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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Похитителей Луценко и Вербицкого будут судить в Борисполе, - Офис генпрокурора

Похитителей Луценко и Вербицкого будут судить в Борисполе, - Офис генпрокурора

Офис Генерального прокурора направил в Бориспольский горрайонный суд Киевской области обвинительный акт в отношении двух участников преступной организации, причастной к похищению Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Им инкриминируется создание преступной организации, умышленное убийство, пытки, незаконное лишение свободы или похищение человека, незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов (ч. 1 ст. 255, п. П. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст . 127 и ч. 3 ст. 146, ст. 340 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые 21 января 2014 года похитили из помещения Александровской клинической больницы города Киева активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Они пытали их, а Юрия Вербицкого - убили.

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"Напомним, за совершение этих преступлений к уголовной ответственности уже привлечено 15 лиц, в отношении двух из них дела рассматриваются судами; 11 человек объявлены в розыск, в отношении двух - завершено так называемое "заочное" специальное досудебное расследование (in аbsеntiа)", - добавили в Офисе генпрокурора.

Автор: 

Луценко Юрий (7719) суд (25137) Вербицкий (77) Офис Генпрокурора (2494)


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Топ комментарии
+5
А как же Печерский суд,- самый гуманный суд в мире?
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06.01.2021 18:21 Ответить
+2
не покарали за 6 років то і надалі не покарають. це система, злодійсько-олігархічно-бандюковська система влади. була вона і до цього, така вона є зараз, такою буде і надалі. українці заслуговують такої влади. героїчно вмирати на Майданах і героїчно воювати з рашапідами занадто мало, щоб претендувати на цивілізований, європейський рівень життя.
коли б хто з героїв "Небесної Сотні ожив і подивився яка срань шмаркато-зелено-портяно-мертвечуковська править країною, одразу б відмовився жити тут далі.
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06.01.2021 19:36 Ответить
+1
Не їх юрисдикція. Розберетеся з терміном?
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06.01.2021 18:23 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А как же Печерский суд,- самый гуманный суд в мире?
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06.01.2021 18:21 Ответить
Не їх юрисдикція. Розберетеся з терміном?
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06.01.2021 18:23 Ответить
Викрадачів Луценка і Вербицького судитимуть у Борисполі, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 9576
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06.01.2021 19:16 Ответить
«Мельницы Господни мелют медленно, но очень тонко»,
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06.01.2021 18:25 Ответить
так что бы на самолет успели в обеденый перерыв ?
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06.01.2021 19:08 Ответить
вылупков надо судить на майдане...и приговор там же под камеры исполнять..
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06.01.2021 19:15 Ответить
Немножко посудят, а потом отпустят... и извинятся, что посудили....
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06.01.2021 19:22 Ответить
не покарали за 6 років то і надалі не покарають. це система, злодійсько-олігархічно-бандюковська система влади. була вона і до цього, така вона є зараз, такою буде і надалі. українці заслуговують такої влади. героїчно вмирати на Майданах і героїчно воювати з рашапідами занадто мало, щоб претендувати на цивілізований, європейський рівень життя.
коли б хто з героїв "Небесної Сотні ожив і подивився яка срань шмаркато-зелено-портяно-мертвечуковська править країною, одразу б відмовився жити тут далі.
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06.01.2021 19:36 Ответить
У блазня готують обмінний фонд. Рейтинг падає.
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06.01.2021 22:57 Ответить
Клали вони на полонених...
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07.01.2021 10:05 Ответить
 
 