Высший совет правосудия о ликвидации Окружного админсуда Киева: Нужна дискуссия экспертов. ДОКУМЕНТ

Высший совет правосудия ответил на письмо, которое ОП отправил из-за петиции о ликвидации Киевского Окружного административного суда.

Ответ главы ВСП Овсиенко на имя замглавы Офиса Президента Смирнова опубликовал журналист Данило Мокрик, информирует Цензор.НЕТ.

"Помните, как Офис Президента "начал консультации" с Высшим советом правосудия о ликвидации Окружного админсуда Киева? Это когда электронная петиция за ликвидацию собрала голоса, и Офис Президента тут же заявил, что начинает консультации... И только через месяц Андрей Смирнов наконец написал в ВСП письма-просьбы "сообщить позицию по урегулированию ситуации вокруг деятельности ОАСК"", - напомнил Мокрик.

В ответе главы ВСП сказано, что ликвидировать суды может только Верховная Рада после внесения президентом соответствующего законопроекта.

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Причиной для ликвидации суда могут быть изменения судебной системы или административно-территориального устройства, оптимизация затрат бюджета или необходимость обеспечения доступности правосудия.

"В целях соблюдения баланса независимости судебной власти и обеспечения права на справедливый суд для каждого, дальнейшая дискуссия по указанному в данной электронной петиции вопросу должна происходить с привлечением широкого круга экспертов на базе профессиональных площадок, в том числе Высшего совета правосудия", - говорится в ответе.

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"Даешь, короче, Всеукраинскую серию круглых столов на тему "Как ликвидировать ОАСК"! В каждом областном центре. Организацию столов возложить на областные государственные администрации. Следим, короче, за рывками политической воли Зеленского в ответ на инструмент диджитализированного народовластия", - прокомментировал ответ Мокрик.



