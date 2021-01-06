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Нардеп "Голоса" Стефанишина: Есть угроза замены ГП "Медзакупки" ручной коррупционной прокладкой Степанова

Нардеп

Народный депутат "Голоса" Ольга Стефанишина поддерживает госпредприятие "Медзакупки Украины" в конфликте с Министерством здравоохранения.

Свою позицию она озвучила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, сейчас есть реальная угроза устранения ГП от закупочного процесса и замены его на удобную коррупционную "прокладку" Степанова", - написала она.

Стефанишина напомнила, что именно от нормальной работы "Медзакупок" зависит, будут ли в Украине вакцины от COVID-19 и лекарства для тяжелобольных пациентов.

"Уже длительное время Степанов систематически атакует принципиальных людей и прозрачные институты - сначала препятствует работе, потом вмешивается в процессы, а дальше просто блокирует любую деятельность", - добавила Стефанишина.

Читайте на Цензор.НЕТ: В ближайшее время Минздрав отстранит ГП МЗУ от закупки вакцин против COVID-19, - Степанов

Нардеп призвала поддержать всех, кто борется со "схематозом" и не дает медицине скатиться к "системе Богатыревой" и вернуться во времена Януковича.

Напомним, 3 января руководитель госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Жумадилов заявил, что министр здравоохранения Степанов сам выбрал поставщика вакцины от COVID-19, и вакцина могла бы быть по крайней мене на $1 дешевле.

5 января ГП "Медзакупки" заявило, что его работа заблокирована Минздравом.

Также на Цензор.НЕТ: Степанов сам выбрал поставщика вакцины от COVID-19, цена могла быть минимум на $1 меньше, - глава ГП "Медзакупки Украины" Жумадилов

6 января Степанов заявил, что Минздрав в ближайшее время вообще отстранит ГП "Медзакупки" от приобретения вакцин от COVDI-19.

Нардеп Голоса Стефанишина: Есть угроза замены ГП Медзакупки ручной коррупционной прокладкой Степанова 01

Автор: 

Минздрав (4903) Стефанишина Ольга нардеп (79) Жумадилов Арсен (44) ГП Медзакупки (7)


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Топ комментарии
+8
было бы странно, если бы он поступил иначе..., на такой должности, да и в такое время не отломить себе жирный кусок - себя не уважать )))
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06.01.2021 15:06 Ответить
+7
Степанов смотрит, что Ковидные деньги прошли мимо кассы и были успешно разворованы на большой стройке Зе командой. Последний шанс, пока не выгнали, и самому поучаствовать в распиле.
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06.01.2021 15:15 Ответить
+7
И спасибо Пианисту за "новые" лица.
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06.01.2021 15:16 Ответить
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было бы странно, если бы он поступил иначе..., на такой должности, да и в такое время не отломить себе жирный кусок - себя не уважать )))
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06.01.2021 15:06 Ответить
Не угроза, а факт. Так и будет, зуб даю!
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06.01.2021 15:06 Ответить
Это уже есть.
Этой новости и заявлению от Медзакупок про свершившийся факт уже почти неделя.

Голос - статисты.
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06.01.2021 15:25 Ответить
Звичайно є,пані Очевидність.Стєпанов сам про це заявив.
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06.01.2021 15:07 Ответить
Вопреки требованиям законодательства, по распоряжению Степанова, министерство здравоохранения начало организационные мероприятия по смене уполномоченного закупщика по разделу "Вакцины и иммунобиологические препараты." Потом - об этом узнают на Западе, за деньги которого ты это покупаешь, а потом за тобой приедет новый отдел ФБР. (с)
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06.01.2021 15:08 Ответить
так і буде. треба ж путінську ширку спутник-5 в Україну пропхати
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06.01.2021 15:14 Ответить
Степанов смотрит, что Ковидные деньги прошли мимо кассы и были успешно разворованы на большой стройке Зе командой. Последний шанс, пока не выгнали, и самому поучаствовать в распиле.
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06.01.2021 15:15 Ответить
И спасибо Пианисту за "новые" лица.
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06.01.2021 15:16 Ответить
Слышали шо вас москали зовут - "пшеки сраные", это правда? А ещё они говорят - шо там унитазы немытые.😁
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06.01.2021 18:49 Ответить
Голос, как всегда, вовремя. Когда почки уже отвалились.
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06.01.2021 15:23 Ответить
Нардепка "Голосу" Стефанишина: Є загроза заміни ДП "Медзакупівлі" ручною корупційною прокладкою Степанова - Цензор.НЕТ 8448
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06.01.2021 15:23 Ответить
Степанов - известный схемщик - не для того он шел в Минздрав, чтобы пропускать мимо себя потоки бюджетного бабла. Только он хитрее чем Емец - тот более тупой и жадный - сразу как пришел на пост попытался под себя всю закупку медикаментов незаконно подмять - и сразу вылетел, Степанов не так торопился...
Нужно этот скандал раздувать, чтобы и этого прохиндея выкинуть из Минздрава.
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06.01.2021 15:46 Ответить
Посада міністра, на жаль, не на все життя. Треба трохи зібрати грошенят на пенсію.
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06.01.2021 16:00 Ответить
Далой реформы Супрун!
Только клиника БАРИС правильно потратит бюджетные деньги!
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06.01.2021 16:03 Ответить
"реформы супрун"______"реформаторка" ДОБИЛА медицину Украины и благополучно здрыстнула в Америку.
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06.01.2021 16:07 Ответить
Бидняга....
Какаво же тибе, когда в твои штаны насрал не только Порошенко, но и Супрун!
А кто добил твою голову, Яценюк или Гройсман?
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06.01.2021 16:36 Ответить
так где уляна?
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06.01.2021 16:49 Ответить
а что ей здесь делать если её уволили
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06.01.2021 16:51 Ответить
Готовятся к закупке вакцины..
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06.01.2021 19:50 Ответить
 
 