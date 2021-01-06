РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12984 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 872 50

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 228 человек, выявлены 6 911 новых случаев, выздоровели - 14 490

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 228 человек, выявлены 6 911 новых случаев, выздоровели - 14 490

За минувшие сутки, 6 января, в Украине зафиксированы 6 911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 203 ребенка и 406 медработников.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки госпитализированы 2978 человек.
Кроме того, осуществлено тестирований за сутки - 52 968 (в том числе методом ПЦР - 34 938, методом ИФА - 18 030).

За все время пандемии в Украине заболели - 1 090 496 человек, выздоровели - 761 898, летальных случаев - 19 357.

Всего проведены - 5 680 116 ПЦР-тестов.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Киева с 8 января ужесточают карантин. Некоторые отрасли изменят формат своей работы, новогодняя ярмарка будет закрыта, - КГГА

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Сплошное вранье от клоунов. Сейчас заболело 6911чел а госпитализировано 2978чел.
Для примера - 20 ноября заболело 14575чел. а госпитализировано 1728чел.
показать весь комментарий
06.01.2021 09:00
+9
Цифры по заболевшим - нарисованы с потолка. зебилы скрывают истинные масштабы, чтобы народ не увидел их беспомощность в борьбе с вирусом, а также чтобы плебс не задал вопрос: "нахрена вы закатали в асфальт 40млрд из короновирусного фонда?"
показать весь комментарий
06.01.2021 08:28
+6
Поправка: Только не с мясом летучей мыши.
показать весь комментарий
06.01.2021 08:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Может лохдаун отмените, или олигархи со своими разрешенными гипермаркетами против.
показать весь комментарий
06.01.2021 08:15 Ответить
_Статистика, вестимо, отредактированная, т. е. брехня. Но, надеюсь, хотя бы пропорции (соотношение) величин примерно соответствует действительности: т. е. кол-во победивших значительно больше, чем заболевших.
показать весь комментарий
06.01.2021 08:18 Ответить
Как раз пропорции неправильные, что и выдает с головой фальсфикаторов. 200-250 умерших и 3000 госпитализированных за сутки были у нас три-четыре недели назад, когда было 12-15тыс. заболевших. Так что цифры заболевших явно отредактированы где-то раза в два в сторону уменьшения.
показать весь комментарий
06.01.2021 09:20 Ответить
Вы делаете мне боль.
показать весь комментарий
06.01.2021 11:36 Ответить
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 228 человек, выявлены 6 911 новых случаев, выздоровели - 14 490 - Цензор.НЕТ 1734
показать весь комментарий
06.01.2021 08:19 Ответить
Поправка: Только не с мясом летучей мыши.
показать весь комментарий
06.01.2021 08:21 Ответить
Навряд.
Вони тарганів смажитимуть.
І ще якусь заразу знайдуть. Жуків, комах ...
показать весь комментарий
06.01.2021 08:25 Ответить
Тут борщик в кафешках вони **********.
показать весь комментарий
06.01.2021 08:32 Ответить
Адаптувалися.
показать весь комментарий
06.01.2021 08:38 Ответить
Така у них національна кухня. Чого варта страва- варений кіт із шматочками смаженої гадюки?
показать весь комментарий
06.01.2021 08:42 Ответить
Ти хочеш, щоб я не спала ?
показать весь комментарий
06.01.2021 08:55 Ответить
Вибачаюся! Мені-то ні апетит ні сон нічим не переб'єш....
показать весь комментарий
06.01.2021 12:18 Ответить
Китайська кухня - повна гидота! Не випадково японських, італійських, грузинських кафе і ресторанів у нас на кожному кроці, китайських - взагалі не чув. Хоч щось там мавпи китайські і патякають типу - кожна їжа у них є ліками, а кожні ліки - їжою... Класні ліки!
показать весь комментарий
06.01.2021 10:34 Ответить
Невже всіх собак переїли, що за котів взялися? Тоді вже на черзі будуть щури і миші. Можна буде експортувати наших, які на Держрезерві від*їлися.
показать весь комментарий
06.01.2021 11:47 Ответить
Всі ці загиблі від короновірусу на совісті Зеленського і його партії слуг олігархів, чи як вони себе називають слуг народу. Вся Європа вже давно локдаун оголосила, а українці і далі ходять на роботу і заражають один одного. І навіть коли в нас почнеться локдаун, то школи і інші навчальні заклади, наприклад, і далі працюватимуть. Буде просто графік, коли вчитель має прийти на роботу. Тобто вчителі і далі один одного заражатимуть.
показать весь комментарий
06.01.2021 08:23 Ответить
КМУ рекомендовал предприятиям идти на локдаун, а не приказывал. Лично для меня с 8 до 24 ничего не изменится от слова совсем
показать весь комментарий
06.01.2021 08:26 Ответить
99% умерших, сами виноваты. Зайди в любой магазин, большинство без масок, на рынке масок вообще не видно, в транспорте- маски на подбородке, дебилы. Береженого Бог бережет. В Китае ты не увидишь ни одного без маски.
показать весь комментарий
06.01.2021 12:50 Ответить
99% умерших, сами виноваты, что старые и больные
показать весь комментарий
06.01.2021 13:58 Ответить
У них была возможность не заболеть.
показать весь комментарий
06.01.2021 15:29 Ответить
Цифры по заболевшим - нарисованы с потолка. зебилы скрывают истинные масштабы, чтобы народ не увидел их беспомощность в борьбе с вирусом, а также чтобы плебс не задал вопрос: "нахрена вы закатали в асфальт 40млрд из короновирусного фонда?"
показать весь комментарий
06.01.2021 08:28 Ответить
Меньше знаешь - лучше спишь. Зебилы о здоровье нации заботятся, что не видишь?
показать весь комментарий
06.01.2021 08:33 Ответить
цифры умерших - как при 11 000 заболевших - делаем выводы насколько реальные результаты занижены...
показать весь комментарий
06.01.2021 08:57 Ответить
Голубовська каже, що більш важкі хворі пішли. Хоч і меньше...
показать весь комментарий
06.01.2021 10:35 Ответить
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 228 человек, выявлены 6 911 новых случаев, выздоровели - 14 490 - Цензор.НЕТ 3014
показать весь комментарий
06.01.2021 08:31 Ответить
Сплошное вранье от клоунов. Сейчас заболело 6911чел а госпитализировано 2978чел.
Для примера - 20 ноября заболело 14575чел. а госпитализировано 1728чел.
показать весь комментарий
06.01.2021 09:00 Ответить
По соотношению заболевших 25000-28000.
показать весь комментарий
06.01.2021 12:52 Ответить
По смертях в нас, як мінімум, вдвічі більше
показать весь комментарий
06.01.2021 09:10 Ответить
Весь світ вакцинується, а в нас пособник терористів Ермак і дибілка Мендель сидять підраховують скільки відсотків схвалило новорічне треш-привітання якогось ублюдка з 95-го кварталу !!
показать весь комментарий
06.01.2021 09:10 Ответить
Да эта статистика "филькина грамота".! Даже при минимальном количестве тестов,госпитализация и смертность стабильно высокие., и припрятать это не удается. В эту статистику поверить могут только те, кто еще не обращался в больницу....
показать весь комментарий
06.01.2021 09:11 Ответить
https://glavnoe.ukrainianwall.com/65058-moz-popal-v-pereplet-ukraincy-mogut-ostatsya-bez-lekarstv-nazvana-prichina?utm_source=iua "Медзакупки" заявил, что МОЗ не утвердило Временный план по распределению бюджетных средств на 2021 год. Получается, что без согласования финансового обеспечения со стороны МОЗ, "Медзакупки" не могут попросту работать, и с 1 января нового года предприятие заблокировано.
https://glavnoe.ukrainianwall.com/65058-moz-popal-v-pereplet-ukraincy-mogut-ostatsya-bez-lekarstv-nazvana-prichina?utm_source=iua В публикации в соцсети сказано, что предприятие не может принимать и развозить товары, закупленные по государственным программам, а также средства индивидуальной защиты и товары, закупленные для противодействия COVID-19.
https://glavnoe.ukrainianwall.com/65058-moz-popal-v-pereplet-ukraincy-mogut-ostatsya-bez-lekarstv-nazvana-prichina?utm_source=iua Также Медзакупки непосредственно участвовали в процессе сбора статистических данных по заболеваемости. Теперь этого также нет возможности делать.
https://glavnoe.ukrainianwall.com/65058-moz-popal-v-pereplet-ukraincy-mogut-ostatsya-bez-lekarstv-nazvana-prichina?utm_source=iua Это такие препараты и изделия как защитные костюмы и халаты, медицинские маски, экспресс-тесты на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 и лекарственные средства.
показать весь комментарий
06.01.2021 09:18 Ответить
Интересная у нас " статистика" ешкин кот. Больных " выявляют в три раза меньше. Выздоравливают в два раза больше, но при этом умирают больше. Приходишь к выводу что все можно перевернуть с ног на голову.., а вот с смертями это сделать не так просто ( хотя не без того)
показать весь комментарий
06.01.2021 09:28 Ответить
Эти данные пусть у себя в туалете повесят у нас в селе через дом все больные ковидом после реформ в больнице лучше вообще не появляться,целее будут нервы и здоровье.Своих сам лечу и консультируюсь с хорошим доктором с другого города.
показать весь комментарий
06.01.2021 09:55 Ответить
Избирателям ОПЗЖ.
Если ваши лидеры, таки нагнут Зеленского на покупку российской "вакцины", то сами они колоться ею не будут и предпочтут американскую.
Нормальные люди колоться ЭТИМ тоже не будут. Следовательно - главными потерпевшими будете вы и вас отвакцинирут этим дерьмом
показать весь комментарий
06.01.2021 10:20 Ответить
Ничего, щас Новый год аукнется. Никакая корректировка статистики не поможет
показать весь комментарий
06.01.2021 11:03 Ответить
"Наша песня хороша, заводи сначала", скоро 3-я волна барановируса пойдет (девятый вал?) - нигерийская (после уханьской и лондонской) :
"Названа ключевая особенность "нигерийского" штамма коронавируса

Биолог Сандей Омилабу заявил, что для зафиксированного в Нигерии штамма коронавируса характерна более высокая скорость распространения, чем для других его вариантов. Также эксперт, на которого ссылается https://www.express.co.uk/ express.co.uk , также сказал, что у людей с новым штаммом чаще наблюдаются более заметные симптомы коронавируса.
Новый штамм коронавируса был зафиксирован в Нигерии в декабре"

и сидеть лохторат в локдаунах будет, пока деньги не закончатся (а политиков таки не повесит их же лохторат).
Даешь дефляцию такую, что экономика встанет!

Когда раздавали деньги за ковид, то инфляция была будь здоров, мы тратили на продукты питания и "мыльно-рыльные" и чистящие средства на 25% больше нашей средней нормы.
А сейчас так "хорошо" стало у лохтората с деньгами, так "хорошо", что даже дешевые товары не берут (и они залеживаются и плесневеют).

Только вчера обсуждали компанию Квонтас (их СЕО рот раскрыл, что только с международным ветеринарным паспортом ковид пассом пассажиров брать будут), и пришли к выводу, что Квонтасу хватит и одного самолета: раз в неделю рейс из Мельбурна в Сидней, раз в неделю рейс из Сиднея в Брисбен, ну вы поняли.
Это какая же экономия выдет на самолетах и работниках, аж заколдобисся.
Мне пофиг, я не летаю, ни Квонтасом, ни вообще никем, но Квонтас за его холуйство занесен мной в тетрадку с заголовком "Наши гниды".
показать весь комментарий
06.01.2021 13:17 Ответить
Да он такой же, как сезонный грипп! (c)

От осложнений от коронавируса в США умерло больше людей, чем от гриппа за прошедшие 10 лет.
показать весь комментарий
06.01.2021 22:18 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 228 людей, виявлено 6911 нових випадків, одужали - 14 490 - Цензор.НЕТ 8569
показать весь комментарий
06.01.2021 22:19 Ответить
 
 