Россия поставила в армию первый дивизион САУ "Коалиция-СВ" с дальностью стрельбы до 70 км

Министерство обороны РФ сообщило, что в 2021 году на вооружение Таманской мотострелковой дивизии Западного военного округа впервые поступит 18 единиц межвидового арткомплекса "Коалиция-СВ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ukrainian Military Pages".

Отмечается, что 152-мм самоходная гаубица "Коалиция-СВ" базируется на платформе танка Т-90 и предназначена для поражения всей номенклатуры наземных целей: командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, средств ПВО и живой силы противника на расстоянии до 70 км. САУ оснащена гаубицей 2А88 со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, системой автоматизации процессов наведения, выбора цели и навигации.

Рабочие места наводчика и командира оснащены цифровыми дисплеями и интегрированы в единую автоматизированную систему управления тактического звена, что позволяет принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировки огня в любых погодных условиях.

Также САУ оснащена дистанционно управляемой турелью 6С21 с 12,7-мм пулеметом "Корд".

"Уже в сентябре этого года дивизион в составе соединения будет приобщен к международным учениям "Запад-2021", - говорится в сообщении Министерства обороны Российской Федерации.

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