За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 19 человек, выздоровел - 651, выявлен 931 новый случай, - Кличко

Количество заболевших коронавирусом с начала пандемии в Киеве превысило 115 тыс. человек.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 931. Умерли 19 человек. Всего коронавирус унес жизни 2 022 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 115 300", - отметил Кличко.

Среди заболевших 540 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 365 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 11 девочек от 5 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 16 лет.

Заболели, в частности, 25 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 71 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 651 человек. Всего коронавирус побороли 41 572 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 172, в Днепровском - 137 и в Деснянском районе - 133 случая.

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