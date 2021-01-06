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Новости Коронавирус и карантин
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РФ скрывает участие подсанкционного института МО РФ в создании вакцины "Спутник V", - СМИ

РФ скрывает участие подсанкционного института МО РФ в создании вакцины

В России пытаются скрыть причастность 48-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации к разработке якобы вакцины от коронавируса "Спутник V", так как данный институт является разработчиком биологического оружия и находится под американскими санкциями, информация о его причастности усложнила бы экспорт препарата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Guildhall заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Россияне всячески пытаются скрыть причастность института Министерства обороны России ФГБУ "48 ЦНИИ" (Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации. - Ред.) к разработке якобы вакцины от коронавируса "Спутник V" по ряду причин. Еще со времен СССР этот институт был причастен к разработке разного рода наступательного биологического оружия и в целом то, что он попал под действие американских санкций, вполне закономерно. То, что этот институт участвовал в разработке вакцины, накладывает отпечаток на экспортные поставки в страны мира", - заявил аналитик.

"Появление коронавируса совпало с аварией, произошедшей в России в лабораториях "Вектора" в сентябре 2019 года (Федеральное бюджетное учреждение науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". - Ред.), ведь Китай был первым, кто зафиксировал коронавирус, но большой вопрос откуда вирус происходит. Именно представители ФГБУ "48 ЦНИИ" участвовали в предоставлении помощи Италии, что на самом деле с учетом отсутствия настоящей помощи было похоже на разведывательную операцию. И тут речь не в попытках россиян узнать какие-то секреты страны-члена НАТО, а в желании получить доступ к "генетическому материалу", зараженным людям, ведь именно в Италии был наивысший пик заражений. Затем вскоре появилась вакцина. Есть прямая связь представителей данного учреждения с пиком заражения и появлением препарата", - подытожил Александр Коваленко.

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил на своей странице в Facebook, что из Википедии полностью исчезла информация разработчике российской вакцины от коронавируса - ФГБУ "48 ЦНИИ" Минобороны России.

Также читайте: Харьковская компания "Биолек" подала заявку на регистрацию в Украине российской вакцины "Спутник V". ДОКУМЕНТ

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) россия (96107) Минобороны рф (938) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Причастность военньіх микробиологов новосибирского "Вектора" к появлению вируса , адаптированного к человеку , весьма вероятна.
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06.01.2021 10:42
+7
Значит, эта "вакцина" должна быть под санкциями.
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06.01.2021 10:50
+3
Да кто бы в этом сомневался!?
Если не сказать больше - адекватные люди понимали это с самого начала.
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06.01.2021 10:41
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Пфайзер, модерна, Спутник Вэ, какая разница
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06.01.2021 10:31 Ответить
Есть спец. службы мира- сколько можно терпеть всему человечеству все это зло, что исходит из кремля!!!!! А если терпят - значит так нужно!!!!
С праздником всех!!!!
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06.01.2021 10:40 Ответить
Да кто бы в этом сомневался!?
Если не сказать больше - адекватные люди понимали это с самого начала.
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06.01.2021 10:41 Ответить
Но почему китайцы не пускают к себе экспертов ВООЗ?
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06.01.2021 11:21 Ответить
Ну и? Какие будут комментарии? Во всеуслышанье заявлено то, о чем все шушукались.
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06.01.2021 10:41 Ответить
Причастность военньіх микробиологов новосибирского "Вектора" к появлению вируса , адаптированного к человеку , весьма вероятна.
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06.01.2021 10:42 Ответить
99% ПРОЦЕНТОВ Я В ЭТОМ УВЕРЕН
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06.01.2021 12:10 Ответить
Значит, эта "вакцина" должна быть под санкциями.
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06.01.2021 10:50 Ответить
"Спутник V" - конверсионная версия "Новичка". Это как из танков делают тягачи и вездеходы для гражданского применения...
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06.01.2021 10:57 Ответить
Акціонерне товариство «Біолік» (Харків) підтвердило, що 31 грудня подало до Міністерства охорони здоров'я заяву на реєстрацію російської вакцини від коронавірусу, однак від коментарів ЗМІ адміністрація АТ утримується.
Як передає Укріфнформ, заяву опубліковано на https://biolik.com.ua/ сайті компанії.
«У зв'язку з численними запитами адміністрація АТ «Біолік» повідомляє, що 31.12.2020 р. на адресу МОЗ України нами дійсно була відправлена заява про державну реєстрацію лікарського засобу - https://www.ukrinform.ua/tag-vakcina вакцини Гам-КОВІД-Вак, комбінована векторна вакцина для профілактики короновірусної інфекції, спричиненої вірусом SARS-CoV-2, виробництва ФДБУ «НДЦЕМ ім. М.Ф. Гамалеї», МЗ РФ», - йдеться у повідомленні.
Від коментарів агентству в компанії утримуються, в приймальні відповідають, що «керівництва немає на місці», а спілкування зі ЗМІ обмежуватиметься лише повідомленнями на сайті «Біолік».
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06.01.2021 11:04 Ответить
РФ приховує участь підсанкційного інституту МО РФ у створенні вакцини "Супутник V", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4219
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06.01.2021 11:04 Ответить
РФ приховує участь підсанкційного інституту МО РФ у створенні вакцини "Супутник V", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5652
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06.01.2021 11:05 Ответить
вчора "новічок" розробляли... сьогодні вакцину... тільки для недоумків для яких - "какая разница"...
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06.01.2021 11:12 Ответить
РФ приховує участь підсанкційного інституту МО РФ у створенні вакцини "Супутник V", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7263
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06.01.2021 11:16 Ответить
Америку открыли, ага. Бакоружие разрабатывается только вместе со средствами противодействия. Иначе нафига такое оружие? Оружие применено, а на средстве противодействия можно попытаться заработать. Только пока впарить этот шмурдяк никому не удается. Оружие у кацапов получается делать лучше.
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06.01.2021 11:19 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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06.01.2021 11:20 Ответить
У написанні з словом СпутникV слово "вакцина" треба писати у лапках , так як МОЗ не визнає ту мутнянку вакциною.
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06.01.2021 11:28 Ответить
Дык они потому и хотят его бодяжить в Харькове чтоб под санкции не попасть. Очень хитрая одноходовочка, как всегда у рогатых)
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06.01.2021 12:28 Ответить
Значить в міноборони кацапів і вірус зробили... Ібо коли кораблять бойову біологічну зброю, то одночасно і роблять антидот!
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06.01.2021 13:10 Ответить
Даже и козе понятно, что коронавирус, распространился из россии, из лаборатории "Вектор"", в сентябре 2019 года!! Почему коронавирус первым появился в Китае?? Очень просто!! Во первых границы России с Китаем , никакой! Во -вторых там очень большое скопление населения и возможность , для россиян воочию увидеть своё творение в реальном действии на человека и регионы, в целом!! Чистейшей воды биологическое оружие россии, против всех народов мира!!!! И очень удивляет, что это не видят в ВООЗе, В США и НАТО. Наверняка пуйло всех в ВООЗе давно купил с потрохами!!! Нам ,в Украине этот фуфломецин , со многими побочными эффектами, имени Медведчука-путина и даром не нужен!! От Спутника уже отказались Израиль, Венгрия, Китай и другие страны.Ведь своё население россии путин этой гадостью не вакционирует, а только делает вид и тянет время , чтобы для россиян купить В Китае, что-то подешевле и по качественнее, чем Спутник!!!! А санкции всё-таки действуют на пуйла, господа!! очень даже действуют!! Поэтому россия и предатель Украины Медведчук так и лезут без мыла, к нам в жопу, со своим фуфломецином Спутник!! Почувствовали стервятники путина , в лице Медведчука. рабиновичей , погребинских и прочих предателей, запах дармовых денег!!
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06.01.2021 14:45 Ответить
 
 