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"Пусть радость и тепло этого праздника объединят нашу страну", - Зеленский поздравил украинцев восточного обряда с Рождеством. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Рождеством Христовым христиан восточного обряда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в поздравлении Зеленского, размещенном на официальном сайте президента.

В поздравлении президента говорится: "Я искренне поздравляю миллионы украинских семей с праздником Рождества Христова - символом непобедимости добра и милосердия человеческой души.

Традиционно мы отмечаем Рождество дома, в семейном кругу. И не существует лучшего дня, чтобы найти общий язык между собой, помириться с тем, кого обидел, и простить всех, кто обидел тебя.

Пусть радость и тепло этого праздника объединят нашу страну, потому что все мы вместе - большая единая украинская семья.

Нынешнее Рождество особенное. Давайте помнить, что важным принципом христианства забота и попечение о ближних. Поэтому традиционные колядки должны быть еще и безопасными. Для здоровья вас и окружающих.

Я желаю всем веселого Рождества! Желаю всем счастья, удачи, достатка и, конечно, крепкого-крепкого здоровья. Чтобы чувствовать аромат и вкус душистой углу и всех двенадцати блюд на столе!

Берегите себя, свои семьи и нашу Украину!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня христиане восточного обряда отмечают Рождественский Сочельник

Автор: 

Зеленский Владимир (20826) Рождество (381)


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Топ комментарии
+36
Как же достал этот ушлепок. И опять 25. На видео нет ни одного символа Украины. Ни флага ни герба. В прошлом году также было. Одни огоньки на заднем фоне. Эта тварь боится символов Ураинских как черт. Радуйтесь твари, которые выбрали это недоразумение.
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06.01.2021 18:40 Ответить
+27
Нова радість стала,
Яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна
На весь світ засіяла !

З Різдвом, українці!
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06.01.2021 18:32 Ответить
+26
https://www.facebook.com/100000161824596/videos/4381033791911972/ "Мелкий, мстительный, жадный говнюк". (ссылка на Фейсбук)
Воспоминания школьной учительницы про Вову Зеленского.
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06.01.2021 18:35 Ответить
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де прапор України, нарік випадковий
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06.01.2021 20:16 Ответить
Вместо байрактаров- виллы и дорогие машины, и это во время войны, твари поганые
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06.01.2021 21:30 Ответить
https://censor.net/ru/news/3240571/pust_radost_i_teplo_etogo_prazdnika_obedinyat_nashu_stranu_zelenskiyi_pozdravil_ukraintsev_vostochnogo это как раз разъединяет государство Украина, СО ВТОРЫМ РОЖДЕСТВОМ ВАС ЗЕМЛЯНЕ!"Нехай радість і тепло цього свята об’єднають нашу країну", - Зеленський привітав українців-християн східного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 4196
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06.01.2021 20:22 Ответить
знову гарчить чмо малоросле, думає шо то у нього чоловічий бас
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06.01.2021 20:30 Ответить
Дебил.
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06.01.2021 20:34 Ответить
"Нехай радість і тепло цього свята об’єднають нашу країну", - Зеленський привітав українців-християн східного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 5021
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06.01.2021 20:41 Ответить
С твоїх, зельцман вуст, це звучить як насміхання...ну майже як "томос-термос"...
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06.01.2021 20:47 Ответить
шоп ты сдох
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06.01.2021 20:51 Ответить
Почему комменты закрыты под этим видео в ютубеhttps://www.youtube.com/watch?v=i_uripcvTE8 ? чего боятся кожен з нас президент народ хочет "поблагодарить" хотя бы комментах но вы закрыли как первый канал Мордора или роисся 24 во время речи ботоксного
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06.01.2021 20:51 Ответить
Гундосая мразь.
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06.01.2021 20:58 Ответить
"Нехай радість і тепло цього свята об’єднають нашу країну", - Зеленський привітав українців-християн східного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 6250
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06.01.2021 20:59 Ответить
Хочу увидеть следующий гундосик вавы на фоне Ростова. Обещаю просмотреть его от начала до конца. А пока - эта экзекуция выше моих сил. Звиняйте.
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06.01.2021 21:18 Ответить
Йому вірити на рахунок українського, це як повірити в його прототип з велосипедом.
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06.01.2021 21:22 Ответить
А кто это?
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06.01.2021 21:26 Ответить
Сегодня прояснилось для меня, что знаменитая игра на рояли - это плагиат из далекого 1971. У тебя, клоун, даже член и тот краденый. Ты голодранец, нравственный и моральный голодранец. Все краденое до последнего "инструмента". А зебилам посмотреть "Плутовство". Обязательно. Это на будущее.
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06.01.2021 21:30 Ответить
еще https://youtu.be/BKmK6eVCA_E
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06.01.2021 22:15 Ответить
"Нехай радість і тепло цього свята об’єднають нашу країну", - Зеленський привітав українців-християн східного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 3365
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06.01.2021 22:00 Ответить
https://durdom.in.ua/public/main/photos2/2021-01/photo_87105.jpg
"Нехай радість і тепло цього свята об’єднають нашу країну", - Зеленський привітав українців-християн східного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 1202
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06.01.2021 22:55 Ответить
Жодної промови цієї ПАСКУДИ не дивився,фізично не можу терпіти цю гнусяву і антиукраїнську потвору,НР зустріли з поздоровленням Попошенка так буде й надалі.
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06.01.2021 23:36 Ответить
Новый год я еще могу понять. Это светский праздник - во всех странах поздравляет глава государства. Но два рождества! Какой он веры? Официально? Католический мир поздравлял Папа римский. Это что, его аналог для остального мира?
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07.01.2021 00:23 Ответить
От говна мне поздравления не нужны.
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07.01.2021 00:35 Ответить
Україна НЕ ваша.. І ніколи не буде вашою !!
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07.01.2021 01:20 Ответить
навіть рука не підіймається тицьнути на відео...
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07.01.2021 01:21 Ответить
Умничка, и Вас с праздником. Не обращайте внимание на гаркающих здесь порохосвиней. Их песня спета, никогда продажному офшорному барыге не быть больше Президентом вот они и бесятся.
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07.01.2021 07:08 Ответить
"Нехай радість і тепло цього свята об’єднають нашу країну", - Зеленський привітав українців-християн східного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 3371
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07.01.2021 16:51 Ответить
Филип Киркоров?"Нехай радість і тепло цього свята об’єднають нашу країну", - Зеленський привітав українців-християн східного обряду з Різдвом - Цензор.НЕТ 8764
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07.01.2021 09:07 Ответить
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