Американцы стоят в очередях за билетами, украинцы могут выиграть 900 миллионов долларов в джекпотах (реклама)
Вы не поверите, но в Америке у некоторых киосков, продающих лотерейные билеты Mega Millions и Powerball уже выстраиваются длинные очереди из желающих сорвать куш с началом 2021 года.
Как сообщают некоторые авторитетные издания, жители штата Невада, где лотерейные билеты не продаются, массово прорываются к границе с Калифорнией, чтобы купить заветные билеты.
- Джекпот Mega Millions достиг $490 млн, ближайший тираж лотереи состоится в эту пятницу.
- Первый приз Powerball достиг отметки в $410 млн. Эта сумма будет разыграна в ночь со среды на четверг.
- Вам не обязательно жить в США, чтобы иметь шанс выиграть. Вы можете играть из любой страны мира.
"Это же американская мечта, чувак. Каждый хочет выиграть, так? Мне бы тоже не помешало", - сообщил Гомер Сполдинг из Индианаполиса, стоя в очереди за своим билетом лотереи Mega Millions.
Вы мечтаете стать мультимиллионером? На этой неделе у вас есть сразу 2 шанса это сделать! Джекпоты двух крупнейших лотерей мира – Пауэрбола и Мега Миллионов – перешагнули за отметку в $400 млн, и благодаря сервисам покупки лотерейных билетов, таким как theLotter, вы можете участвовать в их тиражах, не отходя от компьютера. Вот все подробности об этих розыгрышах и о том, как в них участвовать.
Мега Миллионы – $490 млн – 08.01.2021
Чтобы выиграть крупнейший джекпот планеты вам необходимо угадать 5 номеров от 1 до 70 и номер "Mega Ball" из диапазона 1-25. Вы также сможете стать миллионером со вторым призом в $1 млн, для получения которого вам потребуется угадать лишь основные числа Мега Миллионов.
Пауэрбол – $410 млн – 06.01.2021
Как и Мега Миллионы, Пауэрбол проводится в формате 5+1, но его диапазоны немного отличаются (5/69 + 1/26 ("Powerball")); второй приз лотереи также составляет $1 млн. Огромные джекпоты для этой лотереи отнюдь не редкость, именно ей принадлежит мировой рекорд – $1,568 млрд, – установленный в 2016 году.
Законно ли играть в американские лотереи из Украины?
Алекс Гальвес, юрист и иммиграционный эксперт в США, подчеркивает, что каждый может участвовать и выигрывать призы американских лотерей, включая Mega Millions: "Вам не обязательно быть резидентом, чтобы получить лотерейный джекпот, потому что для правительства США важно, чтобы налоги уплачивались, и для этого не требуется номер социального страхования".
Расс Лопес, заместитель директора по связям с общественностью Калифорнийской лотереи, добавляет: "Даже человек без документов может купить билет и получить приз, если он выиграет в Mega Millions, ему не обязательно быть гражданином, потому что необходимо иметь в виду, что ни один закон в Соединенных Штатах не запрещает иностранцу выигрывать в лотерею".
Вы можете покупать билеты этих (и не только) лотерей через интернет, и участвовать в розыгрышах наравне с американцами. Участвуя в лотереях онлайн на сайте theLotter, вы можете быть уверены в том, что ваш билет будет куплен местным представителем сервиса в лицензированной точке продаже на территории Штатов и не будет покидать пределов США впредь. Таким образом, условия организаторов полностью соблюдаются.
Powerball или Mega Millions? Играйте в обе лотереи!
Хотя вероятность сорвать джекпоты Powerball и Mega Millions не очень высока (1 к 292.201.338 и 1 к 302.575.350, соответственно), важно помнить, что все джекпоты обязательно выигрываются, и что это может случиться уже в ближайшем тираже. Не дайте двум потрясающим шансам стать мультимиллионером пройти мимо. Зайдите на сайт theLotter и купите билеты на ближайшие тиражи обеих лотерей! Желаем удачи!
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Ну они напрасно думают шо в Украине тут одни лохи.
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