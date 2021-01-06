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Ветеран 93-й ОМБр, "киборг" Игорь Гофман срочно госпитализирован в больницу, нужна помощь в лечении рака горла

Ветеран 93-й бригады, киборг Игорь Гофман псевдо Упырь, нуждается в помощи в борьбе с онкологией - раком горла.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Facebook сообщила дочь Гофмана - Вера.

По ее словам, 25 декабря у ветерана наступило резкое ухудшение здоровья. Было принято решение доставить Гофмана в клинику. Врачи, приняв его смогли быстро стабилизировать состояние.

С ночи воскресенья, 27 декабря, ветеран находится в реанимации и получает максимально возможную помощь.

"Пока говорить о прогнозах невозможно. Он находится под контролем врачей, пережил несколько оперативных вмешательств - для возможности обеспечения организма питательными веществами и медикаментами", - пишет Вера Гофман.

Карты для помощи Игорю Гофману: 5168 7427 1461 7473 (Приват Банк).

5168 7574 1771 1167 - для переводов из-за границы. Обе карты - на его имя.

Ранее Цензор.НЕТ рассказывал историю Игоря Гофмана, который борется с онкологией.

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Ветеран 93-й ОМБр, киборг Игорь Гофман срочно госпитализирован в больницу, нужна помощь в лечении рака горла 01
Ветеран 93-й ОМБр, киборг Игорь Гофман срочно госпитализирован в больницу, нужна помощь в лечении рака горла 02

Автор: 

ветераны (1119) помощь (7863) рак (114) онкология (148) 93 отдельная механизированная бригада (297)


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Топ комментарии
+24
Трохи допоміг, одужуй друже!
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06.01.2021 10:15 Ответить
+20
Рождественские праздники самое время для благотворительности.
Простые люди помогут, чем смогут.
А депутаны-"слуги", прибарахлившиеся на миллионы офисно-преЗедентские вообще могли бы закрыть проблему за один день.
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06.01.2021 10:05 Ответить
+15
+ Одужуй, Герою. Бог у поміч.
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06.01.2021 10:44 Ответить
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Рождественские праздники самое время для благотворительности.
Простые люди помогут, чем смогут.
А депутаны-"слуги", прибарахлившиеся на миллионы офисно-преЗедентские вообще могли бы закрыть проблему за один день.
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06.01.2021 10:05 Ответить
Епучая боляка, слов нет! Отца из-за нее потерял...
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06.01.2021 10:12 Ответить
У меня друг тоже перенес операцию на горле,се равно умер.Метостазы сделали свое дело.
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06.01.2021 10:15 Ответить
В зернятах з кісточок оброкосу є якась речовина яка знищує ракові клітини.
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06.01.2021 10:33 Ответить
Це вроді синильна кислота, але в кісточках фруктів її досить мало і якщо нерегулярно з'їдати пару кісточок з фруктів, то це може сприяти захисту від раку. Тому сам час від часу, коли їм яблуко, то можу з'їсти пару кісточок - шкоди ніякої, але, можливо, допоможе якось захиститись від раку.
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06.01.2021 13:40 Ответить
Трохи допоміг, одужуй друже!
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06.01.2021 10:15 Ответить
та і я теж...
Не до шуфреча ж звертатися...
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06.01.2021 10:28 Ответить
+ Тримайся Воїну!
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06.01.2021 12:34 Ответить
+ Одужуй, Герою. Бог у поміч.
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06.01.2021 10:44 Ответить
+
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06.01.2021 11:04 Ответить
Кабмин выделит 20 млрд на компенсации по "зеленому" тарифу - Шмыгаль
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06.01.2021 11:24 Ответить
Правительство не может обеспечить лечение даже тем кто защищал ету страну. И родственникам приходится просить копейки по людям. Зато десятки миллиардов ежегодно государство выделяет одному сепару Ахметову на никому не нужные *зеленые тарифы*, который не только не защищал Украину а наоборот создавал и финансировал на дамбасе террористические организации. Ето справедливо по вашему?
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06.01.2021 11:31 Ответить
На тумбочки стоит вода. При большом количестве лекарств надо много пить .
Термос с тёплой водой не помешал бы . Может заваривать ромашку, календулу.

В больницах нянечкам не до больных - потому термосы около коек не помешали бы .
Также электрочайник .
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06.01.2021 11:25 Ответить
Думаю нам всем ничего не стоит перевести сущую мелочь, типа 10-50грн, но.....по итогу наберется приличная сумма.
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06.01.2021 11:45 Ответить
Перевів трошки грошей. Видужуй Воїне!
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06.01.2021 13:28 Ответить
+ ми своїх не кидаємо. Одужуй, воїне
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06.01.2021 14:24 Ответить
+
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06.01.2021 16:32 Ответить
Я пенсіонер.Трохи допоміг. Воїне ти Україну захищав! Хай Господь тебе захистить! Видужуй.
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06.01.2021 21:56 Ответить
+
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06.01.2021 23:20 Ответить
Тримайся , друже. Ми з тобою.
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08.01.2021 20:04 Ответить
 
 