Мама "слуги народа" Горобца купила Мерседес, стоимость которого стартует от 4,25 млн грн, - СМИ

Мама нардепа "Слуги народа" Александра Горобца перед Новым годом приобрела Mercedes-Benz 2019 выпуска. На сайтах по продаже автомобилей такой Mercedes стоит $150-300 тысяч в зависимости от комплектации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Слідство.Інфо".

Мама депутата - пенсионерка, ранее работала в медицинской сфере.

"Недавно журналисты Bihus.Info зафиксировали, как Горобец перед голосованием за государственный бюджет посещал офис бизнесмена Ильи Павлюка, которого считают куратором одной из депутатских групп в парламенте. Во времена президентства Виктора Януковича его называли "королем западной контрабанды". Он был близок к Игорю Калетнику, который тогда возглавлял Государственную таможенную службу Украины", - отмечает издание.

Имя Ильи Павлюка в 2019 году снова начало регулярно появляться в СМИ, как одного из кураторов избирательной кампании Зеленского, а впоследствии "Слуги народа". Также по данным СМИ, так называемая депутатская группа Павлюка регулярно голосует за решения, которые выгодны для бизнеса украинского олигарха Рината Ахметова.

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В последней декларации Александр Горобец отметил, что пользуется автомобилями БМВ 530E 2017 выпуска и Ленд Ровер 2015 выпуска, которые оформлены на его маму. Вместе эти машины стоят почти 900 тыс. гривен или $32 тыс.

"В коротком комментарии журналистам депутат отметил, что родители продали эти две машины и купили новую - Мерседес "кубик". Рассказывать детали Александр Горобец не захотел и сообщил, что находится на ужине с друзьями, несмотря на то, что это было рабочее время", - отметили журналисты.

Напомним, ранее СМИ рассказали, чем "разжились" родственники "слуг народа" в 2020 году.

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