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Новости Коронавирус и карантин
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13 стран ЕС просят Еврокомиссию помочь Украине и ряду других стран получить вакцину от COVID-19

13 стран ЕС просят Еврокомиссию помочь Украине и ряду других стран получить вакцину от COVID-19

Тринадцать стран-членов Европейского союза обратились с письмом к Европейской комиссии с просьбой быть более активным в вопросе предоставления помощи странам Восточного партнерства, в число которых входит и Украина, получить вакцину от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", факт получения письма подтвердила в среду в Брюсселе на брифинге представитель Еврокомиссии Ана Писонеро.

"Мы можем подтвердить, что утром получили это письмо и ответим на него в свое время", - констатировала она.

Писонеро напомнила, что Европейская комиссия с самого начала пандемии COVID-19 говорила о помощи, в том числе, и "Восточным соседям".

"Об этом четко сказала президент Европейской комиссии (Урсула фон дер Ляйен) и комиссар Варгеи. Это работа продолжается: сейчас мы рассматриваем, как это можно сделать, включая (оказание помощи) в сотрудничестве с международными и европейскими финансовыми институциями. Стратегия ЕС в отношении вакцины предлагает членам ЕС возможность предложить часть их доз. Сейчас ЕС находится в процессе создания механизма с целью упростить донацию и перепродажу вакцин, которые ранее закуплены государствами-членами", - рассказала представитель ЕК.

Писонеро подчеркнула, что в настоящее время дискуссия по этому вопросу продолжается, поэтому на этом этапе предоставить больше деталей невозможно.

Также читайте: Санду о целях визита в Украину: Хотим восстановить отношения между странами и обсудить вопрос нашего пути в ЕС

Автор: 

вакцина (3815) Еврокомиссия (1469) карантин (16729) Евросоюз (17265) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Детали и так понятны. Смотрели-смотрели страны ЕС на "правление" нашего клоуна. Который деньги из фонда на вакцины отправил на какое-то "большое строительство" (официально отрасль строительства в 2020-м "упала" по сравнению с 2019-м в три раза, на его ужимки по видосикам... И решила хоть как-то защитить народ Украины от КОВИДа. Хотя, наверное, не стоило, поскольку 73% выбрали клоуна. Однако всем странам ЕС скажем "спасибо". Нет?
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06.01.2021 14:55 Ответить
+4
кацапская вакцина "против КОВИДа" - это не от бешенства, а от ящура. Она собакам не помогает, поскольку ящуром болеют только коровы (ну и кацапы, наверное).
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06.01.2021 14:56 Ответить
+4
Какое позорище - Зебилы все деньги разворовали, а теперь как нищие с протянутой рукой по миру.
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06.01.2021 15:06 Ответить
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Не стоит волноваться, у нам уже все есть, при чем уже все ЛЮДИ вакцинировались, собак мы потом российской сывороткой от бешенства уколим, если не передохнут!
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06.01.2021 14:53 Ответить
кацапская вакцина "против КОВИДа" - это не от бешенства, а от ящура. Она собакам не помогает, поскольку ящуром болеют только коровы (ну и кацапы, наверное).
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06.01.2021 14:56 Ответить
Не нужна Украине никакая вакцина. Украинцы еще желают пожить. В странах где людей начали прививать уже много смертей от вакцинации. Сама вакцинация делает человека уязвимым ко многим болезням и даже к короне в первые месяцы и может приводить к смертям. Об этом сказал Ш. Мадсен - норвежский мед директор агенства лекарственных средств. Эпидемия сейчас идет на спад и сама собой закончится как закончился свиной грип, птичий грип и т.д.
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06.01.2021 15:55 Ответить
Лариса, я ещё слышал что через вакцинацию хотят чипировать людей! Это все происки дьявола! Вы абсолютно правы, президент сказал что эпидемия идёт на спад и больницы пустые. Это все барыга пиарится, но ничего, скоро мы его посадим и всем будет хорошо! Ведь и Вы и Я мы все президенты!
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06.01.2021 16:01 Ответить
Бот Белов, прикалыйвайся сколько тебе влезет, идиот, если тебе мои слова не доходят, то вот другой человек расскажет тебе все и покажет твое место и поприкалывайся с его слов. https://www.youtube.com/watch?v=mN5i6xIEJf0&t=5s
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06.01.2021 20:46 Ответить
Лариса, заметьте я Вас не оскорбляю! Меня с детства учили не трогать умолишенных. А как вы догадались про краснознаменную ботоферму им. Вальцмана??? Вы опять правы! Ваша ссылка это 100% пруф! Мне баба Галя с третьего этажа сегодня тож самое говорила, у неё 100% информация, она лично видела как Петя на Рошене сахар разбавляет!
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06.01.2021 20:56 Ответить
Вот тут правильно! С Ботами никогда не общайтесь! Кстати, сегодня в 22.00 на ул. Фрунзе начинается запись в территориальные отряды «Зеленского», приходите, я вижу Вам небезразличны старания Владимира! Обязательно выучите «Боже Царя храни» и ни в коем случае не одевайте маску когда будете ехать!
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06.01.2021 21:03 Ответить
Бот, с какой дурной головы ты мне Зелю приписал? У тебя расщепление сознания и олигофрения.
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06.01.2021 23:22 Ответить
Не эпидемия идёт на спад,а тестирование в Украине идёт на спад.сегодня умерших за сутки 228 человек,примерно столько же сколько было при нормальном тестировании при 16000 новых случаев заражения в сутки.
В мире как было 500 с лишним тысяч новых заражений так и осталось.
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06.01.2021 18:09 Ответить
Детали и так понятны. Смотрели-смотрели страны ЕС на "правление" нашего клоуна. Который деньги из фонда на вакцины отправил на какое-то "большое строительство" (официально отрасль строительства в 2020-м "упала" по сравнению с 2019-м в три раза, на его ужимки по видосикам... И решила хоть как-то защитить народ Украины от КОВИДа. Хотя, наверное, не стоило, поскольку 73% выбрали клоуна. Однако всем странам ЕС скажем "спасибо". Нет?
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06.01.2021 14:55 Ответить
та да, нужно ввести санкции для 73%...например запретить им покупать шоколад от пьера рошена)))
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06.01.2021 15:13 Ответить
Та Украина сама НЕ ХОЧЕТ вакцины:
1. "слуги" и олигарху уже тайно вакцинировались.
2. а лоха... ой, народу договорились впарить китайский шмурдяк со 200% наценкой.
3. все довольны.
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06.01.2021 14:56 Ответить
2500 евриков за дозу и вакцины хоть цистернами нальют
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06.01.2021 14:58 Ответить
2500 это если с первых рук брать, пока она опустится до низов будет все 5000 стоить. И тут проявится коммерческая жилка мудрого нарида! Продать ближнему своему плацебо за 5000 евро это же святое для украинца!
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06.01.2021 15:05 Ответить
ну есть ещё вариант российский спутник фау по 1000, тока нада медведчука в куй поцеловать)))
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06.01.2021 15:32 Ответить
В Евросоюзе по 15,5 евро закупили вакцину. Из внутренних документов ЕС.
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06.01.2021 16:38 Ответить
Лучше помогите Великобритании. 60 тысяч больных в день, никакая вакцина не помогает. А в Украине вирус уже практически побежден, каждый все меньше и меньше больных, больницы полупустые как сообщает райздрав.
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06.01.2021 15:02 Ответить
бюджет не предусматривает выездных бригад, все к семейному доктору. Статистика в 10 раз занижена
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06.01.2021 15:34 Ответить
сравните статистику количества смертей при 5 000 выявленных в сутки и статистику других стран при 15 000 и очень удивитесь что она у нас одинакова!
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06.01.2021 18:06 Ответить
умник покажи статистику смертности за ноябрь и декабрь в Украине. удивишься избыточным смертям
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06.01.2021 21:09 Ответить
13 стран ЕС просят Еврокомиссию помочь Украине и ряду других стран получить вакцину от COVID-19

Це вони хочуть , шоб Куприк у них вакцинку купив , а ?
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06.01.2021 15:02 Ответить
Та ні, в куприк її навряд чи вколять...
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06.01.2021 15:26 Ответить
людЯм уже завезли, а "біомаса" (за визначенням папи "найвеличнішого") претопчеться...
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06.01.2021 15:03 Ответить
У папаши в ветиринарном паспорте Израиля штамп уже стоит,не сомневайтесь
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06.01.2021 15:16 Ответить
сначала уевропейцив!))
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06.01.2021 15:04 Ответить
Осла и прислугу уже укололи. А на остальных зеленым насрать.
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06.01.2021 15:05 Ответить
Какое позорище - Зебилы все деньги разворовали, а теперь как нищие с протянутой рукой по миру.
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06.01.2021 15:06 Ответить
извините, дорогие соседи. мы не то что не готовы вакинироваться. мы даже денег на это не выделили. можем принять Вашу вакину песплатно, если красиво попросите. тем более что мы уже прививаемся. на народ денег нет. и у вас дешевле чем в Китае, а значить она нам не подходит. если дадите на пару баксов дороже, то ваше предложение рассмотрит минздрав. может договоримся. КАЖЕТЬСЯ что это, БРЕД, НО ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ
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06.01.2021 15:15 Ответить
Соседям легче отгородиться от дебилов выбравших дебилов.запрет на въезд,кроме привитых и у заробитчан появиться ещё одна статья расходов.будут покупать вакцину за любые деньги лишь бы выехать из этого клоповника.
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06.01.2021 18:14 Ответить
вот еслиб ты не написал это....... я лично никогда не рассматривал такое развитие ситуации. то что ты озвучил, это большой, коррупционный заговор!!!!!!!!!!! если правда что опубликованные в сми данные дают повод начинать расследование, то оно должно начаться в течении суток.
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06.01.2021 21:37 Ответить
должно. но не начнется. кто начнет, Бенядиктова? после ухода Зели может быть,и то если бараны не проголосуют за Медведчука-Бойко.
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06.01.2021 23:18 Ответить
та да. а то полки в "эпицентрах" уже освободили, "мрию" для поставок заправили и на взлётную полосу выкатили, а тут такой простой ґешефтов настал )
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06.01.2021 15:22 Ответить
От блін...Зеля ж ж клявся на новий рік, що за вакцину вже домовлено !
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06.01.2021 15:25 Ответить
Зачем, если ЗЕвласть в Украине умышленно просрала сроки закупки вакцин?
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06.01.2021 15:27 Ответить
Konecno mozet pomoc i cena byla drugaja cem vasi s kitaja zakazali i ta daze sosedi nexocet zakupat iz nix.Pfizer i segodnia ecio Moderna potverdili i uze idut k nam.No poka eto ocen malyje partiji
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06.01.2021 15:29 Ответить
Уиышллегно не уиышлнно. .какая разница..
Пусть народ радуется...все ещё впередивв к
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06.01.2021 15:34 Ответить
Похоже что в Ес будут пускать по паспортам вакцинации, спутник и китай не сертифицированы. Только модерна и пфайзер!
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06.01.2021 15:38 Ответить
в Израиле 1,5 млн, вакцинировали, за вчера 115 тысяч. В феврале уже хороводы будут водить
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06.01.2021 15:41 Ответить
..бо добре розуміють, що аніматор на місті преза дупля не відбиває, що-коли-куди.. і піаніну кудись сховали..
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06.01.2021 16:12 Ответить
Схвильовані колотись без випробування на білих мишах. Тому і вимагають!
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06.01.2021 17:59 Ответить
 
 