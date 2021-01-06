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Дело о взятке Злочевского в $5 млн: Сторона защиты затягивает ознакомление с материалами досудебного расследования, - САП

Дело о взятке Злочевского в $5 млн: Сторона защиты затягивает ознакомление с материалами досудебного расследования, - САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает, что сторона защиты по делу о крупнейшей в истории Украины взятке затягивает ознакомление с материалами досудебного расследования.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с промедлением стороной защиты во время ознакомления с материалами досудебного расследования и, соответственно, несоблюдением разумных сроков при проведении процессуального действия, детектив по согласованию с прокурором САП обратился к следственному судье ВАКС с ходатайством об установлении сроков ознакомления стороны защиты с открытыми им материалами", - говорится в сообщении.

Ходатайство подано в суд 31.12.2020 с требованием установить срок до 22.01.2021, по истечении которого сторона защиты будет считаться реализовавшей свое право на ознакомление с материалами досудебного расследования.

Согласно поданному ходатайству, за более чем месячный срок, максимальное количество материалов, с которыми ознакомился один из защитников составляет 7 томов. Другие участники уголовного производства или же ознакомились с 2-4 томами, или же вообще не появлялись для ознакомления ни разу с момента открытия материалов.

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"Следует заметить, что установка следственным судьей срока на ознакомление с материалами досудебного расследования никоим образом не ограничивает доступ стороны защиты к материалам уголовного производства для ознакомления с ними, а только предоставляет возможность стороне обвинения принять законное и обоснованное решение в порядке ст.283 УПК Украины в пределах отведенного ст.28 УПК Украины разумного срока.
Напомним, что несмотря на окончание 01.12.2020 досудебного расследования в уголовном производстве № 52020000000000362 от 03.06.2020 по подозрению 3 человек в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 369, ст. 368-5 УК Украины, по факту предоставления неправомерной выгоды в размере 5 млн долларов США руководителю САП за закрытие уголовного производства в отношении бывшего министра экологии и природных ресурсов, Печерским райсудом было обязано передать дело в другой следственный орган", - добавили в САП.

Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. 5 миллионов долларов были предназначены руководителям НАБУ и САП, еще 1 миллион долларов Ильяшенко, Кича и Мазурова собирались поделить между собой.

В июле НАБУ и САП заочно сообщили Злочевскому о подозрении. В августе его объявили в розыск и заочно арестовали.

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Автор: 

Злочевский Николай (148) САП (2077)


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Топ комментарии
+2
какая отвратительная рожа
Дело о взятке Злочевского в $5 млн: Сторона защиты затягивает ознакомление с материалами досудебного расследования, - САП - Цензор.НЕТ 6572
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06.01.2021 10:15
+2
Уся надія на...Петра. Тільки він знає що " Коля хороший парень..."
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06.01.2021 10:39
+1
****** з вухами.
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06.01.2021 10:20
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какая отвратительная рожа
Дело о взятке Злочевского в $5 млн: Сторона защиты затягивает ознакомление с материалами досудебного расследования, - САП - Цензор.НЕТ 6572
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06.01.2021 10:15 Ответить
****** з вухами.
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06.01.2021 10:20 Ответить
Еще и малиновый пенджак, сразу видно честный и порядочный бывший министр экологии)
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06.01.2021 10:29 Ответить
Уся надія на...Петра. Тільки він знає що " Коля хороший парень..."
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06.01.2021 10:39 Ответить
угу...

...Вы в курсе, что Коля уже поставил на ваши компании более 10 миллионов долларов?


- Да, я в курсе.
- Коля готов свернуть этот долг, включит его тоже в расчет. Это предложение он просит передать для вас.
- Да, Коля хороший парень. Я подумаю, что можно сделать. Просто по нему в последнее время возбудились американцы.
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06.01.2021 12:15 Ответить
Ну какое расследование теперь? Биден- президент, Колю скоро премьером поставят, хорошой парень ведь!
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06.01.2021 10:29 Ответить
Просто не було чим за електрику в квартирі заплатити панове судді, тариф зелений підвищили, тому і брав хабарі. Суд прийняв до уваги поясненя і .. відпустив фігуранта, бо немає за що зачіпитись. Так воно і станеться.
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06.01.2021 10:30 Ответить
То что это дело закроют,даже сомнений нет. Видимо,уже кто-то взял ещё один чемоданчик без шума и пыли. Теперь надо время потянуть.
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06.01.2021 11:36 Ответить
изначально же было 6 лямов!? кудом лимон зелени дели?
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06.01.2021 15:12 Ответить
Злочевский не досягаем.От слова совсем.Бо он продал акции американской фирме Бурисма в составе директоров которых,такие люди как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80 Александр Квасьневский https://en.wikipedia.org/wiki/Cofer_Black Кофер Блэк .Последний вообще красавчик.Так шо об Злочевского зубы сточите
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06.01.2021 18:24 Ответить
 
 