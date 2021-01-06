Денисова обратилась в КС с представлением о признании неконституционными ряда положений законодательства в сфере здравоохранения
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Конституционный суд Украины с представлением о признании неконституционными отдельных положений законов Украины, касающихся сферы здравоохранения, оказания медицинских услуг населению, вопросам ликвидации и реорганизации учреждений здравоохранения в условиях реализации медицинской реформы и преодоления пандемии COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Денисова сообщила на странице в сети Facebook.
"Ситуация, при которой начата медицинская реформа с последующим установлением на законодательном и подзаконном уровнях в некоторых случаях несоизмеримых цели средств достижения - противоэпидемических мероприятий, привели к нарушениям и ограничениям конституционных прав и свобод человека и гражданина, свидетельством чего являются многочисленные обращения граждан ко мне, как к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека", - подчеркнула омбудсмен.
По словам Денисовой, большинство государственных органов и служб оказались неготовыми ни организационно, ни юридически и даже психологически к пандемии коронавируса.
"Сложности в противодействии болезни принесли и определенные законодательные изменения, а также начатая в 2017 году медицинская реформа, которая происходит одновременно с реформами децентрализации и административно-территориального устройства. Хотя в целом введенные как парламентом, так и правительством государства ограничительные меры по преодолению инфекционной болезни имеют оправданную цель - сохранение жизни и здоровья человека", - отметила она.
Денисова добавила, что действующее законодательство в внедрении карантина, а именно закон "Основы законодательства Украины об охране здоровья", законы "О защите населения от инфекционных болезней", "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" также оказались не приспособленными к угрозе здоровью, которая возникла.
"Подчеркиваю, что конституционные принципы, на которых базируется осуществление прав и свобод человека и гражданина в Украине, включая и право на охрану здоровья, предусматривают правовые гарантии, правовую определенность и связанную с ними предсказуемость законодательной политики в сфере здравоохранения, необходимые для того, чтобы участники соответствующих правоотношений могли быть уверенными в своих законных ожиданиях, что их право, его содержание и объем будет ими реализовано", - отметила омбудсмен.
Денисова заявила, что в ст. 49 Конституции Украины закреплены основополагающие принципы о праве каждого на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование, а здравоохранение обеспечивается государственным финансированием соответствующих социально-экономических, медико-санитарных и оздоровительно-профилактических программ. Государство должно создавать условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания, а имеющаяся сеть государственных и коммунальных учреждений здравоохранения не может быть сокращена. Также государство должно содействовать развитию лечебных учреждений всех форм собственности и обеспечивать санитарно-эпидемическое благополучие граждан.
"Надеюсь на открытие Конституционным судом Украины конституционного производства по моему представлению и рассмотрение его по существу, ведь нарушенные права граждан в сфере охраны здоровья должны быть восстановлены и в дальнейшем обеспечиваться государством", - заключила омбудсмен.
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https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова @luiza4kaLova_
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Кто шарит по сайту Верховной Рады, а гляньте-ка, как Денисова, будучи нардепом от НФ, голосовала за эту реформу. Я могу ошибаться, конечно, но кажется, она уполномоченной стала уже папизже после принятия медреформы.
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https://mobile.twitter.com/divchynazDnipra Дівчина з Дніпра https://mobile.twitter.com/divchynazDnipra @divchynazDnipra https://mobile.twitter.com/divchynazDnipra/status/1346869991556190209 15 мин
Если я правильно нашла, то она голосовала "за" медреформу
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_arh_golos?g_id=1510108&n_skl=8
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_/status/1346871001854963713 12 мин
та не, это немножко другое.
Но думаю, что и за медреформу голосовала.
Просто коньюктура изменилась