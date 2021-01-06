Ветеран 93-й ОМБр, "киборг" Игорь Гофман срочно госпитализирован в больницу, нужна помощь в лечении рака горла
Ветеран 93-й бригады, киборг Игорь Гофман псевдо Упырь, нуждается в помощи в борьбе с онкологией - раком горла.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Facebook сообщила дочь Гофмана - Вера.
По ее словам, 25 декабря у ветерана наступило резкое ухудшение здоровья. Было принято решение доставить Гофмана в клинику. Врачи, приняв его смогли быстро стабилизировать состояние.
С ночи воскресенья, 27 декабря, ветеран находится в реанимации и получает максимально возможную помощь.
"Пока говорить о прогнозах невозможно. Он находится под контролем врачей, пережил несколько оперативных вмешательств - для возможности обеспечения организма питательными веществами и медикаментами", - пишет Вера Гофман.
Карты для помощи Игорю Гофману: 5168 7427 1461 7473 (Приват Банк).
5168 7574 1771 1167 - для переводов из-за границы. Обе карты - на его имя.
Ранее Цензор.НЕТ рассказывал историю Игоря Гофмана, который борется с онкологией.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Простые люди помогут, чем смогут.
А депутаны-"слуги", прибарахлившиеся на миллионы офисно-преЗедентские вообще могли бы закрыть проблему за один день.
Не до шуфреча ж звертатися...
Термос с тёплой водой не помешал бы . Может заваривать ромашку, календулу.
В больницах нянечкам не до больных - потому термосы около коек не помешали бы .
Также электрочайник .