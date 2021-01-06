Россия поставила в армию первый дивизион САУ "Коалиция-СВ" с дальностью стрельбы до 70 км
Министерство обороны РФ сообщило, что в 2021 году на вооружение Таманской мотострелковой дивизии Западного военного округа впервые поступит 18 единиц межвидового арткомплекса "Коалиция-СВ".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ukrainian Military Pages".
Отмечается, что 152-мм самоходная гаубица "Коалиция-СВ" базируется на платформе танка Т-90 и предназначена для поражения всей номенклатуры наземных целей: командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, средств ПВО и живой силы противника на расстоянии до 70 км. САУ оснащена гаубицей 2А88 со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, системой автоматизации процессов наведения, выбора цели и навигации.
Рабочие места наводчика и командира оснащены цифровыми дисплеями и интегрированы в единую автоматизированную систему управления тактического звена, что позволяет принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировки огня в любых погодных условиях.
Также САУ оснащена дистанционно управляемой турелью 6С21 с 12,7-мм пулеметом "Корд".
"Уже в сентябре этого года дивизион в составе соединения будет приобщен к международным учениям "Запад-2021", - говорится в сообщении Министерства обороны Российской Федерации.
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"Панцыри" щелкались как семечки. да я уже не буду повторять то шо написал выше про Сирию и долину Бекаа.
ты либо "тролль", либо тебе надо поговорить с пво-шником совка, который выжил в самом плотном типо ПВО районе в мире, который был зазметен в хлам Ф-15-16 или что там еще было. Слепая твоя т.н. "ПВО", тупо обосрались. не позорься хотя бы, а.
вас же потом кормить надо будет,рукожопов
Так было и так будет. Бог сказал: «Бойся слез обиженного тобой человека, ведь он будет просить Меня о помощи, и Я помогу».
Будет иметь название "Пердун"
которые будут на практике обучать наших операторов как работать по реальным целям
на конкретной местности.
Просто учебные занятия, но по реальным целям - нусть Песков сам придумает как это назвать.
Не розумію веселощів на сайті
Що може показати радар, якщо ціль в укритті ?
Допотопні як на сьогодні технології, то тоо ж невідпрацьовані, навіть шассі ненадійне.
Которой вісокотехнологично управляет царь-бурят (гриль).
Обычный (не царь) боевой ударный дрон после первого выстрела бурята
сделает царь-бабах, и дальность 70 км по любым целям станет неактуальной.
А до цього ще не скоро дійде
Тянем потянем.... ухх... дубинушка ухнем
А вот система защиты от РЭБ это уже другой вопрос...после работы которого она просто становится аналогом гитлеровской Большой Берты...а так же вопрос ее уязвимости с воздуха аля Байрактар