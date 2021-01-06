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Новости Коронавирус и карантин
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Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 не превышает 50% ни в одной из областей Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 не превышает 50% ни в одной из областей Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 6 января загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% ни в одной из областей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% ни в одной из областей Украины.

Загруженность коек по Украине составляет 34,9%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины. В целом по Украине показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 264,8 человека.

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Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 не превышает 50% ни в одной из областей Украины, - Минздрав 01

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карантин (16729) Минздрав (4903) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Судя по статистике которую нам впаривает Степан Максимов - там уже все давным давно выздоровили и загруженость не больше 10%
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06.01.2021 11:03 Ответить
Система "нужно просто перестать тестировать" срабатывает! Эпидемия прямо на глазах тает.
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06.01.2021 11:05 Ответить
Двома твітами Манделі.
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06.01.2021 11:20 Ответить
не превышает? - зрада.
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06.01.2021 11:35 Ответить
Все, закрывайте эти койки. Кислород обратно в воздух отпустите. Бубочка победила эпидемию.
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06.01.2021 11:41 Ответить
Ясное дело, больные лежат по домам их никто не принимает у больницы. Хватит тошнить каждый день своими рожами со статистикой которой Нет.
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06.01.2021 11:57 Ответить
 
 