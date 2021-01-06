В Украине за сутки от COVID-19 умерли 228 человек, выявлены 6 911 новых случаев, выздоровели - 14 490

За минувшие сутки, 6 января, в Украине зафиксированы 6 911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 203 ребенка и 406 медработников.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки госпитализированы 2978 человек.

Кроме того, осуществлено тестирований за сутки - 52 968 (в том числе методом ПЦР - 34 938, методом ИФА - 18 030).

За все время пандемии в Украине заболели - 1 090 496 человек, выздоровели - 761 898, летальных случаев - 19 357.

Всего проведены - 5 680 116 ПЦР-тестов.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

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