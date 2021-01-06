В Украине за сутки от COVID-19 умерли 228 человек, выявлены 6 911 новых случаев, выздоровели - 14 490
За минувшие сутки, 6 января, в Украине зафиксированы 6 911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 203 ребенка и 406 медработников.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
За минувшие сутки госпитализированы 2978 человек.
Кроме того, осуществлено тестирований за сутки - 52 968 (в том числе методом ПЦР - 34 938, методом ИФА - 18 030).
За все время пандемии в Украине заболели - 1 090 496 человек, выздоровели - 761 898, летальных случаев - 19 357.
Всего проведены - 5 680 116 ПЦР-тестов.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.
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Вони тарганів смажитимуть.
І ще якусь заразу знайдуть. Жуків, комах ...
Для примера - 20 ноября заболело 14575чел. а госпитализировано 1728чел.
https://glavnoe.ukrainianwall.com/65058-moz-popal-v-pereplet-ukraincy-mogut-ostatsya-bez-lekarstv-nazvana-prichina?utm_source=iua В публикации в соцсети сказано, что предприятие не может принимать и развозить товары, закупленные по государственным программам, а также средства индивидуальной защиты и товары, закупленные для противодействия COVID-19.
https://glavnoe.ukrainianwall.com/65058-moz-popal-v-pereplet-ukraincy-mogut-ostatsya-bez-lekarstv-nazvana-prichina?utm_source=iua Также Медзакупки непосредственно участвовали в процессе сбора статистических данных по заболеваемости. Теперь этого также нет возможности делать.
https://glavnoe.ukrainianwall.com/65058-moz-popal-v-pereplet-ukraincy-mogut-ostatsya-bez-lekarstv-nazvana-prichina?utm_source=iua Это такие препараты и изделия как защитные костюмы и халаты, медицинские маски, экспресс-тесты на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 и лекарственные средства.
Если ваши лидеры, таки нагнут Зеленского на покупку российской "вакцины", то сами они колоться ею не будут и предпочтут американскую.
Нормальные люди колоться ЭТИМ тоже не будут. Следовательно - главными потерпевшими будете вы и вас отвакцинирут этим дерьмом
"Названа ключевая особенность "нигерийского" штамма коронавируса
Биолог Сандей Омилабу заявил, что для зафиксированного в Нигерии штамма коронавируса характерна более высокая скорость распространения, чем для других его вариантов. Также эксперт, на которого ссылается https://www.express.co.uk/ express.co.uk , также сказал, что у людей с новым штаммом чаще наблюдаются более заметные симптомы коронавируса.
Новый штамм коронавируса был зафиксирован в Нигерии в декабре"
и сидеть лохторат в локдаунах будет, пока деньги не закончатся (а политиков таки не повесит их же лохторат).
Даешь дефляцию такую, что экономика встанет!
Когда раздавали деньги за ковид, то инфляция была будь здоров, мы тратили на продукты питания и "мыльно-рыльные" и чистящие средства на 25% больше нашей средней нормы.
А сейчас так "хорошо" стало у лохтората с деньгами, так "хорошо", что даже дешевые товары не берут (и они залеживаются и плесневеют).
Только вчера обсуждали компанию Квонтас (их СЕО рот раскрыл, что только с
международным ветеринарным паспортомковид пассом пассажиров брать будут), и пришли к выводу, что Квонтасу хватит и одного самолета: раз в неделю рейс из Мельбурна в Сидней, раз в неделю рейс из Сиднея в Брисбен, ну вы поняли.
Это какая же экономия выдет на самолетах и работниках, аж заколдобисся.
Мне пофиг, я не летаю, ни Квонтасом, ни вообще никем, но Квонтас за его холуйство занесен мной в тетрадку с заголовком "Наши гниды".
От осложнений от коронавируса в США умерло больше людей, чем от гриппа за прошедшие 10 лет.