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Мама "слуги народа" Горобца купила Мерседес, стоимость которого стартует от 4,25 млн грн, - СМИ

Мама

Мама нардепа "Слуги народа" Александра Горобца перед Новым годом приобрела Mercedes-Benz 2019 выпуска. На сайтах по продаже автомобилей такой Mercedes стоит $150-300 тысяч в зависимости от комплектации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Слідство.Інфо".

Мама депутата - пенсионерка, ранее работала в медицинской сфере.

"Недавно журналисты Bihus.Info зафиксировали, как Горобец перед голосованием за государственный бюджет посещал офис бизнесмена Ильи Павлюка, которого считают куратором одной из депутатских групп в парламенте. Во времена президентства Виктора Януковича его называли "королем западной контрабанды". Он был близок к Игорю Калетнику, который тогда возглавлял Государственную таможенную службу Украины", - отмечает издание.

Имя Ильи Павлюка в 2019 году снова начало регулярно появляться в СМИ, как одного из кураторов избирательной кампании Зеленского, а впоследствии "Слуги народа". Также по данным СМИ, так называемая депутатская группа Павлюка регулярно голосует за решения, которые выгодны для бизнеса украинского олигарха Рината Ахметова.

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В последней декларации Александр Горобец отметил, что пользуется автомобилями БМВ 530E 2017 выпуска и Ленд Ровер 2015 выпуска, которые оформлены на его маму. Вместе эти машины стоят почти 900 тыс. гривен или $32 тыс.

"В коротком комментарии журналистам депутат отметил, что родители продали эти две машины и купили новую - Мерседес "кубик". Рассказывать детали Александр Горобец не захотел и сообщил, что находится на ужине с друзьями, несмотря на то, что это было рабочее время", - отметили журналисты.

Напомним, ранее СМИ рассказали, чем "разжились" родственники "слуг народа" в 2020 году.

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Автор: 

авто (4219) имущество (350) Слуга народа (2636)


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Топ комментарии
+60
ЗЕмародери. А за чий же рахунок банкет?
Мама "слуги народа" Горобца купила Мерседес за 8,5 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 7681
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06.01.2021 10:34 Ответить
+50
да-да. мы помним:
Мама "слуги народа" Горобца купила Мерседес за 8,5 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 5753
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06.01.2021 10:36 Ответить
+46
Мама "слуги народа" Горобца купила Мерседес за 8,5 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 5799
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06.01.2021 10:35 Ответить
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Так вова виликий и говорит - мы адиннарот. Но патриоты благим матом орут - ні, ні, і ні! Ми українці і до вас кацапів не маємо аніяких відносин! Ми крадемо тільки українською!!!
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06.01.2021 15:37 Ответить
12 міліардів в 2019 році, «бідненькі» ви наші. Будь ласка!
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06.01.2021 13:41 Ответить
В Израиле все, так или иначе, евреи, а в Украине - только некоторые
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06.01.2021 15:26 Ответить
У него мозги горобца
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06.01.2021 13:13 Ответить
Тоже любит скорость)))?
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06.01.2021 13:25 Ответить
ну чего завидуете? откладывала себе с пенсии на "в последний путь", а потом передумала и купила машину за хлебом ездить...
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06.01.2021 13:30 Ответить
"ну чего завидуете? откладывала себе с пенсии на "в последний путь", а потом" ... о! жизнь вроде налаживается ... "передумала и купила машину за хлебом ездить..."
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06.01.2021 15:40 Ответить
"Слугам народа" мерседесы, виллы, дворцы. Остальным украинцам - тарифы.
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06.01.2021 13:41 Ответить
якби не зеленське економічне чудо, зараз би купувала півкартоплини в супермаркеті. зебіли зробили це разом
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06.01.2021 13:54 Ответить
Плюнуть бы в эти "невинные" глаза. Продажный подонок...Кстати, у медиков не так уж и плохо с зарплатами, раз они покупают "Мерседесы"...
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06.01.2021 14:01 Ответить
Во це наклевал Горобец
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06.01.2021 14:04 Ответить
Вы, суки, лучше бы перечислили хоть часть этих денег детям умершей волонтерки Тарасовой!
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06.01.2021 14:12 Ответить
Твари!
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06.01.2021 14:29 Ответить
То вже дійсно кінець епохи бідності,коли пенсіонери купляють мерседеси!
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06.01.2021 14:53 Ответить
А вы думали, что они зелёные альтруисты? Земля, казино,..... чего то да стоили, что на маме машинку к новому году, излишек хватит. А вы говорили дурочки, молодые, зелёные, а вон как развернулись и тормозов нет, и страх отсутствует, наверно обоснованно, крыша сильная! От законов для нищих, защищает.
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06.01.2021 15:10 Ответить
А в это время: Крупного китайского чиновника приговорили к смерти за коррупцию.

Ранее, в 2018 году, Сяоминь был исключен из партии за грубые нарушения партийной дисциплины и законодательства. В ходе процессе бывшего чиновника обвинили в участии в политических авантюрах, продвижении отдельных людей по служебной лестнице, препятствовании в проведении служебных проверок и инспекций.
Также Сяоминь получал дорогие подарки, в том числе крупные суммы, закатывал шикарные банкеты в дорогих ресторанах, присваивал общественное имущество и использовал служебное положение в личных целях.
За такой список Сколько чиновников наших уже давно нужно.....
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06.01.2021 15:12 Ответить
У вас на Моржовии еще хуже,вернее хуже уже некуда,воровской кагал с Тупиным во главе полностью приватизировал все ресурсы многострадальной заСрашки!А вам ниЧО,нравиЦЦЦЦа...
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06.01.2021 18:04 Ответить
Подозреваю, что её заставил это сделать барыга Порошенко!
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06.01.2021 15:30 Ответить
Вони хапають мільйони доларів.
Зеля прикриє.
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06.01.2021 15:38 Ответить
Очередной мамин ублюдок....
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06.01.2021 17:49 Ответить
Какие мордахи у них кругло-колобковые с хорошо развитой жевательной мускулатурой ,тоже небось диплом юрЫста вовремя прикупил...
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06.01.2021 18:00 Ответить
Тупая примитивная тварь
Мати "слуги народу" Горобця купила Мерседес за 8,5 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6549
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06.01.2021 18:31 Ответить
Ще у одного "мама любит скорость"... А лице горобця такоє "одухотворьонноє"...зразу видно, що "слуга" багатих господ...
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06.01.2021 20:55 Ответить
Не, ну валеричь конечно постебался конкретно, когда втащил шапито в большую игру и обозвал партию слугами народа. Сейчас сам смак, что не вскрытие то просто разрыв печени от смеха. Я себе представить боюсь, что после зе будет)Мати "слуги народу" Горобця купила Мерседес за 8,5 млн грн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1331
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06.01.2021 21:03 Ответить
Почитал ленту , с пивом зашла , поржал сам с собой и подумал , а что если б всех писак в депутаты выбрали и предложили б сразу расценки на те или иные виды деятельности . Конечно ни при барыге , ни при овоще , ни при юще такого и быть не могло . Депутат - коррупционер , это точно не Украина . Вот при Зеле всё и проросло . Ребята не буду , конечно , обобщать , но знаю одно , даже по себе - к рукам бы прилипло . Мы такая страна , страна коррупционеров . Ребенок ещё в маме , а уже надо нести в роддом , потом ясли , садик , школа , универ , диплом , права , военный билет , санкнижка и тд и тп . Просто каждый на своём уровне . Побудь (виртуально) на его (депутата) месте - задумаешься , а я чё не такой . Да и в депутаты идут люди не бедные в основном , Гаврилюк не в счёт и то как поднялся , на море съездил при Порохе то . Пойду ещё пива возьму .Всех с Рождеством !!! Слава Украине !!!
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07.01.2021 14:45 Ответить
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