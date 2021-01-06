Ветеран 93-й ОМБр, "киборг" Игорь Гофман срочно госпитализирован в больницу, нужна помощь в лечении рака горла

Ветеран 93-й бригады, киборг Игорь Гофман псевдо Упырь, нуждается в помощи в борьбе с онкологией - раком горла.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Facebook сообщила дочь Гофмана - Вера.

По ее словам, 25 декабря у ветерана наступило резкое ухудшение здоровья. Было принято решение доставить Гофмана в клинику. Врачи, приняв его смогли быстро стабилизировать состояние.

С ночи воскресенья, 27 декабря, ветеран находится в реанимации и получает максимально возможную помощь.

"Пока говорить о прогнозах невозможно. Он находится под контролем врачей, пережил несколько оперативных вмешательств - для возможности обеспечения организма питательными веществами и медикаментами", - пишет Вера Гофман.

Карты для помощи Игорю Гофману: 5168 7427 1461 7473 (Приват Банк).

5168 7574 1771 1167 - для переводов из-за границы. Обе карты - на его имя.

Ранее Цензор.НЕТ рассказывал историю Игоря Гофмана, который борется с онкологией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важно, чтобы на передовой чувствовали поддержку, - 62-летняя слепая волонтерка связала для воинов более 2 тыс. пар перчаток. ФОТОрепортаж



