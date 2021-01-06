Украина не законтрактовала вакцины против COVID-19, потому что переговоры вел Минздрав, - ГП "Медзакупки"

Украина не смогла законтрактовать вакцины от COVID-19 ведущих производителей в 2020 году из-за того, что все переговоры по этому вопросу сконцентрировало Министерство здравоохранения.

Об этом заявили в госпредприятии "Медицинские закупки Украины" (МЗУ). Его комментарий публикует "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"В нашей стране были и есть абсолютно все инструменты и возможности, чтобы составить портфолио и законтрактовать вакцины ведущих производителей еще в 2020 году. К сожалению, эти переговоры концентрировались в стенах Министерства здравоохранения. Поэтому они не имели существенного результата", - говорится в комментарии.

В МЗУ назвали манипуляцией заявление министра о том, что Минздрав ведет переговоры с производителями вакцин с мая 2020 года.

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"Те страны и объединения, которые еще летом начали вести переговоры о закупке вакцин, уже в конце декабря 2020-го - начале января 2021 года начали вакцинацию своих граждан. Если бы Украина начала переговоры в мае, сейчас мы уже должны были иметь вакцины. Для большинства стран период контрактирования производителей вакцин - от нескольких недель до двух месяцев", - заявили в МЗУ.

В госпредприятии отметили, что по состоянию на середину декабря 2020 года в ЕС были подписаны контракты с шестью производителями на 2 млрд доз вакцин и ведутся переговоры о дополнительных 200 млн доз, в начале декабря 2020 Польша законтрактовала 45 млн доз у трех мировых производителей, Германия, Венгрия и Словакия начала вакцинировать население перед Новым годом.

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Кроме того, в МЗУ подчеркнули, что один из производителей, с которыми госпредприятие вело переговоры о закупке вакцин, "предупредил о возможном выходе из переговоров, поскольку слишком долго ждал решения Минздрава о закупке".

"Переговоры велись с сентября, финализация документов состоялась в третьей декаде декабря, с тех пор никакой информации от Минздрава производитель не получил. Ключевая переговорная позиция в закупке вакцин - скорость и четкость при заключении договоров. К сожалению, это точно не то, на что может повлиять наша команда, если речь идет о действиях Минздрава", - подчеркнули в МЗУ.

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"МЗУ может в кратчайший период времени законтрактовать вакцины ключевых мировых производителей, чтобы Украина имела портфель вакцин. И для этого нам нужно точно меньше, чем девять месяцев. Для этого нам нужно, чтобы мы имели возможность выполнять работу без давления со стороны министра здравоохранения и дополнительных надуманных, необоснованных преград", - подчеркнули в госпредприятии.

Напомним, 3 января руководитель госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Жумадилов заявил, что министр здравоохранения Степанов сам выбрал поставщика вакцины от COVID-19, и вакцина могла бы быть по крайней мене на $1 дешевле.

5 января ГП "Медзакупки" заявило, что его работа заблокирована Минздравом.

6 января Степанов заявил, что Минздрав в ближайшее время вообще отстранит ГП "Медзакупки" от приобретения вакцин от COVID-19.