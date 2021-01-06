Похитителей Луценко и Вербицкого будут судить в Борисполе, - Офис генпрокурора

Офис Генерального прокурора направил в Бориспольский горрайонный суд Киевской области обвинительный акт в отношении двух участников преступной организации, причастной к похищению Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Им инкриминируется создание преступной организации, умышленное убийство, пытки, незаконное лишение свободы или похищение человека, незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов (ч. 1 ст. 255, п. П. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст . 127 и ч. 3 ст. 146, ст. 340 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые 21 января 2014 года похитили из помещения Александровской клинической больницы города Киева активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Они пытали их, а Юрия Вербицкого - убили.

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"Напомним, за совершение этих преступлений к уголовной ответственности уже привлечено 15 лиц, в отношении двух из них дела рассматриваются судами; 11 человек объявлены в розыск, в отношении двух - завершено так называемое "заочное" специальное досудебное расследование (in аbsеntiа)", - добавили в Офисе генпрокурора.