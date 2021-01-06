Поручил Минздраву и МВД проверить информацию о подпольной вакцинации от коронавируса, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения.

Об этом глава правительства заявил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Я сторонник вакцинации. Согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19. Сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники", - отметил премьер.

Шмыгаль заявил, что поручил Минздраву и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения.

"Напомню, что сейчас Украина ожидает первую партию вакцин - 1,9 млн доз Sinovac Biotech. Руководство страны проводит переговоры с другими мировыми производителями вакцин, которые прошли клинические испытания. Пока ни одна из вакцин не является сертифицированной в Украине. И уверен, ни один сознательный человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения", - подытожил премьер.

Напомним, ранее бизнесмен Михаил Бродский сообщил, что в Украину тайно завезли вакцину Pfizer, ею вакцинировались представители власти.

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