.
"Використання єдиної термінології, що відповідає реальності, законам та міжнародному гуманітарному праву, сприятиме створенню нових механізмів для протидії інформаційним загрозам та формуванню наративу, виключатиме з себе російські пропагандистські штампи", - зазначають у ЗСУ.