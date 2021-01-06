Замглавы ОП Тимошенко купил дом площадью 354 м² под Киевом и улетел отдыхать в Дубай. ДОКУМЕНТ

Жилье в альпийском стиле в с. Подгорцы на Киевщине оформлено на жену Кирилла Тимошенко Алену. Покупка состоялась 2 января. Сейчас семейство отдыхает в Дубае.

В распоряжении редакции Цензор.НЕТ есть документы, подтверждающие факт покупки.

Дом площадью 353,9 квадратных метров расположен в с. Подгорцы Обуховского района. Рядом с домом - земельный участок площадью 27 соток.

Недвижимость оформлена на жену замглавы ОП Алену Тимошенко. В документах указано, что сделка по приобретению жилья состоялась 2 января.

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По этом адресу в Подгорцах расположен элитный коттеджный поселок "Альпийка". Цены на дома такой площади в нем — около 250 тыс. долларов.







По данным Цензор.НЕТ, после покупки недвижимости Тимошенко отправился на отдых в Дубай.

Кирилл Тимошенко занимает должность замглавы Офиса Президента Украины с мая 2019 года. В ОП он отвечает за региональную политику и курирует программу "Большая стройка".

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