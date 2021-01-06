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Новости Агрессия России против Украины
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Россия поставила в армию первый дивизион САУ "Коалиция-СВ" с дальностью стрельбы до 70 км

Россия поставила в армию первый дивизион САУ

Министерство обороны РФ сообщило, что в 2021 году на вооружение Таманской мотострелковой дивизии Западного военного округа впервые поступит 18 единиц межвидового арткомплекса "Коалиция-СВ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ukrainian Military Pages".

Отмечается, что 152-мм самоходная гаубица "Коалиция-СВ" базируется на платформе танка Т-90 и предназначена для поражения всей номенклатуры наземных целей: командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, средств ПВО и живой силы противника на расстоянии до 70 км. САУ оснащена гаубицей 2А88 со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, системой автоматизации процессов наведения, выбора цели и навигации.

Рабочие места наводчика и командира оснащены цифровыми дисплеями и интегрированы в единую автоматизированную систему управления тактического звена, что позволяет принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировки огня в любых погодных условиях.

Также САУ оснащена дистанционно управляемой турелью 6С21 с 12,7-мм пулеметом "Корд".

"Уже в сентябре этого года дивизион в составе соединения будет приобщен к международным учениям "Запад-2021", - говорится в сообщении Министерства обороны Российской Федерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция предложила США изучить российские ЗРК С-400 в обмен на закупку истребителей F-35

Автор: 

армия РФ (19620) оружие (10257) россия (96107)


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Топ комментарии
+37
Просто мишень для дронов
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06.01.2021 09:24
+23
А зеленский уничтожил всю ракетную программу Украины. Только не надо говорите, что это совпадение, и фразу "перестать стрелять" придумали порохоботы
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06.01.2021 09:39
+21
Россия поставила в армию первый дивизион САУ "Коалиция-СВ" с дальностью стрельбы до 70 км - Цензор.НЕТ 4703
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06.01.2021 09:28
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дебил всё пво сасада Сирии регулярно делает пиу пиу и мимо
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06.01.2021 11:49 Ответить
ага с125по Кипру супер пво суша- остров
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06.01.2021 11:58 Ответить
В Ливии что было? например то?
"Панцыри" щелкались как семечки. да я уже не буду повторять то шо написал выше про Сирию и долину Бекаа.
ты либо "тролль", либо тебе надо поговорить с пво-шником совка, который выжил в самом плотном типо ПВО районе в мире, который был зазметен в хлам Ф-15-16 или что там еще было. Слепая твоя т.н. "ПВО", тупо обосрались. не позорься хотя бы, а.
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06.01.2021 11:56 Ответить
так, разговор окончен, привет тов. майору от Бориса Козлова.
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06.01.2021 12:05 Ответить
потом окажется , что стреляет ближе, а потом вообще взорвется. Как всегда.
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06.01.2021 09:34 Ответить
неважно что с ней будет и как оно работает, важно что это говно создано для войны со странами третьего мира, для Китая и США это просто мишень
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06.01.2021 09:41 Ответить
от кого перепадет?кому вы нужны,кацапня?
вас же потом кормить надо будет,рукожопов
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06.01.2021 10:01 Ответить
Зебіли пох.рили проект Богдани.
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06.01.2021 09:57 Ответить
Німці вже робили.
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06.01.2021 09:36 Ответить
А зеленский уничтожил всю ракетную программу Украины. Только не надо говорите, что это совпадение, и фразу "перестать стрелять" придумали порохоботы
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06.01.2021 09:39 Ответить
Еще одна армата для парадов.
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06.01.2021 09:52 Ответить
Странное оружие... Ошибка величиной с комариный .. член - и на том конце это выльется в точность плюс минус километр...
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06.01.2021 09:57 Ответить
А яка різниця, якщо метою твоєї армії є знищення жилих кварталів, масові вбивства жінок та дітей?
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06.01.2021 09:58 Ответить
ну до 30км это ышо нормательно но80 км да ещё с глонасом
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06.01.2021 10:16 Ответить
сомневаюсь, что у россиянцев есть активно-реактивные снаряды 152 мм да еще и высокоточные для стрельбы на дальность 70 км. Если имеет больное воображение россиянцев, то это будет в лучшем случае лазерная подсветка цели либо дроном, либо ДРГ
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06.01.2021 13:11 Ответить
чего только от экспэрдов не узнаешь...
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07.01.2021 09:04 Ответить
Сначала руснявым нужно будет создать собственную технологию производства современной микроэлектроники. Потом нужно будет из этой электроники сделать спутники ГЛОНАСС. Далее руснявым нужно будет насобирать мощей и святой воды, что бы освятить космические ракеты, которыми эти спутники будут выводится на орбиту. Потом нужно будет залатать все дыры в системе ГЛОНАСС. Всё выше перечисленное в условиях нынешних реалий, а именно санкций, падения цен на нефть, бегства мозгов из РФ и т.д. выглядит как научная фантастика о параллельных мирах.
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07.01.2021 10:37 Ответить
чего только от экспэрдов не узнаешь...
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07.01.2021 12:31 Ответить
снова пердишь мозгами?
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07.01.2021 12:55 Ответить
у меня-то они хотя бы есть... а по тому бреду, что ты несешь, этого не скажешь...
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07.01.2021 13:18 Ответить
Да не у тебя мозгов. Пердёж есть, а мозгов нет. В жопе мозгов не бывает, разве что у русских.
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07.01.2021 14:04 Ответить
тю, это же сау, стреляют толпой, отстреливают боезапас и сваливают в туман, перезарядились, получили разведданные и данные новой позиции стрельбы - повторили, а целью все равно будет неподвижные укрепления, да и корректировку со спутника или бпла никто не отменял
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06.01.2021 13:35 Ответить
супутники глонас- стреляй по дну тихого океяна
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06.01.2021 14:35 Ответить
пренебрежение к противнику - это лучшее, что вы можете для него сделать
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06.01.2021 14:57 Ответить
к кому -к дивизии таманской офицеров которой в плен повязали в Грозном
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06.01.2021 15:21 Ответить
видел стрельбы чем то подобным, там корректируемый полет, оператор с планшета рулит, один выстрел стоит как новая серьезная иномарка, так что сомневаюсь что массово такое будут изпользовать.
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06.01.2021 22:00 Ответить
За что Зеленский не берется,то все портит и искажает!У 95-го квартала на уме одна мысль - как отбить понаглее себе бабки из бюджета!Привыкли быть на "подтанцовке" на корпоративах в Рашке и у друзей-олигархов из Украины!Гнать их в шею эту многочисленную комарилью !
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06.01.2021 09:59 Ответить
А при чем зебил к кацапской САУ?
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06.01.2021 12:20 Ответить
А нам військо більше не потрібне, у нас мирна коаліція на верховних посадах...
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06.01.2021 10:00 Ответить
Якраз для розминки Байрактарів
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06.01.2021 10:00 Ответить
ударных,херой
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06.01.2021 10:11 Ответить
там ышо диавол в мелочах- для точной стрельбы нужен работающий глонас
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06.01.2021 10:13 Ответить
угу спёрли в Юар технологию но зная рукожопость сру
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06.01.2021 10:06 Ответить
Nemeckyje PZh 2000 toze strelnuli 67 kilometrov.U nix tocnost 1 meter na 50 kilometrov,a u raski pro eto ne piset.
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06.01.2021 10:16 Ответить
диавол там в мелочах- 80 км это разрабатываемый рогозинскими снаряд с наведением по Глонас а так 30-35км активно реактивным
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06.01.2021 10:19 Ответить
Вельми габаритна ціль.
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06.01.2021 10:18 Ответить
догнали ух Юар в 80х
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06.01.2021 10:20 Ответить
Комментарии под новостью о сыне Корбана отключили.
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06.01.2021 10:21 Ответить
много видать сочуствующих....или наоборот....
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06.01.2021 10:30 Ответить
Получается "самый успешный конфликтолог" (как именовал себя корбан), тоже не всемогущ? Выходит, есть Сила, которая слышит и видит слезы тысяч людей разоренных и обиженных "конфликтологом"?
Так было и так будет. Бог сказал: «Бойся слез обиженного тобой человека, ведь он будет просить Меня о помощи, и Я помогу».
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06.01.2021 12:31 Ответить
В общем Мста-С. Оборонка на касапии застряла где-то посередине 80х прошлого столетия. Не очень впечатляет как для "сверхдержавы")
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06.01.2021 10:32 Ответить
Наша Богдана- муйня на палке.зарядка с грунта
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06.01.2021 10:32 Ответить
мобильнее,легче,дешевле
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06.01.2021 13:00 Ответить
хіба що дешевше і то - не факт
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06.01.2021 13:05 Ответить
Та да,28 тонн и 48 разницы почти никакой
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06.01.2021 17:41 Ответить
на що це вплине? хіба що знов на дешевизну
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06.01.2021 18:44 Ответить
активно-реактивный снаряд тоже на 70 км. летит. разница с коалицией небольшая. в любом случае отвечать кацапам надо и "Богдана" лучше чем чешская "Дана".
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06.01.2021 23:17 Ответить
И да, по ттх там почти один в один. Экипаж только меньше. Дальность те же 35-40 км. 80 км это в проекте каким-то супер пупер снарядом яля крылатая ракета, которого пока что толком и не существует.
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06.01.2021 10:35 Ответить
...какие ваши доказательства!!?) вы были в составе экипажа , или вы тот, кого сократили, или вы разработчик!!?))
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06.01.2021 13:29 Ответить
https://infonavigator.com.ua/novosti/v-moskve-srazu-posle-parada-zaglohla-152-mm-sau-2s35-koaliciya-sv-foto/ В Москве, сразу после парада, заглохла 152-мм САУ 2С35 «Коалиция-СВ» (фото) 16:32 | 25.06.2020

Будет иметь название "Пердун"

Росія поставила в армію перший дивізіон САУ "Коаліція-СВ" з дальністю стрільби до 70 км - Цензор.НЕТ 1878
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06.01.2021 10:43 Ответить
Усім устаткована,тири-пири.... Унітаз є?
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06.01.2021 10:47 Ответить
🤣просто дирка на пульту
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06.01.2021 10:54 Ответить
А навіщо? Для цього достатньо штанів.
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06.01.2021 11:39 Ответить
придурки!!!!! Просто придурки!
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06.01.2021 10:52 Ответить
для кого? для США? ГОЛУБИ МИРА хотят соседей кошмарить,
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06.01.2021 10:53 Ответить
В Штатах эксперименталка ЭРКА уже ложит экскалибур прямо на голову за 70 км, при чём подрыв программируемый, длинна ствола 58 калибров , и новый снаряд будет лететь больше 100 км.За амерами не угнаться , плюс у ДАРПы есть проэкт 280 калибра и длинной ствола 12,7м со стрельбой двухступеньчатым снарядом на 1800 км, как то так.
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06.01.2021 13:58 Ответить
По моему не следует недооценивать нашего главного противника и врага,это не дальновидно.Нужно собирать информацию,анализировать, и готовить варианты адекватного ответа. Беспилотники и барражирущие боеприпасы по моему самэ то.
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06.01.2021 11:23 Ответить
Ну да.Шапкозакидательство до добра никогда не доводило . Это толстый намек на то что эта хрень скоро может оказаться в Крыму и на Донбассе проездом .Поэтому уже сейчас нужно прорабатывать контрмеры
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06.01.2021 11:51 Ответить
Именно. Вкладывать ресурсы в разработку своего бпла "сокол", и барражирующих боеприпасов, создавать альянсы с партнерами (Турция,Чехия,Польша) по производству мобильной ствольной артилерии,и боеприпасов к ним. Самим все делать будет долго и дорого.
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06.01.2021 12:26 Ответить
Купить у турков готовые дроны, а ещё лучше расположить у себя боевые соединения,
которые будут на практике обучать наших операторов как работать по реальным целям
на конкретной местности.
Просто учебные занятия, но по реальным целям - нусть Песков сам придумает как это назвать.
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06.01.2021 13:53 Ответить
Турки готовы построить завод по производству этих дронов. Надо соглашаться, и пусть кб "луч" и их "сокол" конкурируют с "байрактаром".Конкуренция пойдет только на пользу.
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06.01.2021 15:32 Ответить
Теперь Воронежу может быть трындец.
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06.01.2021 11:37 Ответить
сцарь-пушка
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06.01.2021 11:42 Ответить
глонас наводка ещё бы по стволу наводили
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06.01.2021 11:59 Ответить
Миль пардон, а нахрена ей такая броня при такой дальности?
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06.01.2021 12:27 Ответить
база от 90 ки
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06.01.2021 12:42 Ответить
Там броня противопульная, ничего особенного а вообще гаубица скорее всего годная до 40 км, узнать бы кво на 40 км для ОФ , бо шото я не верю шо у кацапни будет столько бабла шоб дохренищи активнореактивных наделать из тех шо на 70 км летят.
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06.01.2021 14:04 Ответить
там и 40не будет
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06.01.2021 14:36 Ответить
В первую очередь ствол для покупки шахтерам и трактористам злокачественной ДыРы , а там они буду просто в глаза смотреть Зеленскому.
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06.01.2021 12:33 Ответить
10 пострілів на хвилину, автоматичний вогонь та корегування наступного пострілу за результатами поточного (по радару) + 70 км дальність - це дуже серйозна загроза.
Не розумію веселощів на сайті
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06.01.2021 13:09 Ответить
10 на хвилину - це інтервал у 6 секунд, за 6 секунд багато чого може статись.
Що може показати радар, якщо ціль в укритті ?
Допотопні як на сьогодні технології, то тоо ж невідпрацьовані, навіть шассі ненадійне.
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06.01.2021 13:44 Ответить
радар не ціль підсвічує, а вилітаючий снаряд по типу контр-батарейного радару
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06.01.2021 14:12 Ответить
Чергове анало-говнетное чудо, вже їх було 300 штук
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06.01.2021 14:41 Ответить
Царь-пушка на царь-гусеницах с глохнущим царь-двигателем.
Которой вісокотехнологично управляет царь-бурят (гриль).
Обычный (не царь) боевой ударный дрон после первого выстрела бурята
сделает царь-бабах, и дальность 70 км по любым целям станет неактуальной.
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06.01.2021 13:48 Ответить
В 2015 рашистские обезьяны поставили МСТУ (которую конечно же откопали в шахте) вроде бы далековато от жилых домов, ну... не ближе 2 км. От ее выстрелов в тех домах вылетали окна. У меня в 6-ти км дрожали стекла в подъезде. И так на протяжении нескольких дней по выстрелу в минуту.
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06.01.2021 13:59 Ответить
интересно, сколько тонн навоза одолжили у знаменитого скульптора для постройки етой САУ ?
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06.01.2021 15:53 Ответить
Теперь нашему МО пора задуматься об альтернативе сей нью-рашгаубицы.."Богдана" вроде бы подходит,но при "зелени"ее врят ли до ума доведут...Разве только при обновленой власти?
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06.01.2021 16:11 Ответить
Богдана підійде тоді коли теж зможе випускати за хвилину хоча б снарядів 5-6 по різних цілях і ще за хвилину залишати позицію.
А до цього ще не скоро дійде
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06.01.2021 18:49 Ответить
Понятно,что с мз и системой управления по целям у "Богданы"пока проблемы и работы кб еще хватает..Но все выглядит печально, исходя из желания финансирования новейших разработок вооружения провластной "зелени"и подыгривающего ей МО..
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06.01.2021 21:13 Ответить
На фото эта кАлиция выглядит как какой-то железный капут
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06.01.2021 17:21 Ответить
Якась хе.ня из семейства Арматы.Деструкторы питающиеся совковым гноем на грани разложения не способны создать щось адекватное.
Тянем потянем.... ухх... дубинушка ухнем
Росія поставила в армію перший дивізіон САУ "Коаліція-СВ" з дальністю стрільби до 70 км - Цензор.НЕТ 80
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06.01.2021 18:08 Ответить
Що ? Знову як ормата з фанери?
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06.01.2021 18:12 Ответить
Полагаю не просто Армата,а с улучшенной дополнительной функцией мобильного впрыска антиковидной вакцины Спутник,разрабатывающейся в лаборатории Вектор
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06.01.2021 18:19 Ответить
А какая точность попадания???!!!
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06.01.2021 23:48 Ответить
От Точность я думаю проблем нет, там наверняка комплекс управления серьезный, возможно через спутник...
А вот система защиты от РЭБ это уже другой вопрос...после работы которого она просто становится аналогом гитлеровской Большой Берты...а так же вопрос ее уязвимости с воздуха аля Байрактар
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06.01.2021 23:56 Ответить
а ну расскажи, где в мире существует мобильная техника с элементами РЭБ...
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07.01.2021 09:09 Ответить
Кацапы хоть что то делают, а наш горе-президент только теряет времья!.... и болтает, болтает, болтает...
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07.01.2021 04:26 Ответить
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