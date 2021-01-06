Одна доза китайской вакцины от COVID-19 для Украины будет стоить 504 грн, как и для других стран мира, - Степанов

Украина закупает вакцины от коронавирусной болезни по той же стоимости, что и большинство стран мира.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Его слова цитирует пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"Первый договор Украина подписала с компанией Sinovac Biotech. Цена, по которой Украина покупает одну дозу вакцины у этого производителя, составляет 504 грн. Такая стоимость вакцин против COVID-19 этой компании установлена для подавляющего большинства стран, и является приемлемой", - подчеркнул Степанов.

Министр также отметил, что пока не имеет права озвучивать стоимость вакцин других производителей.

"Могу заверить, что они примерно в таком диапазоне цен, по которым их покупает весь мир", - заявил Степанов.

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Напомним, 30 декабря 2020 года Украина заключила договор на поставку 1,913 млн доз вакцины против COVID-19 производства китайской Sinovac Biotech.

Напомним, 3 января руководитель госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Жумадилов заявил, что министр здравоохранения Степанов сам выбрал поставщика вакцины от COVID-19, и вакцина могла бы быть по крайней мене на $1 дешевле.

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5 января ГП "Медзакупки" заявило, что его работа заблокирована Минздравом.

6 января Степанов заявил, что Минздрав в ближайшее время вообще отстранит ГП "Медзакупки" от приобретения вакцин от COVID-19.

ГП "Медзакупки" утверждает, что Украина не смогла вовремя обеспечить поставки вакцины от COVID-19, потому что переговоры по этому вопросу вело Министерство здравоохранения.