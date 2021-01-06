"Слуга народа" Радуцкий об уменьшении объемов тестирования на COVID-19: Многие разъехались по гостям, меньше обращаются к врачам
Нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий объяснил, почему статистика заболеваемости коронавирусом снизилась.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Почему Минздрав хочет вводить ограничения, потому что там считают, что после инкубационного периода будет увеличение заболеваемости, а во-вторых, увеличится количество тестирований на коронавирус. Это не потому что Минздрав сегодня экономит средства и не тестирует. Нет, действительно многие разъехались по гостям, кто-то уехал за границу. И в праздники, на выходные, посмотрите статистику, у нас всегда на выходных тестов делается меньше не потому, что их не хотят делать, а потому, что люди меньше обращаются, ждут понедельника, вторника - это традиционно", - заявил нардеп.
Радуцкий отметил, что после праздников статистика больных коронавирусом в Украине изменится.
"Думаю, после 8 января мы будем иметь несколько иную статистику. Потому что люди вернутся из отпусков, от родственников - и будут чаще обращаться к врачам, и будем иметь значительно большее количество тестирований. Тем более что уже сегодня более 60 тыс. в регионы поехало экспресс-тестов на антиген, сейчас ожидается поставка еще 1,5 млн этих тестов. Эти тесты делаются гораздо быстрее - 15-30 минут", - сказал Радуцкий.
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так что отмазка интересная-но не правдоподобная
Та ну на!
Они ж в гостях, в портьеру могу высморкаться
Вкуса-запаха не чувствуют?
Это уже хуже, водка с оливье - совсем не те!
Зачем тестирование?
Ковид остановит Мендель твитами и рассосет Гунявый своими гундосиками 😂
Повтор прикола с Николаевом!
Почему в Николаеве нет вируса...... Потому что нет тестов....
Только не умрите от смеха.
Миша Радуцкий где-то накрадуцкал вакцину от коронавируса от Pfizer и теперь прозванивает лучших людей этой страны и толкает им по 3 тыс баксов за дозу.
Санта Барыга.
https://mobile.twitter.com/rosakatzman червона шапка https://mobile.twitter.com/rosakatzman @rosakatzman https://mobile.twitter.com/rosakatzman/status/1344366340036063233 30 дек. 2020 г.
Це ту, яку в германії розморозили і спортили ?
когда вижу, как ТЫПИЛ пытается надурить других ТЫПИЛОВ!
У Украины больше нет денег на эту пьесу.
Долой реформы Доктора Смерть!
Сиділо б, паскуда, і далі ціхо, як гівно у траві, щоб людей не дратувало.