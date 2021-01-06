13 стран ЕС просят Еврокомиссию помочь Украине и ряду других стран получить вакцину от COVID-19

Тринадцать стран-членов Европейского союза обратились с письмом к Европейской комиссии с просьбой быть более активным в вопросе предоставления помощи странам Восточного партнерства, в число которых входит и Украина, получить вакцину от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", факт получения письма подтвердила в среду в Брюсселе на брифинге представитель Еврокомиссии Ана Писонеро.

"Мы можем подтвердить, что утром получили это письмо и ответим на него в свое время", - констатировала она.

Писонеро напомнила, что Европейская комиссия с самого начала пандемии COVID-19 говорила о помощи, в том числе, и "Восточным соседям".

"Об этом четко сказала президент Европейской комиссии (Урсула фон дер Ляйен) и комиссар Варгеи. Это работа продолжается: сейчас мы рассматриваем, как это можно сделать, включая (оказание помощи) в сотрудничестве с международными и европейскими финансовыми институциями. Стратегия ЕС в отношении вакцины предлагает членам ЕС возможность предложить часть их доз. Сейчас ЕС находится в процессе создания механизма с целью упростить донацию и перепродажу вакцин, которые ранее закуплены государствами-членами", - рассказала представитель ЕК.

Писонеро подчеркнула, что в настоящее время дискуссия по этому вопросу продолжается, поэтому на этом этапе предоставить больше деталей невозможно.

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