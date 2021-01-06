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Высший совет правосудия о ликвидации Окружного админсуда Киева: Нужна дискуссия экспертов. ДОКУМЕНТ

Высший совет правосудия о ликвидации Окружного админсуда Киева: Нужна дискуссия экспертов. ДОКУМЕНТ

Высший совет правосудия ответил на письмо, которое ОП отправил из-за петиции о ликвидации Киевского Окружного административного суда.

Ответ главы ВСП Овсиенко на имя замглавы Офиса Президента Смирнова опубликовал журналист Данило Мокрик, информирует Цензор.НЕТ.

"Помните, как Офис Президента "начал консультации" с Высшим советом правосудия о ликвидации Окружного админсуда Киева? Это когда электронная петиция за ликвидацию собрала голоса, и Офис Президента тут же заявил, что начинает консультации... И только через месяц Андрей Смирнов наконец написал в ВСП письма-просьбы "сообщить позицию по урегулированию ситуации вокруг деятельности ОАСК"", - напомнил Мокрик.

В ответе главы ВСП сказано, что ликвидировать суды может только Верховная Рада после внесения президентом соответствующего законопроекта.

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Причиной для ликвидации суда могут быть изменения судебной системы или административно-территориального устройства, оптимизация затрат бюджета или необходимость обеспечения доступности правосудия.

"В целях соблюдения баланса независимости судебной власти и обеспечения права на справедливый суд для каждого, дальнейшая дискуссия по указанному в данной электронной петиции вопросу должна происходить с привлечением широкого круга экспертов на базе профессиональных площадок, в том числе Высшего совета правосудия", - говорится в ответе.

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"Даешь, короче, Всеукраинскую серию круглых столов на тему "Как ликвидировать ОАСК"! В каждом областном центре. Организацию столов возложить на областные государственные администрации. Следим, короче, за рывками политической воли Зеленского в ответ на инструмент диджитализированного народовластия", - прокомментировал ответ Мокрик.

Высший совет правосудия о ликвидации Окружного админсуда Киева: Нужна дискуссия экспертов 01
Высший совет правосудия о ликвидации Окружного админсуда Киева: Нужна дискуссия экспертов 02

Высший совет правосудия о ликвидации Окружного админсуда Киева: Нужна дискуссия экспертов 03

Автор: 

ликвидация (3680) петиция (357) Высший совет правосудия (568) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+7
Ясна річ, що треба "діскусія" на роки, коли справа заходить що до ліквідації такого доходного місця!
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06.01.2021 13:48 Ответить
+5
дискусійні засоби для швидкого вирішення питання по ОАСК
Высший совет правосудия о ликвидации Окружного админсуда Киева: Нужна дискуссия экспертов - Цензор.НЕТ 9897
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06.01.2021 13:59 Ответить
+4
Які нафіг дискусії?!)))) які кумедні люди в Україні!))) -як Портнов скаже-так і буде!
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06.01.2021 13:51 Ответить
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Ясна річ, що треба "діскусія" на роки, коли справа заходить що до ліквідації такого доходного місця!
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06.01.2021 13:48 Ответить
Експерти дають добро, суд потрібно ліквідуватти а суддів посадити!
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06.01.2021 14:09 Ответить
Які нафіг дискусії?!)))) які кумедні люди в Україні!))) -як Портнов скаже-так і буде!
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06.01.2021 13:51 Ответить
Мало того, что этих судей полно во всяких инстанциях, так ещё советы правосудия и другие бездельники в мантиях, которые хотя бы были честными, но нет , вместо этого они и есть олицетворение круговой поруки и топ коррупции. Эти негодяи в мантиях = есть основная причина того, что Украина, имея потрясающие ресурсы, не может стать реально правовой и, как следствие, богатой страной.
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06.01.2021 13:56 Ответить
Ти і такі як ти є тому причина.
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06.01.2021 14:06 Ответить
Хех ..... нужна ликвидация, а дискуссия будет у следователя, в том числе и с членами высшего совета правосудия ..... где-то так
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06.01.2021 13:58 Ответить
дискусійні засоби для швидкого вирішення питання по ОАСК
Высший совет правосудия о ликвидации Окружного админсуда Киева: Нужна дискуссия экспертов - Цензор.НЕТ 9897
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06.01.2021 13:59 Ответить
Ну ок, пропоную подискутувати, який метод ліквідації обрати краще -суддів повісити на берізці чи смереці. гільйотина чи електричний стілець.
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06.01.2021 14:01 Ответить
Хватит трепаться. Ничего не нужно. Закрыть и замок амбарный повесить.
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06.01.2021 14:04 Ответить
....і молоко і хліб буде! Суди - мають бути СЛУГАМИ у виробничників (у вчених -інженерів), а не так як тепер ...... Рябий розганяв вмомент ці ж суди! Ворон-ворону......
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06.01.2021 15:20 Ответить
Понятно. Только гражданское общество может и обязано ликвидировать эту клоаку под вывеской "Суд"
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06.01.2021 14:06 Ответить
Предлагаю провести дискуссию где-то на нейтральной территории:
- в зоне проведения ООС
- на рынках с ФОПами
- с читателями "Цензора"
- на Майдане можно.....
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06.01.2021 14:07 Ответить
Судьи должны избираться гражданами теробщин.
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06.01.2021 14:28 Ответить
Ну от хочуть падлюки суддівські подискутувати, до зебеніного ісходу... Ну й нехай ще трішки подискутують. Головне - то є запам*ятати їхні ганебні прізвища.
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06.01.2021 14:31 Ответить
Вот тебе, Зеля, и мини"референдум", в котором народ тебе ясно сказал - на х.р ваш воровской ОАСК.
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06.01.2021 14:49 Ответить
Как там это звучало когда Раду разгоняли - "по просьбам трудящихся"?
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06.01.2021 14:52 Ответить
І вирішили щуку в річці утопить (проконсультувавшись з щупаком)
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06.01.2021 15:07 Ответить
Какая дискусия? Спалить вместе с вашанечестью☝
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06.01.2021 15:11 Ответить
Судова влада України без повноважень від народу нелегітимна. Позбавтесь порушення статті 5 Конституції відстороненням народу від встановлення судової влади. Необхідних фахівців слід обирати без визначення посад за єдиною нормою представництва пропорційно кількості виборців з низів до центру так, щоб усі райони мали представництво в своїх областях, в всі області в центрі. Краще саміх обраних фахівців нікому не дано розподіляти функції між собою. Спеціалізації потребують фахівці, а не структура судової влади - слід позбавитися успадкованого розподілу. Фахівці конституційного права мають бути в складі Верховного суду особливою комісією.
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06.01.2021 15:47 Ответить
пом преза спитав, яка думка врп, а та відповіла- през вносить подання, рада ліквідовує. І давайте проведемо дикусію із запрошенням авторитетних фахівців. Авторитені фахівці у нас професори ківалов,портний,татаров. практики кузьмін, тупицький, запросіть з-за кордону грановского видатних австрійських юристів татькова,євдокимова, отрош з криму. і буде Вам веселе експертне середовище. Однак це тільки сподівання -вони не приїдуть і не приєднаються. Бо інстинкт самозбереження в них на першому місці. а щодо вибору дерев, то це не естетично. Краще дати платну путівку в менську колонію. А то знову щось вовк із своїми гопниками щось учудять проти зеленського.
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06.01.2021 16:09 Ответить
Люди ! Вас розводять. Суд не такий?. Вірно. Він не такий. Він особливий. Влада хитрувала, і продовжує хитрувати. В Кодекс адміністративного судочинства ВР ухвалила ст27.https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%83/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_27/ Виключна підсудність. Адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб'єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, Тобто, для прикладу НКРЕПКП в кодекс газорозподільних систем з порушенням ст.19 Конституції включить правила проведення експертизи лічильників газу у побутових споживачів, і громадянин, який проявить громадянську правосвідомість, звернеться з позовом про незаконість цих правил, вгадайте до якого суду. Правильно. До ОАСК. Не до місцевого, а до ОАСК, за сотні кілометрів від місця проживання. Суди і судді всюди однакові. Не з рогами. Влада вирішувала спори через ОАСК в основному на свою користь. І тут раз. Суд почав опиратися, чинити по закону. Не сподобалося. І почалася кампанія дискредитації. А ми з натхненням клюнули на цю іржаву блешню. Не суд ліківідовувати, а ВР повинна виключити з КАС ст. 27. Може вже досить брехати.
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06.01.2021 17:26 Ответить
Чувак в Украине эксперт люд простой.Тебе надо мнение люда,щоб не шарахаться из стороны в сторону.Нюхай!Нюхай воздух!
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06.01.2021 18:57 Ответить
 
 