Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 не превышает 50% ни в одной из областей Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 6 января загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% ни в одной из областей Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% ни в одной из областей Украины.
Загруженность коек по Украине составляет 34,9%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины. В целом по Украине показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 264,8 человека.
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