РФ скрывает участие подсанкционного института МО РФ в создании вакцины "Спутник V", - СМИ
В России пытаются скрыть причастность 48-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации к разработке якобы вакцины от коронавируса "Спутник V", так как данный институт является разработчиком биологического оружия и находится под американскими санкциями, информация о его причастности усложнила бы экспорт препарата.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Guildhall заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
"Россияне всячески пытаются скрыть причастность института Министерства обороны России ФГБУ "48 ЦНИИ" (Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации. - Ред.) к разработке якобы вакцины от коронавируса "Спутник V" по ряду причин. Еще со времен СССР этот институт был причастен к разработке разного рода наступательного биологического оружия и в целом то, что он попал под действие американских санкций, вполне закономерно. То, что этот институт участвовал в разработке вакцины, накладывает отпечаток на экспортные поставки в страны мира", - заявил аналитик.
"Появление коронавируса совпало с аварией, произошедшей в России в лабораториях "Вектора" в сентябре 2019 года (Федеральное бюджетное учреждение науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". - Ред.), ведь Китай был первым, кто зафиксировал коронавирус, но большой вопрос откуда вирус происходит. Именно представители ФГБУ "48 ЦНИИ" участвовали в предоставлении помощи Италии, что на самом деле с учетом отсутствия настоящей помощи было похоже на разведывательную операцию. И тут речь не в попытках россиян узнать какие-то секреты страны-члена НАТО, а в желании получить доступ к "генетическому материалу", зараженным людям, ведь именно в Италии был наивысший пик заражений. Затем вскоре появилась вакцина. Есть прямая связь представителей данного учреждения с пиком заражения и появлением препарата", - подытожил Александр Коваленко.
Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил на своей странице в Facebook, что из Википедии полностью исчезла информация разработчике российской вакцины от коронавируса - ФГБУ "48 ЦНИИ" Минобороны России.
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С праздником всех!!!!
Если не сказать больше - адекватные люди понимали это с самого начала.
Як передає Укріфнформ, заяву опубліковано на https://biolik.com.ua/ сайті компанії.
«У зв'язку з численними запитами адміністрація АТ «Біолік» повідомляє, що 31.12.2020 р. на адресу МОЗ України нами дійсно була відправлена заява про державну реєстрацію лікарського засобу - https://www.ukrinform.ua/tag-vakcina вакцини Гам-КОВІД-Вак, комбінована векторна вакцина для профілактики короновірусної інфекції, спричиненої вірусом SARS-CoV-2, виробництва ФДБУ «НДЦЕМ ім. М.Ф. Гамалеї», МЗ РФ», - йдеться у повідомленні.
Від коментарів агентству в компанії утримуються, в приймальні відповідають, що «керівництва немає на місці», а спілкування зі ЗМІ обмежуватиметься лише повідомленнями на сайті «Біолік».
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!