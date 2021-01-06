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Новости Коронавирус и карантин
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Денисова обратилась в КС с представлением о признании неконституционными ряда положений законодательства в сфере здравоохранения

Денисова обратилась в КС с представлением о признании неконституционными ряда положений законодательства в сфере здравоохранения

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Конституционный суд Украины с представлением о признании неконституционными отдельных положений законов Украины, касающихся сферы здравоохранения, оказания медицинских услуг населению, вопросам ликвидации и реорганизации учреждений здравоохранения в условиях реализации медицинской реформы и преодоления пандемии COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Денисова сообщила на странице в сети Facebook.

"Ситуация, при которой начата медицинская реформа с последующим установлением на законодательном и подзаконном уровнях в некоторых случаях несоизмеримых цели средств достижения - противоэпидемических мероприятий, привели к нарушениям и ограничениям конституционных прав и свобод человека и гражданина, свидетельством чего являются многочисленные обращения граждан ко мне, как к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека", - подчеркнула омбудсмен.

По словам Денисовой, большинство государственных органов и служб оказались неготовыми ни организационно, ни юридически и даже психологически к пандемии коронавируса.

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"Сложности в противодействии болезни принесли и определенные законодательные изменения, а также начатая в 2017 году медицинская реформа, которая происходит одновременно с реформами децентрализации и административно-территориального устройства. Хотя в целом введенные как парламентом, так и правительством государства ограничительные меры по преодолению инфекционной болезни имеют оправданную цель - сохранение жизни и здоровья человека", - отметила она.

Денисова добавила, что действующее законодательство в внедрении карантина, а именно закон "Основы законодательства Украины об охране здоровья", законы "О защите населения от инфекционных болезней", "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" также оказались не приспособленными к угрозе здоровью, которая возникла.

"Подчеркиваю, что конституционные принципы, на которых базируется осуществление прав и свобод человека и гражданина в Украине, включая и право на охрану здоровья, предусматривают правовые гарантии, правовую определенность и связанную с ними предсказуемость законодательной политики в сфере здравоохранения, необходимые для того, чтобы участники соответствующих правоотношений могли быть уверенными в своих законных ожиданиях, что их право, его содержание и объем будет ими реализовано", - отметила омбудсмен.

Денисова заявила, что в  ст. 49 Конституции Украины закреплены основополагающие принципы о праве каждого на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование, а здравоохранение обеспечивается государственным финансированием соответствующих социально-экономических, медико-санитарных и оздоровительно-профилактических программ. Государство должно создавать условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания, а имеющаяся сеть государственных и коммунальных учреждений здравоохранения не может быть сокращена. Также государство должно содействовать развитию лечебных учреждений всех форм собственности и обеспечивать санитарно-эпидемическое благополучие граждан.

"Надеюсь на открытие Конституционным судом Украины конституционного производства по моему представлению и рассмотрение его по существу, ведь нарушенные права граждан в сфере охраны здоровья должны быть восстановлены и в дальнейшем обеспечиваться государством", - заключила омбудсмен.

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Автор: 

Денисова Людмила (996) карантин (16729) КС (2248) медреформа (122) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Чергова популістка. Коли країною будуть керувати державники, а не ідіоти
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06.01.2021 15:29 Ответить
+4
А как мадам и Конституция смотрят на равные права в получении медпомощи? Само существлвание Феофании ничего не нарушает? Когда харант там отлеживался, а граждане умирали на порогах больниц?
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06.01.2021 15:53 Ответить
+2
На Конституцию все власти в Украине БОЛТ ложили а ведь по Конституции медицина должна быть бесплатной ,поэтому любую власть при желании можно будет упаковать на нары .
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06.01.2021 15:30 Ответить
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Чергова популістка. Коли країною будуть керувати державники, а не ідіоти
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06.01.2021 15:29 Ответить
не скажите вынесет вердикт КСУ отменить жжску рехформу имени Гитлера и Голды Меер и все.. написано в Конституции ГАРАНТИРУЕТСЯ ПЛИЗ... а не так как у нас собачий хвист и вся рехформа.... а где я вас спрашиваю СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ МЕДСУЛУГ А ИХ НЕТ ОПРЕДЕЛЕННО И УМЫШЛЕННО во все мире или долевое участие госудатсва в оплате медсуслуг иил частничное или полностью или страховка покрываюзая от 20 до 100% стоимости...
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06.01.2021 16:09 Ответить
Когда реХФормы будут проводить специалисты, а не барыги с аХФеристами.
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06.01.2021 16:09 Ответить
Какие *барыги*, животное ?
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06.01.2021 17:41 Ответить
Как какие? Те которые реХФормы провели, и медицинскую, и судейскую, и полицейскую, ... , скотыняка кацапская.
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06.01.2021 20:21 Ответить
Ватный длбб, а также скотыняка кацапская (как ты представился) ,медицинская реформа затронула только первичное звено и длилась меньше 2х лет, судейской действительно не было, полицейская тоже началась только на самом нижнем звене. Ватан , зато было много других важных реформ и достижений (воссоздание армии с 0, децентрализация,Томос , создание мощной антирашистской международной коалиции, мова набула чинности державной и еще много чего было сделано)
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07.01.2021 17:53 Ответить
ГНи-ПНХ
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07.01.2021 18:15 Ответить
Животное рашистское, меняй ник, из спама вылазить не будешь
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07.01.2021 18:18 Ответить
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова @luiza4kaLova_

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_



Кто шарит по сайту Верховной Рады, а гляньте-ка, как Денисова, будучи нардепом от НФ, голосовала за эту реформу. Я могу ошибаться, конечно, но кажется, она уполномоченной стала уже папизже после принятия медреформы.

https://mobile.twitter.com/divchynazDnipra
https://mobile.twitter.com/divchynazDnipra
https://mobile.twitter.com/divchynazDnipra


https://mobile.twitter.com/divchynazDnipra

https://mobile.twitter.com/divchynazDnipra Дівчина з Дніпра https://mobile.twitter.com/divchynazDnipra @divchynazDnipra https://mobile.twitter.com/divchynazDnipra/status/1346869991556190209 15 мин

Если я правильно нашла, то она голосовала "за" медреформу
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_arh_golos?g_id=1510108&n_skl=8
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06.01.2021 19:39 Ответить
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_/status/1346871001854963713 12 мин

та не, это немножко другое.
Но думаю, что и за медреформу голосовала.
Просто коньюктура изменилась
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06.01.2021 19:41 Ответить
На Конституцию все власти в Украине БОЛТ ложили а ведь по Конституции медицина должна быть бесплатной ,поэтому любую власть при желании можно будет упаковать на нары .
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06.01.2021 15:30 Ответить
Если в Конституции написана фигня типа "каждой бабе по мужику", то как к ней относиться?
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06.01.2021 15:37 Ответить
Як до того, що феміністки встановили матріархат
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06.01.2021 15:43 Ответить
А к Конституции может быть только одно отношение - её надо выполнять а если нет то надо сидеть ...
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06.01.2021 15:50 Ответить
Вот и выполняйте. Любопытно, как это у вас получится
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06.01.2021 15:54 Ответить
Ватный краснозадый пролетарий, за бесплатной медициной тебе на корею сев,кубу и Великобританию
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06.01.2021 17:45 Ответить
Не сцать! Дядя Сэм не любит давать кредиты на всякую муть типа "предсказуемость законодательной политики в сфере здравоохранения"
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06.01.2021 15:50 Ответить
як завжди, хто вср@вся? Невістка.
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06.01.2021 15:48 Ответить
шо,эта кацапка за медреформу взялась?тоже задание выполняет?
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06.01.2021 15:52 Ответить
А как мадам и Конституция смотрят на равные права в получении медпомощи? Само существлвание Феофании ничего не нарушает? Когда харант там отлеживался, а граждане умирали на порогах больниц?
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06.01.2021 15:53 Ответить
Денисова, вот что , именно сейчас тебе надо обращаться в этот рыговский КС? чтобы доказать его нужность (это этим продажнымисудьям как раз сейчас надо)? а через преза ты не могла добится изменений в эти законы ... не обращаясь к хитро ж о пому тупицкому? блин зелёнки, вы сами себя и свою команду подставляете со всех боков!! дятлы ......
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06.01.2021 15:53 Ответить
Вона не зеленка, вона Юлькіна...
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06.01.2021 15:58 Ответить
та пох.... всеравно дура. раз вверхах крутится значит должна понимать что в КС враги Украины засели.
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06.01.2021 16:07 Ответить
Не трогайте КС. Пусть отменят земельный дерибан, а потом видно будет.
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06.01.2021 16:15 Ответить
ну да, осталось еще только безвиз п р о с р а ть и тогда держитесь 73%-центные дебилы. после этого вас уже ничего не спасёт! Так ? га Галю?
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06.01.2021 17:22 Ответить
Она - пустое место, которое её хозяйка поставила на эту должность. И кудахтать она будет то, что скажет ей хозяйка, которая в свою очередь сейчас тихо ползает у ног писяграя и всё спрашивает: "Чего изволите?"
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06.01.2021 16:44 Ответить
Эта ещё куда лезет...
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06.01.2021 18:08 Ответить
 
 