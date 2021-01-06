За сутки в мире выявили 684,5 тыс. новых случаев COVID-19, умерли более 13 тыс. человек. Общее число инфицированных - 86,8 млн
По состоянию на утро 6 января в мире зарегистрировали 684 574 новых случая COVID-19. Умерли за сутки - 13 819 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным, в мире зафиксировано 86 849 283 случаев коронавируса, из них 684 574 за минувшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 876 547 человек, из них 13 819 за прошедшие сутки.
Излечили с начала пандемии 61 581 748 человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе.
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Интересно а кто лечил и чем лечили? Это же вирус (ну, если он существует в том виде, в котором нам впаривают), а вирусное заболевание как известно не лечится
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Отмечается, что умерла 76-летняя пациентка, которая проходила лечение в Баянзурхской районной больнице общего профиля Улан-Батора.
«У нее была слабость мышц грудной клетки, развитая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, высокое кровяное давление, диабет и хронический гепатит C. Сопутствующим диагнозом было инфицирование COVID-19», - говорится в заявлении министерства.30.12.2020
От короны - 0.0024%
Ишемическая болезнь сердца - 15.51 %
Инсульт - 11.06 %
Острые инфекции нижних дыхательных путей - 5.65 %
Хроническая обструктивная болезнь лёгких - 5.62 %
Рак лёгких, трахеи и бронхов - 3.00 %
Топ-5 причин смертности в мире
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