Татаров может сдать не только Ермака с Шефиром, но и самого Зеленского, - агент НАБУ Шевченко

Агент НАБУ Евгений Шевченко считает, что президент Владимир Зеленский обещал "посадки коррупционеров", но сам быстро стал "тем, кого надо посадить".

Свою позицию Шевченко озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Как посадить в тюрьму президента страны, который покрывает коррупцию своих друзей, а значит, является их соучастником?

Напрямую к Зеленскому подобраться сложно, поэтому нужно двигаться по цепочке - снизу вверх. Что детективы НАБУ и сделали - смогли найти доказательства вины миллионера и экс-нардепа Максима Микитася, который финансировал партию "Слуга Народа"", - написал Шевченко.

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Он напомнил, что Микитась пошел на сделку со следствием и сдал своих подельников, среди которых оказался замглавы ОП Олег Татаров.

"Татаров же, который владеет массивами информации, может сдать не только Ермака с Шефиром, но и самого Зеленского, поэтому вся вертикаль власти стала на его защиту", - считает Шевченко.

Агент НАБУ указал, что в защиту Татарова действуют генпрокурор Ирина Венедиктова, ГБР и Нацполиция.

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"Вот так один лицемерный ублюдок, который со всех бордов рассказывал нам про "весну" и какие-то "посадки", очень быстро сам стал тем, кого надо посадить. Жаль только, пока посадить его некому. Но это пока, товарищ Зеленський", - написал Шевченко.