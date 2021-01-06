Нардеп "Голоса" Стефанишина: Есть угроза замены ГП "Медзакупки" ручной коррупционной прокладкой Степанова
Народный депутат "Голоса" Ольга Стефанишина поддерживает госпредприятие "Медзакупки Украины" в конфликте с Министерством здравоохранения.
Свою позицию она озвучила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Друзья, сейчас есть реальная угроза устранения ГП от закупочного процесса и замены его на удобную коррупционную "прокладку" Степанова", - написала она.
Стефанишина напомнила, что именно от нормальной работы "Медзакупок" зависит, будут ли в Украине вакцины от COVID-19 и лекарства для тяжелобольных пациентов.
"Уже длительное время Степанов систематически атакует принципиальных людей и прозрачные институты - сначала препятствует работе, потом вмешивается в процессы, а дальше просто блокирует любую деятельность", - добавила Стефанишина.
Читайте на Цензор.НЕТ: В ближайшее время Минздрав отстранит ГП МЗУ от закупки вакцин против COVID-19, - Степанов
Нардеп призвала поддержать всех, кто борется со "схематозом" и не дает медицине скатиться к "системе Богатыревой" и вернуться во времена Януковича.
Напомним, 3 января руководитель госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Жумадилов заявил, что министр здравоохранения Степанов сам выбрал поставщика вакцины от COVID-19, и вакцина могла бы быть по крайней мене на $1 дешевле.
5 января ГП "Медзакупки" заявило, что его работа заблокирована Минздравом.
Также на Цензор.НЕТ: Степанов сам выбрал поставщика вакцины от COVID-19, цена могла быть минимум на $1 меньше, - глава ГП "Медзакупки Украины" Жумадилов
6 января Степанов заявил, что Минздрав в ближайшее время вообще отстранит ГП "Медзакупки" от приобретения вакцин от COVDI-19.
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Этой новости и заявлению от Медзакупок про свершившийся факт уже почти неделя.
Голос - статисты.
Нужно этот скандал раздувать, чтобы и этого прохиндея выкинуть из Минздрава.
Только клиника БАРИС правильно потратит бюджетные деньги!
Какаво же тибе, когда в твои штаны насрал не только Порошенко, но и Супрун!
А кто добил твою голову, Яценюк или Гройсман?