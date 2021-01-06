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Замглавы ОП Тимошенко купил дом площадью 354 м² под Киевом и улетел отдыхать в Дубай. ДОКУМЕНТ

Жилье в альпийском стиле в с. Подгорцы на Киевщине оформлено на жену Кирилла Тимошенко Алену. Покупка состоялась 2 января. Сейчас семейство отдыхает в Дубае.

В распоряжении редакции Цензор.НЕТ есть документы, подтверждающие факт покупки.

Дом площадью 353,9 квадратных метров расположен в с. Подгорцы Обуховского района. Рядом с домом - земельный участок площадью 27 соток.

Недвижимость оформлена на жену замглавы ОП Алену Тимошенко. В документах указано, что сделка по приобретению жилья состоялась 2 января.

Замглавы ОП Тимошенко купил дом площадью 354 м² под Киевом и улетел отдыхать в Дубай 01Замглавы ОП Тимошенко купил дом площадью 354 м² под Киевом и улетел отдыхать в Дубай 02

Смотрите на Цензор.НЕТ: СМИ рассказали, чем "разжились" родственники "слуг народа" в 2020 году: Новая Toyota Land Cruiser и последний Lexus. ВИДЕО

По этом адресу в Подгорцах расположен элитный коттеджный поселок "Альпийка". Цены на дома такой площади в нем — около 250 тыс. долларов.

Замглавы ОП Тимошенко купил дом площадью 354 м² под Киевом и улетел отдыхать в Дубай 03
Замглавы ОП Тимошенко купил дом площадью 354 м² под Киевом и улетел отдыхать в Дубай 04
Замглавы ОП Тимошенко купил дом площадью 354 м² под Киевом и улетел отдыхать в Дубай 05

По данным Цензор.НЕТ, после покупки недвижимости Тимошенко отправился на отдых в Дубай.

Кирилл Тимошенко занимает должность замглавы Офиса Президента Украины с мая 2019 года. В ОП он отвечает за региональную политику и курирует программу "Большая стройка".

Также на Цензор.НЕТ: Средства из COVID-фонда на строительство дорог не направляли, - замглавы ОП Тимошенко

Автор: 

Киевская область (4191) недвижимость (821) Тимошенко Кирилл (432) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+64
Надеюсь, что дырявые избиратели ЗЕ очень рады за "слуг народа".
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06.01.2021 13:10 Ответить
+40
Замглавы ОП Тимошенко купил дом под Киевом площадью 354 м² и улетел отдыхать в Дубаи - Цензор.НЕТ 421
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06.01.2021 13:14 Ответить
+31
Порох, що ж ти робиш?
Навіщо примушуєш зебілів літати у відпустку під час війни?
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06.01.2021 13:16 Ответить
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Ну на Мальдивы пороху нельзя .... а вот в дубай - это совсем другое дело ..
."вы не понимаете это другое...."
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07.01.2021 23:36 Ответить
Є таке поняття....ТВАРІ. Вони вже тут,в Україні і заражені вірусом "Нахабне народообдирайло-2019". Диву даєшся,як вони протягом півтора року швидко пройшли всі етапи росту до рівня " Самого безсовістного Лайна українського життєвого простору". Прошу прощення, шукаю Голосіянтів за Зе. Кого не спитаєш: всі відкрещуються,як від Зека-віруса.
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07.01.2021 23:39 Ответить
"пакуются" ,сцуки, -а чемоданы на ростов уже спаковали...?
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08.01.2021 01:32 Ответить
Тимоха...дорогой ! Перечисли немного денег на карту ощад 4790 7299 1018 4043 за квартиру нечем платить... и интернет скоро отключат за неуплату ...куда нам до Дубаёв нам хоть тут как-то продержаться ....вот так и живу в покращени очень туго.....Я не шучу !
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08.01.2021 11:32 Ответить
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