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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Татаров может сдать не только Ермака с Шефиром, но и самого Зеленского, - агент НАБУ Шевченко

Татаров может сдать не только Ермака с Шефиром, но и самого Зеленского, - агент НАБУ Шевченко

Агент НАБУ Евгений Шевченко считает, что президент Владимир Зеленский обещал "посадки коррупционеров", но сам быстро стал "тем, кого надо посадить".

Свою позицию Шевченко озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Как посадить в тюрьму президента страны, который покрывает коррупцию своих друзей, а значит, является их соучастником?

Напрямую к Зеленскому подобраться сложно, поэтому нужно двигаться по цепочке - снизу вверх. Что детективы НАБУ и сделали - смогли найти доказательства вины миллионера и экс-нардепа Максима Микитася, который финансировал партию "Слуга Народа"", - написал Шевченко.

Читайте на Цензор.НЕТ: ГБР открыло уголовное производство в отношении и.о. главы САП Грищука после того, как тот подписал подозрение Татарову, - СМИ

Он напомнил, что Микитась пошел на сделку со следствием и сдал своих подельников, среди которых оказался замглавы ОП Олег Татаров.

"Татаров же, который владеет массивами информации, может сдать не только Ермака с Шефиром, но и самого Зеленского, поэтому вся вертикаль власти стала на его защиту", - считает Шевченко.

Агент НАБУ указал, что в защиту Татарова действуют генпрокурор Ирина Венедиктова, ГБР и Нацполиция.

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"Вот так один лицемерный ублюдок, который со всех бордов рассказывал нам про "весну" и какие-то "посадки", очень быстро сам стал тем, кого надо посадить. Жаль только, пока посадить его некому. Но это пока, товарищ Зеленський", - написал Шевченко.

Татаров может сдать не только Ермака с Шефиром, но и самого Зеленского, - агент НАБУ Шевченко 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20826) Шевченко Евгений (143) Микитась Максим (154) Татаров Олег (369)


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Топ комментарии
+44
"Лицемерный ублюдок..." - какое точное определение!
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06.01.2021 16:03 Ответить
+36
"Вот так один лицемерный ублюдок, который со всех бордов рассказывал нам про "весну" и какие-то "посадки", очень быстро сам стал тем, кого надо посадить. Жаль только, пока посадить его некому. Но это пока, товарищ Зеленський", - написал Шевченко.
Эти слова многим греют душу. Хочу разочаровать: ничего не будет. Нет власти, нет судей, почти не осталось государства. Поверьте, где-то в узких кругах в ЕС обсуждают отмену безвиза. Ударит по рядовым украинцам, а у ублюдков уже и так два-три гражданства.
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06.01.2021 16:03 Ответить
+25
оглянись назад!.. только что прошел Порошенко, а у тебя штаны мокрые..
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06.01.2021 16:11 Ответить
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чертовски правильно сказано:
если есть те кто приходит к тебе,
найдутся и те кто придёт за тобой
Андрей Макаревич
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06.01.2021 17:15 Ответить
Ну кто же его посадит - он же СЛУГА НАРОДА!
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06.01.2021 17:18 Ответить
Агент НАБУ Евгений Шевченко считает, что президент Владимир Зеленский обещал "посадки коррупционеров", но сам быстро стал "тем, кого надо посадить" - его надо было давно посадить, когда помогал Коломойскому воровать деньги из ПриватБанка, а не в президенты выбирать. - https://www.obozrevatel.com/economics/iz-privatbanka-vyiveli-41-mln-v-dele-neozhidanno-vsplyil-zelenskij.htm На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского.
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06.01.2021 17:20 Ответить
зомбачат население, как результат будет на выборах лидировать Бойко и ОПЗЖ
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06.01.2021 17:29 Ответить
Подивитися на писок татарова - він і маму рідну продасть. А здати йому дєрьмака, шефіра і Самого Бубочку - як мені гальбу пива випити: так само просто і так само приємно.
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06.01.2021 18:09 Ответить
ИНТЕРЕСНО !
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06.01.2021 18:11 Ответить
Здравствуйте - я ахЄнт НАБУ..., да -да, тот который....- не хотите передать взятку в 5 лямов зЄлени....- типа так -да...
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06.01.2021 18:44 Ответить
Він рахує. У нас уже був такій підрахуй.
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06.01.2021 19:03 Ответить
И ещё о... Татаров може здати не тільки Єрмака з Шефіром, а й самого Зеленського, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3613В Беларуси открыли административное производство на жителя Гомельского района, который слепил в собственном дворе «политического» снеговика, по доносу соседа на него составили админпротокол.
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06.01.2021 19:05 Ответить
Дворецкий :

- Дамы и Господа, прибыл.... Граф Д'Ерьмак, с Шерифом !
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06.01.2021 19:13 Ответить
Ну поязвит в эфирах немного, раззадорит публику. А потом и для него найдут подходящую "морковь" . Там щупальца из другого места тянутся, зе лишь пешка.
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06.01.2021 20:53 Ответить
Ну так запропонувати амністію. і хай здає.
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06.01.2021 21:31 Ответить
Шевченко агітував за Зеленського, навіть надавав йому перевагу в порівнянні з Саакашвілі, якого раніше підтримував, бо бачте Міхо спитав у прихильників, чи погодитися йому на пропозицію Кличка, якого Євген вважає пов'язаним з будівельною мафією.
Тепер він пишк, що НАБУ хоче посадити Зеленського, тим самим дуже шкодячи НАБУ. Тим більше,Ю ще за часів Порошенка підіймалося питання переслідування президента з боку НАБУ і тоді Ситнік заявив, що президент знаходиться поза їх компетенцією.
Своїми різкими заявами Шевченко шкодить НАБУ, яке і так ледь пережило і спробу приручення з боку НФ і БПП, і президенство шаленого Трампа.
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06.01.2021 23:42 Ответить
60% населения полные идиоты - это нормально. В Украине таких, к сожалению, 73%. Пожинаем плоды.
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07.01.2021 00:30 Ответить
Где жи єтот ЗЕ-дурбелик понаходил єтих ублюдков?! Одни коррупционеры, подлеци, жополизы, причем все как один прокацапске настроены! жуть!
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07.01.2021 04:12 Ответить
Мабуть пора на тиждень Лаврентія реанімірувати.
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07.01.2021 12:16 Ответить
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