Нардеп "Голоса" Стефанишина: Есть угроза замены ГП "Медзакупки" ручной коррупционной прокладкой Степанова

Народный депутат "Голоса" Ольга Стефанишина поддерживает госпредприятие "Медзакупки Украины" в конфликте с Министерством здравоохранения.

Свою позицию она озвучила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, сейчас есть реальная угроза устранения ГП от закупочного процесса и замены его на удобную коррупционную "прокладку" Степанова", - написала она.

Стефанишина напомнила, что именно от нормальной работы "Медзакупок" зависит, будут ли в Украине вакцины от COVID-19 и лекарства для тяжелобольных пациентов.

"Уже длительное время Степанов систематически атакует принципиальных людей и прозрачные институты - сначала препятствует работе, потом вмешивается в процессы, а дальше просто блокирует любую деятельность", - добавила Стефанишина.

Читайте на Цензор.НЕТ: В ближайшее время Минздрав отстранит ГП МЗУ от закупки вакцин против COVID-19, - Степанов

Нардеп призвала поддержать всех, кто борется со "схематозом" и не дает медицине скатиться к "системе Богатыревой" и вернуться во времена Януковича.

Напомним, 3 января руководитель госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Жумадилов заявил, что министр здравоохранения Степанов сам выбрал поставщика вакцины от COVID-19, и вакцина могла бы быть по крайней мене на $1 дешевле.

5 января ГП "Медзакупки" заявило, что его работа заблокирована Минздравом.

Также на Цензор.НЕТ: Степанов сам выбрал поставщика вакцины от COVID-19, цена могла быть минимум на $1 меньше, - глава ГП "Медзакупки Украины" Жумадилов

6 января Степанов заявил, что Минздрав в ближайшее время вообще отстранит ГП "Медзакупки" от приобретения вакцин от COVDI-19.