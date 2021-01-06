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Новости Коронавирус и карантин
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Одна доза китайской вакцины от COVID-19 для Украины будет стоить 504 грн, как и для других стран мира, - Степанов

Одна доза китайской вакцины от COVID-19 для Украины будет стоить 504 грн, как и для других стран мира, - Степанов

Украина закупает вакцины от коронавирусной болезни по той же стоимости, что и большинство стран мира.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Его слова цитирует пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"Первый договор Украина подписала с компанией Sinovac Biotech. Цена, по которой Украина покупает одну дозу вакцины у этого производителя, составляет 504 грн. Такая стоимость вакцин против COVID-19 этой компании установлена для подавляющего большинства стран, и является приемлемой", - подчеркнул Степанов.

Министр также отметил, что пока не имеет права озвучивать стоимость вакцин других производителей.

"Могу заверить, что они примерно в таком диапазоне цен, по которым их покупает весь мир", - заявил Степанов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина не законтрактовала вакцины против COVID-19, потому что переговоры вел Минздрав, - ГП "Медзакупки"

Напомним, 30 декабря 2020 года Украина заключила договор на поставку 1,913 млн доз вакцины против COVID-19 производства китайской Sinovac Biotech.

Напомним, 3 января руководитель госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Жумадилов заявил, что министр здравоохранения Степанов сам выбрал поставщика вакцины от COVID-19, и вакцина могла бы быть по крайней мене на $1 дешевле.

Также на Цензор.НЕТ: В ближайшее время Минздрав отстранит ГП МЗУ от закупки вакцин против COVID-19, - Степанов

5 января ГП "Медзакупки" заявило, что его работа заблокирована Минздравом.

6 января Степанов заявил, что Минздрав в ближайшее время вообще отстранит ГП "Медзакупки" от приобретения вакцин от COVID-19.

ГП "Медзакупки" утверждает, что Украина не смогла вовремя обеспечить поставки вакцины от COVID-19, потому что переговоры по этому вопросу вело Министерство здравоохранения.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+22
Китайская не прошла все стадии клинических испытаний. Америка отказалась даже на животных ее испытывать, а наши уроды везут для своего мудрого нарида, пусть их и колют. Порохоботы посылают их нах...
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06.01.2021 18:35 Ответить
+20
Я чёй-то не понял! За то, что на мне, как на подопытном кролике будут испытовать непроверенную вакцину, с меня ещё и деньги собироются брать?
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06.01.2021 18:34 Ответить
+18
и вместо супрун получили настоящего "степанова - доктора-смерть"
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06.01.2021 18:38 Ответить
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ЛЮДИ украинцы, когда вам предложат долбануться "китаййской" вакциной от Ковид-19 то знайте, что эта "вакцина" кацапская и называется она "спутник-v" проведенная через китайские фирмы-прокладки 俄语 и потом вы фуй в любых судах с китаем и кацапами после умерших ваших родсвенников докажете, что ваш родственник умер от кацапского "спутника-в чи 5,*** его знает"
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06.01.2021 19:55 Ответить
тока лохи будут ширятся этой галиматьёй
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06.01.2021 20:01 Ответить
Одна доза .... будет стоить 504 грн,
Одна доза имеет смысл??? НЕТ. Нужно только две для результата. Так нахера мне знать стоимость половины лекарства?? Стоимость вакцинации - 1008 грн, а никак не 504. Так вот потихоньку зомбируют людишек - типа не так уж и дорого.. всего 500 грн... Еще бы написали 499,99.
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06.01.2021 20:03 Ответить
Цікаво, хоч хтось ще вірить цьому корупціонеру і нездарі.
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06.01.2021 20:17 Ответить
це на виході з Китаю, а на вході в Україну?
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06.01.2021 21:01 Ответить
ты плять галимый идиот хочешь типа купить 8 млн. вакцин, вколят реальяно 100 тысяч. остальные вы спишите на армию и на полицию. Гамнюк продажный
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06.01.2021 21:58 Ответить
Бачите, він ще "не має права озвучити" яка буде вартість вакцини для "сіромах". Або ще не визначилися або ж ціна захмарна.
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07.01.2021 06:49 Ответить
Доктор смерть-Степанов закупки китайской вакцины провели через липовые фирмы вашей жены ??Или Нет?
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07.01.2021 11:00 Ответить
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