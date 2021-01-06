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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 19 человек, выздоровел - 651, выявлен 931 новый случай, - Кличко

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 19 человек, выздоровел - 651, выявлен 931 новый случай, - Кличко

Количество заболевших коронавирусом с начала пандемии в Киеве превысило 115 тыс. человек.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 931. Умерли 19 человек. Всего коронавирус унес жизни 2 022 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 115 300", - отметил Кличко.

Среди заболевших 540 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 365 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 11 девочек от 5 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 16 лет.

Заболели, в частности, 25 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 71 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 651 человек. Всего коронавирус побороли 41 572 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 172, в Днепровском - 137 и в Деснянском районе - 133 случая.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25667) Кличко Виталий (4652) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А в статистиці по Україні, кількість хворих просто зменшується в геометричній прогресії... Зеленський і його міністри брехуни... І ця інформація по Києву тому підтвердження.
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06.01.2021 11:49 Ответить
Кількість хворих постійно зростає а не меншає.
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06.01.2021 11:50 Ответить
Потрібно ж лохам подавати якийсь позитив на фоні падіння рейтингу потерпілого каратиста всєя Галактики.
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06.01.2021 12:15 Ответить
Пидалику коронавирус как "подарок небес", с чем бы он еще при своих ораторских " способностях" да и организационных мог бы ежедневно появляться на ТВ и новостях. а так каждый божий день как говорящий попугай проблеет заученные фразы при этом все ни как не овладеет своей речью и мимикой ( наигранность и заученность выпячивается из всех щелей). Ну не его это. Его это в прошлом бокс , а сейчас вышибала в кабаке Гамбурга ( при чем рядового, где то возле входа.)
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06.01.2021 12:07 Ответить
Щоб закінчилась епідемія , потрібно просто перестать хворіть! Янілох підтвердить !😈
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06.01.2021 12:19 Ответить
 
 