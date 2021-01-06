В ближайшее время Минздрав отстранит ГП МЗУ от закупки вакцин против COVID-19, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины планирует поменять компанию-закупщика вакцин для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Своими постами Арсен Жумадилов (глава ГП "Медицинские закупки Украины". - Ред.) дискредитирует Украину перед международным сообществом. Также этим он начал ухудшать наши позиции в переговорах (о поставке вакцин от COVID-19. - Ред.). Я думаю, что в ближайшем времени мы поменяем компанию, которая будет выполнять функции по закупке вакцин. Мы не можем рисковать обеспечением вакцинами Украины", - объяснил министр.

В то же время Степанов назвал фейком информацию о том, что ГП "Медзакупки" остановило работу.

"Предприятие работает в штатном режиме", - сказал глава Минздрава.

Напомним, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" заявило, что с 1 января его работа заблокирована Министерством здравоохранения Украины.

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