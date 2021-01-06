За сутки в мире выявили 684,5 тыс. новых случаев COVID-19, умерли более 13 тыс. человек. Общее число инфицированных - 86,8 млн

По состоянию на утро 6 января в мире зарегистрировали 684 574 новых случая COVID-19. Умерли за сутки - 13 819 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным, в мире зафиксировано 86 849 283 случаев коронавируса, из них 684 574 за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 876 547 человек, из них 13 819 за прошедшие сутки.

Излечили с начала пандемии 61 581 748 человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе.

Читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 228 человек, выявлены 6 911 новых случаев, выздоровели - 14 490







