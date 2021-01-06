РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12998 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
863 4

За сутки в мире выявили 684,5 тыс. новых случаев COVID-19, умерли более 13 тыс. человек. Общее число инфицированных - 86,8 млн

За сутки в мире выявили 684,5 тыс. новых случаев COVID-19, умерли более 13 тыс. человек. Общее число инфицированных - 86,8 млн

По состоянию на утро 6 января в мире зарегистрировали 684 574 новых случая COVID-19. Умерли за сутки - 13 819 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным, в мире зафиксировано 86 849 283 случаев коронавируса, из них 684 574 за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 876 547 человек, из них 13 819 за прошедшие сутки.

Излечили с начала пандемии 61 581 748 человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе.

Читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 228 человек, выявлены 6 911 новых случаев, выздоровели - 14 490

За сутки в мире выявили 684,5 тыс. новых случаев COVID-19, умерли более 13 тыс. человек. Общее число инфицированных - 86,8 млн 01
За сутки в мире выявили 684,5 тыс. новых случаев COVID-19, умерли более 13 тыс. человек. Общее число инфицированных - 86,8 млн 02
За сутки в мире выявили 684,5 тыс. новых случаев COVID-19, умерли более 13 тыс. человек. Общее число инфицированных - 86,8 млн 03
За сутки в мире выявили 684,5 тыс. новых случаев COVID-19, умерли более 13 тыс. человек. Общее число инфицированных - 86,8 млн 04

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За добу у світі виявили 684,5 тис. нових випадків COVID-19, померли понад 13 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих - 86,8 млн - Цензор.НЕТ 6656
показать весь комментарий
06.01.2021 09:50 Ответить
Излечили с начала пандемии 61 581 748 человек
Интересно а кто лечил и чем лечили? Это же вирус (ну, если он существует в том виде, в котором нам впаривают), а вирусное заболевание как известно не лечится
показать весь комментарий
06.01.2021 10:35 Ответить
В Монголии зафиксировали первый летальный случай из-за осложнения болезни COVID-19. Женщина была пожилого возраста с сопутствующими заболеваниями.

...

Отмечается, что умерла 76-летняя пациентка, которая проходила лечение в Баянзурхской районной больнице общего профиля Улан-Батора.
«У нее была слабость мышц грудной клетки, развитая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, высокое кровяное давление, диабет и хронический гепатит C. Сопутствующим диагнозом было инфицирование COVID-19», - говорится в заявлении министерства.30.12.2020
показать весь комментарий
06.01.2021 10:41 Ответить
Итого в 2020г смертность
От короны - 0.0024%
Ишемическая болезнь сердца - 15.51 %

Инсульт - 11.06 %

Острые инфекции нижних дыхательных путей - 5.65 %

Хроническая обструктивная болезнь лёгких - 5.62 %

Рак лёгких, трахеи и бронхов - 3.00 %

Топ-5 причин смертности в мире

https://countrymeters.info/ru/World#death_clock
показать весь комментарий
06.01.2021 10:42 Ответить
 
 