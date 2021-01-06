"Пусть радость и тепло этого праздника объединят нашу страну", - Зеленский поздравил украинцев восточного обряда с Рождеством. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Рождеством Христовым христиан восточного обряда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в поздравлении Зеленского, размещенном на официальном сайте президента.

В поздравлении президента говорится: "Я искренне поздравляю миллионы украинских семей с праздником Рождества Христова - символом непобедимости добра и милосердия человеческой души.

Традиционно мы отмечаем Рождество дома, в семейном кругу. И не существует лучшего дня, чтобы найти общий язык между собой, помириться с тем, кого обидел, и простить всех, кто обидел тебя.

Пусть радость и тепло этого праздника объединят нашу страну, потому что все мы вместе - большая единая украинская семья.

Нынешнее Рождество особенное. Давайте помнить, что важным принципом христианства забота и попечение о ближних. Поэтому традиционные колядки должны быть еще и безопасными. Для здоровья вас и окружающих.

Я желаю всем веселого Рождества! Желаю всем счастья, удачи, достатка и, конечно, крепкого-крепкого здоровья. Чтобы чувствовать аромат и вкус душистой углу и всех двенадцати блюд на столе!

Берегите себя, свои семьи и нашу Украину!"

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