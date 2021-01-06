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Новости Коронавирус и карантин
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Поручил Минздраву и МВД проверить информацию о подпольной вакцинации от коронавируса, - Шмыгаль

Поручил Минздраву и МВД проверить информацию о подпольной вакцинации от коронавируса, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения.

Об этом глава правительства заявил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Я сторонник вакцинации. Согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19. Сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники", - отметил премьер.

Шмыгаль заявил, что поручил Минздраву и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения.

"Напомню, что сейчас Украина ожидает первую партию вакцин - 1,9 млн доз Sinovac Biotech. Руководство страны проводит переговоры с другими мировыми производителями вакцин, которые прошли клинические испытания. Пока ни одна из вакцин не является сертифицированной в Украине. И уверен, ни один сознательный человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения", - подытожил премьер.

Напомним, ранее бизнесмен Михаил Бродский сообщил, что в Украину тайно завезли вакцину Pfizer, ею вакцинировались представители власти.

Также читайте: Более 22 тысяч больных с COVID-19 находятся на стационарном лечении, - Шмыгаль

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2723) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+22
Шмыгаль поручил своим подчиненным проверить себя.

Анекдот дня!!!
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06.01.2021 14:24 Ответить
+19
Дал указание минздраву и МВД ( Рюкзакову) почистить информацию по вакцинации ( Скотов от народа)
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06.01.2021 14:19 Ответить
+14
под дурочка косит
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06.01.2021 14:18 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Йой,який страшний!!!
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06.01.2021 14:18 Ответить
Страшний і вже вакцинований )))
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06.01.2021 14:34 Ответить
"Удивительное дело, -- размышлял Остап, -- как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение".
-- Членам союза -- десять копеек, но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по пять копеек.(с)
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06.01.2021 16:00 Ответить
шмыгаль рвал и метал когда узнал что инфа о тайном вакцинировании появилась в инете.
отсюда и желание узнать кто слил инфу и стремление замять скандал под видом громких заявлений.

тем временем:
Евросоюз вводит свои вакцинные европаспорта, жестко привязывая к ним выдачу шенгенских виз. Рассчитывать на визу в ЕС смогут только те граждане иностранных государств, включая Россию, которые продемонстрируют ковид-паспорта с отметкой о вакцинировании препаратами, сертифицированными в Европе, то есть Moderna и Pfizer. Ни Спутник-V, ни Вектор в категорию сертифицированных ЕС не входят, а значит, становятся вакцинами внутреннего пользования, не дающими права на въезд в страны Евросоюза по новым паспортно- эпидемиологическим правилам. В связи с этим обстоятельством под шумок пропагандистской кампании за прививки простых россиян суверенной вакциной активизировались громко не афишируемые закупки иностранных вакцин в сравнительно небольших объемах для отечественных элит и тех граждан, которым окажется по карману сделать коммерческую прививку вакциной, открывающей путь в Европу. Так, по линии компании Р-Фарм Алексея Репика закуплено 2 млн доз препарата Pfizer - для тех прививающихся, которым небезразличен Шенген или, например, виза в США, Австралию и иные непростые, но влекущие к себе государства. По той же причине введения вакцинных европаспортов Венгрии пришлось отказаться от российского препарата Спутник-V. По сути, пандемия и связанная с ней вакцинная гонка приводят к новой разновидности «железного занавеса», когда для трансфера из России в страны дальнего зарубежья уже недостаточно обычных визовых формальностей, а требуется еще и обязательная отметка о «правильной» вакцине. Возможно, такой подход внешних партнеров окажется ограничен острым периодом пандемии, который рассчитывается в один - два года, но не стоит исключать и того, что ограничения вступают в силу надолго, то есть счет им пойдет на пятилетки.
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06.01.2021 14:39 Ответить
в общем, зебилам нах та европа и америга... для них спецпоставки спутника5 в тройных дозах))
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06.01.2021 14:40 Ответить
Сперва пускай сдаст тест на антитела!
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06.01.2021 14:41 Ответить
Доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію про підпільну вакцинацію проти коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5447
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06.01.2021 16:29 Ответить
В итоге откроют уголовное дело на того, кто озвучил информацию, а не на шмыгалят.
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06.01.2021 15:37 Ответить
под дурочка косит
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06.01.2021 14:18 Ответить
ВаЗЕлин Шестой, Ермак с Венедиктовой и Татаровым побежали явки с повинной писать))))))
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06.01.2021 14:25 Ответить
Дал указание минздраву и МВД ( Рюкзакову) почистить информацию по вакцинации ( Скотов от народа)
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06.01.2021 14:19 Ответить
погоняло Рюкзак
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06.01.2021 14:20 Ответить
Путлерский Мавзолейный Фуфломицин пытаются ввезти в Украину через Харьковские фирмы...,кум Путлера Ведмедчук ваще опупел на всю башку тупую...
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06.01.2021 14:20 Ответить
Гепу будут мовзолеить
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06.01.2021 14:22 Ответить
Он просто враг Украины.
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06.01.2021 14:23 Ответить
Два кума,два дебила это сила
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06.01.2021 14:24 Ответить
Шмыгаль поручил своим подчиненным проверить себя.

Анекдот дня!!!
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06.01.2021 14:24 Ответить
Поручил Минздраву и МВД проверить информацию о подпольной вакцинации от коронавируса, - Шмыгаль

Шмыга , ты хочешь сказать , шо ты давал поручения Авакову ? Ты на себя в зеркало смотрел , придурок ?
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06.01.2021 14:25 Ответить
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядей!
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06.01.2021 14:27 Ответить
У тебя после 21.04.2019 нет морального права даже рот открывать.

Ты их выбрал и ты должен за это ответить кошельком, желудком, здоровьем, жизнью.
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06.01.2021 14:27 Ответить
Ты на себя в зеркало смотрел , придурок ?
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06.01.2021 14:35 Ответить
смотрел , на нашего Буншу похож
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06.01.2021 14:48 Ответить
Аргентине всунули вакцину Путлера....,это единственная страна Мира купившая эту туфту Мавзолейную...
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06.01.2021 14:26 Ответить
они ему кокаин он им вакцину.
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06.01.2021 14:55 Ответить
А контрольний тест здасте, як Зе напочатку виборів 🥺
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06.01.2021 14:26 Ответить
Я думаю что легко, даже на камеру с прямой трансляцией на Г+Г, по чем в той же больнице и в том же кабинете где и вакцинировался. У Зелепупиков от такого шоу усилится выделение слюны и идя оплачивать за одолженные деньги коммуналку они будут повторять: «это фсе барыга! А может и вправду взять кредит и Спутником долбонуться!»
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06.01.2021 14:38 Ответить
очень жаль, что у премьер-министра дела с головой обстоят не намного лучше, чем у ббродского)))
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06.01.2021 14:27 Ответить
А шмыгаль не хочет проверить, укололся ли он подпольно сам?
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06.01.2021 14:29 Ответить
В суспільстві де немає демократії сподіватися на те, що хтось буде турбуватися про чужу дупу марно, тому треба берегти її самому.
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06.01.2021 14:41 Ответить
https://censor.net/ru/news/3240521/v_ukrainu_tayino_zavezli_vaktsinu_pfizer_eyu_vaktsinirovalis_predstaviteli_vlasti_brodskiyi

"Скорее всего, ее без растаможки пронесли через "Зал официальных делегаций", прикрываясь паспортом какого-то депутата. По имеющейся у меня информации, премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий, на протяжении этой недели посетили клинику пластической хирургии и косметологии "Медиленд", но не только и не столько за уколом ботокса, сколько за первой дозой вакцины", - рассказал Бродский.

ГАГАГА
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06.01.2021 14:41 Ответить
Ну, чего ты
Пасть разинул красную,
Ну, чему так рад, скажи?
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06.01.2021 14:44 Ответить
Я Шмыгаля не боюсь ,если нада Пфайзером уколюсь
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06.01.2021 14:42 Ответить
Лучше сказать "вколюсь". Рифмуется.
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06.01.2021 14:49 Ответить
Хокку:

Зимней порою
Два медика встретились -

Шмыгаль и Пфайзер
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06.01.2021 15:15 Ответить
Сам завез м сам себя теперь проверит...
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06.01.2021 14:45 Ответить
Ну что за власть? Зашквар на зашкваре.
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06.01.2021 14:55 Ответить
Так всегда бывает, когда "кухарка" берется управлять государством.
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06.01.2021 15:13 Ответить
Я бы поручила это сделать паталогоанатомам.
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06.01.2021 15:04 Ответить


https://oleg-leusenko.livejournal.com/13436182.html Бунт врачей: Сто российских медиков съехались в Москву, протестуя против путинской вакцины

Пока в Украине Медведчук на своих телеканалах пропихивает российский суррогат, называемый им "вакциной", а харьковская фирма уже подала документы на регистрацию опасного дерьма, на самой России практикующие врачи, эпидемиологи, ученые протестуют против путинской прививки.
Российские врачи нагрянули в Роспотребнадзор!

Доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію про підпільну вакцинацію проти коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7042

9 декабря сотня медиков со всей Эрефии - представители Независимой ассоциации врачей, куда входят больше 100 медработников, «Лиги защитников пациентов», Советов граждан из разных регионов - приехали в Москву. Они пришли в Роспотребнадзор, чтобы побеседовать с главсанврачом РФ Поповой и вручить ей тысячи подписей жителей РФ, требующих остановить массовую вакцинацию и отменить масочные режимы.

Практикующие врачи, эпидемиологи, эксперты, кандидаты и доктора медицинских наук хотели попасть на личный прием и выяснить у Поповой, чем она руководствуется, принимая те или иные решения.

видосик -- https://youtu.be/XcireykYEFY
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06.01.2021 15:08 Ответить
Шмыгаль и компания чешут репу и гадают кто же это слил информацию. Ответ прост - ищите среди тех кому не досталось. Вот Сабаков теперь будет землю рыть чтобы найти предателя и примерно наказать, возбудив уголовное дело, например за похищение собственного адвоката. Технология уже отработана до мелочей.
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06.01.2021 15:13 Ответить
Это чё, сами себя типа будут проверять .. )))
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06.01.2021 15:14 Ответить
Тут не ФОПы... мордой в пол не положишь. Пейсатых гешефт...
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06.01.2021 15:16 Ответить


https://bitter-onion.livejournal.com/4000860.html Верующим в фуфловакс.

Первым спохватилась прорусская мангалица Витек Орбан, заявив вчера:
Мы знаем, что у России хорошая вакцина, однако ее не хватает и вероятно и не хватит, поскольку мощности для ее производства ограничены", - цитирует Орбана Рейтер.(https://www.bbc.com/russian/news-55444084 BBC )

Его мысль чутко уловил российский блогер Эльмурид, предержащий нос по ветру:
Quote: «История с вакцинным паспортом является не только сугубо российской. Соответствующие документы будут вводить другие страны и объединения. В частности, Евросоюз.
У введения таких паспортов будет достаточно много следствий. Экономических, политических, социальных, культурных. Естественно, что в каждой стране или объединении стран будет создан «свой» список сертифицированных вакцин, а значит - только вакцинация «правильными» вакцинами от «правильных» производителей даст право на получение документа. В Европе, к примеру, это вакцины Модена и Пфайзер. А вот российские Спутники и Векторы, по всей видимости, в Европе признаваться не будут. А потому - увы, но только в пределах собственного зоопарка.»

Пишу это для своих украинских друзей, уже заметивших, что их власти, заигрывая с восточным 'партнером', не позаботились пока обеспечить население вакцинами, сертифицированными на международном уровне.

* * *
Украинцам, привитым фуфловакциной Спутник V, выезд даже в Польшу будет закрыт.
Удостоверение, что ты привит действует только в тех странах, где её сертифицировали.

А это РФия и Аргентина.
Всё!
Из других стран их отправят прямо из аэропорта, да ещё сдерут бабло за дезинфекцию того, что они успели полапать...

Медведчук очень желает крупно насрать ВСЕМ украинцам и перекрыть им возможность работать в любой стране мира!

* * *
«Безковидовиз» станет реальностью. Мадярский Орбан это мгновенно понял...
https://bitter-onion.livejournal.com/4000860.html
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06.01.2021 15:19 Ответить
Значит и мусоров авакова вакцинируют
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06.01.2021 15:19 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента
05.‎01.‎2021

После того, как Китай не допустил экспертов ВООЗ , прибывших для расследования первичных случаев заболевания COVID-19, на свою территорию надежд на международную сертификации китайской вакцины практически нет. Решение Минздрава о закупке вакцины - коррупционно обусловленное действие и намеренное использование не сертифицированного препарата в медицинских целях. Почему на это не обращает внимание НАБУ и МВД - вопрос риторический.

Вопреки требованиям законодательства, по распоряжению Степанова, министерство здравоохранения начало организационные мероприятия по смене уполномоченного закупщика по разделу "Вакцины и Иммунобиологические препараты."
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06.01.2021 15:22 Ответить
Вопрос российской вакцины в Украине для ОПЗЖ критически важен. Фактически - это тест на эффективность со стороны России. Новый куратор украинского направления от РФ Дмитриев не очень высокого мнения о Медведчуке и К. Он видит выделяемый бюджет, видит уходящие на личное обогащение Медведчука суммы, но не видит реального результата. Но чтобы окончательно убедить Путина в необходимости радикальной смены фигуры, на которую следует ставить, ему нужен громкий провал ОПЗЖ. Это знают оттесняемые от украинского вопроса (и финансовых потоков) Козак и Сурков и именно они донесли это да сведения Медведчука и К.
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06.01.2021 15:23 Ответить
Министр здравоохранения Степанов пробился к Зеленскому и изложил в телефонном разговоре мысль о невозможности дальнейшей фальсификации официальных данных по количеству заболевших, которое уже начинает привлекать внимание международных органов здравоохранения. Решено повысить уровень оглашаемых данных по количеству заболевших. Официальное объяснение - не соблюдение карантинных мер во время новогодних и рождественских праздников.

Обвинения экс-руководителя "Укравтодора" , бывшего министра транспорта и водного хозяйства Польши, Славомира Новака в невыполнении решений украинского суда о восстановлении на работе руководителя одного из региональных структур "Укравтодора" - это юридические технологии Татарова\Портнова, которые преподносятся Зеленскому, как активный противовес будущим обвинениям нынешнего руководства "Укравтодора" международными структурами, в том числе и МВФ. Напоминаем, что согласно Меморандума с МВФ подписанного Украиной, обязательным условием получения следующего транша МВФ есть полный аудит расходования средств "Фонда по борьбе с CОVID-19" в котором минимум 64% - это расходы непосредственно "Укравтодора и его структур.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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06.01.2021 15:25 Ответить
Прикол, потом раскажут, что они были в рядах тех, на ком проводили испытания
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06.01.2021 16:15 Ответить
Ну кто в этом сомневался? Деньги многое делают, Вовы, Пети, Вити и......................... Конечно себе сделают какую захотят, для них никаких проблем, на дому, на курорте, да мест хватает, это пусть бычары думают, за какие шиши, дадут, не дадут, нашли новость.
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06.01.2021 16:27 Ответить
Краще доручи перевірити митниці - хто ввіз препарати невідомого походження!
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06.01.2021 17:16 Ответить
Вакцина pfizer самая дорогая и опасная (https://nashe.orbita.co.il/post/view?id=88393 ссылка ) Смертельные случаи зарегистрированы в Норвегии (два чел), в Израиле (2 чел), Мексике, Португалии.
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06.01.2021 17:47 Ответить
А так наказывают богатых футболистов в Англии https://footballhit.net/7068-tottenhem-oshtrafoval-treh-igrokov-za-narushenie-rezhima-na-rozhdestvo.html за нарушение карантина Covid-19
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06.01.2021 19:20 Ответить
А нічого, що в списку вакцинованих оприлюдненому журналістами є і Шмигаль? Це називається "Знайти того хто розбовкав". Журналісти пишіть правильно заголовки.
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06.01.2021 23:37 Ответить
Так Бродский сказал что Шмыгло сам там вакциноровался !
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07.01.2021 04:14 Ответить
 
 