РФ скрывает участие подсанкционного института МО РФ в создании вакцины "Спутник V", - СМИ

В России пытаются скрыть причастность 48-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации к разработке якобы вакцины от коронавируса "Спутник V", так как данный институт является разработчиком биологического оружия и находится под американскими санкциями, информация о его причастности усложнила бы экспорт препарата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Guildhall заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Россияне всячески пытаются скрыть причастность института Министерства обороны России ФГБУ "48 ЦНИИ" (Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации. - Ред.) к разработке якобы вакцины от коронавируса "Спутник V" по ряду причин. Еще со времен СССР этот институт был причастен к разработке разного рода наступательного биологического оружия и в целом то, что он попал под действие американских санкций, вполне закономерно. То, что этот институт участвовал в разработке вакцины, накладывает отпечаток на экспортные поставки в страны мира", - заявил аналитик.

"Появление коронавируса совпало с аварией, произошедшей в России в лабораториях "Вектора" в сентябре 2019 года (Федеральное бюджетное учреждение науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". - Ред.), ведь Китай был первым, кто зафиксировал коронавирус, но большой вопрос откуда вирус происходит. Именно представители ФГБУ "48 ЦНИИ" участвовали в предоставлении помощи Италии, что на самом деле с учетом отсутствия настоящей помощи было похоже на разведывательную операцию. И тут речь не в попытках россиян узнать какие-то секреты страны-члена НАТО, а в желании получить доступ к "генетическому материалу", зараженным людям, ведь именно в Италии был наивысший пик заражений. Затем вскоре появилась вакцина. Есть прямая связь представителей данного учреждения с пиком заражения и появлением препарата", - подытожил Александр Коваленко.

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил на своей странице в Facebook, что из Википедии полностью исчезла информация разработчике российской вакцины от коронавируса - ФГБУ "48 ЦНИИ" Минобороны России.

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