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Новости Коронавирус и карантин
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"Слуга народа" Радуцкий об уменьшении объемов тестирования на COVID-19: Многие разъехались по гостям, меньше обращаются к врачам

Нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий объяснил, почему статистика заболеваемости коронавирусом снизилась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Почему Минздрав хочет вводить ограничения, потому что там считают, что после инкубационного периода будет увеличение заболеваемости, а во-вторых, увеличится количество тестирований на коронавирус. Это не потому что Минздрав сегодня экономит средства и не тестирует. Нет, действительно многие разъехались по гостям, кто-то уехал за границу. И в праздники, на выходные, посмотрите статистику, у нас всегда на выходных тестов делается меньше не потому, что их не хотят делать, а потому, что люди меньше обращаются, ждут понедельника, вторника - это традиционно", - заявил нардеп.

Радуцкий отметил, что после праздников статистика больных коронавирусом в Украине изменится.

"Думаю, после 8 января мы будем иметь несколько иную статистику. Потому что люди вернутся из отпусков, от родственников - и будут чаще обращаться к врачам, и будем иметь значительно большее количество тестирований. Тем более что уже сегодня более 60 тыс. в регионы поехало экспресс-тестов на антиген, сейчас ожидается поставка еще 1,5 млн этих тестов. Эти тесты делаются гораздо быстрее - 15-30 минут", - сказал Радуцкий.

Также читайте: В Украину тайно завезли вакцину Pfizer, ею вакцинировались представители власти, - Бродский

Автор: 

карантин (16729) тестирование (496) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
"Слуга народа" Радуцкий об уменьшении объемов тестирования на COVID-19: Многие разъехались по гостям, меньше обращаются к врачам - Цензор.НЕТ 9732
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06.01.2021 12:59 Ответить
+8
никто просто так,из спортивного интереса тесты не делает...только когда заболеешь.а заболевший вряд ли поедет проведывать родственников.
так что отмазка интересная-но не правдоподобная
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06.01.2021 12:58 Ответить
+8
Пошел вон чмо, весной, когда людям нужны были маски, продало все. Тварь.
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06.01.2021 12:58 Ответить
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никто просто так,из спортивного интереса тесты не делает...только когда заболеешь.а заболевший вряд ли поедет проведывать родственников.
так что отмазка интересная-но не правдоподобная
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06.01.2021 12:58 Ответить
наши 73 % сограждан именно так и поступят - даже заболевшие поедут проведывать своих сородичей, даже если они и не приглашали
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06.01.2021 13:00 Ответить
Радуцький гадає на кофейній гущі, замість того щоб проводити планові тестування груп ризику які працюють не зважаючи на свята - водії транспорту, таксисти, правоохоронці, медики, працівники комунальних служб.
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06.01.2021 13:08 Ответить
він не гадає. він бреше.
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06.01.2021 15:40 Ответить
Шо, насморк, кашель ?
Та ну на!
Они ж в гостях, в портьеру могу высморкаться
Вкуса-запаха не чувствуют?
Это уже хуже, водка с оливье - совсем не те!

Зачем тестирование?
Ковид остановит Мендель твитами и рассосет Гунявый своими гундосиками 😂
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06.01.2021 15:22 Ответить
А если поехал зодоровым, а у родственников заболел, то тест никто не делает( из личного опыта).
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06.01.2021 15:30 Ответить
Пошел вон чмо, весной, когда людям нужны были маски, продало все. Тварь.
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06.01.2021 12:58 Ответить
От цікаво мені було б з тобою поговорити! В очі заглянути. Послухати твою історію. Як тобі живеться без мізків?
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06.01.2021 13:25 Ответить
Ты же без мозгов живешь, тебе лучше знать.
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06.01.2021 14:10 Ответить
За це чмо ти півтора роки тому двома руками голосував.
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06.01.2021 14:20 Ответить
А за яке чмо ти голосував?
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06.01.2021 22:59 Ответить
За людину,яку вважав кращою,хоча в мене до нього немало претензій.І зараз вважаю,що робив правильний вибір,на відміну від більшості виборців зеленського,що тепер жують соплі "ми не цього хотіли".
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07.01.2021 11:20 Ответить
Достатньо було просто назвати його прізвище ))
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07.01.2021 14:39 Ответить
пи*добол!
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06.01.2021 12:58 Ответить
Многие улетели на Флостон. А там не болеют и больниц нет.... Поєтому нет и тестов!
Повтор прикола с Николаевом!
Почему в Николаеве нет вируса...... Потому что нет тестов....
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06.01.2021 12:59 Ответить
https://mobile.twitter.com/CommanderAntiZe CommanderX@CommanderAntiZe

Только не умрите от смеха.
Миша Радуцкий где-то накрадуцкал вакцину от коронавируса от Pfizer и теперь прозванивает лучших людей этой страны и толкает им по 3 тыс баксов за дозу.
Санта Барыга.

https://mobile.twitter.com/rosakatzman червона шапка https://mobile.twitter.com/rosakatzman @rosakatzman https://mobile.twitter.com/rosakatzman/status/1344366340036063233 30 дек. 2020 г.

Це ту, яку в германії розморозили і спортили ?
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06.01.2021 12:59 Ответить
"Слуга народа" Радуцкий об уменьшении объемов тестирования на COVID-19: Многие разъехались по гостям, меньше обращаются к врачам - Цензор.НЕТ 9732
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06.01.2021 12:59 Ответить
Я не знаю, плакать или смеяться,
когда вижу, как ТЫПИЛ пытается надурить других ТЫПИЛОВ!
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06.01.2021 13:03 Ответить
Янілох казав , що потрібно ,просто перестать хворіть , і епідемія закінчиться !😈
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06.01.2021 13:05 Ответить
Моя соседка лежит с Ковидом с 24 декабря,выписали всех под новый год.Лежит одна в палате,говорит ее дочка.План по лечению выполнили...
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06.01.2021 13:06 Ответить
когда человек, облеченный властью толкает какую-то дебильную херь, он абсолютно уверен, что слушают и читают ее тоже дебилы..., но не всегда..., врачи, блин, получили возможность "на глазок" определять короновирус у тебя или нет! и тупо, бл*ть, не посылают на тестирование...
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06.01.2021 13:07 Ответить
Правильно, Радуцкий! А в гостях кому те тесты нужны, если ты заболел? Наливай, да пей. Да, ****************?
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06.01.2021 13:10 Ответить
Аааа... вот в чем дело-то! По гостям! То есть чувак пытался нас протестировать, а мы разбежались! Ну прям детский сад, а не народ. А власть отличная! Бегает за нами с тестами, несмотря на нашу инфантильность и безответственность. Поблагодарить их за титанический труд, что ли?
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06.01.2021 13:11 Ответить
У врачей указка, наверное, не делать тестов,а если обнаружат пневмонию то она должна быть не ковидной...мои друзья испытали это на себе! Ну а кРадуцкий и остальная петушня ширнулись вакциной - на народ естественно забили...так и живем
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06.01.2021 13:14 Ответить
Тупа відмазка. Мені навіть ніхто і не пропонував...
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06.01.2021 13:25 Ответить
""Слуга народа" Радуцкий об уменьшении объемов тестирования на COVID-19: Многие разъехались по гостям, меньше обращаются к врачам" - разъехались по гостям, болеют в гостях и не обращаются к врачам. А может не болеют, если верить Радуцкому, может спасение от COVID-19 в гостях, а не в вакцине?
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06.01.2021 13:26 Ответить
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06.01.2021 23:02 Ответить
радуцкий, тупицкий... - кадры высшей пробы тупости и фарисейства... все время ищут дешевые причины, в оправдание своей никчемности.
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06.01.2021 13:31 Ответить
Заканчивайте ковидную бодягу.
У Украины больше нет денег на эту пьесу.
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06.01.2021 13:56 Ответить
Только клиника БАРИС правильно поделит бюджет!
Долой реформы Доктора Смерть!
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06.01.2021 16:12 Ответить
Пан кРадуцький нагадав про свою наявність.
Сиділо б, паскуда, і далі ціхо, як гівно у траві, щоб людей не дратувало.
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06.01.2021 17:41 Ответить
 
 