Украина не законтрактовала вакцины против COVID-19, потому что переговоры вел Минздрав, - ГП "Медзакупки"
Украина не смогла законтрактовать вакцины от COVID-19 ведущих производителей в 2020 году из-за того, что все переговоры по этому вопросу сконцентрировало Министерство здравоохранения.
Об этом заявили в госпредприятии "Медицинские закупки Украины" (МЗУ). Его комментарий публикует "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"В нашей стране были и есть абсолютно все инструменты и возможности, чтобы составить портфолио и законтрактовать вакцины ведущих производителей еще в 2020 году. К сожалению, эти переговоры концентрировались в стенах Министерства здравоохранения. Поэтому они не имели существенного результата", - говорится в комментарии.
В МЗУ назвали манипуляцией заявление министра о том, что Минздрав ведет переговоры с производителями вакцин с мая 2020 года.
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"Те страны и объединения, которые еще летом начали вести переговоры о закупке вакцин, уже в конце декабря 2020-го - начале января 2021 года начали вакцинацию своих граждан. Если бы Украина начала переговоры в мае, сейчас мы уже должны были иметь вакцины. Для большинства стран период контрактирования производителей вакцин - от нескольких недель до двух месяцев", - заявили в МЗУ.
В госпредприятии отметили, что по состоянию на середину декабря 2020 года в ЕС были подписаны контракты с шестью производителями на 2 млрд доз вакцин и ведутся переговоры о дополнительных 200 млн доз, в начале декабря 2020 Польша законтрактовала 45 млн доз у трех мировых производителей, Германия, Венгрия и Словакия начала вакцинировать население перед Новым годом.
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Кроме того, в МЗУ подчеркнули, что один из производителей, с которыми госпредприятие вело переговоры о закупке вакцин, "предупредил о возможном выходе из переговоров, поскольку слишком долго ждал решения Минздрава о закупке".
"Переговоры велись с сентября, финализация документов состоялась в третьей декаде декабря, с тех пор никакой информации от Минздрава производитель не получил. Ключевая переговорная позиция в закупке вакцин - скорость и четкость при заключении договоров. К сожалению, это точно не то, на что может повлиять наша команда, если речь идет о действиях Минздрава", - подчеркнули в МЗУ.
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"МЗУ может в кратчайший период времени законтрактовать вакцины ключевых мировых производителей, чтобы Украина имела портфель вакцин. И для этого нам нужно точно меньше, чем девять месяцев. Для этого нам нужно, чтобы мы имели возможность выполнять работу без давления со стороны министра здравоохранения и дополнительных надуманных, необоснованных преград", - подчеркнули в госпредприятии.
Напомним, 3 января руководитель госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Жумадилов заявил, что министр здравоохранения Степанов сам выбрал поставщика вакцины от COVID-19, и вакцина могла бы быть по крайней мене на $1 дешевле.
5 января ГП "Медзакупки" заявило, что его работа заблокирована Минздравом.
6 января Степанов заявил, что Минздрав в ближайшее время вообще отстранит ГП "Медзакупки" от приобретения вакцин от COVID-19.
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Передбачувано. Усе провалили й роздербанили, а тепер будуть одне на одного тицяти...
Кто то может возразить?
Кстати, пока писал это, подумал - может не только маску надо было и не только на лицо....
та маска до ж. если она тупо от того шоп кто-то на вас не заразнул... как медики говорят... кх кх (бежит к доктору)
та идите вы на три букы - У МЕНЯ БРАТ ОТ ЭТОГОУ МЕР!!!1111(прикол, но считаю уместно)
Стебанов, не ухохатывай людей, дай оксил хлорида шоп заработать, ой, то есть вакцину шоп выжить... кто не уколется = лох и ему не 45 лет, или не 42 года.
"Украина закупает вакцины против COVID-19 по стоимости, определенной для большинства стран мира", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он напомнил, что первый договор Украина подписала с компанией "Синовак", которая завоевала авторитет во всем мире. Цена, по которой Украина покупает 1 дозу вакцины у этого производителя, составляет 504 грн. Также министр отметил, что стоимость вакцин других производителей пока Минздрав не имеет права озвучивать из-за жестких контрактных правил неразглашения информации.
"Могу заверить, что они примерно в таком диапазоне цен, по которым покупает вакцины весь мир", - уточнил Степанов.
"Уже достигнуты договоренности с глобальной инициативой COVAX и есть подтверждение о поставке в Украину 8 млн доз вакцин против COVID-19 в конце I - начале II квартала 2021 года. Вопрос получения вакцин против COVID-19 находится на постоянном контроле Президента Украины Владимира Зеленского. Максимально интегрировано и привлечено к этим переговорам Министерство иностранных дел на своем уровне, которое использует все возможные дипломатические каналы", - добавил Степанов.
Напомним, из-за сообщений главы государственного предприятия "Медицинские закупки" Арсена Жумадилова в ближайшее время Минздрав https://www.unn.com.ua/uk/news/1911166-zakupivlya-antikoronavirusnikh-vaktsin-moz-zminit-vidpovidalnu-kompaniyu-pislya-dopisiv-glavi-medzakupivel планирует сменить компанию , которая в Украине будет заниматься закупкой вакцин от коронавируса.
КИЕВ. 6 января. УНН. Украина закупает вакцины от коронавируса по цене, определенной в большинстве стран. Одна доза у компании "Синовак" стоит 504 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.