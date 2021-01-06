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Новости Коронавирус и карантин
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В ближайшее время Минздрав отстранит ГП МЗУ от закупки вакцин против COVID-19, - Степанов

В ближайшее время Минздрав отстранит ГП МЗУ от закупки вакцин против COVID-19, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины планирует поменять компанию-закупщика вакцин для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Своими постами Арсен Жумадилов (глава ГП "Медицинские закупки Украины". - Ред.) дискредитирует Украину перед международным сообществом. Также этим он начал ухудшать наши позиции в переговорах (о поставке вакцин от COVID-19. - Ред.). Я думаю, что в ближайшем времени мы поменяем компанию, которая будет выполнять функции по закупке вакцин. Мы не можем рисковать обеспечением вакцинами Украины", - объяснил министр.

В то же время Степанов назвал фейком информацию о том, что ГП "Медзакупки" остановило работу.

"Предприятие работает в штатном режиме", - сказал глава Минздрава.

Напомним, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" заявило, что с 1 января его работа заблокирована Министерством здравоохранения Украины.

Читайте: Минздрав против переноса или отмены жесткого карантина, - Степанов

Автор: 

вакцина (3815) госзакупки (961) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Жумадилов Арсен (44) ГП Медзакупки (7)


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Топ комментарии
+21
сир-бор із за неподіленого бабла.
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06.01.2021 11:14
+16
Всё понятно. Зе-власть априори обосралась с вакцинацией Украины, теперь ищут крайнего.
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06.01.2021 11:16
+13
Жена экс-губернатора Одесской области Максима Степанова в день его назначения министром здравоохранения Украины зарегистрировала в пригороде Одессы медицинскую компанию «Бестздрав».

По данным https://368.media/2020/04/02/maksim-stepanov-chto-izvestno-o-novom-glave-minzdrava/ 368.media , компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса.
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06.01.2021 11:30
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Правила форума Совет форумчан
а шо так обтекаемо?как вакцина называется,изза которой сыр-бор?
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06.01.2021 11:11 Ответить
сир-бор із за неподіленого бабла.
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06.01.2021 11:14 Ответить
лучше бы КУовиду делили
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06.01.2021 12:31 Ответить
"Скотомогильник"...
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06.01.2021 11:16 Ответить
Любая вакцина от вируса короны - фуфел. Тупо распил бабла.
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06.01.2021 11:17 Ответить
Акціонерне товариство «Біолік» (Харків) підтвердило, що 31 грудня подало до Міністерства охорони здоров'я заяву на реєстрацію російської вакцини від коронавірусу, однак від коментарів ЗМІ адміністрація АТ утримується.
Як передає Укріфнформ, заяву опубліковано на https://biolik.com.ua/ сайті компанії.
«У зв'язку з численними запитами адміністрація АТ «Біолік» повідомляє, що 31.12.2020 р. на адресу МОЗ України нами дійсно була відправлена заява про державну реєстрацію лікарського засобу - https://www.ukrinform.ua/tag-vakcina вакцини Гам-КОВІД-Вак, комбінована векторна вакцина для профілактики короновірусної інфекції, спричиненої вірусом SARS-CoV-2, виробництва ФДБУ «НДЦЕМ ім. М.Ф. Гамалеї», МЗ РФ», - йдеться у повідомленні.
Від коментарів агентству в компанії утримуються, в приймальні відповідають, що «керівництва немає на місці», а спілкування зі ЗМІ обмежуватиметься лише повідомленнями на сайті «Біолік».
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06.01.2021 11:17 Ответить
Этот "Биолик" полностью под крышей засРаши -смотреть здесь (https://www.facebook.com/anticor.kharkiv/posts/2860661927543348/),поэтому чахлик невмирущий по указивке кума-карлика правдами и неправдами продвигает кремлевское фуфло "спутник V" в Украину.
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06.01.2021 12:11 Ответить
Все нормальные страны еще весной и летом проплатили вакцины и теперь только получают,а у нас как всегда собираются..
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06.01.2021 11:15 Ответить
Всі нормальні країни проплачували нормальну вакцину.
Пліснява веде боротьбу не за якісну вакцину, а за відкати від закупівлі китайського лайна.В ближайшее время Минздрав отстранит ГП МЗУ от закупки вакцин против COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 7397
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06.01.2021 11:27 Ответить
так и А.Жумадилов про это и написал "Міністр Степанов з весни, протягом всього літа, осені декларував, що веде переговори з виробниками вакцин. Поки ним велись переговори, значні обсяги в достатній кількості для забезпечення колективного імунітету свого населення змогли замовити не тільки Канада, США, країни ЄС, інші країни Великої Двадцятки, але і Мексика, Чілі, Єгипет, Аргентина, Тайланд, Еквадор, Коста-Ріка, Панама, Ліван, Перу, Філіпіни, Мороко, Малайзія тощо.Натомість станом на 29 грудня Украина мали 0 "Источник: https://censor.net/ru/b3240318Источник: https://censor.net/ru/b3240318
А теперь степашка заявляет ""Своими постами Арсен Жумадилов (глава ГП "Медицинские закупки Украины". - Ред.) дискредитирует Украину перед международным сообществом. Также этим он начал ухудшать наши позиции в переговорах (о поставке вакцин от COVID-19. - Ред.)"
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06.01.2021 12:29 Ответить
Пилите Шура, они золотые!
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06.01.2021 11:16 Ответить
Всё понятно. Зе-власть априори обосралась с вакцинацией Украины, теперь ищут крайнего.
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06.01.2021 11:16 Ответить
все нажраться не можете упыри?
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06.01.2021 11:18 Ответить
Узеленські нездари.
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06.01.2021 11:18 Ответить
КИЇВ. 6 січня. УНН. Міністерство охорони здоров'я за підсумками 2020 року вважає неефективною діяльність ДП "Медзакупівлі", адже воно провалило 103 тендери на закупівлю ліків. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"МОЗ за результатами 2020 року вважає діяльність цього підприємства неефективною. У нього є одна функція, яка називається "за кошти, отримані від держави, провести відповідні закупівлі" - купити важливі для країни ліки. Вони є дороговартісними і закуповуються централізовано", - сказав Степанов.
За його словами, у 2020 році міністерством було доручено ДП "Медзакупівлі" провести закупки по 483 позиціях лікарських засобів. Станом на 31 грудня 2020 року, тендери по 103 позиціях із 483 було провалено, тобто 20% від загальної кількості.
"Серед них препарати для пацієнтів з онкологією, включаючи препарати для лікування онкології у дітей. Це препарати для лікування кардіозахворювань. По кардіогрупі практично все було провалено", - додав Степанов.
Він зазначив, що МОЗ перестрахується і буде закуповувати ці ліки з інших джерел.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України ініціювало впровадженняhttps://www.unn.com.ua/uk/news/1903396-moz-zminit-protseduru-formuvannya-nomenklaturi-medzakupivel передових технологій у формуванні номенклатури медичних закупівель за кращими світовими стандартами. Відтепер перевагу надаватимуть тим лікарським засобам, які охоплюватимуть більшу кількість пацієнтів, матимуть вищу ефективність та додану вартість життя.
Джерело: https://www.unn.com.ua/ УНН
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06.01.2021 11:21 Ответить
Можете не нагадувати,що Стєпановська братва прийшла грабувати хворих українців.
Певно ж, ті тендери провалені,як і закупівля вакцини від COVID-19,коли МОЗ нібито вело перемовини з виробниками з травня,а врешті замовили в посередника за завищеною ціною.(доручення на закупівлю дали в грудні).
Ще минулий упиряка Ємець намагався нагрітись на держзакупівлях.Не дали.
https://life.pravda.com.ua/columns/2020/03/23/240325/ "По-хорошому не буде": гендиректор медзакупівель відмовляється брати в ДП протеже міністра
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06.01.2021 11:34 Ответить
Якщо Зєля може розігнати КСУ ,чому ж Стєпашка не може скасувати ДЗУ,організацію,спеціально створену для швидких,ефективних,безкорупційних закупівель .
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06.01.2021 11:22 Ответить
"Праклятоє наслєдіє Супрун!".
Не для цього зелені до влади прийшли щоб ліки дешеві були, вони ж не лохи якісь 🙂
Зараз схемку замутять і все в ажурі. 😎
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06.01.2021 11:58 Ответить
Дискредитирует, гад! Закупкт должны проходить через фирмы, которые образовались в момент назначения Степанова министром. Эти ничего не дисредитируют. Это хорошие фирмы. Правильные.
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06.01.2021 11:25 Ответить
Жена экс-губернатора Одесской области Максима Степанова в день его назначения министром здравоохранения Украины зарегистрировала в пригороде Одессы медицинскую компанию «Бестздрав».

По данным https://368.media/2020/04/02/maksim-stepanov-chto-izvestno-o-novom-glave-minzdrava/ 368.media , компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса.
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06.01.2021 11:30 Ответить
Невже ці ...ляді думають, що за це не доведеться відповідати?
Вони думають, що приховавши своє декларування їм не доведеться відповідати за всі ці схематози та махінації?
"Ми вже прапорами махати не будемо!" - Дмитро Ярош.
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06.01.2021 12:02 Ответить
Ну вот, есть же достойные! Через них и закупать. Ну, может еще какую-то зеленую фирму допустить. Иначе уволят.
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06.01.2021 11:35 Ответить
Знов чинуші не змогли щось організувати і один в одного лайном кидаються.
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06.01.2021 11:50 Ответить
Собаки.
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06.01.2021 11:52 Ответить
https://www.facebook.com/uamedpro/?__cft__[0]=AZV417PJDxJjNU_9KTxK_-uNboELeEyfkbU8m4x4fgGO7K1X1Lh3DLhPfSi9jzVbFQUeApCAQUSNDJzA5-zZNsVWw-OcbrCoDhT1Frr9_LaUR-X_GU4MgqTko0ik8h5pcPVFrAbG418aDqxsD4aYLJUw&__tn__=-UC%2CP-R Медичні закупівлі України

https://www.facebook.com/uamedpro/posts/708018359853125?__cft__[0]=AZV417PJDxJjNU_9KTxK_-uNboELeEyfkbU8m4x4fgGO7K1X1Lh3DLhPfSi9jzVbFQUeApCAQUSNDJzA5-zZNsVWw-OcbrCoDhT1Frr9_LaUR-X_GU4MgqTko0ik8h5pcPVFrAbG418aDqxsD4aYLJUw&__tn__=%2CO%2CP-R 22 год ·

Найближчим часом МОЗ усуне ДП МЗУ від закупівлі вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1765 "Від початку 2021 року ДП "Медичні закупівлі України" не має фінансування для здійснення своєї операційної діяльності.

Міністерство охорони здоров`я України не затвердило Тимчасовий план використання бюджетних коштів на 2021 рік, що був заздалегідь надісланий на МОЗ.

Без погодження фінансового забезпечення зі сторони МОЗ України, від початку січня 2021 року, робота ДП заблокована.

Ми не можемо:

Найближчим часом МОЗ усуне ДП МЗУ від закупівлі вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1765 приймати та розвозити товари. Це стосується ліків та медвиробів, що закуплені за державними програмами МОЗ України. Зокрема, за такими напрямками як дитяча та доросла онкологія, дитяча та доросла гемофілія, ДЦП, розсіяний склероз, АРВ терапія, препарати для лікування дихальних розладів новонароджених тощо. Це також стосується засобів індивідуального захисту та товарів, що закуплені для протидії COVID-19, зокрема захисних костюмів та халатів, медичних масок, експрес-тестів на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та лікарських засобів;

Найближчим часом МОЗ усуне ДП МЗУ від закупівлі вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1765 продовжувати збір інформації про залишки медичних товарів на місцях, а також збирати дані, що необхідні для формування національної статистики щодо протидії COVID-19. Під загрозою функціонування нашої системи MedData, оскільки необхідно провести закупівлю потужності серверів, на яких знаходитиметься система у поточному році (попередній договір був обмежений 2020 роком). Нагадаємо, що ми збираємо дані з сотень лікарень та лабораторій по всій Україні. Ці дані використовуються Кабінетом Міністрів України та https://www.facebook.com/rnbou/?__cft__[0]=AZV417PJDxJjNU_9KTxK_-uNboELeEyfkbU8m4x4fgGO7K1X1Lh3DLhPfSi9jzVbFQUeApCAQUSNDJzA5-zZNsVWw-OcbrCoDhT1Frr9_LaUR-X_GU4MgqTko0ik8h5pcPVFrAbG418aDqxsD4aYLJUw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/rnbou/?__cft__[0]=AZV417PJDxJjNU_9KTxK_-uNboELeEyfkbU8m4x4fgGO7K1X1Lh3DLhPfSi9jzVbFQUeApCAQUSNDJzA5-zZNsVWw-OcbrCoDhT1Frr9_LaUR-X_GU4MgqTko0ik8h5pcPVFrAbG418aDqxsD4aYLJUw&__tn__=kK-R Рада національної безпеки і оборони України
для планування ефективної боротьби з поширенням хвороби. Ми забезпечуємо технічну підтримку системи та всю ключову комунікацію щодо формування даних. Під загрозою всі вже існуючі та заплановані рішення;

Найближчим часом МОЗ усуне ДП МЗУ від закупівлі вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1765 підписувати та обмінюватися документами з логістичним партнером, постачальниками, Державною казначейською службою України, Міністерством охорони здоров`я та іншими структурами, з якими ми взаємодіємо в операційній діяльності;

Найближчим часом МОЗ усуне ДП МЗУ від закупівлі вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1765 здійснювати оприбуткування та облік товарів, надавати виписки по оплатах з рахунку для контрагентів, формувати звіти по виконанню бюджетних програм та закривати передоплати по https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-1614310005498651/?__cft__[0]=AZV417PJDxJjNU_9KTxK_-uNboELeEyfkbU8m4x4fgGO7K1X1Lh3DLhPfSi9jzVbFQUeApCAQUSNDJzA5-zZNsVWw-OcbrCoDhT1Frr9_LaUR-X_GU4MgqTko0ik8h5pcPVFrAbG418aDqxsD4aYLJUw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-1614310005498651/?__cft__[0]=AZV417PJDxJjNU_9KTxK_-uNboELeEyfkbU8m4x4fgGO7K1X1Lh3DLhPfSi9jzVbFQUeApCAQUSNDJzA5-zZNsVWw-OcbrCoDhT1Frr9_LaUR-X_GU4MgqTko0ik8h5pcPVFrAbG418aDqxsD4aYLJUw&__tn__=kK-R Державна Казначейська Служба України
;

Найближчим часом МОЗ усуне ДП МЗУ від закупівлі вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1765 проводити антикорупційну експертизу контрагентів.

Це не вичерпний перелік тих процесів, які заблоковані через зволікання МОЗ України із затвердженням фінансового забезпечення держпідприємства...."
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06.01.2021 12:07 Ответить
Самое веселое будет когда зебобы будут впаривать китайскую ил мокшанскую бодягу по цене раз в 10 выше Пфайзера. ) А оно так и будет. У них по другому просто не получиться)
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06.01.2021 12:23 Ответить
китайская вакцина не бодяга но никто не помешает временно отстранить кореша от госзакупок потом купить фуфломицин впарить народу втридорога и долго и нудно ловить зицпредседателя...карфаген должен быть разрушен бабло должно быть украдено
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06.01.2021 12:32 Ответить
Клиника БАРИС идёт в наступление!

Долой Доктора Смерть!
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06.01.2021 12:30 Ответить
Мафия непобедима))))
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06.01.2021 12:31 Ответить
Скоро отстранит, но пока не отстраняет, чтобы дать возможность накрасть и поделиться.))
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06.01.2021 12:49 Ответить
3,14дарасы и на пандемии деньги зарабатывают. А потом в храм с хлебушком и винцом ходят - грехи замаливают.
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06.01.2021 12:58 Ответить
Фармацевчиская мафия вернула свои позиции, но Порошенко и Супрун всё равно плохие, а Зеленский хороший.
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06.01.2021 12:59 Ответить
Як можна ще дискредитувати товарісча Стєпанова???? Ти ж вже навіть ВОЗа послав... чемпіон зі статистики.
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06.01.2021 13:26 Ответить
стара накатана схема для заволодіння грошима. степанов, він же кум палиці, останній родич Ігоря Валерійовича, фундатора СН. є якорними пайщиками в цих бізнесах.як у приказці - пошуки винного, покарання невинного, нагородження непричетного - а гроші були ваші стали наші.Селяві як говорять у франції.
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06.01.2021 15:15 Ответить
 
 