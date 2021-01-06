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Новости Коронавирус и карантин
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Украина не законтрактовала вакцины против COVID-19, потому что переговоры вел Минздрав, - ГП "Медзакупки"

Украина не законтрактовала вакцины против COVID-19, потому что переговоры вел Минздрав, - ГП

Украина не смогла законтрактовать вакцины от COVID-19 ведущих производителей в 2020 году из-за того, что все переговоры по этому вопросу сконцентрировало Министерство здравоохранения.

Об этом заявили в госпредприятии "Медицинские закупки Украины" (МЗУ). Его комментарий публикует "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"В нашей стране были и есть абсолютно все инструменты и возможности, чтобы составить портфолио и законтрактовать вакцины ведущих производителей еще в 2020 году. К сожалению, эти переговоры концентрировались в стенах Министерства здравоохранения. Поэтому они не имели существенного результата", - говорится в комментарии.

В МЗУ назвали манипуляцией заявление министра о том, что Минздрав ведет переговоры с производителями вакцин с мая 2020 года.

Читайте на Цензор.НЕТ: Степанов сам выбрал поставщика вакцины от COVID-19, цена могла быть минимум на $1 меньше, - глава ГП "Медзакупки Украины" Жумадилов

"Те страны и объединения, которые еще летом начали вести переговоры о закупке вакцин, уже в конце декабря 2020-го - начале января 2021 года начали вакцинацию своих граждан. Если бы Украина начала переговоры в мае, сейчас мы уже должны были иметь вакцины. Для большинства стран период контрактирования производителей вакцин - от нескольких недель до двух месяцев", - заявили в МЗУ.

В госпредприятии отметили, что по состоянию на середину декабря 2020 года в ЕС были подписаны контракты с шестью производителями на 2 млрд доз вакцин и ведутся переговоры о дополнительных 200 млн доз, в начале декабря 2020 Польша законтрактовала 45 млн доз у трех мировых производителей, Германия, Венгрия и Словакия начала вакцинировать население перед Новым годом.

Также на Цензор.НЕТ: В ближайшее время Минздрав отстранит ГП МЗУ от закупки вакцин против COVID-19, - Степанов

Кроме того, в МЗУ подчеркнули, что один из производителей, с которыми госпредприятие вело переговоры о закупке вакцин, "предупредил о возможном выходе из переговоров, поскольку слишком долго ждал решения Минздрава о закупке".

"Переговоры велись с сентября, финализация документов состоялась в третьей декаде декабря, с тех пор никакой информации от Минздрава производитель не получил. Ключевая переговорная позиция в закупке вакцин - скорость и четкость при заключении договоров. К сожалению, это точно не то, на что может повлиять наша команда, если речь идет о действиях Минздрава", - подчеркнули в МЗУ.

Читайте также: ГП "Медзакупки": Наша работа заблокирована Минздравом

"МЗУ может в кратчайший период времени законтрактовать вакцины ключевых мировых производителей, чтобы Украина имела портфель вакцин. И для этого нам нужно точно меньше, чем девять месяцев. Для этого нам нужно, чтобы мы имели возможность выполнять работу без давления со стороны министра здравоохранения и дополнительных надуманных, необоснованных преград", - подчеркнули в госпредприятии.

Напомним, 3 января руководитель госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Жумадилов заявил, что министр здравоохранения Степанов сам выбрал поставщика вакцины от COVID-19, и вакцина могла бы быть по крайней мене на $1 дешевле.

5 января ГП "Медзакупки" заявило, что его работа заблокирована Минздравом.

6 января Степанов заявил, что Минздрав в ближайшее время вообще отстранит ГП "Медзакупки" от приобретения вакцин от COVID-19.

Автор: 

вакцина (3815) госзакупки (961) карантин (16729) Минздрав (4903) закупки (770) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Жумадилов Арсен (44) ГП Медзакупки (7)


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Топ комментарии
+10
Поэтому мы заботясь о своих гражданах законтрактуем спутник.по 50 у.е за вакцину из госсбюджета
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06.01.2021 16:23 Ответить
+6
Что и следовало ожидать при такой власти и таком кабмине.
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06.01.2021 16:24 Ответить
+6
Так, так, так. Що вибір 2019 року тебе розчарував? Бідненький. А так сподівався, що кловун-наркоман втілить серіал у життя, дасть 4000 баксів. А тут стало ще гірше! Ну що ж, тоді треба захистити свій вибір 2019 року, кажучи, що всі 30 років було так жахливо! Аахахахах
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06.01.2021 16:28 Ответить
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Поэтому мы заботясь о своих гражданах законтрактуем спутник.по 50 у.е за вакцину из госсбюджета
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06.01.2021 16:23 Ответить
Степанов це корупціонер, він хоче щоб йому заносили по долару з кожного проданого в Україні препарату та вакцини. Тому Степанова потрібно арештувати та посадити на довічне з конфіскацією, за тисячі смертей українців від коронавірусу, яких можна було уникнути забезпечив нормальне медичне лікування в опорних лікарнях. Хворі не отримували уваги лікарів і вмирали без лікування, поки Степанов та Радуцький мутили свої однодоларові схеми. Степанова та Радуцького - судити і розстріляти!
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06.01.2021 16:37 Ответить
Вы хотите что бы Степанова арестовал крупционер Аваков с которым он поделится 10-20 центов с вакцины или свой на 100% прокурор Венедиктова, которая шага не сделает без команды президента, который даже недвижимость продал в Украине?
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06.01.2021 16:54 Ответить
1
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06.01.2021 16:23 Ответить
Что и следовало ожидать при такой власти и таком кабмине.
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06.01.2021 16:24 Ответить
управленцы государства ни на что не способно, все 30 лет! способны только в свой карман.. печально..
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06.01.2021 16:24 Ответить
Так, так, так. Що вибір 2019 року тебе розчарував? Бідненький. А так сподівався, що кловун-наркоман втілить серіал у життя, дасть 4000 баксів. А тут стало ще гірше! Ну що ж, тоді треба захистити свій вибір 2019 року, кажучи, що всі 30 років було так жахливо! Аахахахах
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06.01.2021 16:28 Ответить
Да разочаровал.. мой доход не изменился... превышает 4000 долл... за державу обидно! а вы хотите сказать, что при какой то власти было лучше державе, экономике, производству и т.д!?
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06.01.2021 16:33 Ответить
Ну, ну, рано ти почало скиглити зі свого президента! Він тільки 1.5 пробув на посаді президента та Головнокомандувача воюючої країни. Ти зачекай, може на кінець його терміну і отримаєш свої 4000 баксів.
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06.01.2021 16:37 Ответить
разве я ною!? я констатирую факт!
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06.01.2021 16:48 Ответить
Скажіть чесно, при Пороху ви зубожіли та ялини стать вареника, бо не хапало навіть на капусту та зітхання?
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06.01.2021 16:33 Ответить
с питанием у меня все ок , было, есть и будет...не в моем благосостоянии дело... я мзду не беру, за державу обидно!
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06.01.2021 16:47 Ответить
Фіаско, "державник" ❌
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06.01.2021 16:56 Ответить
для меня нет, абсолютно никаких потерь финансовых.. а у вас фиаско?
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07.01.2021 02:00 Ответить
Ви програли, і ваше "очко" перехидить у глядацьку залу))
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06.01.2021 17:22 Ответить
я не проиграл, в любом случае, проиграла Украина, страна, как государственный субъект! так что мое "очко" останется при мне, при любой власти.. проиграли простые люди, трудяги.. я просто поднял стоимость своей продукции))) в денежном эквиваленте, я даже заработал в итоге больше)))
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07.01.2021 01:59 Ответить
При чому тут Порох. можете прояснити.
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06.01.2021 17:09 Ответить
Більше у моєму питанні ніщо не здивувало?
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06.01.2021 17:17 Ответить
Зітхання по корейськи))
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06.01.2021 17:23 Ответить
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06.01.2021 18:20 Ответить
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06.01.2021 16:24 Ответить
Сучья свадьба.
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06.01.2021 16:25 Ответить
та в принципе вакцина уже и не нужна. властям удалось снизить отчёт по заболеваемости до приемлемых цифр. зачем же платить больше? )
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06.01.2021 16:26 Ответить
вариантов 2: 1.наши чинуши долго решали скоко взять себе с этого всего; 2. рашка могла или обещала дать больше за спутник и тож не могли договориться..., ну а в пролете те, кто не дождались и померли...., потому что те у кого бабло, давно уже выдохнули... бгггг, еще в декабре....
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06.01.2021 16:28 Ответить
Як кажуть кацапи - "Иван кивает на Фому, Фома кивает на Ерёму".
Передбачувано. Усе провалили й роздербанили, а тепер будуть одне на одного тицяти...
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06.01.2021 16:30 Ответить
а были бы на должностях доктор-смерть Ульяна Супрун и барыга Порошенко то проблемой с вакциной не было бы..
Кто то может возразить?
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06.01.2021 16:31 Ответить
ті хто хотів домогтися реальних змін для українців їдуть,бо запиту на це як виявилося немає, більшості аби по приколу було ось воно так і відбувається все.
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06.01.2021 16:41 Ответить
На сегодняшний день существует 8 видов вакцины, все они не прошли 3 ступень проверки, запад и США продавать не будут, пока своих НЭ ВКОЛЮТЬ. Какие договора? В этом году могут дать для проверки мизер. Вот и все дела, в этом году забудьте о ней, один звездешь.
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06.01.2021 16:35 Ответить
свидетель непрошедшей 3 ступени испытаний
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06.01.2021 16:44 Ответить
Это так на 112 гамноканале вате промакшанской сказали.
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06.01.2021 16:46 Ответить
Иди метветчуку в жепу.
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06.01.2021 17:11 Ответить
Не хочешь меня видеть в той, в чьей ты находишься. Хорошо, пошел, КАКАЯ РАЗНИЦА.
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06.01.2021 17:18 Ответить
Это текст для украинцев. А для Европы есть и вакцины и деньги на вакцины и контракты... Вот где бы поруководить нашим бонзам.
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06.01.2021 16:45 Ответить
зеоеные - мастера спорта по зашкварам
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06.01.2021 16:40 Ответить
Выйдет Осел и на рабость зебилам обьявит - Я, как имеющий черный пояс в борьбе с каранавирусом - обьявляю его - каранавируса, побежденным. Все хто хочет вакцинироваться - за свой счет в клинике Пальчевского и Медведчука. --Бурные аплодисменты по приколу.
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06.01.2021 16:44 Ответить
Обращаем внимание , что за период с середины ноября и по нынешнее время наблюдается прогрессирующий рост случает осложненного, тяжелого протекания заболевания COVID-19 у пациентов всех возрастных групп. По нашим данным процент тяжелого протекания заболевания составляет от 6 до 10 % от числа заболевших. Характер поражения полисимптомен и не может быть выделен в качестве одной характеристики. (с)
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06.01.2021 16:55 Ответить
как у нас, так и у "братьев" мона видео увидеть - лежит молодая женщина/баба и грит - эээ, я все маски юзала и перчатки и прочее, но все равно заболела....
Кстати, пока писал это, подумал - может не только маску надо было и не только на лицо....
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06.01.2021 17:03 Ответить
Не, там дыхательных путей нет.
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06.01.2021 17:20 Ответить
Как говорил один очень уважаемый чел - Вы не заболели коронавирусом не потому что носите маску и т.д. - а только потому что вы еще не повстречали на ваше счастье на своем жизненном пути НАСТОЯЩЕГО вирусоносителя ...
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06.01.2021 18:50 Ответить
не знаю кто говорил, сорри.....
та маска до ж. если она тупо от того шоп кто-то на вас не заразнул... как медики говорят... кх кх (бежит к доктору)
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06.01.2021 18:59 Ответить
я в глаз сунул руку из-за того что за этим споглинал тренер не по боксу, а по соревнованию "сунь в глаз руку"?
та идите вы на три букы - У МЕНЯ БРАТ ОТ ЭТОГОУ МЕР!!!1111(прикол, но считаю уместно)
Стебанов, не ухохатывай людей, дай оксил хлорида шоп заработать, ой, то есть вакцину шоп выжить... кто не уколется = лох и ему не 45 лет, или не 42 года.
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06.01.2021 17:00 Ответить
Такое впечатление, что зелень просто не осознает до конца последствия того, что делает.
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06.01.2021 17:01 Ответить
КИЕВ. 6 января. УНН. Украина закупает вакцины от коронавируса по цене, определенной в большинстве стран. Одна доза у компании "Синовак" стоит 504 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Украина закупает вакцины против COVID-19 по стоимости, определенной для большинства стран мира", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он напомнил, что первый договор Украина подписала с компанией "Синовак", которая завоевала авторитет во всем мире. Цена, по которой Украина покупает 1 дозу вакцины у этого производителя, составляет 504 грн. Также министр отметил, что стоимость вакцин других производителей пока Минздрав не имеет права озвучивать из-за жестких контрактных правил неразглашения информации.
"Могу заверить, что они примерно в таком диапазоне цен, по которым покупает вакцины весь мир", - уточнил Степанов.
"Уже достигнуты договоренности с глобальной инициативой COVAX и есть подтверждение о поставке в Украину 8 млн доз вакцин против COVID-19 в конце I - начале II квартала 2021 года. Вопрос получения вакцин против COVID-19 находится на постоянном контроле Президента Украины Владимира Зеленского. Максимально интегрировано и привлечено к этим переговорам Министерство иностранных дел на своем уровне, которое использует все возможные дипломатические каналы", - добавил Степанов.
Напомним, из-за сообщений главы государственного предприятия "Медицинские закупки" Арсена Жумадилова в ближайшее время Минздрав https://www.unn.com.ua/uk/news/1911166-zakupivlya-antikoronavirusnikh-vaktsin-moz-zminit-vidpovidalnu-kompaniyu-pislya-dopisiv-glavi-medzakupivel планирует сменить компанию , которая в Украине будет заниматься закупкой вакцин от коронавируса.
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06.01.2021 17:07 Ответить
И тут ты Осла приплел. он шо там, за свои деньги вакцину покупает? Какого хера оно там фигурирует?
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06.01.2021 17:15 Ответить
Я никого не приплетал ..
КИЕВ. 6 января. УНН. Украина закупает вакцины от коронавируса по цене, определенной в большинстве стран. Одна доза у компании "Синовак" стоит 504 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
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06.01.2021 17:36 Ответить
Какой дебил будет вакцинироваться китайской вакциной?
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07.01.2021 04:42 Ответить
Jesli daze takoj Kuleba svojio vremia paprosil za pomociu ES strani mogli uze imet i vi vakcini i kupit desevle takze.On govoril mnogo pro vsio no to sto samoje vaznoje zabil
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06.01.2021 17:24 Ответить
Компания Свино-вак? У которой кроме Украины покупателей нет. И известна где?
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07.01.2021 02:15 Ответить
СТЕПАНОВ МИНИСТР ГРОБ
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07.01.2021 04:39 Ответить
 
 